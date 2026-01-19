Război între Palate! Cum suferă România de trei decenii

12:20

Nu mai avem timp. Nu pentru că ne lipsește, ci pentru că îl cheltuim prost. Zilele sunt pline, agenda e încărcată, notificările nu se opresc. Totul merge repede. Prea repede. Iar ritmul ăsta nu e o întâmplare — e regula jocului. Viteza nu mai este un avantaj competitiv, ci o condiție de bază. Dacă nu […]