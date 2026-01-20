Dealerul lui Vlad Pascu primește încă o lovitură | S-a tras linie pentru „Maru”

11:20

Cea de-a treia săptămână din sezonul trei Power Couple a început aseară la Antena 1 și pe AntenaPLAY și le-a adus celor de acasă mixul perfect de emoție, tensiune și amuzament. Cele opt cupluri rămase în competiție au parte de noi provocări, cu fiecare zi care trece în Malta, iar aptitudinile lor sunt bine puse la încercare, la fiecare pas. Totul continuă diseară, de la 20:30, cu proba fetelor.