Care sunt motivele pentru care românii nu au încredere în justiție (interviu)

13:20

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunţă joi că proiectele deja începute de către Primăria Capitalei se vor întâmpla şi vor fi finalizate. El precizează că s-a văzut cu reprezentanţi ai Băncii Europene de Investiţii, ca să cofinanţe proiectele cu fonduri europene şi lucrările nu vor stagna. PMB anunţă că reabilitarea a 50 de kilometri de şine de tramvai este unul dintre proiectele importante, pentru care a atras fonduri europene. De asemenea, potrivit News.ro, primarul vrea să facă recepţia la pasajul Basarab, la starea fizică actuală, pentru a putea începe lucrări de remediere.