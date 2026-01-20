Suceava, gazda unui puternic turneu de handbal pentru juniori 1
Radio Top Suceava, 20 ianuarie 2026 18:50
La finalul acestei săptămîni, CSU Suceava va organiza un puternic turneu de handbal pentru juniori 1. Competiția va reuni patru dintre cele mai bine clasate formații în Campionatul Național. Alături de echipa gazdă, CSU Suceava, ocupanta primului loc în Seria A, la turneu vor mai participa CSM Ploiești, liderul Seriei F, LPS Suceava, ocupanta locului […] Articolul Suceava, gazda unui puternic turneu de handbal pentru juniori 1 apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
• • •
Alte ştiri de Radio Top Suceava
Acum 30 minute
18:50
La finalul acestei săptămîni, CSU Suceava va organiza un puternic turneu de handbal pentru juniori 1. Competiția va reuni patru dintre cele mai bine clasate formații în Campionatul Național. Alături de echipa gazdă, CSU Suceava, ocupanta primului loc în Seria A, la turneu vor mai participa CSM Ploiești, liderul Seriei F, LPS Suceava, ocupanta locului […] Articolul Suceava, gazda unui puternic turneu de handbal pentru juniori 1 apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Acum 2 ore
17:30
Incident de natură violentă, în incinta Școlii Gimnaziale ”Mihail Sadoveanu” Fălticeni. Inspectoratul Școlar a demarat o anchetă # Radio Top Suceava
Inspectoratul Școlar Județean Suceava a fost informat cu privire la un incident de natură violentă în care au fost implicați doi elevi în incinta Școlii Gimnaziale ”Mihail Sadoveanu” Fălticeni. Conducerea IȘJ Suceava își exprimă regretul profund față de producerea acestui eveniment, care contravine flagrant principiilor de siguranță, respect și toleranță pe care sistemul de învățământ […] Articolul Incident de natură violentă, în incinta Școlii Gimnaziale ”Mihail Sadoveanu” Fălticeni. Inspectoratul Școlar a demarat o anchetă apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Acum 6 ore
15:00
Alexia Plăcintă, studentă la USV, a primit titlul de ,,Tînărul Poet al Anului” pentru volumul de debut ,,Formula lucrurilor simple” # Radio Top Suceava
Alexia Plăcintă, studentă la Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, a primit titlul de ,,Tînărul Poet al Anului” pentru volumul de debut ,,Formula lucrurilor simple”. Acesta a apărut la Editura Tracus Arte din București, sub pseudonimul Alexia. Premiul a fost oferit în cadrul Programului „Gala Tinerilor […] Articolul Alexia Plăcintă, studentă la USV, a primit titlul de ,,Tînărul Poet al Anului” pentru volumul de debut ,,Formula lucrurilor simple” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:50
Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Sasca Mică. Primarul Gheorghe Fron: Nu rămîne nimeni fără serviciu. Toți vor avea o bucată de pîine # Radio Top Suceava
Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Sasca Mică din comuna Cornu Luncii nu va recurge la disponilizări de personal. În plus, conform primarului Gheorghe Fron, acesta va beneficia de investiții pentru modernizare de 9 milioane de lei din partea Consiliului Județean. Centrul se află în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava […] Articolul Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Sasca Mică. Primarul Gheorghe Fron: Nu rămîne nimeni fără serviciu. Toți vor avea o bucată de pîine apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:40
Acordul UE-Mercosur. Femierul sucevean Mihai Flutur: Vine cu un dezavantaj foarte mare pentru fermieri. Directorul DSVSA Suceava, Sorin Voloșeniuc: Anumite produse se pot bloca pe o perioadă de timp și se pot da compensații financiare fermierilor # Radio Top Suceava
Acordul de liber schimb UE–Mercosur generează îngrijorări majore în rîndul fermierilor români, în special din cauza diferențelor de reguli de producție și a costurilor mult mai mici din țările Americii de Sud. Fermierul sucevean Mihai Flutur atrage atenția că Politica Agricolă Comună (PAC) a pus, în timp, o presiune tot mai mare pe agricultorii europeni, […] Articolul Acordul UE-Mercosur. Femierul sucevean Mihai Flutur: Vine cu un dezavantaj foarte mare pentru fermieri. Directorul DSVSA Suceava, Sorin Voloșeniuc: Anumite produse se pot bloca pe o perioadă de timp și se pot da compensații financiare fermierilor apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Acum 8 ore
13:00
Sorin Voloșeniuc, directorul DSVSA Suceava: Suceava are nevoie, fiind la graniță, de un laborator performant pentru produsele alimentare, care să fie capabil să facă toate analizele în timp scurt # Radio Top Suceava
Acordul de liber schimb UE–Mercosur ridică probleme sensibile pentru agricultura europeană, iar România trebuie să fie pregătită în special din punct de vedere al controlului sanitar-veterinar, avertizează directorul Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Suceava, dr. Mihai Sorin Voloșeniuc. În acest context, Suceava, județ la granița cu Ucraina, stat non-UE, ar trebui să beneficieze de […] Articolul Sorin Voloșeniuc, directorul DSVSA Suceava: Suceava are nevoie, fiind la graniță, de un laborator performant pentru produsele alimentare, care să fie capabil să facă toate analizele în timp scurt apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:00
