MainNews.ro, 20 ianuarie 2026 14:20
Chișinăul anunță retragerea din Comunitatea Statelor Independente (CSI) pe cale juridică. Ministrul Mihai Popșoi detaliază procesul de denunțare a acordurilor de bază. Criticile din partea pro-rusului Igor Dodon și reacția Kremlinului evidențiază tensiunile geopolitice. Moldovan candidatul pentru UE continuă drumul spre integrare. Chișinăul intenționează să iasă din CSI prin denunțarea a trei acorduri fundamentale Decizia … Articolul Chișinăul se distanțează de CSI, reacția lui Igor Dodon și pro-rușilor apare prima dată în Main News.
Muncitorii din Balcani care ajung în Germania cumpără adesea mașini scumpe ca simbol al succesului, înainte de a-și achiziționa o locuință. Discuțiile pe rețelele de socializare evidențiază dorința de a afișa prosperitate, chiar și în condiții modeste, provocând reacții variate printre utilizatori. Muncitorii din Balcani cumpără mașini ca simbol al succesului în Germania Discuțiile pe … Articolul „Balcanici în Germania: Pateu și BMW, visul de a reuși” apare prima dată în Main News.
Trump a susținut că anexarea Groenlandei ar întări securitatea SUA împotriva amenințărilor rusești. Însă expertul Armand Goșu explică de ce acest argument nu este valabil, subliniind că SUA deja au baze militare în Groenlanda și că Rusia dispune de rachete care pot fi lansate din diverse locații. Trump a propus anexarea Groenlandei pentru a spori … Articolul Argumentele lui Trump pentru anexarea Groenlandei: de ce nu se susțin apare prima dată în Main News.
Premierul Ilie Bolojan a discutat cu rectorii universităților despre bugetul Educației pentru 2026, propunând soluții de reducere a cheltuielilor fără a compromite dezvoltarea educațională. S-a subliniat importanța analizei parcursului profesional al absolvenților și continuarea proiectelor finanțate prin PNRR. Premierul Ilie Bolojan a discutat cu rectorii despre bugetul Educației pe anul 2026 Consiliul Național al Rectorilor … Articolul Bugetul Educației: Ilie Bolojan caută soluții cu rectorii universităților apare prima dată în Main News.
Fostul episcop de Huși, Cornel Onilă, condamnat la opt ani de închisoare pentru viol și agresiune sexuală, solicită acum eliberarea prin recurs în casație. Instanța suprema judecă cererea, după respingerea anterioară a contestației în anulare. Cazul marchează o premieră în istoria Bisericii Ortodoxe Române. Fostul episcop de Huși, Cornel Onilă, condamnat la opt ani de … Articolul Fost episcop din Huși, condamnat pentru viol, cere eliberarea la ÎCCJ apare prima dată în Main News.
Pariurile sportive sunt extrem de populare în România, datorită dragostei pentru sport, platformelor bine dezvoltate, laturii distractive și accesului ușor. Aceasta activitate este promovată intens, iar românii sunt atrași de iluzia câștigurilor rapide. Descoperă motivele pentru care pariurile reprezintă o pasiune națională. Pariurile sportive sunt extrem de populare în România, având mulți operatori licențiați Dragostea … Articolul De ce pariurile sportive atrag românii: popularitate și tendințe apare prima dată în Main News.
Acordul Mercosur aduce beneficii economice României, în special pentru industria auto, dar afectează agricultura. Producerii auto vor avea acces la piețe noi, însă fermierii se tem de o concurență neloială și de nerespectarea standardelor de sănătate și mediu. Importurile mai ieftine de produse agroalimentare pot dăuna sectorului local. Acordul Mercosur aduce beneficii pentru industria auto … Articolul Impactul acordului Mercosur asupra României: câștiguri pentru auto, pierderi pentru agricultură apare prima dată în Main News.
Unitatea de elită „Alpha” a Ucrainei a distrus sisteme rusești de apărare anti-aeriană în valoare de 4 miliarde de dolari în ultimele 12 luni, folosind drone cu rază lungă de acțiune. Aceste atacuri au permis deschiderea coridoarelor în apărarea Rusiei, esențiale pentru evitarea concentrării forțelor inamice. Unitatea de elită „Alpha” a Ucrainei a distrus sisteme … Articolul Unitatea de elită „Alpha” a Ucrainei atacă, costuri rusești de 4 miliarde de dolari apare prima dată în Main News.
