Argumentele lui Trump pentru anexarea Groenlandei: de ce nu se susțin

07:10

Localnicii din Ciulnița se confruntă cu duhoarea insuportabilă de la fabrica Clean Tech International, care procesează deșeuri animale. Dorina Milea, fondatoarea ONG-ului AER Muntenia, și alții luptă pentru mediu, iar Clean Tech le cere despăgubiri de 20 milioane euro pentru acțiunile lor. Protestele continuă. Locuitorii din Ciulnița se confruntă cu mirosuri insuportabile de la fabrica … Articolul Localnicii din Ciulnița se opun gigantului deșeurilor de animale, cer despăgubiri de 20 milioane euro apare prima dată în Main News.