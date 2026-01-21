Reforma în administrație: normalitate, meritocrație și oameni pregătiți
Vicepremierul Radu Miruță anunță reforme esențiale în administrația României, punând accent pe profesionalism și meritocrație. El subliniază importanța responsabilității în gestionarea bugetului și promite să înlocuiască combinațiile politice cu normalitatea. România merge pe un drum corect spre stabilizare economică. Radu Miruță anunță o îmbunătățire a bugetului național și importanța reformelor în administrație Deficitul bugetar a …
• • •
Acum 30 minute
02:30
Danemarca, campioană mondială și olimpică, a suferit o înfrângere surprinzătoare în fața Portugaliei la EHF Euro 2026, încheind meciul cu 29-31. Portugalia, o echipă care nu a ajuns niciodată în semifinalele unui turneu final continental, a realizat o revanșă importantă după Mondialul din 2025. Danemarca a fost învinsă surprinzător de Portugalia cu 31-29 în grupa …
02:30
Ryanair lansează bilete de avion doar dus, la prețuri de 15 euro, numindu-le „bilete pentru idioți", izvorâte din disputa publică dintre Elon Musk și CEO-ul companiei, Michael O'Leary. Promoția include zboruri din București spre diverse orașe europene, dar costurile pot crește cu opțiuni suplimentare. Ryanair a lansat bilete de avion ieftine, doar dus, la prețul …
02:30
Nicușor Dan analizează aderarea României la Consiliul Păcii, sprijină inițiativa Trump # MainNews.ro
Președintele Nicușor Dan a salutat inițiativa lui Donald Trump pentru promovarea păcii și a demarat o analiză a angajamentelor internaționale ale României. Această evaluare vizează compatibilitatea inițiativei cu obligațiile existente, urmărind modalități prin care România poate contribui la consolidarea păcii globale. Președintele Nicușor Dan salută inițiativa lui Donald Trump pentru promovarea păcii internaționale România va …
Acum o oră
02:10
Primarul Ciprian Ciucu anunță măsuri stricte împotriva șoferilor din București care nu plătesc parcarea. Poliția Locală va emite amenzi, deoarece actualul sistem de parcare nu funcționează eficient. Aproximativ 100.000 de mașini beneficiază de gratuități, iar edilul propune schimbări pentru a îmbunătăți situația. Ciprian Ciucu a anunțat că Poliția Locală va emite amenzi pentru șoferii care …
02:10
Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a insistat la Davos asupra necesității unei Europe independente, subliniind schimbările seismice globale. Acordurile comerciale, inclusiv cel cu Mercosur, și sprijinul pentru Ucraina sunt esențiale în viziunea sa pentru o nouă Europă interconectată și puternică. Ursula von der Leyen subliniază necesitatea independenței europene la Davos Se propune o …
01:50
Donald Trump a provocat controverse declarând că va merge până la capăt pentru a obține Groenlanda, considerată crucială pentru securitatea globală. Răspunsul său criptic „Veți afla" sugerează intenții serioase, în timp ce amenințările de sancțiuni vizează opt țări europene. Reacțiile liderilor europeni sunt deja evidente. Donald Trump a declarat că Groenlanda este esențială pentru securitatea …
Acum 2 ore
01:30
Compania germană TKMS, care produce 70% din submarinele NATO, plănuiește investiții de 12 miliarde de dolari în Canada. Negocierile includ și domenii precum mineritul și inteligența artificială, în contextul creșterii tensiunilor geopolitice. Licitația are scopul de a moderniza flota canadiană de submarine. Compania germană TKMS, care produce 70% din submarinele NATO, plănuiește un pachet de …
01:30
01:20
ChatGPT a obținut un scor excelent la unul dintre cele mai dificile examene universitare # MainNews.ro
ChatGPT a obținut un scor impresionant de 96,9 la examenul de admitere din Japonia 2026, dominând în matematică, fizică, chimie și biologie. Comparativ, candidații umani au avut o medie de 58,1. Cu toate acestea, AI întâmpină provocări în limba japoneză și geografie, arătând limite în procesarea informațiilor grafice. ChatGPT a obținut un scor de 96,9 …
01:20
Inter a fost învinsă de Arsenal cu 1-3 în Liga Campionilor, în timp ce Bodo/Glimt a surprins Manchester City cu un 2-0. Cristi Chivu a avut o seamă de dificultăți în fața liderului Premier League. Aflați toate detaliile și scorurile surprinzătoare din această etapă importantă a competiției. Inter pierde acasă în fața lui Arsenal, scor …
01:10