Rusia reactivă avioane vechi de peste 30 de ani, cum ar fi Tupolev și Iliușin, din cauza sancțiunilor occidentale. Aeroporturile se confruntă cu lipsa pieselor de schimb și a aeronavelor moderne, forțând țara să recurgă la soluții din trecut pentru a asigura transportul pasagerilor. Rusia reintroduce avioane vechi de peste 30 de ani în serviciu … Articolul Rusia reintroduce avioane vechi de 30 de ani: Tupolev și Iliușin pe rute comerciale apare prima dată în Main News.
Primarul Oradea, Florin Birta, răspunde atacurilor PSD, evidențiind problemele sistemului de termoficare de la Craiova. El subliniază eficiența administrației Bolojan și critică politica spectacolului în fața nevoilor cetățenilor, promovând investiții și modernizare pentru o viață mai bună. Primarul Florin Birta din Oradea îl apără pe Ilie Bolojan de atacurile PSD Birta critică liderii PSD, Manda … Articolul Bolojan susținut de mâna sa dreaptă: atac la liderii PSD pe tema termoficării apare prima dată în Main News.
Foști funcționari din Ministerul Economiei din Republica Moldova sunt vizați într-o anchetă pentru predarea infrastructurii petroliere de la Aeroportul Chișinău către Lukoil. Vicepremierul Vladimir Bolea a anunțat că se investighează respectarea obligațiilor investiționale asumate de compania rusă. Foști funcționari ai Ministerului Economiei din Republica Moldova sunt vizați într-o anchetă penală pentru predarea infrastructurii petroliere de … Articolul Foști funcționari, anchetați pentru cedarea infrastructurii petroliere Aeroport Chișinău Lukoil apare prima dată în Main News.
AS Roma vizează împrumutul fundașului Radu Drăgușin de la Tottenham, dorind să întărească echipa în lupta pentru titlu în Serie A. În plus, clubul italian este interesat și de tânărul Mathys Tel, care caută mai multe minute de joc. Află detalii despre aceste transferuri și strategia Romei. AS Roma vrea să împrumute fundașul Radu Drăgușin … Articolul AS Roma vrea să depășească Interul în Serie A cu doi jucători de la Tottenham apare prima dată în Main News.
Românca stabilită în Malaga, Spania, se confruntă cu facturi mari la curent din cauza lipsei sistemelor de încălzire. Folosind calorifere electrice pentru a face față temperaturilor de 15 grade, costul energiei ajunge la 400 de euro pe lună. Află cum se încălzesc românii în diferite regiuni ale Spaniei. Româncă din Malaga se confruntă cu facturi … Articolul Costurile curentului iarna în Spania: „Frig de mori” pentru românce apare prima dată în Main News.
Dacia a vândut aproape 700.000 de mașini în 2025, cu modelul Sandero lider pe piața europeană. Motorizările hibride au crescut cu 122%, iar Dacia a depășit 10 milioane de vehicule vândute de la lansarea Logan. Bigster și Spring au înregistrat vânzări semnificative, consolidând popularitatea mărcii. Dacia a vândut aproape 700.000 de mașini în 2025, cu … Articolul Dacia, lider de vânzări în Europa: succesul noilor motorizări hibride apare prima dată în Main News.
Expertul Krzysztof Wojczal respinge ideea unei „noi Ialte” în geopolitică, subliniind că SUA nu consideră Rusia un partener demn. El amintește că Rusia nu poate negocia zone de influență cu Washingtonul iar relația cu China este mai competițională decât consolidată. Analizează impactul acestor dinamici asupra globalizării contemporane. Analistul Krzysztof Wojczal consideră ideea unei noi Ialte … Articolul Expertul care a prevăzut războiul din Ucraina: De ce nu va fi o nouă Ialta apare prima dată în Main News.
Șepcile anti-MAGA câștigă popularitate după amenințările lui Trump privind Groenlanda. Cu mesajul „Make America Go Away”, acestea parodiază celebra șapcă MAGA. Vânzărilor le conduc americanii, iar fondurile sunt direcționate spre caritate. Protestele din Groenlanda și Danemarca amplifică cererea pentru aceste accesorii. Șepci parodice „Make America Go Away” devin populare ca reacție la amenințările lui Trump … Articolul Șepcile la modă după amenințările lui Trump legate de Groenlanda apare prima dată în Main News.
Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, anunță că parcările din București sunt ineficiente, cu doar două ore de plată din 12. Amenzile vor fi aplicate, iar serviciul de parcări necesită reforme. Ciucu subliniază fraudele legate de gratuități și promite o politică nouă pentru crearea locurilor de parcare. Ciprian Ciucu afirmă că sistemul de parcări din București este … Articolul Ciprian Ciucu avertizează șoferii din București: parcarea trebuie schimbată! apare prima dată în Main News.
Daniela Panioglu, fostă judecătoare, a generat controverse prin afirmația că procurorii pot analiza hotărârile judecătorești. Această declarație, considerată juridic incorectă, riscă să confuse publicul asupra rolurilor din justiție. Instanțele sunt cele responsabile de evaluarea legalității deciziilor judecătorești. Daniela Panioglu a generat controverse prin afirmația că procurorii pot examina legalitatea hotărârilor judecătorești Responsabilitatea analizării legalității unei … Articolul Daniela Panioglu: Declarația care zguduie justiția din România apare prima dată în Main News.
FCSB l-a prezentat oficial pe Ofri Arad, un mijlocaș defensiv israelian de 27 de ani, care se alătură echipei în goana pentru play-off. Arad va purta numărul 15 și a semnat un contract pe doi ani și jumătate. Fost jucător la Maccabi Haifa și Kairat Almaty, dăruiește experiență în cupele europene. FCSB l-a transferat oficial … Articolul Ofri Arad, noul mijlocaș al FCSB, aduce forță pe teren apare prima dată în Main News.
Trump amenință Franța cu taxe vamale de 200% pentru vinuri și șampanie, încercând să-l convingă pe Macron să participe la Consiliul pentru Pace. Această inițiativă controversată vizează soluționarea conflictelor globale, iar Macron ezită să se alăture, invocând îngrijorări legate de rolul ONU. Reacțiile din industrie sunt alarmante. Trump amenință cu taxe vamale de 200% pentru … Articolul Trump amenință Franța după refuzul lui Macron de a se alătura Consiliului pentru Pace apare prima dată în Main News.
România, cel mai mare producător de gaze din UE, se confruntă cu o dependență crescută de importuri în timpul iernii. Consumul record de 62 milioane mc pe zi obligă țara să aducă gaze la prețuri ridicate, în ciuda depozitelor umplute. Capacitatea de extracție limitată din depozite complică situația energetică. România consumă gaze la maximul ultimilor … Articolul România, mare producător de gaze al UE, depinde iarna de importuri apare prima dată în Main News.
Armata norvegiană a trimis scrisori a 13.500 de cetățeni, informându-i că proprietățile lor pot fi rechizionate în caz de război. Ley CER din România permite confiscarea bunurilor în situații excepționale, iar alte țări europene, precum Suedia și Finlanda, își pregătesc populația pentru crize. Armata norvegiană a trimis 13.500 de notificări de rechiziție pregătitoare pentru bunuri … Articolul Război iminent: Mii de scrisori de confiscare a bunurilor trimise populației apare prima dată în Main News.
Un cetățean american, Charles Wayne Zimmerman, a fost condamnat la 5 ani de închisoare în Rusia, după ce a traversat frontiera cu o armă. El a navigat cu iahtul din Statele Unite pentru a se întâlni cu o femeie cunoscută online. Instanța a subliniat că nu și-a studiat legislația rusă referitoare la arme. Un cetățean … Articolul Americanii în Rusia: Cinci ani de închisoare pentru dragoste pe internet apare prima dată în Main News.
Kelemen Hunor, președintele UDMR, subliniază importanța prezenței lui Nicușor Dan la Forumul de la Davos, argumentând că discuțiile cu lideri internaționali sunt esențiale pentru România. Absenta acestuia ar putea reflecta o strategie mai amplă legată de prioritățile interne și subiectele sensibile. Kelemen Hunor consideră că prezența lui Nicușor Dan la Forumul de la Davos ar … Articolul Kelemen Hunor: Nicușor Dan, esențial la Forumul de la Davos! apare prima dată în Main News.
Patru asociații din Justiție acuză Comitetul pentru revizuirea legislației, condus de Ilie Bolojan, de lipsă de transparență și de subiectivism în selecția invitaților. Criticile vizează amendamentele neatribuibile și lipsa clarificărilor privind competențele comitetului, ridicând semne de întrebare asupra legitimității acestuia. Patru asociații din Justiție acuză Comitetul pentru revizuirea legislației de lipsă de transparență și obiectivitate … Articolul Asociații din Justiție critică lipsa transparenței la revizuirea legislației apare prima dată în Main News.
