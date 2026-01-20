150 de milioane de lei ajutor de la Guvern pentru termoficarea din București

23:40

Un tren care circulă de la Kiev spre Gara de Nord a avut cinci ore de întârziere pe teritoriul Ucrainei, conform unui comunicat de presă al CFR Călători. Din informațiile furnizate CFR de către operatorul național de transport feroviar din Republica Moldova, întârzierea a fost cauzată de o avarie la rețeaua electrică. Trenul era programat […] The post Un tren care circulă de la Kiev spre Gara de Nord a avut cinci ore întârziere pe teritoriul Ucrainei appeared first on Buletin de București.