64 de caricaturi ale unor mari actori români, expuse la Teatrul Municipal ”Matei Vișniec” Suceava # Radio Top Suceava
Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava va găzdui expoziția de caricatură portret în acuarelă a artistului Ovidiu Stanciu, intitulată „Celor mari, celor mici le e drag tuturor ÎN LUMEA COPIILOR”. Vernisajul are loc sîmbătă, 24 ianuarie, la ora 16.00, în foaierul teatrului, ca un prolog al premierei spectacolului pentru copii „Suflet de păpușă”, regizat de Gheorghe […] Articolul 64 de caricaturi ale unor mari actori români, expuse la Teatrul Municipal ”Matei Vișniec” Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:50
La sediul Instituției Prefectului Suceava a avut loc o ședință de lucru dedicată siguranței în unitățile de învățămînt. La aceasta au participat reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Inspectoratului de Poliție, Inspectoratului de Jandarmi, Inspectoratului Școlar Județean și Direcției de Sănătate Publică. Conform Prefecturii, ”discuțiile s-au concentrat pe evaluarea măsurilor aplicate în școli și […] Articolul Prefectura Suceava. Întîlnire dedicată siguranței în școli apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:40
Directorul DSVSA Suceava, Mihai Voloșeniuc: Cu cît un produs are mai puțin pe lanțul de aprovizionare, este mai aproape de om, de la furcă la furculiță, conceptul Comisiei Europene, cu atît calitatea lui este mai mare # Radio Top Suceava
Intrarea în vigoare a acordului UE–Mercosur readuce în discuție capacitatea României de a controla calitatea produselor alimentare importate, însă directorul Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Suceava, dr. Mihai Sorin Voloșeniuc, consideră că importantă este educarea consumatorului și convingerea acestuia că cel mai sănătos este să consumi, de regulă, produse locale. A declarat domnul Voloșeniuc, […] Articolul Directorul DSVSA Suceava, Mihai Voloșeniuc: Cu cît un produs are mai puțin pe lanțul de aprovizionare, este mai aproape de om, de la furcă la furculiță, conceptul Comisiei Europene, cu atît calitatea lui este mai mare apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Acum 12 ore
10:20
Sistemul centralizat de termoficare în municipiul Suceava. Factura la încălzire pentru un apartament cu trei camere, 400-500 de lei. Mugur Corlățan: La încasări, față de anii trecuți, stăm puțin mai rău, dar asociațiile fac eforturi ca să recupereze restanțele # Radio Top Suceava
Ca urmare a temperaturilor foarte scăzute din această perioadă este posibil ca factura la energia termică în sistem centralizat pentru un apartament cu 3 camere din Suceava să ajungă la 400-500 de lei. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, directorul Thermonet Suceava, Mugur Corlățan, a declarat: ”Dacă se menține această temperatură pînă spre sfîrșitul acestei […] Articolul Sistemul centralizat de termoficare în municipiul Suceava. Factura la încălzire pentru un apartament cu trei camere, 400-500 de lei. Mugur Corlățan: La încasări, față de anii trecuți, stăm puțin mai rău, dar asociațiile fac eforturi ca să recupereze restanțele apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
La cîteva zile după ce a fost externată de la Spitalul Clinic Județean Suceava, renumita artistă Sofia Vicoveanca, ajunsă la venerabila vîrstă de 84 de ani, a transmis un mesaj de mulțumire. Mesajul vizează spitalul sucevan, dar și Unitatea de Primiri Urgențe de la Spitalul Municipal Rădăuți. Spune doamna Vicoveanca: ”Dragii mei, cu cîteva zile […] Articolul Sofia Vicoveanca, o doamnă. Spitalul Clinic Județean Suceava, un spital apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Acum 24 ore
20:20
Inițiativa legislativă privind legalizarea prostituției este ”grosolană și urîtă”, în opinia primarului de la Horodnic de Sus, Valentin Luța. El vrea să știe ce părere au parlamentarii de Suceava despre această inițiativă # Radio Top Suceava
Inițiativa legislativă care prevede legalizarea prostituției a deputatului PNL Ion Iordache l-a deranjat pe primarul PNL al comunei sucevene Horodnic de Sus, Valentin Luța. Acesta le-a solicitat tuturor parlamentarilor de Suceava, indiferent de culoarea politică, să-și exprime un punct de vedere în legătură cu această inițiativă pe care o consideră ”grosolană și urâtă”. A afirmat domnul […] Articolul Inițiativa legislativă privind legalizarea prostituției este ”grosolană și urîtă”, în opinia primarului de la Horodnic de Sus, Valentin Luța. El vrea să știe ce părere au parlamentarii de Suceava despre această inițiativă apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Ieri
12:20
Final de ianuarie plin pentru maestrul Mihai Pînzaru PIM. Pe 30 ianuarie, expoziție – document, care a fost ”prezentată pentru prima dată sucevenilor pe 26 octombrie 1974 și a stat la baza dezvoltării ideii de Salon de Umor de la Suceava și de la Gura Humorului” # Radio Top Suceava