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că bugetul României pe 2026 va fi centrat pe execuția din anul precedent, cu o proiecție de creștere economică de 1% și un PIB de peste 2.000 miliarde lei. Bugetul va prioritiza investițiile, având alocate 10,7 miliarde euro din PNRR. Bugetul României pe 2026 va fi aprobat probabil în …
01:10
Armata Română joacă un rol esențial în descurajarea amenințărilor rusești către statele NATO, conform unui general NATO. România este văzută ca un bastion de stabilitate pe flancul estic. Pregătirea militară a armatei române și planurile regionale sunt cruciale pentru garantarea securității în regiune. Generalul NATO a confirmat că Rusia a fost descurajată de pregătirea Armatei …
00:50
Rareș Bogdan a semnalat revolta în PNL împotriva lui Ilie Bolojan, criticând lipsa de comunicare a partidului și impactul măsurilor guvernamentale asupra oamenilor. Europarlamentarul a promis că va vorbi deschis despre aceste probleme, subliniind că reformele trebuie să fie autentice pentru a evita soarta PNȚCD. Rareș Bogdan a participat la ședința PNL, deși nu este …
00:50
Panzerele germane analizează boicotul Cupei Mondiale din 2026 ca răspuns la amenințările președintelui Trump legate de Groenlanda. Guvernul german susține autonomia federațiilor DFB și FIFA. Un sondaj arată că 47% dintre germani ar aproba boicotul dacă SUA continuă pe această cale. Germania ia în considerare un boicot al Cupei Mondiale din cauza amenințărilor lui Donald …
Acum 4 ore
00:30
Cristi Chivu a primit nota 6 după înfrângerea Interului în fața lui Arsenal, scor 1-3, marcând al treilea eșec consecutiv în Liga Campionilor. Deși Inter se descurcă bine în campionat, echipa are nevoie de victorie în ultima rundă pentru a spera la calificarea în optimi. Inter a suferit al treilea eșec la rând în Liga …
00:30
Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează asupra fraudelor online care se intensifică în perioada reducerilor de început de an. Utilizatorii sunt vizați prin campanii de phishing, inclusiv mesaje false legate de livrări. Evitați accesarea linkurilor din SMS-uri necunoscute și nu introduceți date personale pe site-uri suspecte. DNSC avertizează despre creșterea tentativelor de fraudă online în …
00:10
Acordul dintre UE și Mercosur nu va fi ratificat în Ungaria, a declarat premierul Viktor Orban. Acesta acuză Comisia Europeană de fraudă, invocând reglementări adăugate. Ungaria, împreună cu alte țări, a votat împotriva acordului, subliniind nemulțumirea fermierilor față de impactul acestuia asupra agriculturii. Acordul dintre UE și Mercosur nu va fi ratificat în Ungaria, afirmă …
00:10
Ministrul Apărării al Ucrainei, Mikhail Fedorov, a declarat că un obiectiv strategic este eliminarea a 50.000 de soldați ruși lunar pentru a forța Rusia spre pace. Restructurarea managementului în Ministerul Apărării și intensificarea atacurilor asimetrice sunt parte din planul Ucrainei de a face războiul insuportabil pentru inamic. Ministrul Apărării al Ucrainei, Mikhail Fedorov, vizează eliminarea …
20 ianuarie 2026
23:50
Donald Trump atacă din nou NATO înaintea summitului de la Davos, subliniind că a contribuit mai mult decât oricine la alianță. De asemenea, își exprimă îngrijorarea că NATO nu va oferi sprijin în cazul unei crize. Tensiunile cu Europa cresc, iar amenințările cu taxe vamale asupra țărilor europene continuă. Donald Trump critică din nou NATO …
23:30
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că nu există o alternativă de guvernare și a sugerat posibilitatea ieșirii din coaliție pentru alegeri anticipate. Relația cu premierul Ilie Bolojan rămâne tensionată, iar colaborarea cu AUR este exclusă. Grindeanu a evidențiat inflexibilitatea în dialogul politic actual. Sorin Grindeanu a afirmat că nu există o alternativă de guvernare …
23:20
Pep Guardiola a justificat eşecul cu Bodo/Glimt prin lipsa de jucători esențiali. Acesta a menționat absențele lui Jeremy Doku și Savinho, subliniind că echipa a avut nevoie de stabilitate și jucători capabili să câștige dueluri. Guardiola a recunoscut adversarii ca fiind bine organizați, meritoși în victorie. Pep Guardiola a justificat înfrângerea cu Bodo/Glimt prin lipsa …
23:20
Donald Trump a răspuns vag despre intențiile sale de a prelua Groenlanda, menționând întâlniri planificate la Forumul Economic Mondial. El amenință cu tarife vamale pentru aliații europeni și consideră că preluarea insulei este esențială pentru securitatea națională și globală. Detalii despre conferința sa de presă. Donald Trump a răspuns scurt unei întrebări despre cât de …
