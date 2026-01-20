Peste 70% dintre români au puțină, foarte puțină sau nu au deloc încredere în Justiție
Euractiv.ro, 20 ianuarie 2026 20:20
Un sondaj Informat.ro – INSCOP Research, realizat în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group, arată percepția românilor cu privire la sistemul de justiție.
O nouă lege privind dobândirea și păstrarea cetățeniei ucrainene, intrată în vigoare începând cu data de 16 ianuarie, stârnește nemulțumire în comunitatea românească din Ucraina, relatează Agerpres.
Nazare: Deficitul cash a fost redus sub ținta prognozată și se situează la 7,7% din PIB # Euractiv.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat marți, într-o conferință de presă, că deficitul de cash a fost redus anul acesta sub ținta prognozată. Astfel, valoarea acestuia este de aproximativ 7.7%.
Președintele francez Emmanuel Macron a declarat marți, la Forumul Economic mondial de la Davos, că preferă "respectul, mai degrabă decât brutele", și "statul de drept, mai degrabă decât brutalitatea".
Nicușor Dan a transmis că analizează încă dacă aderăm sau nu la “Consiliul pentru Pace” al lui Trump # Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan salută inițiativa președintelui SUA, Donald Trump, privind promovarea păcii și a securității internaționale, inclusiv eforturile identificării unor soluții pentru conflictul din Gaza și pentru alte provocări globale majore.
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a propus crearea unei armate comune ucraineno-europene cu până la trei milioane de soldați.
Șeful Forțelor Aliate din Europa: Ne concentrăm să apărăm Alianța contra oricărei amenințări # Euractiv.ro
Șeful Forțelor Aliate din Europa, întrebat la Sibiu dacă NATO este în pericol din cauza declarațiilor lui Trump despre Groenlanda: Această problemă este politică. Noi ne concentrăm să apărăm Alianța împotriva oricărei amenințări.
Chișinăul a inițiat procesul de denunțare a acordurilor de bază ale Comunității Statelor Independente, a declarat șeful diplomației moldovenești, Mihai Popșoi.
Grindeanu: Nu te poți lăuda că ai tăiat de la investiții și ai crescut taxele și impozitele # Euractiv.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, anunță ce a confirmat și premierul Ilie Bolojan luni seară, și anume că măsurile PSD de relansare economică vor fi aprobate de Guvern, prin angajarea răspunderii în Parlament.
Delegația fermierilor din România, formată din peste 200 de participanți, este prezentă la protestul de la Strasbourg pentru a solicita politici agricole și comerciale aplicabile în practică, nu decizii luate pe hârtie, anunță Lapar.
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, și secretarul general, Claudiu Manda, au ieșit cu noi critici la adresa premierului Ilie Bolojan și a Guvernului din care fac parte și ei.
Țările care nu fac parte din Uniunea Europeană sau NATO, și chiar cele fără armate sau arme nucleare, reprezintă un „pericol pentru Federația Rusă”, potrivit Kremlinului, notează „La Razon” (Spania).
Conservatorii vor ajunge să înțeleagă că un continent unit reprezintă unica apărare în fața Americii și Chinei, scrie „The Financial Times” (Marea Britanie) sub semnătura lui Janan Ganesh.
Pe măsură ce raidurile lor se intensifică, protestele împotriva abuzurilor comise de Serviciul de Imigrare și Control Vamal (ICE) se intensifică. Sunt acești agenți federali cu adevărat de neatins?, se întreabă retoric „Le Point” (Franța).
Renunțând la orice aparență de conducere morală, Trump se pregătește pentru noul câmp de luptă. Strategia sa de Securitate Națională ar putea fi atât simptomul, cât și foaia de parcurs a unui declin lent, scrie editorialistul „El Mondo” (Spania).
Președintele Rumen Radev a anunțat că marți își va depune demisia din funcția de șef al statului. El a declarat că astăzi este ultima dată când se adresează poporului în calitate de președinte și le-a cerut cetățenilor iertare.
„Nu mă mai simt obligat să mă gândesc doar la pace”. Scrisoarea bizară a lui Donald Trump # Euractiv.ro
Președintele american i-a transmis un mesaj uluitor prim-ministrului norvegian, Jonas Gahr Støre, legând faptul că nu i s-a acordat Premiul Nobel pentru Pace de revendicările sale teritoriale asupra Groenlandei, scrie „Le Point” (Franța).