Sorana Cîrstea obține o revenire spectaculoasă la Australian Open, învingând-o pe Eva Lys în primul tur, scor 3-6, 6-4, 6-3. După un start ezitant, românca a demonstrat forță și determinare, avansând spre turul doi. Acesta va fi ultimul ei sezon în circuitul WTA, marcând o etapă importantă în cariera sa. Sorana Cîrstea câștigă meciul din … Articolul Sorana Cîrstea revine eroic la Australian Open, învingându-și adversara apare prima dată în Main News.
Europa se confruntă cu un val puternic de ger siberian, aducând temperaturi extrem de scăzute în februarie. Aerul rece din est va provoca nopți geroase și îngheț persistent. Iarna 2025-2026 se dovedește mai rece decât estimările initiale. Vremea ar putea suferi schimbări rapide spre sfârșitul lunii. Val puternic de ger siberian se așteaptă în Europa … Articolul Ger siberian în Europa: temperaturi extrem de scăzute în februarie! apare prima dată în Main News.
Descoperă orașul din România cunoscut drept „Raiul imobiliarelor”, unde un apartament cu 2 camere costă doar 8000 de euro. Află cum prețurile accesibile contrastează cu scumpirile generale și dificultățile traiului. Detalii despre acest loc surprinzător și oportunitățile imobiliare actuale găsești aici. În România, un oraș este numit „Raiul imobiliarelor” datorită prețurilor extrem de scăzute Un … Articolul Apartament 2 camere în România la doar 8000 euro – Oportunitate unică! apare prima dată în Main News.
Războiul din Ucraina continuă, iar pe 20 ianuarie 2026, Kievul se confruntă cu întreruperi severe de apă și energie electrică din cauza unui atac rusesc cu drone și rachete. Vitali Klitschko anunță că zonele afectate includ un depozit și mai multe clădiri, iar o persoană a fost rănită în urma atacului. Războiul din Ucraina a … Articolul Atacurile rusești lasă Kievul fără apă și electricitate, ziua 1.426 în război apare prima dată în Main News.
Doi bebeluși au murit și 55 au fost răniți în urma otrăvirii dintr-o creșă neautorizată din Ierusalim. Condițiile alarmante au fost descoperite în apartamentul supraaglomerat, iar ancheta continuă pentru a identifica substanța cauzatoare. Detalii despre incidentul tragic și măsurile luate de autorități. 2 bebeluși au murit și 55 au fost răniți într-o creșă neautorizată din … Articolul Bebeluși otrăviți într-o creșă neautorizată din Ierusalim: 2 morți, 55 răniți apare prima dată în Main News.
Nicolae Stanciu s-a despărțit de Genoa după doar șase luni, după un debut dezamăgitor în care a jucat șapte meciuri și a marcat un gol. Anunțul plecării sale a fost realizat într-un mod lipsit de respect, în cadrul unui articol despre reluarea antrenamentelor. Se pare că românul va continua cariera în China, la Dalian Yingbo. … Articolul Genoa își ia rămas bun de la Nicolae Stanciu în mod surprinzător apare prima dată în Main News.
O prostituată din România, datornică la stat cu un milion de lei, ilustrează problema amenzilor acumulate de persoanele care practică prostituția. Autoritățile se confruntă cu dificultăți în recuperarea acestor datorii, transformând amenzile în muncă în folosul comunității, o soluție rareori aplicată eficient. Statul român are datorii de recuperat de la persoanele care practică prostituția, depășind … Articolul Prostituată din România, datorie de un milion lei, își ispășește amenzile la mănăstiri apare prima dată în Main News.
Diana Șoșoacă acuză Rusia de manipulare istorică, protestând față de declarațiile Mariei Zaharova. Ea afirmă că Rusia nu are dreptul să intervină în treburile Moldovei, subliniind că Moldova este parte a României. Șoșoacă consideră unirea Moldovei cu România un gest firesc, evidențiind identitatea comună. Diana Șoșoacă a trimis o scrisoare de protest Ambasadei Rusiei, contestând … Articolul Şoşoacă acuză Rusia de atac asupra identității naționale românești apare prima dată în Main News.