23:10
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a felicitat protestatarii români de la Strasbourg, subliniind importanța protejării fermierilor. Acesta a cerut garanții pentru agricultură și o perioadă de tranziție de 2 ani pentru standardele UE, evidențiind riscurile utilizării pesticidelor interzise din țările Mercosur. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a felicitat protestatarii români de la Strasbourg A cerut garanții pentru …
22:50
Discuția de două ore de la Davos între SUA și Rusia despre un posibil acord de pace pentru Ucraina a fost descrisă ca pozitivă și constructivă. Emisarii celor două țări explorează soluții pentru încheierea conflictului, în contextul preocupărilor europene legate de posibile concesii teritoriale. Întâlnire de două ore între reprezentanții SUA și Rusiei la Davos …
Acum 6 ore
22:30
Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, nu a comentat despre posibila sa înlocuire a premierului Ilie Bolojan, subliniind că se concentrează pe proiectele Ministerului. Declarațiile vin în contextul criticilor aduse de PSD la adresa lui Bolojan, care ar putea fi schimbat dacă situația o impune. Alexandru Nazare, ministru PNL de Finanțe, nu a comentat posibilitatea de a-i …
22:20
Primarul din Izvoarele, Silviu Marius Cazacu, a fost reținut pentru pornografie infantilă și coruperea minorilor, acuzat că a trimis poze indecente unei fete de 13 ani. Ancheta a fost desfășurată de DIICOT și poliția din Giurgiu. Cazacu a primit și un ordin de protecție care îi interzice contactul cu victima. Primarul din Izvoarele, Silviu Marius …
22:20
Președintele Donald Trump a revenit la atacuri dure împotriva lui Joe Biden, numindu-l „cel mai prost președinte" din istorie, în cadrul unei conferințe de presă dedicată realizărilor din primul an al celui de-al doilea său mandat. Discursul a evidențiat provocările cu care se confruntă înainte de alegerile de la jumătatea mandatului. Donald Trump a acuzat …
22:00
La sfârșitul lunii ianuarie, Artmark organizează două licitații unice ce revelează bijuterii istorice și opere de artă valoroase. Licitația de Bijuterii de Epocă și Artă Decorativă din Colecția Constantinescu-Facci și Licitația „Pinacoteca interzisă" se anunță pline de comori ascunse. Descoperă mai multe! Artmark organizează două licitații pe 29 ianuarie și 3 februarie, scoțând la lumină …
21:40
Fiii lui Ramzan Kadîrov au devenit proprietari de imobile de lux la o vârstă fragedă. Abdullah Kadîrov, în vârstă de
21:30
România va analiza invitația președintelui Trump de a adera la „Consiliul pentru Pace”, cu o contribuție de un miliard de dolari. Decizia finală va fi luată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT), având în vedere impactul financiar și politic al acestei alegeri strategice. România analizează invitația lui Donald Trump de a deveni membru … Articolul Decizia României privind taxa de 1 miliard de dolari pentru Consiliul pentru Pace apare prima dată în Main News.
21:20
Sony vinde divizia de televizoare către TCL, formând o societate mixtă în care TCL deține 51%, iar Sony 49%. Această colaborare va combina tehnologia Sony cu inovațiile TCL, optimizând costurile și serviciile pentru clienți. Noua companie va începe operațiunile în aprilie 2027, sub rezerva aprobărilor. Sony și TCL formează o societate mixtă pentru divizia de … Articolul Sony vinde televizoarele către TCL: o nouă era în piața electronicelor apare prima dată în Main News.
21:20
Vladimir Plahotniuc, fost lider al Partidului Democrat din Moldova, este implicat într-un nou dosar penal pentru fals în acte, după descoperirea de documente de identitate suspecte în Grecia. Ancheta a fost deschisă de procurorii anticorupție, iar suspiciunile vizează utilizarea identităților false pentru a evita urmărirea penală. Vladimir Plahotniuc este vizat într-un nou dosar penal pentru … Articolul Vladimir Plahotniuc, nou dosar penal pentru fals în acte în Grecia apare prima dată în Main News.
21:20
Naționala masculină a României a părăsit Campionatul European de handbal cu trei eșecuri, înfrângerea finală fiind în fața Macedoniei de Nord, scor 24-23. Tricolorii au arătat o prestanță solidă, dar au fost învinși pe final. România încheie competiția pe ultimul loc, cu speranțe reduse pentru viitor. Naționala masculină a României a încheiat fără punct participarea … Articolul România iese din Europenele de handbal cu trei înfrângeri consecutive apare prima dată în Main News.