André Ventura, un populist de dreapta, s-a calificat în turul al doilea. El îl va înfrunta, pe 8 februarie, pe socialistul António José Seguro, care a ieșit învingător duminică seara, notează „Le Point” (Franța).
Cine sunt cei pe care Trump i-a invitat să facă parte din Consiliul pentru Pace în Gaza # Euractiv.ro
Președintele american, Donald Trump, a început să-și formeze Consiliul pentru Pace în Gaza, mai mulți lideri străini anunțând că au primit invitații de a i se alătura, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).
Regatul Unit trebuie să-și proclame independența față de America, fiindcă altfel va muri # Euractiv.ro
Donald Trump nu constituie o deviație de la șirul predecesorilor lui. Tot ce face el e să respecte tradiția liberalismului, constată Tim Stanley într-un articol publicat în „The Telegraph” (Marea Britanie).
Europa este obligată să caute noi alianțe comerciale și politice pentru a avea o marjă mai mare de răspuns față de SUA, scrie Manuel V. Gómez pentru „El Pais” (Spania), constatând că Donald Trump a fost cel mai bun aliat al acordului UE-Mercosur.
Președintele american Donald Trump a amenințat să impună grele taxe vamale țărilor care se interpun între el și Groenlanda. Liderii UE se căznesc să riposteze, scrie „The New York Times” (SUA) sub semnătura Katrinei Bennhold.
Tăierile din administrație și un pachet de relansare economică, adoptate prin asumarea răspunderii # Euractiv.ro
Biroul Politic Național al PNL s-a întâlnit luni în prima ședință din acest an, pentru a discuta temele de pe agenda curentă a guvernării, iar Ilie Bolojan a prezentat pachetul pentru reforma administrației publice centrale și locale.
Într-un discurs adresat națiunii, președintele Bulgariei, Rumen Radev, a anunțat luni seară că își va da demisia din funcție în fața Curții Constituționale pentru a putea participa la alegerile care urmează.
Atacurile cu drone se intensifică: Armata Română recunoaște limitele radarului și anunță măsuri noi # Euractiv.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat luni că România își va mări efectivele militare la granița estică. Acțiunea vine ca urmare a amplificării atacurilor cu drone în proximitatea României.
Miniștrii Apărării din România și Polonia, discuții privind întărirea Flancului Estic al NATO # Euractiv.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a avut luni o convorbire prin videoconferință cu omologul din Polonia, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.
Discuții la București cu șeful SACEUR despre consolidarea posturii Aliate pe întreg Flancul Estic # Euractiv.ro
Apărarea Flancului Estic al NATO a fost una dintre temele abordate de președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan în întrevederile de luni cu generalul Alexus G. Grynkewich, Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR).
Majoritatea părinților și bunicilor din România cred că vaccinarea antigripală poate preveni gripa # Euractiv.ro
Un studiu denumit ”Atitudinea părinților și bunicilor cu privire la vaccinarea antigripală a copiilor” arată că trei sferturi dintre respondenți consideră că vaccinarea antigripală poate preveni gripa.
Relația transatlantică se deteriorează pe zi ce trece, mesajele președintelui american Donald Trump creând stupoare printre aliați.
Datele ultimului Barometru al Opiniei Publice arată că mai puțin de 50% din moldoveni ar vota pentru unire.
De Ziua Unirii Principatelor Române, 24 ianuarie, partidul extremist AUR anunță că lansează programul pilot „Înapoi Acasă”, dedicat românilor din diaspora care își doresc să revină în România.
În cadrul plenului de la Strasbourg care începe luni, eurodeputații vor decide dacă vor solicita avizul Curții Europene de Justiție cu privire la compatibilitatea acordurilor UE-Mercosur cu tratatele UE.
MAE îi informează pe cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Italia, Regiunea Sicilia, asupra faptului că Departamentul Național de Protecție Civilă a emis un cod roșu pentru Regiunea Sicilia.
Iran: Un oficial spune că numărul deceselor verificate în urma protestelor este de peste 5.000 # Euractiv.ro
Un oficial regional iranian a declarat, sub protecția anonimatului, că autoritățile au verificat cel puțin 5.000 de decese în urma protestelor din Iran, inclusiv aproximativ 500 de membri ai forțelor de securitate, potrivit unei relatări Reuters.
