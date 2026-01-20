Medicul Cătălina Porojnicu: Diabetul de tip 1 este o boală autoimună / Cea mai mare incidenţă este la vârsta pubertăţii

17:00

În lume există 600 milioane de deţinători de monede cripto, iar aproximativ 10% din cei 6 miliarde de utilizatori de internet deţin acum o formă de criptomonedă, arată datele Bitget, cea mai mare platformă de schimb universal din lume. Cele mai recente date arată că 25% dintre deţinătorii de criptomonede au între 25 şi 34 de ani, în timp ce 20% dintre aceştia se încadrează în intervalul 16-24 de ani, iar 22% între 35 şi 44 de ani. Adopţia criptomonedelor este estimată să ajungă la 12,24% din populaţie până la finalul lui acestui an.