Maestrul caricaturist Mihai Pînzaru PIM are un început de an extrem de activ, luna ianuarie fiind marcată de mai multe expoziții, vernisaje și participări la evenimente culturale importante din țară. Unul dintre cele mai așteptate momente este vernisajul unei expoziții realizate în colaborare cu Muzeul Național al Bucovinei, programat, cel mai probabil, pentru data de […] Articolul Final de ianuarie plin pentru maestrul Mihai Pînzaru PIM. Pe 30 ianuarie, expoziție – document, care a fost ”prezentată pentru prima dată sucevenilor pe 26 octombrie 1974 și a stat la baza dezvoltării ideii de Salon de Umor de la Suceava și de la Gura Humorului” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:00
230 de cărți pentru copiii din Izvoarele Sucevei, donate prin IȘJ Suceava. Inspectorul șef Ciprian Anton: Le facem o bucurie acelor copii care, într-adevăr, își doresc să-și facă un rost în viață # Radio Top Suceava
Inspectoratul Școlar Județean Suceava continuă acțiunile de sprijin pentru copiii din zonele izolate ale județului, printr-o nouă inițiativă desfășurată în urma campaniei . Astfel, 230 de volume vor ajunge în zilele următoare la elevii din cătunele din Izvoarele Sucevei. Cărțile provin integral din donații făcute de Universitatea din Suceava. Inspectorul […] Articolul 230 de cărți pentru copiii din Izvoarele Sucevei, donate prin IȘJ Suceava. Inspectorul șef Ciprian Anton: Le facem o bucurie acelor copii care, într-adevăr, își doresc să-și facă un rost în viață apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:30
Rezultatele celei de-a doua simulări a Evaluării Naționale, așteptate săptămîna viitoare. Ciprian Anton, șeful IȘJ Suceava: Nimeni nu are nimic de pierdut din aceste simulări. Se poate vedea nivelul la care se află elevul și trebuie încurajat orice elev să participe # Radio Top Suceava
Inspectoratul Școlar Județean Suceava a organizat, la finalul săptămînii trecute, cea de-a doua simulare a Evaluării Naționale pentru elevii de clasa a VIII-a, distinctă de cea organizată la nivel național de Ministerul Educației. Probele s-au desfășurat joi, la Limba și literatura română, și vineri, la Matematică. Inspectorul șef al IȘJ Suceava, Ciprian Anton, a precizat, […] Articolul Rezultatele celei de-a doua simulări a Evaluării Naționale, așteptate săptămîna viitoare. Ciprian Anton, șeful IȘJ Suceava: Nimeni nu are nimic de pierdut din aceste simulări. Se poate vedea nivelul la care se află elevul și trebuie încurajat orice elev să participe apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:00
Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor, premiul I la Conferința Națională eTwinning # Radio Top Suceava
Un proiect al Liceului Tehnologic Dorna Candrenilor a fost unul din cele 23 de proiecte premiate la Conferința Națională eTwinning, care a avut loc pe 17 și 18 ianuarie la București. Liceul sucevean a primit premiul I pentru proiectul „Bridge to European Values”, care a fost coordonat de profesoara Simona Nicoleta Haja. În cadrul evenimentului […] Articolul Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor, premiul I la Conferința Națională eTwinning apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:30
Sofia Vicoveanca, mesaj de mulțumire către medicii suceveni: Am căpătat o nouă viață. Sucevenii sînt norocoși cu o asemenea echipă profesionistă şi dedicată! # Radio Top Suceava
Renumita interpretă de muzică populară Sofia Vicoveanca, care a fost internată săptămîna trecută la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Suceava, unde a primit îngrijiri medicale în urma unei probleme de sănătate, a transmis, după externare, un mesaj public de mulțumire adresat medicilor și personalului medical care s-au ocupat de starea […] Articolul Sofia Vicoveanca, mesaj de mulțumire către medicii suceveni: Am căpătat o nouă viață. Sucevenii sînt norocoși cu o asemenea echipă profesionistă şi dedicată! apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
Șerbăuți este o localitate aflată în nordul județului Suceava, care numără cam 3.000 de persoane. În satul Călinești din această comună s-a născut regretatul poet Ion Cozmei, care a trăit între 1951 și 2015. În urmă cu aproape un an, biblioteca Liceului cu Program Sportiv Suceava, proaspăt amenajată, a primit numele lui Ion Cozmei. La […] Articolul Școala suceveană înseamnă și școala din Șerbăuți apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:00
Mii de oameni, la Stulpicani, la Parada Ciobănescului de Bucovina. Gheorghe Șoldan: Un eveniment care arată tot ce are mai frumos Bucovina: oameni gospodari, costume populare purtate cu mîndrie, tradiții păstrate din generație în generație (Foto) # Radio Top Suceava
