La câte kilograme își dorește Carmen de la Sălciua să ajungă. Artista s-a pus serios pe treabă: „Nu va fi simplu"
SpyNews, 20 ianuarie 2026 23:50
Carmen de la Sălciua s-a pus serios pe treabă încă de la începutul anului. Artista își dorește să dea jos câteva kilograme bune și să ajungă la o greutate ideală. Cântăreața evoluează încet, dar sigur!
• • •
Alte ştiri de SpyNews
Acum 30 minute
23:50
La câte kilograme își dorește Carmen de la Sălciua să ajungă. Artista s-a pus serios pe treabă: „Nu va fi simplu" # SpyNews
Carmen de la Sălciua s-a pus serios pe treabă încă de la începutul anului. Artista își dorește să dea jos câteva kilograme bune și să ajungă la o greutate ideală. Cântăreața evoluează încet, dar sigur!
23:40
O tânără și-a mișcat gâtul și a paralizat! Cum a fost posibil: ”Doar m-am mișcat și s-a întâmplat” # SpyNews
O tânără a avut parte de o experiență îngrozitoare! Aceasta și-a mișcat gâtul în mod firesc, însă s-a trezit că a paralizat. Mișcarea pe care a făcut-o i-a provocat un accident vascular cerebral la vârsta de doar 23 de ani.
Acum o oră
23:10
Soția lui Florin Salam s-a afișat în ipostaze cum rar a mai fost văzută! Roxana Stoian are o siluetă de invidiat, dar muncește mult pentru ea! Imaginile vorbesc de la sine.
Acum 2 ore
23:00
Milionarul italian i-ar fi cerut psiholoagei cadourile înapoi! Bărbatul a acuzat-o că e materialistă # SpyNews
Informații în premieră despre relația psiholoagei acuzată de furt cu milionarul italian! Între cei doi a existat un schimb de replici acid, în care bărbatul i-a reproșat că este materialistă și i-a cerut cadourile înapoi.
22:40
Adda a trecut din nou prin momente dificile, la Power Couple! Ce i-a mai făcut Cătălin Rizea # SpyNews
Adda a trecut prin multe clipe tensionate, la Power Couple. La fel s-a întâmplat și de această dată, când concurenții s-au întâlnit pe teren. Artista i-a spus soțului ei urgent să se oprească!
22:30
Bogdan de la Ploiești și Vanessa s-au întors din vacanță, fiecare la casa lui! Pe cine a găsit artistul acasă # SpyNews
Bogdan de la Ploiești și Vanessa au fost într-o vacanță superbă în Mexic, iar recent s-au întors acasă. Fiecare a plecat acasă la el, iar Bogdan de la Ploiești a avut parte de o surpriză când a deschis ușa casei.
22:20
Tudor Duma, zis „Maru”, rămâne în arest la domiciliu, în dosarul în care a fost acuzat de trafic de droguri, după moartea prietenului său Rareș Ion, alias „Castron”.
22:20
Are 80 de ani, dar vrea să înfieze! Ce artistă de muzică populară a luat această decizie neaşteptată! # SpyNews
Saveta Bogdan a împlinit recent 80 de ani, iar cântăreața radiază de fericire și împlinire. Deși se bucură de o viață frumoasă și de sănătate, artista are și un mare regret: că nu are un nepot. În exclusivitate pentru Spynews.ro, Saveta Bogdan ne-a dezvăluit că i-a propus fiicei sale, Cătălina, să adopte un copil, sperând ca aceasta să o facă bunică cât mai curând.
22:10
Exclusiv! Carmen Grebenișan, mărturisiri dureroase la trei luni după ce a născut! Influencerița recunoaște că trece prin clipe grele: ”Plâng în fiecare zi...” # SpyNews
Carmen Grebenișan a devenit mamă pentru prima dată în urmă cu trei luni, iar de atunci viața influenceriței s-a schimbat radical. Deși trăiește cel mai frumos sentiment, tânăra face mărturisiri dureroase după nașterea bebelușului. În exclusivitate pentru Spynews.ro, Carmen Grebenișan ne-a declarat că a ajuns chiar și în pragul depresiei.