Dacia a câștigat raliul Dakar 2026 la a doua participare, demonstrând robustețea și inovația brandului. Frank Marotte, director de vânzări, afirmă că victoria va crește încrederea în brand și va avea un impact pozitiv asupra vânzărilor pe termen mediu. Performanța echipei Dacia subliniazăKnow-how-ul în ingineria auto. Dacia a câștigat raliul Dakar 2026 la a doua … Articolul Dacia dovedește că e o marcă de încredere după victoria în Dakar apare prima dată în Main News.
Trupele ruse din estul Ucrainei au fost ținute la distanță timp de 45 de zile de vehiculul terestru fără pilot DevDroid TW 12.7, echipat cu mitralieră grea. Acest robot autonom a demonstrat o eficiență remarcabilă în respingerea atacurilor inamice, marcând un moment de cotitură în conflictul modern. Vehiculul terestru fără pilot DevDroid TW 12.7 a … Articolul Armă secretă compactă: cum ucrainenii țin rușii la distanță fără violență apare prima dată în Main News.
Avioanele militare NORAD vor ajunge în Groenlanda pentru activități planificate de mult timp, sprijinind misiuni strategice coordonate cu Danemarca. Această desfășurare vine pe fondul tensiunilor geopolitice generate de declarațiile președintelui Donald Trump referitoare la controlul asupra insulei autonome daneze. NORAD va desfășura avioane militare în Groenlanda pentru activități planificate de mult timp Misiunea este coordonată … Articolul Avioane militare NORAD în Groenlanda pentru activități planificate apare prima dată în Main News.
FCSB a început anul 2026 cu o înfrângere neașteptată, scor 0-1, în fața FC Argeș, rămânând pe locul 9 în Liga 1. Specialiștii estimează că șansele echipei de a prinde play-off-ul au scăzut cu 15%, iar echipele rivalelor au mai crescut. Află detalii despre parcursul echipei și impactul rezultatelor. FCSB a pierdut primul meci din … Articolul FCSB în pericol! Specialistii discută şansele de a accede în play-off apare prima dată în Main News.
Fundația de Abilitare Speranța din Timișoara susține integrarea copiilor cu nevoi speciale și promovează programul UnLoc pentru adulți cu dizabilități. Participarea la Raiffeisen Comunități sprijină impactul social și dezvoltarea organizațională. Înscrierile pentru ediția 2025-2026 sunt acum deschise. Înscrierile pentru ediția 2025-2026 a programului Raiffeisen Comunități sunt deschise Fundația de Abilitare Speranța lucrează cu copii cu … Articolul Raiffeisen Comunități: Impactul programului Roxanei Damaschin-Țecu apare prima dată în Main News.
Pe 29 ianuarie, Guvernul Bolojan își va asuma răspunderea în Parlament pentru reforma administrației publice și pachetul economic propus de PSD. Coaliția guvernamentală a decis să depună cele două inițiative separat pentru a evita blocajele legale. Adoptarea bugetului pe 2026 este estimată pentru februarie. Guvernul Bolojan își va angaja răspunderea pe 29 ianuarie pentru reforma … Articolul Guvernul Bolojan își asumă răspunderea pentru tăierile din administrație pe 29 ianuarie apare prima dată în Main News.
Descoperă cele mai bune țări de vizitat în ianuarie, unde leul rămâne o bancnotă puternică. Află unde costul vieții este mai mic comparativ cu România, inclusiv destinații populare precum Turcia, Egipt, India, Japonia și Africa de Sud. Profită de oportunitățile financiare pentru o călătorie memorabilă! Leul s-a apreciat în fața mai multor monede internaționale, făcând … Articolul Cele mai atractive destinații de vizitat în ianuarie cu leul puternic apare prima dată în Main News.
Medicii din Iran oferă mărturii șocante despre represiunile brutale ale regimului Teheran în timpul protestelor. Cu peste 16.500 de victime și sute de mii de răniți, forțele de securitate au folosit arme de uz militar, punând viețile protestatarilor în pericol. Leziuni oculare severe și refuzul transfuziilor arată brutalitatea sistemului. Mărturii ale medicilor din Iran dezvăluie … Articolul Chirurgii curajoși din Iran: Mărturii din fața războiului și salvarea vieților apare prima dată în Main News.
După 21 de sezoane, LeBron James, superstarul Los Angeles Lakers, nu va fi titular în All-Star Game 2026, provocând uimire printre fani. Cu o medie de 22,6 puncte pe meci în acest sezon, el are încă șansa de a fi selectat ca rezervă. Detalii despre nominalizări și echipele de start sunt disponibile. LeBron James nu … Articolul LeBron James, pentru prima dată rezervă în All-Star Game după 21 de ani apare prima dată în Main News.
