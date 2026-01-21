Contracte de finanțare, pentru construirea rețelelor de gaze naturale în opt localități sucevene. Rețelele vor avea aproximativ 110 kilometri, iar la acestea vor fi racordați 6.773 de consumatori

10:00

În această dimineață, la ora 4.30, angajații societății Tranpsort Public Suceava au declanșat o grevă japoneză pe termen nelimitat. Angajații sînt nemulțumiți din cauză că nu li s-au majorat salariile așa cum li s-a promis. Șoferii poartă la braț banderole albe, dar programul de lucru se desfășoară normal, așa că oamenii care vor să circule […]