22:10
Cristina Spătar nu e de acord cu deciziile fostului soț! Artista este speriată. Are legătură cu fiul ei | VIDEO # SpyNews
Cristina Spătar dă cărțile pe față! Artista nu este de acord cu decizia fostului soț. Cântăreața este speriată și încearcă să amâne momentul. Ce a făcut fiul Cristinei Spătar, cu acordul tatălui său. Declarații exclusive!
22:10
Milionarul Cristi Borcea le-a declarat război agenților de circulație de la Inspectoratul de Poliție al Județului Prahova, în încercarea de a obține anularea unei amenzi pe care a primit-o la începutul acestei luni.
22:10
Dependența de care Olga Barcari vrea să scape! Fosta concurentă de la Asia Express face orice să renunțe: „Nu mă mai pot concentra” # SpyNews
Olga Barcari, declarații exclusive! Care este dependența de care aceasta vrea să scape cu orice preț. Fosta concurentă la Asia Express face tot ce poate pentru a renunța. Ce îi îngreunează viața Olgăi Barcari și cum încearcă să rezolve problema.
Acum 4 ore
22:00
Ce l-a făcut pe Cătălin Zmărăndescu de la Power Couple să se îndrăgostească de soția sa. Luiza nu încetează să-l surprindă # SpyNews
Cătălin Zmărăndescu a spus lucrurilor pe nume! Sportivul de la Power Couple a explicat care a fost momentul în care și-a dat seama că Luiza i-a fost sortită! Iată ce l-a făcut pe concurent să se îndrăgostească nebunește!
21:40
Halima a avut o relație abuzivă. Concurenta a dezvăluit de ce categorie de bărbați se ferește: ”Nu am mai suportat” # SpyNews
Halima face parte dintre concurentele sezonului 13 a emisiunii Mireasa. Concurenta a venit în casă din dorința de a-și găsi jumătatea și știe exact ce își dorește de la viitorul partener. Concurenta a dezvăluit că a trecut printr-o relație abuzivă, care a marcat-o.
21:20
Factura la gaz i-a dat mari bătăi de cap Iuliei Albu! Ce sumă colosală trebuie să plătească vedeta # SpyNews
Scumpirile se simt puternic și în casa Iuliei Albu. Vedeta s-a trezit cu o factură uriașă la gaz, de ordinul miilor de lei. Creatoarea de modă a rămas fără cuvinte! Iată ce sumă colosală trebuie să plătească!
21:00
Un incendiu puternic a izbucnit, marți dimineață, într-un complex rezidențial cu case din Carolina de Sud. Mai multe persoane au fost evacuate de urgență, după ce flăcările s-au extins. Mai multe echipaje de pompieri au acționat la fața locului.
20:50
Accident extrem de grav strada Tineretului din Chiajna. O mașină a fost prinsă sub tren, marți seară. Șoferul este în viață, însă ar avea mâinile retezate. Bărbatul a rămas încarcerat sub fiarele autoturismului.
20:40
Incredibil cât a slăbit Andreea Popescu în patru luni cu injecțiile de slăbit! I-a căzut părul de la asta # SpyNews
Andreea Popescu a trecut printr-o transformare totală! Influencerița a dat câteva kilograme bune jos în doar câteva luni, însă injecțiile de slăbit pe care le-a folosit au venit la pachet și cu probleme. Vedetei i-a căzut părul!
20:20
Au apărut primele imagini cu accidentul în care a fost implicat tatăl lui Abi Talent! Bărbatul este în comă # SpyNews
Tatăl lui Abi Talent a intrat în comă, după ce a fost implicat într-un accident extrem de grav. Bărbatul avea permisul de conducere suspendat, dar chiar și așa s-a urcat la volanul mașinii sale. Tatăl lui Abi Talent a fost transportat cu elicopterul la spital.
Acum 6 ore
20:00
Dorian Popa și-a luat fanii prin surprindere, că de obicei! Artistul s-a fotografiat alături de soția sa însărcinată! Imaginile momentului cu cei doi. Au făcut înconjurul rețelelor sociale!