21:20
Ministrul Muncii, Florin Manole, propune două variante de sprijin pentru pensionari afectați de inflație: prima, similară cu cea de anul trecut, oferind 800 de lei, și a doua, cu praguri de venit diferite, pentru a asigura un sprijin mai echitabil. Așteaptă evaluări de la Casa de Pensii pentru detalii. Ministrul Muncii, Florin Manole, propune două … Articolul Ministrul Muncii propune două variante de sprijin pentru pensionari apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
20:40
Dominic Fritz, președintele USR, explică de ce partidul rămâne în guvern alături de Radu Marinescu, ministrul Justiției acuzat de plagiat. Fritz subliniază responsabilitatea USR pentru miniștri și îndeamnă alegătorii să compare reacțiile partidelor. Comisia de Etică din Craiova va analiza acuzațiile de plagiat. Dominic Fritz afirmă că USR ar trebui evaluat după miniștrii săi, nu … Articolul Dominic Fritz explică implicarea USR într-un Guvern cu un ministru acuzat de plagiat apare prima dată în Main News.
20:40
Trădarea care a creat superputerea americană are la bază vânzarea teritoriului Louisianei de către Napoleon în 1803. Această tranzacție istorică a transformat Statele Unite, dublându-le suprafața și consolidându-le influența globală. Aflați cum această decizie a marcat începutul ascensiunii Americii și declinul Europei. Achiziția Louisianei în 1803 a dobândit Statelor Unite un teritoriu vast și a … Articolul Trădarea lui Napoleon: cum a transformat SUA în superputerea continentală. apare prima dată în Main News.
20:20
România se confruntă cu Macedonia de Nord în meciul de la EHF EURO 2026. După înfrângeri în primele partide, tricolorii caută să evite o nouă eliminare. Cu start slab, România începe să se apropie de adversari. Află ultimele actualizări și clasamentul din Grupa B de la competiție. România joacă acum împotriva Macedoniei de Nord la … Articolul România – Macedonia de Nord, duel decisiv la EHF EURO 2026! apare prima dată în Main News.
20:20
Klaus Iohannis a pierdut la Tribunalul Sibiu, ANAF obținând dreptul asupra celeilalte jumătăți a casei sale din centrul istoric. Fostul președinte datorează deja aproape un milion de euro pentru închirierea ilegală a imobilului, iar fiscul amenință cu executarea silită dacă nu va plăti despăgubirile. ANAF a câștigat la Tribunalul Sibiu dreptul asupra celeilalte jumătăți a … Articolul ANAF câștigă în instanță: Klaus Iohannis, obligat să plătească un milion euro apare prima dată în Main News.
20:10
Cercetătorii de la Universitatea din New South Wales dezvoltă tehnologia inovatoare de „energie solară nocturnă”, care transformă radiația infraroșie a Pământului în electricitate. Aceasta ar putea alimenta sateliții după apus, reducând dependența de baterii și având potențial semnificativ în spațiu. Descoperă mai multe despre această metodă revoluționară! Cercetătorii dezvoltă tehnologia energiei solare nocturne pentru generarea … Articolul Cum funcționează energia solară după apus: soluții inovatoare apare prima dată în Main News.
20:10
Judecătorul Alin Ene a analizat costurile justiției din România, dezvăluind că statul plătește aproximativ 126 de lei pentru fiecare dosar soluționat. Acesta subliniază importanța evaluării justiției în raport cu cheltuielile cetățenilor și volumul de muncă al judecătorilor. Compararea costurilor reale este esențială pentru transparență. Judecătorul Alin Ene a prezentat venitul net lunar al judecătorilor, care … Articolul Costul dosarelor soluționate de stat: cât plătește real? apare prima dată în Main News.
20:00
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că controalele ANAF în sectorul ridesharing sunt justificate de sumele semnificative anunțate privind evaziunea fiscală. Aceste acțiuni sunt parte a unei strategii mai ample pentru a combate fraudă fiscală în transportul alternativ din România. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, susține controalele ANAF în sectorul ridesharing Controalele sunt justificate de nivelul … Articolul Controalele ANAF în ridesharing: declarații de la ministrul Finanțelor apare prima dată în Main News.
19:40
Opoziția din Ungaria, condusă de Péter Magyar, se află pe un avans semnificativ în sondajele pentru alegerile din aprilie 2026, având 51% în fața partidului Fidesz al lui Viktor Orban, care are 39%. Aceasta este cea mai slabă poziție a lui Orban în cei 16 ani de guvernare, într-un climat de acuzații de corupție. Opoziția … Articolul Sondaje: Poziția lui Viktor Orban și datele recente despre popularitate apare prima dată în Main News.