Duminică, 18 ianuarie, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a participat la cea de-a III-a ediție a Paradei Ciobănescului de Bucovina, la invitația primarului comunei Stulpicani, Vasile Zamcu. Mii de oameni au fost prezenți la evenimentul găzduit de localitatea Stulpicani. Într-o declarație a domnului Șoldan transmisă presei se arată: ”M-am bucurat de întâlnirea cu gospodarii […] Articolul Mii de oameni, la Stulpicani, la Parada Ciobănescului de Bucovina. Gheorghe Șoldan: Un eveniment care arată tot ce are mai frumos Bucovina: oameni gospodari, costume populare purtate cu mîndrie, tradiții păstrate din generație în generație (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:50
Medicii Laurian Blaga și Paul Turcoman caută un coleg pentru Compartimentul de Cardiologie Intervențională Suceava: Doi oameni nu pot susține la nesfîrșit un program care ar trebui dus de o echipă # Radio Top Suceava
Prin intermediului unui mesaj pe Facebook, medicii Laurian Blaga și Paul Turcoman, de la Compartimentul de Cardiologie Intervențională din cadrul Spitalului Clinic Județean Suceava, caută un coleg. Motivația este următoarea: ”Astăzi spunem deschis și corect: doi oameni nu pot susține la nesfârșit un program care ar trebui dus de o echipă. Pentru ca acest serviciu vital […] Articolul Medicii Laurian Blaga și Paul Turcoman caută un coleg pentru Compartimentul de Cardiologie Intervențională Suceava: Doi oameni nu pot susține la nesfîrșit un program care ar trebui dus de o echipă apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
17 ianuarie 2026
17:40
Primarul orașului Siret, Adrian Popoiu, întîlnire cu premierul Ilie Bolojan și discuții despre Autostrada București-Siret # Radio Top Suceava
Sîmbătă, 17 ianuarie, primarul orașului Siret, Adrian Popoiu, s-a întîlnit cu premierul Romaniei, Ilie Bolojan, pentru ”o discuție aplicată pe teme de interes major pentru orașul Siret”. Domnul Bolojan a transmis că s-au ”abordat problemele economice ale orașului, dificultățile reale pe care le întîmpinăm în atragerea de investitori economici în zonă, precum și stadiul și […] Articolul Primarul orașului Siret, Adrian Popoiu, întîlnire cu premierul Ilie Bolojan și discuții despre Autostrada București-Siret apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:00
Suceveanul Daniel Stanciuc, cel mai bun marcator al României în meciul pierdut cu Portugalia la Europene: Am comis foarte multe erori în prima repriză, mingi scăpate, greșeli ca la juniori, începînd cu mine # Radio Top Suceava
În primul meci de la Campionatul European de handbal masculin, pierdut de România în fața Portugaliei cu 40-34 în Danemarca, la Herning, Daniel Stanciuc a fost cel mai bun marcator al Naționalei noastre. Daniel, jucător format de CSU Suceava și legitimat la campioana Dinamo București, a înscris 8 goluri, dintre care două de la 7 […] Articolul Suceveanul Daniel Stanciuc, cel mai bun marcator al României în meciul pierdut cu Portugalia la Europene: Am comis foarte multe erori în prima repriză, mingi scăpate, greșeli ca la juniori, începînd cu mine apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:00
Problema CSU Suceava, numărul mare de accidentări. Prima etapă din partea a doua a campionatului, la Baia Mare. Partida s-ar putea disputa cu două zile mai devreme, și nu pe 8 februarie # Radio Top Suceava
Marea problemă a echipei de handbal masculin CSU Suceava, ocupanta locul VII din 11 echipe în prima ligă, o reprezintă accidentările. Echipa a reluat pregătirile pe 8 ianuarie. Prima etapă din partea a doua a campionatului este programată pe 8 februarie, cu Minaur Baia Mare, în deplasare, însă partida s-ar putea disputa cu două zile […] Articolul Problema CSU Suceava, numărul mare de accidentări. Prima etapă din partea a doua a campionatului, la Baia Mare. Partida s-ar putea disputa cu două zile mai devreme, și nu pe 8 februarie apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
08:50
Asociația Insitutul Bucovina Suceava, 600 de cadouri pentru copii în cadrul campaniei ”Cadoul din cutia de pantofi” # Radio Top Suceava
Asociația Insitutul Bucovina Suceava a făcut bilanțul campaniei ”Cadoul din cutia de pantofi”, derulată în perioada 1-12 decembrie 2025, și a rezultat că au fost adunate peste 600 de pachete cu daruri pentru copiii din medii defavorizate. Campania a urmărit colectarea de pachete frumos ambalate care au conținut cinci produse: un obiect de igienă personală, […] Articolul Asociația Insitutul Bucovina Suceava, 600 de cadouri pentru copii în cadrul campaniei ”Cadoul din cutia de pantofi” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
08:50
Accident la Ilișești, în care au fost implicate 11 persoane. Doar două au necesitat transportul la o unitate spitalicească # Radio Top Suceava
În noaptea de vineri spre sîmbătă, la ora 00:17, pompierii militari suceveni au fost solicitați să intervină în urma unui accident rutier produs pe raza localității Ilișești, în care au fost implicate 11 persoane. Un microbuz a ieșit în afara părții carosabile și s-a răsturnat pe o parte. Conform Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Bucovina” […] Articolul Accident la Ilișești, în care au fost implicate 11 persoane. Doar două au necesitat transportul la o unitate spitalicească apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