19:50
Drama Iuliei Istrate de la Survivor de care nimeni nu știa. Declarații în lacrimi: ”De acolo a început greul” # SpyNews
Iulia Istrate are o poveste de viață grea, despre care puține persoane știu. Fosta concurentă de la Survivor 2026 a făcut confesiuni emoționante despre cele mai dificile momente din viața ei, în care a simțit că cedează.
19:30
Copil de 13 ani din Târgu Jiu, rănit grav, în urma unei competiții sportive! O asistentă ar fi ezitat să cheme ambulanța # SpyNews
Un copil de doar 13 ani din Târgu Jiu a trecut prin momente cumplite, după ce s-a accidentat grav la o competiție sportivă. Asistenta care a supervizat meciul la care băiatul se afla nu ar fi considerat că ambulanța trebuia chemată. Cei care au apelat la 112 au fost părinții copilului.
19:10
Revoltător! Copil din Iași, uitat de îngrijitoare în autobuz! Mama lui: ”A început să țipe” # SpyNews
Caz șocant într-o localitate din județul Iași. Un copil ar fi fost uitat de îngrijitoare în autobuzul cu care mergea la școală. Femeia ar fi avut o atitudine revoltătoare față de familia copilului. Mama acestuia a făcut declarații acide.
18:50
Tiktokeriță de la noi, însărcinată din nou, după ce a făcut întrerupere de sarcină! S-a afișat cu testul în mână # SpyNews
O cunoscută tiktokeriță a făcut marele anunț: este însărcinată! Tânăra este o prezență extrem de vocală în mediul online. Mai mult, a vorbit în repetate rânduri și despre întreruperea de sarcină pe care a făcut-o în urmă cu ceva timp. Iată despre cine e vorba!
18:30
Anunț important pentru bucureșteni! Ce amendă primesc cei care patinează pe lacurile înghețate # SpyNews
Primăria Sectorului 6 a făcut un anunț extrem de important pentru locuitori! Poliția ia măsuri după ce o mulțime de oameni au început să patineze pe lacurile înghețate din Capitală și să se expună unui pericol uriaș.
18:10
25 de paciente erau ținute într-o magazie la Spitalul de Psihiatrie din Jebel. Au descins oamenii legii # SpyNews
Caz extrem de grav la Spitalul de Psihiatrie Jebel! 25 de paciente ar fi fost ținute într-o magazie, în condiții inumane. Autoritățile au descins la unitatea medicală în urma acuzațiilor și au făcut verificări de urgență.
18:10
Milionarul care ar fi înșelat-o pe Andreea Bostănică, declarații halucinante! Influencerița l-ar fi amenințat cu moartea # SpyNews
Andreea Bostănică a dat "START" unor discuții controversate în mediul online, după ce și-a acuzat fostul iubit milionar că ar fi înșelat-o. Abush pulverizează tot ceea ce a transmis influnecerița, explicând că situația ar fi fost, de fapt, alta. Milionarul susține că ar fi fost amenințat cu moartea!
Acum 8 ore
17:30
Iubita lui Mario Fresh și-a etalat silueta de invidiat! Cât de bine arată Miruna în costum de baie # SpyNews
Mario Fresh și-a găsit fericirea în brațele altei femei, după despărțirea de Alexia Eram. Cântărețul pare mai fericit ca niciodată, iar acum se afla într-o destinație de vis, alături de cea care i-a pus inima pe jar. Miruna, iubita lui, și-a etalat corpul în toată splendoarea.
17:20
Radu Drăgușin și Ioana Stan au devenit, astăzi, soț și soție! Fotbalistul și iubita lui s-au cununat civil și au organizat o ceremonie restrânsă, la care au participat cele mai apropiate persoane. O apariție greu de trecut cu vederea a fost mama fotbalistului.
16:40
Despărțire cu scandal între Dana Roba și fostul iubit! L-a dat afară din casă cu jandarmii # SpyNews
Un nou scandal a cutremurat din temelii showbizul! Dana Roba a fost nevoită să își dea fostul iubit afară din casă și a apelat la ajutorul jandarmilor. Vedeta a făcut declarații în exclusivitate pentru Spynews.ro despre motivul separării dintre ea și fostul partener.