Accident feroviar grav în sudul Spaniei: un tren Iryo a deraiat și a intrat pe linia unui Alvia # Euractiv.ro
Două trenuri de mare viteză s-au ciocnit duminică seara în sudul Spaniei, după ce un tren Iryo care circula de la Malaga spre Madrid a deraiat în apropiere de Adamuz, relatează El País.
Oxfam: averea miliardarilor a atins un record în 2025 și „subminează libertatea politică” # Euractiv.ro
Oxfam avertizează, înainte de Davos, că averea combinată a miliardarilor a crescut cu peste 16% în 2025, până la 18,3 trilioane de dolari, amplificând inegalitatea și influența politică a ultra-bogaților.
Comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa, la București. Este primit de președintele Dan # Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan îl primește, luni, pe comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa și al Comandamentului European al Armatei Statelor Unite ale Americii, generalul Alexus G. Grynkewich, informează Agerpres.
Președintele interimar are o relație pragmatică cu Trump; întrebarea este dacă va construi un guvern de tranziție sau dorește să rămână la putere, scrie „O Globo” (Brazilia) sub semnătura Janaínei Figueiredo.
Casa Albă a anunțat numele unora dintre liderii care vor juca un rol în supravegherea următorilor pași în Gaza, după ce Comitetul Palestinian pentru Guvernarea Teritoriului (NCAG), supervizat de SUA, s-a întrunit pentru prima dată vineri la Cairo.
Consilierul prezidențial Marius Lazurca a explicat duminică, la Antena 3 CNN, că președintele Nicușor Dan nu merge la Davos pentru că vrea să transmită mesajul: „Nu umblu teleleu prin lume când sunt lucruri importate"
Fiul cel mare al ultimului șah al Persiei, Reza Pahlavi, a adresat șase solicitări comunității internaționale în cadrul unei conferințe de presă la Washington, notează „La Stampa” (Italia).
Laureatul Premiului Nobel, Krugman: Iată de ce noile taxe vamale impuse de Trump sunt ilegale # Euractiv.ro
„Descurajarea europeană a funcționat”, spune Paul Krugman: amenințarea lui Donald Trump cu taxe vamale pentru statele care au trimis trupe în Groenlanda e „un urlet de frustrare”, iar tarifele pentru expansiune ar fi „clar ilegale”.
Președintele francez ia în considerare activarea instrumentului anticoercitiv al UE ca răspuns la amenințarea lui Donald Trump de a impune taxe vamale suplimentare de 10% țărilor europene, ca reacție la criza groenlandează, notează „France 24”.
Președintele a anunțat pe platforma sa, Truth că, începând cu 1 februarie, vor fi impuse tarife vamale de 10% Danemarcei, Norvegiei, Suediei, Franței, Germaniei, Marii Britanii, Olandei și Finlandei, informează agenția ANSA (Italia).
Amenințările cu anexarea și sancțiunile comerciale agitate de Donald Trump au declanșat o mobilizare fără precedent în Groenlanda și Danemarca. Sâmbătă, mii de protestatari au denunțat ingerința americană, scrie „Courrier International” (Franța).
Scurt-circuitul este suprarealist. Donald Trump insistă: vrea Groenlanda „cu orice preț”. Când a fost întrebată în mod specific, purtătoarea sa de cuvânt, Karoline Leavitt, a răspuns că „nicio opțiune nu este exclusă”, inclusiv acțiunea militară.
Marius Lazurca, consilier prezidențial pentru securitate națională și pentru politică externă, a explicat duminică seara, la Antena 3 CNN, mesajul lui Nicușor Dan în scandalul Trump-Europa pentru Groenlanda.
Trei miniștri și un consilier prezidențial vor reprezenta România la Forumul de la Davos # Euractiv.ro
România va fi reprezentată la ediția din 2026 a Forumului Economic Mondial de la Davos de ministra de Externe, Oana Țoiu, ministrul Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, și consilierul prezidențal Radu Burnete.
O eurodeputată suedeză născută la București: „O Europă care nu poate lupta nu poate decide” # Euractiv.ro
Într-un text publicat pe 17 ianuarie 2026, eurodeputata suedeză Alice Teodorescu Måwe — născută la București și stabilită în Suedia din 1989 — cere o schimbare de paradigmă: Europa trebuie să-și construiască putere reală, militară și industrială.
Administrația Prezidențială confirmă primirea scrisorii transmise de președintele SUA, Donald Trump, președintelui Nicușor Dan, prin care este adresată oficial invitația ca România să devină membru al “Consiliului pentru Pace”.