08:40
4.376 de suceveni au plătit taxe de 4,75 de milioane de lei. Primăria Suceava: Cine incită la nerespectarea Legii este ori iresponsabil, ori imatur, ori incapabil de a înțelege obligația respectării prevederilor legale # Radio Top Suceava
Într-o săptămînă, 4.376 de suceveni au plătit taxe de 4,75 de milioane de lei. Conform Primăriei Suceava, la ghișeele Primăriei 2.643 de cetățeni au achitat 3.392.083 de lei, on-line 1.578 cetățeni au achitat 1.280.827 de leim, iar prin terminalele SelfPay 155 cetățeni au achitat 80.092 lei. Municipalitatea subliniază că ”am respectat valorile minime de impozitare stabilite […] Articolul 4.376 de suceveni au plătit taxe de 4,75 de milioane de lei. Primăria Suceava: Cine incită la nerespectarea Legii este ori iresponsabil, ori imatur, ori incapabil de a înțelege obligația respectării prevederilor legale apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
16 ianuarie 2026
13:40
”Gastronomie pentru omenie – Împreună pentru Andreea Aniță”, eveniment caritabil, duminică. Organizatorii: Lupta nu se oprește la operație # Radio Top Suceava
Un eveniment caritabil dedicat salvării vieții Andreei Aniță va avea loc duminică, 25 ianuarie, de la ora 13:00, la Pronia Suceava. Evenimentul își propune să sprijine eforturile financiare necesare tratamentelor medicale complexe de care are nevoie Andreea, organizatorii subliniind că ”lupta nu se oprește la operație – urmează tratamente, cazări, transport, luni de incertitudine. O […] Articolul ”Gastronomie pentru omenie – Împreună pentru Andreea Aniță”, eveniment caritabil, duminică. Organizatorii: Lupta nu se oprește la operație apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:10
Mihai Pînzaru-PIM, la împlinirea vîrstei de 80 de ani: Am primit multe premii, dar cele mai grozave premii pentru mine sînt copiii mei. Astea sînt marile cadouri ale vieții, iar altul este longevitatea (FOTO) # Radio Top Suceava
Galeria de Artă Zamca din municipiul Suceava a fost neîncăpătoare vineri, 16 ianuarie, la vernisajul expoziției aniversare dedicată maestrului caricaturist Mihai Pînzaru-PIM, la împlinirea vîrstei de 80 de ani. Expoziția intitulată ”PIMEXPO – Caricatura Jupânu’ 2025” a fost realizată în colaborare cu săptămînalul ”Jupânu” și reunește o selecție reprezentativă de desene care au însoțit actualitatea […] Articolul Mihai Pînzaru-PIM, la împlinirea vîrstei de 80 de ani: Am primit multe premii, dar cele mai grozave premii pentru mine sînt copiii mei. Astea sînt marile cadouri ale vieții, iar altul este longevitatea (FOTO) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:00
519 elevi au absentat la simularea examenului la Matematică, organizată de IȘJ Suceava. Urmează a doua sesiune a simulărilor pentru Bacalaureat # Radio Top Suceava
6.109 elevi de clasa a VIII-a din județul Suceava, din cei 6.628 candidați înscriși, au participat astăzi la simularea examenului la Matematică, în cadrul celei de-a doua simulări a Examenelor Naționale organizată de Inspectoratul Școlar Suceava. 519 candidati au absentat. Ieri, 15 ianuarie, 6.162 de elevi de clasa a VIII-a din județul Suceava au participat […] Articolul 519 elevi au absentat la simularea examenului la Matematică, organizată de IȘJ Suceava. Urmează a doua sesiune a simulărilor pentru Bacalaureat apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:30
Directorul TPL Suceava, Gabriel Petruc: Școala nr. 3 și Școala nr. 9 blochează groaznic traficul și, din păcate, nu văd o inițiativă normală, cum este peste tot în lume, de a exista un program diferențiat # Radio Top Suceava
Potrivit lui Gabriel Petruc, directorul Societății de Transport Public Local Suceava, autobuzele electrice ale companiei nu întîmpină ”probleme specifice de iarnă, ca cele diesel, de pe vremuri”, însă, ”în condiții de iarnă, există o situație mai deosebită, în sensul în care, de multe ori, este foarte blocat traficul”. Una dintre soluții, în opinia acestuia, ar […] Articolul Directorul TPL Suceava, Gabriel Petruc: Școala nr. 3 și Școala nr. 9 blochează groaznic traficul și, din păcate, nu văd o inițiativă normală, cum este peste tot în lume, de a exista un program diferențiat apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:20
Grevă japoneză la TPL Suceava, din cauză că nu se măresc salariile care sînt mici și foarte mici. Directorul Gabriel Petruc: Oamenii au dreptate, pentru că deja vorbim de al treilea an în care nu ni se permite să facem nu o mărire, ci o indexare cu rata inflației # Radio Top Suceava
Directorul TPL Suceava, Gabriel Petruc, a declarat, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, că ”încă nu” a primit nici o reacție din partea autorităților competente vizavi de protestul declanșat joi, 15 ianuarie, de sindicatul societății de transport public local. Greva japoneză pe termen nelimitat a angajaților TPL Suceava vine în urma nemulțumirii acestora […] Articolul Grevă japoneză la TPL Suceava, din cauză că nu se măresc salariile care sînt mici și foarte mici. Directorul Gabriel Petruc: Oamenii au dreptate, pentru că deja vorbim de al treilea an în care nu ni se permite să facem nu o mărire, ci o indexare cu rata inflației apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