16:30
Imaginile groazei! Zăpadă cum nu ai mai văzut niciodată! Copiii au construit tobogane înalte cât blocurile # SpyNews
Un fenomen cum nu ai mai văzut niciodată a cuprins peninsula rusă Kamceatkca. Ninsorile au făcut ravagii, iar stratul de zăpadă a ajuns să fie mai înalt decât un autobuz. Mai mult, copiii au construit tobogane cât blocurile!
16:10
Cum a reușit Nick Rădoi să se vindece de cancer. Milionarul a explicat, pas cu pas, ce a făcut pentru a scăpa de boală # SpyNews
Nick Rădoi a dezvăluit secretul! Milionarul român, stabilit peste ocean, a explicat cum a reușit să se vindece de cancer, după lupta cruntă pe care a dus-o cu boala. Afaceristul a precizat ce dietă strictă a urmat, pentru a fi sigur că va fi din nou sănătos.
Acum 12 ore
16:00
Dana Roba s-a despărțit de iubitul american! Make up artistul e, din nou, o femeie singură # SpyNews
Dana Roba e, din nou, o femeie singură! Make-up artistul s-a despărțit iarăși de iubitul american care o înșelase, dar pe care îl iertase. Se pare că povestea de dragoste pe care o trăiesc cei doi este una cu năbădăi.
16:00
Adrian Minune, bunic pentru a treia oară? Manelistul a lămurit situația, după ce s-a zvonit că nora lui ar fi însărcinată # SpyNews
Fiul lui Adrian Minune și-a cerut iubita în căsătorie în noaptea de Revelion. Cei doi se pregătesc de nuntă, deși momentan nu au anunțat data. Urmăritorii au observat că Ariana s-a afișat cu o burtică suspectă în urmă cu câteva săptămâni și de atunci s-a zvonit că ar fi însărcinată.
15:50
Imagini șocante cu o influenceriță din România! Aceasta a apărut pe rețelele de socializare cu fața mutilată, iar internauții au rămas șocați. Blondina abia mai vede cu un ochi, iar motivul pentru care a ajuns în acest fel nu este nici pe departe cel la care s-au gândit, inițial, urmăritorii săi.
15:30
Imagini șocante cu o influenceriță din România! Aceasta a apărut pe rețelele de socializare cu fața mutilată, iar internauții au rămas șocați. Blondina abia mai vede cu un ochi, iar motivul pentru care a ajuns în acest fel nu este nici pe departe cel la care s-au gândit, inițial, urmăritorii săi.
15:30
Un tânăr a fost găsit mortu după ce a fost înjunghiat mortal. Criminalul nu a fost încă prins. Oamenii legii au demarat o anchetă pentru a-l identifica și pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei.
15:20
Florin Cercel, imagini alături de fiica lui, care îi calcă pe urme. Cât de mare a crescut Antonia # SpyNews
Florin Cercel se mândrește cu familia lui. Manelistul este căsătorit și împreună cu soția lui au o fiică, pe Antonia, în vârstă de aproape 12 ani. În urmă cu un an, fata lui s-a lansat în lumea muzicii.
14:50
Radu Drăgușin a făcut un pas important în viața personală! Fotbalistul s-a căsătorit în mare secret cu aleasa inimii lui. Evenimentul a avut loc departe de ochii publicului. Primele imagini de la eveniment.
14:50
Povestea sfâșietoare a Cristinei, o fetiță de șase ani, implicată în accidentul din Spania. Este singura din familia ei care a supraviețuit # SpyNews
Au ieșit la iveală noi informații despre accidentul feroviar din Spania. Incidentul tragic a lăsat o fetiță de doar șase ani, Cristina, fără familie. Ea se afla alături de părinții și fratele său în trenul morții și a supraviețuit ca prin miracol, după ce a fost aruncată din vagon.