19:20
România debutează cu echipă națională la Raliul Istoric Monte Carlo, Tăriceanu la volan # MainNews.ro
România va debuta cu o echipă națională la Raliul Istoric Monte Carlo, având cinci echipaje inclusiv fostul premier Călin Popescu-Tăriceanu la volanul unei Lancia Fulvia din 1974. Evenimentul comemorează 90 de ani de la victoria lui Petre Cristea și va demonstra tradiția automobilismului românesc pe o scenă internațională. România va participa pentru prima dată cu … Articolul România debutează cu echipă națională la Raliul Istoric Monte Carlo, Tăriceanu la volan apare prima dată în Main News.
19:20
Președintele belarus Aleksandr Lukașenko a acceptat invitația lui Donald Trump și s-a alăturat Consiliului pentru Pace, marcând o apropiere de SUA după ani de izolare. Această decizie, publicată de un canal Telegram oficial, îi poate influența statutul internațional și relațiile cu Occidentul. Aleksandr Lukașenko, președintele belarus, a aderat la Consiliul pentru Pace inițiat de Donald … Articolul Aliatul lui Putin, parte a Consiliului pentru Pace, a acceptat invitația lui Trump apare prima dată în Main News.
19:20
Premierul moldovean Alexandru Munteanu a avut întrevederi la Davos cu omologii din Luxemburg, Liechtenstein și Croația, discutând despre parcursul european al Moldovei, aderarea la UE și cooperarea economică. Accentul s-a pus pe pace, securitate și prosperitate, prin reforme și atragerea de investiții. Premierul moldovean Alexandru Munteanu a participat la Forumul Economic Mondial de la Davos … Articolul Davos: Premierul Moldovei promovează un viitor european de pace și prosperitate apare prima dată în Main News.
19:20
Nicușor Dan analizează aderarea României la Consiliul pentru Pace propus de Donald Trump. Scopul evaluării este de a determina compatibilitatea inițiativei cu angajamentele internaționale ale României. Consiliul vizează promovarea păcii globale și abordarea conflictului din Gaza. Nicușor Dan analizează aderarea României la Consiliul pentru Pace inițiat de Donald Trump Evaluarea vizează compatibilitatea noii inițiative cu … Articolul Nicușor Dan analizează aderarea României la Consiliul pentru Pace Trump apare prima dată în Main News.
19:10
Marea Britanie ia în considerare interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 16 ani, inspirată de Australia. Premierul Keir Starmer subliniază riscurile pentru tineri și nevoia de măsuri stricte. Analiza situației și vizitele oficialilor britanici în Australia vor sprijini această inițiativă. Marea Britanie ia în considerare interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 16 ani, inspirată de … Articolul O țară europeană ia în calcul interzicerea rețelelor sociale pentru copii sub 16 ani apare prima dată în Main News.
19:00
Oamenii nu cred în cifrele guvernamentale din cauza experiențelor zilnice negative și a știrilor alarmante, deși indicatorii economici sugerează altceva. Cartea lui Dan Ariely, „Ce îi face pe oamenii raționali să creadă lucruri iraționale”, explorează neîncrederea și prejudecățile cognitive care alimentează aceste percepții. Oamenii percep economia mai rău decât sugerează cifrele oficiale din cauza experiențelor … Articolul De ce scepticismul față de cifrele guvernamentale persistă? apare prima dată în Main News.
19:00
Noul ministru ucrainean al apărării, Mihailo Fedorov, a anunțat un sistem pentru antrenarea inteligenței artificiale pe baza datelor de luptă acumulate în conflictul cu Rusia. Aceste informații sunt esențiale pentru aliați, având o valoare extraordinară în analiza tacticilor militare. Ucraina colaborează cu parteneri din SUA și Marea Britanie. Noul ministru ucrainean al apărării, Mihailo Fedorov, … Articolul Sistem inovator al Ucrainei: date valoroase pentru aliați în negocieri apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
18:40
Bundeswehr-ul german a atins un maxim al recrutării, cu 184.200 de soldați activi, cea mai bună cifră din ultimii 15 ani. Germania plănuiește extinderea forțelor la 260.000 de militari până în 2030, în contextul creșterii amenințărilor din partea Rusiei și al unei mai mari angajări în securitatea internațională. Numărul soldaților germani a ajuns la 184.200, … Articolul Recrutări record în Bundeswehr: maxim decadal și planuri de extindere apare prima dată în Main News.
