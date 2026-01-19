Taxa pentru miliardari agită spiritele în California. E vorba de 100 de miliarde de dolari. Contramăsura bogaților

12:50

Primarii PSD din județul Iași refuză să participe la întâlnirea cu premierul Ilie Bolojan, considerând-o formală. Aceștia critică măsurile de austeritate ale guvernului, pe care le consideră dăunătoare pentru comunități. Primarii PSD din Iași nu vor fi prezenți la întâlnirea cu premierul Ilie Bolojan, programată vineri la Palatul Culturii. Ei motivează că discuția este doar […]