Kievul a fost grav afectat de un nou atac cu drone și rachete, lăsând locuitorii fără apă și energie electrică. Primarul Vitali Klitschko a confirmat întreruperile în urma exploziilor, iar președintele Zelensky avertizează asupra pregătirilor Rusiei pentru un atac masiv. Situația din Ucraina continuă să se degradeze. Kievul a rămas fără apă și electricitate din … Articolul Kievul fără electricitate și apă după atacuri masive cu drone și rachete rusești apare prima dată în Main News.
Rareș Bogdan, europarlamentar PNL, a denunțat verificările Corpului de Control asupra primarilor care au semnalat probleme financiare. El a subliniat necesitatea libertății de exprimare în partid și a criticat conducerea PNL pentru lipsa de comunicare cu aleșii locali, cerând clarificări asupra relației cu USR. Rareș Bogdan acuză că primari PNL verificați de Corpul de Control … Articolul Verificări Corp de Control pentru primarii PNL, spune Rareș Bogdan despre libertatea de expresie apare prima dată în Main News.
Investițiile străine în România au crescut de patru ori în ultimii trei ani, ajungând la 564 de avize în 2025, conform CEISD. Majoritatea investitorilor provin din afara Uniunii Europene, cu un accent pe domeniul energetic. Dacia a câștigat raliul Dakar, amplificând interesul străin pentru piața românească. Numărul investițiilor străine în România a crescut de patru … Articolul Dacia câștigă Dakar, iar investitorii străini s-au cvadruplat în România apare prima dată în Main News.
SUA intensifică activitățile militare în Groenlanda prin desfășurarea aeronavelor NORAD la baza Pituffik, în timp ce Danemarca trimite trupe suplimentare pe fondul tensiunilor legate de declarațiile președintelui Donald Trump privind anexarea insulei. Această mișcare militară subliniază importanța strategică a teritoriului. Washingtonul desfășoară aeronave NORAD la baza Pituffik din Groenlanda Danemarca trimite trupe suplimentare în Groenlanda, … Articolul Tensiuni în Groenlanda: SUA și Danemarca își întăresc prezența militară apare prima dată în Main News.
Localnicii din Ciulnița se confruntă cu duhoarea insuportabilă de la fabrica Clean Tech International, care procesează deșeuri animale. Dorina Milea, fondatoarea ONG-ului AER Muntenia, și alții luptă pentru mediu, iar Clean Tech le cere despăgubiri de 20 milioane euro pentru acțiunile lor. Protestele continuă. Locuitorii din Ciulnița se confruntă cu mirosuri insuportabile de la fabrica … Articolul Localnicii din Ciulnița se opun gigantului deșeurilor de animale, cer despăgubiri de 20 milioane euro apare prima dată în Main News.
Sorin Grindeanu, liderul PSD, infirmă că este propunerea partidului pentru conducerea SRI, precizând că nu negociază procurori șefi. El subliniază că numirile în funcțiile de conducere vin prin propunere de la Administrația Prezidențială și necesită vot în Parlament. PSD își dorește șefia SRI, numele vehiculate fiind Mihai Tudose și Claudiu Manda. Sorin Grindeanu infirmă că … Articolul Sorin Grindeanu clarifică dacă este propunerea PSD pentru conducerea SRI apare prima dată în Main News.
România, o țară cu peisaje deosebite, se confruntă cu lipsa infrastructurii și a turiștilor. În 2026, se așteaptă o creștere a interesului pentru turismul de nișă și ecoturism, dar lipsa de politici coerente și un buget redus de promovare afectează dezvoltarea turismului românesc. Un paradox frumos dar puțin vizitat. România, peisaje frumoase și potențial turistic … Articolul Țară frumoasă fără infrastructură și turiști: previziuni internaționale apare prima dată în Main News.
Steven Nsimba a strălucit în meciul Universității Craiova împotriva Petrolului, marcând două goluri și contribuind la victoria categorică de 4-0. Cu aceste realizări, Craiova revine pe primul loc în Liga 1. Nsimba a acumulat 8 goluri în acest sezon și demonstrează că este un jucător esențial pentru echipă. Steven Nsimba a marcat două goluri în … Articolul Reacția lui Steven Nsimba după dublă cu Petrolul și revenirea Craiovei pe primul loc apare prima dată în Main News.