Polivalenta cu 5.000 de locuri de la Suceava și polivalenta cu 15.000 de locuri de la Herning # Radio Top Suceava
Naționala de handbal masculin a României este prezentă la Campionatul European din Suedia, Norvegia și Danemarca. Din lotul de 18 jucători fac parte și extrema dreaptă Sorin Grigore, de la CSU Suceava, și coordonatorul de joc Daniel Stanciuc, jucător format de Suceava și legitimat la campioana României, Dinamo București. România face parte dintr-o grupă cu […] Articolul Polivalenta cu 5.000 de locuri de la Suceava și polivalenta cu 15.000 de locuri de la Herning apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15 ianuarie 2026
20:30
Sorin Grigore, de la CSU Suceava, înainte de debutul României la Europeanul de handbal: Pentru mine este o experiență unică să fiu împreună cu băieții aici, la un turneu final, în calitate de debutant # Radio Top Suceava
Jucătorul CSU Suceava Sorin Grigore își propune să-și depășească limitele la Campionatul European de handbal care a început astăzi. România este în grupă cu Danemarca, campioană mondială și una dintre țările gazdă ale competiției, Portugalia și Macedonia de Nord. România va debuta pe 16 ianuarie, la ora 19.00, cu Portugalia, la Herning, Danemarca. Sorin Grigore, […] Articolul Sorin Grigore, de la CSU Suceava, înainte de debutul României la Europeanul de handbal: Pentru mine este o experiență unică să fiu împreună cu băieții aici, la un turneu final, în calitate de debutant apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
19:00
Distincție pentru Emil Ursu, din partea Filialei Județene Suceava a Asociației Naționale Cultul Eroilor ”Regina Maria” # Radio Top Suceava
De Ziua Culturii Naționale, directorul Muzeului Național al Bucovinei, doctorul în arheologie Emil Constantin Ursu, a fost distins cu Medalia de Onoare a Filialei Județene Suceava a Asociației Naționale Cultul Eroilor ”Regina Maria”. Medalia i-a fost înmînată de președintele filialei, general gl.bg. (r) dr. Ion Burlui. Conform Asociației, ”nu am stabilit întâmplător ca anul acesta, […] Articolul Distincție pentru Emil Ursu, din partea Filialei Județene Suceava a Asociației Naționale Cultul Eroilor ”Regina Maria” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
18:50
”Culturi monumentale și culturi mici”, printre comunicările prezentate la Colegiul Național ”Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți în timpul manifestării dedicate Zilei Culturii Naționale # Radio Top Suceava
Miercuri, 15 ianuarie 2026, începînd cu ora 13.00, în holul central al Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” a avut loc manifestarea omagială ocazionată de Ziua Culturii Naționale. La activitate au fost prezenți, pe lîngă echipa de coordonatori formată din profesoara Cristina Anfimov, profesorul Florin George Popovici și Andreea Ciobara, bibliotecar al instituției, profesoarele Beatrice Halip și […] Articolul ”Culturi monumentale și culturi mici”, printre comunicările prezentate la Colegiul Național ”Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți în timpul manifestării dedicate Zilei Culturii Naționale apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:00
Fotbalista Iustina Ciubotariu, de la CSU Suceava, convocată la echipa națională a României U15, pentru o tabără de tehnică individuală # Radio Top Suceava
Iustina Ciubotariu, componentă a secției de fotbal a CSU Suceava, a fost convocată la echipa națională a României U15, pentru o tabără de tehnică individuală organizată de Federația Română de Fotbal la Centrul Național de la Mogoșoaia. Stagiul se va desfășura în perioada 30 ianuarie – 2 februarie și are ca scop evaluarea și perfecționarea […] Articolul Fotbalista Iustina Ciubotariu, de la CSU Suceava, convocată la echipa națională a României U15, pentru o tabără de tehnică individuală apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:40
446 de absenți, la simularea examenului la Română organizată de Inspectoratul Școlar Suceava # Radio Top Suceava
6.162 de elevi de clasa a VIII-a din județul Suceava au participat la simularea examenului la Română, în cadrul celei de-a doua simulări a Examenelor Naționale organizată de Inspectoratul Școlar Suceava. 466 elevi au absentat. Nu au fost incidente deosebite. Vineri, 16 ianuarie, este simularea examenului la Matematică. Articolul 446 de absenți, la simularea examenului la Română organizată de Inspectoratul Școlar Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:30
Activitatea culturală și depuneri de coroane de flori, la bustul lui Mihai Eminescu din centrul municipiului Rădăuți # Radio Top Suceava