14:20
Accident cu peste 100 de maşini şi camioane pe autostradă! Mai multe persoane au fost rănite # SpyNews
Un accident de proporții a avut loc pe autostradă, unde peste 100 de mașini și camioane au fost implicate într-o coliziune în lanț. Mai multe persoane au fost rănite și au avut nevoie de îngrijiri medicale. Traficul a fost blocat ore întregi.
14:10
Un bărbat din Bacău a fost declarat decedat, deși trăiește. Eugen a fost anunțat de DGASPC că a murit: „Am chiar și nervi din belșug” # SpyNews
Un bărbat din Bacău a aflat că în acte a fost declarat decedat, deși trăiește. Eugen a fost informat de DGASPC că a murit și că a pierdut o parte din drepturi. Bărbatul și-a spus povestea pe rețelele de socializare și s-a amuzat copios pe faptul că a fost declarat mort.
14:10
Cristina Cioran l-a iertat pe tatăl copiilor ei! Ce a determinat-o să treacă peste greșelile lui Alex Dobrescu # SpyNews
Cristina Cioran a făcut mărturisiri emoționante! Vedeta a vorbit despre tatăl copiilor ei, Alex Dobrescu, care actualmente se află în închisoare. Prezentatoarea TV a povestit că i-a iertat bărbatului greșelile, deoarece a avut un motiv bine întemeiat. Iată despre ce este vorba!
13:30
Cătălin Crișan, apariție îngrijorătoare! Cum arată artistul, la 57 de ani: „Nici nu l-am recunoscut” # SpyNews
Cătălin Crișan și-a îngrijorat fanii, după ce a făcut public un videoclip în timp ce gătește alături de iubita lui, Camelia. Cei doi sunt fericiți împreună, după o perioadă în care au fost despărțiți, însă apariția artistului a stârnit o mulțime de reacții. La 57 de ani, cântărețul pare slăbit, iar unii spun că l-au recunoscut cu greu.
13:20
Incident șocant! Un judecător și soția sa au fost împușcați în propria locuință. Atacatorul este încă în libertate! Autoritățile au deschis o anchetă.
13:20
Mira are un admirator secret? Artista s-a afișat cu zâmbetul până la urechi și cu un cadou superb # SpyNews
Mira pare mai fericită ca niciodată! Artista s-a postat pe rețelele de socializare cu zâmbetul până la urechi și am înțeles și de ce. Mâinile nu îi erau goale, pesemne că este tare apreciată de cineva. Iată cadoul pe care l-a primit cântăreața!
12:50
Influenceriță de la noi, surprinsă de prețurile din China. Cât a plătit pentru o noapte de cazare la un hotel de patru stele # SpyNews
Lorena Popa este pentru a doua oară în China. Influencerița a vorbit despre prețurile la cazare, după ce prima dată a avut parte de o surpriză neplăcută și a fost nevoită să plece de la hotelul la care își făcuse rezervare.
12:40
Lidia Buble, mărturisiri inedite despre Horațiu Nicolau, iubitul cu 30 de ani mai mare! Ce spune despre ideea de a deveni mamă # SpyNews
Lidia Buble a făcut mărturisiri impresionante! Artista a vorbit despre viața sa amoroasă, punând în relief modul în care o face să se simtă iubitul ei, Horațiu Nicolau. Între cei doi este o diferență de vârstă destul de mare, bărbatul având cu 30 de ani mai mult. Totuși, acest lucru nu pare să conteze pentru niciunul dintre ei, iar cântăreața a oferit detalii din culisele relației lor!
12:40
Cătălin Zmărăndescu a clacat! A început să plângă și nu a putut termina proba la Power Couple # SpyNews
Momente emoționante la Power Couple! Cătălin Zmărăndescu a clacat în timpul unei probe și a început să plângă. Luptătorul nu s-a mai gândit că pierde bani și a decis să oprească jocul ca să se asigure că soția lui e bine.
12:30
Cristina Ciobănașu a vorbit despre cel mai controversat subiect! Actrița a făcut declarații impresionante despre momentul în care se va căsători și va face un copil. Vedeta a fost vizibil deranjată de întrebarea pe care a primit-o, însă nu s-a putut abține și a decis să vorbească deschis despre acest lucru.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.