Suceava, gazda unui puternic turneu de handbal pentru juniori 1

Liderul Pro Educația Suceava, Traian Pădureț, ar vrea ca Ministerul Educației să aibă un ministru al Educației care să se ocupe de învățămîntul universitar și un secretar de stat care să se ocupe de învățămîntul preuniversitar, dar care să aibă puteri mai mari. În prezent, Sorin Ion este secretar de stat pentru învățămîntul preuniversitar.