Reprezentanți ai Colegiului Național “Eudoxiu Hurmuzachi”, Primăriei, Consiliului Local, Bibliotecii Municipale “Tudor Flondor” și Casei de Cultură au evocat, astăzi, 15 ianuarie 2026, personalitatea poetului Mihai Eminescu. Conform insituției de învățămînt, activitatea culturală s-a desfășurat la bustul poetului aflat în Piața Garoafelor din centrul municipiului Rădăuți. Poetul național a fost omagiat într-un discurs susținut de […] Articolul Activitatea culturală și depuneri de coroane de flori, la bustul lui Mihai Eminescu din centrul municipiului Rădăuți apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:20
Coroane și jerbe de flori, depuse la bustul lui Mihai Eminescu din centrul Sucevei (Foto) # Radio Top Suceava
Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava Nicolae Robu a participat, astăzi, de Ziua Culturii Naționale, la ceremonia de depunere de coroane și jerbe de flori la bustul lui Mihai Eminescu, situat în vecinătatea Teatrului Municipal „Matei Vișniec” din municipiul Suceava. Domnul Robu a declarat: „Cultura este, în fond, sufletul unui popor, iar felul în care o protejăm […] Articolul Coroane și jerbe de flori, depuse la bustul lui Mihai Eminescu din centrul Sucevei (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:40
Medicul veterinar și fermierul sucevean Doru Lefter: Acordul Uniunea Europeană – MERCOSUR va afecta puțin fermierul român. Acest acord comercial este făcut de așa manieră încît să existe și clauze de salvagardare pentru fermierul european # Radio Top Suceava
În opinia medicului veterinar și fermierului sucevean Doru Lefter, Acordul Uniunea Europeană – MERCOSUR va afecta puțin fermierul român. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, întrebat cît de afectat va fi fermierul român de acordul comercial de liber schimb, domnul Lefter a adăugat: ”Probabil o să-l afecteze puțin, foarte puțin. E un acord comercial ca […] Articolul Medicul veterinar și fermierul sucevean Doru Lefter: Acordul Uniunea Europeană – MERCOSUR va afecta puțin fermierul român. Acest acord comercial este făcut de așa manieră încît să existe și clauze de salvagardare pentru fermierul european apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:00
Nemulțumiți că nu li s-au majorat salariile așa cum li s-a promis, angajații TPL Suceava au intrat în grevă japoneză. Însă, călătorii nu sînt afectați, fiindcă autobzele circulă normal # Radio Top Suceava
În această dimineață, la ora 4.30, angajații societății Tranpsort Public Suceava au declanșat o grevă japoneză pe termen nelimitat. Angajații sînt nemulțumiți din cauză că nu li s-au majorat salariile așa cum li s-a promis. Șoferii poartă la braț banderole albe, dar programul de lucru se desfășoară normal, așa că oamenii care vor să circule […] Articolul Nemulțumiți că nu li s-au majorat salariile așa cum li s-a promis, angajații TPL Suceava au intrat în grevă japoneză. Însă, călătorii nu sînt afectați, fiindcă autobzele circulă normal apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
Lupta pentru taxe și impozite locale mai mici, la Suceava. Doar o mișcare propagandistică # Radio Top Suceava
Președintele Organizației Municipale AUR Suceava, consilierul local Cătălin Axinte, a anunțat că a depus o plîngere prealabilă la Consiliul Local Suceava, prin care solicită revocarea hotărîrii privind majorarea taxelor și impozitelor locale. Consilierul Axinte a precizat că această decizie „afectează direct interesele cetățenilor municipiului Suceava” și a dat asigurări că AUR va continua toate demersurile […] Articolul Lupta pentru taxe și impozite locale mai mici, la Suceava. Doar o mișcare propagandistică apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
06:10
Primarul comunei Adîncata, Viorel Cucu: Eu plătesc peste 150.000 de euro pe an numai gunoiul. Mai vin 100.000 de euro curentul și celelalte cheltuieli materiale, precum antiderapantul, sarea, combustibilul. Descurcă-te! # Radio Top Suceava
Primarul comunei Adîncata, Viorel Cucu, consideră că se va confrunta cu o situație financiară dificilă, arătînd că în ciuda majorării taxelor și impozitelor locale banii nu vor ajunge. A spus domnul Cucu: ”Din taxe și impozite locale noi strîngem anual de regulă în jur de 350.000 de euro, iar acum cu majorările impuse cifra va […] Articolul Primarul comunei Adîncata, Viorel Cucu: Eu plătesc peste 150.000 de euro pe an numai gunoiul. Mai vin 100.000 de euro curentul și celelalte cheltuieli materiale, precum antiderapantul, sarea, combustibilul. Descurcă-te! apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14 ianuarie 2026
17:40
Proprietarii blocului din Burdujeni afectat de explozia din decembrie 2022, scrisoare de mulțumire pentru președintele CJ, Gheorghe Șoldan, care le-a acordat un ajutor financiar # Radio Top Suceava
Proprietarii a 12 apartamente din blocul afectat de explozia de la finalul anului 2022, bloc situat pe strada Rarău, nr. 4, din cartierul sucevean Burdujeni, i-au transmis o scrisoare de mulțumire președintelui Consiliului Județean, Gheorghe Șoldan. Oamenii îi mulțumesc acestuia pentru sprijinul financiar care le-a fost acordat la finalul anului trecut. În ședința din luna […] Articolul Proprietarii blocului din Burdujeni afectat de explozia din decembrie 2022, scrisoare de mulțumire pentru președintele CJ, Gheorghe Șoldan, care le-a acordat un ajutor financiar apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:10
Prof. Traian Pădureț: Ministrul Educației ar trebui să se ocupe de învățămîntul universitar și ar trebui un secretar de stat cu puteri mai mari care să se ocupe de învățămîntul preuniversitar # Radio Top Suceava
Liderul Pro Educația Suceava, Traian Pădureț, ar vrea ca Ministerul Educației să aibă un ministru al Educației care să se ocupe de învățămîntul universitar și un secretar de stat care să se ocupe de învățămîntul preuniversitar, dar care să aibă puteri mai mari. În prezent, Sorin Ion este secretar de stat pentru învățămîntul preuniversitar. Propunerea […] Articolul Prof. Traian Pădureț: Ministrul Educației ar trebui să se ocupe de învățămîntul universitar și ar trebui un secretar de stat cu puteri mai mari care să se ocupe de învățămîntul preuniversitar apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:50
Examinare practică pentru permisul de conducere, și la Cîmpulung Moldovenesc. Urmează municipiul Rădăuți # Radio Top Suceava
Instituția Prefectului Județului Suceava informează că examinarea practică pentru obținerea permisului de conducere se extinde și în municipiul Cîmpulung Moldovenesc. Pentru categoria B, proba practică va fi organizată în municipiul Cîmpulung Moldovenesc în următoarele zile: miercuri, 28 ianuarie, miercuri, 25 februarie, și miercuri, 25 martie. În același timp, examinarea practică continuă să se desfășoare în […] Articolul Examinare practică pentru permisul de conducere, și la Cîmpulung Moldovenesc. Urmează municipiul Rădăuți apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:20
Daniel Apostol, analist economic: Incapacitatea Statului de a explica corect cetățenilor modul de fiscalizare produce haos. Totul vine abrupt, peste noapte. Șocul fiscal este dublat de o cotă masivă de neîncredere # Radio Top Suceava
În opinia analistului economic Daniel Apostol, reformarea sistemului fiscal este o necesitate, însă există o mare problemă: ”incapacitatea Statului de a explica corect cetățenilor modul de fiscalizare, nevoia de fiscalizare și, mai ales, un calendar firesc al schimbărilor fiscale”. A subliniat domnul Apostol, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top: ”Totul vine abrupt, peste […] Articolul Daniel Apostol, analist economic: Incapacitatea Statului de a explica corect cetățenilor modul de fiscalizare produce haos. Totul vine abrupt, peste noapte. Șocul fiscal este dublat de o cotă masivă de neîncredere apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:40
Spectacolul dedicat copiilor ”Suflet de păpușă”, premieră pe scena Teatrului Municipal ”Matei Vișniec” Suceava pe 24 ianuarie # Radio Top Suceava
”Suflet de păpușă” este cea mai nouă producție a Teatrului Municipal ”Matei Vișniec” Suceava. Dedicat copiilor, spectacolul va avea premiera sîmbătă, 24 ianuarie, de la ora 17.00. Conform instituției teatrale, regizat de Gheorghe Mândru, director al Teatrului „B. P. Hașdeu” din Cahul, Republica Moldova, după textul „Un suflet pentru o păpușă” de Adrian Graur, spectacolul […] Articolul Spectacolul dedicat copiilor ”Suflet de păpușă”, premieră pe scena Teatrului Municipal ”Matei Vișniec” Suceava pe 24 ianuarie apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:30
Prof. Traian Pădureț: Nimeni nu se înghesuie să fie ministru al Educației pentru că, probabil, se au în vedere noi tăieri bugetare # Radio Top Suceava
Liderul Pro Educația Suceava, Traian Pădureț, este surprins că după trei săptămîni de la demisia lui Daniel David încă nu a fost numit un ministru al Educației și că această poziție este asumată cu titlu interimar de premierul PNL, Ilie Bolojan. Domnul Pădureț consideră că nu sînt mulți doritori pentru ocuparea funcției pentru că urmează […] Articolul Prof. Traian Pădureț: Nimeni nu se înghesuie să fie ministru al Educației pentru că, probabil, se au în vedere noi tăieri bugetare apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:20
Profesori nemulțumiți, pentru că unii directori de școli rămîn în funcție și după exprirarea mandatelor pe 17 ianuarie. Inspectoratul Școlar Suceava va prelungi mandatele tuturor celor 156 de directori # Radio Top Suceava
Conform lui Traian Pădureț, liderul Pro Educația Suceava, există unele nemulțumiri în rîndul profesorilor în legătură cu faptul că Inspectoratul Școlar Suceava urmează să le prelungească mandatele tuturor directorilor de școli care încetează pe 17 ianuarie. Însă, domnul Pădureț subliniază că decizia aparține șefului Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton. Domnul Anton a spus că preferă […] Articolul Profesori nemulțumiți, pentru că unii directori de școli rămîn în funcție și după exprirarea mandatelor pe 17 ianuarie. Inspectoratul Școlar Suceava va prelungi mandatele tuturor celor 156 de directori apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.