Bursă. Matej Rigelnik, preşedintele Comitetului Reprezentaţilor Fondului Proprietatea, a cumpărat 740.000 de acţiuni FP
Ziarul Financiar, 21 ianuarie 2026 07:15
În data de 19 ianuarie, Matej Rigelnik, care a preluat toamna trecută funcţia de preşedinte al Comitetului Reprezentaţilor Fondului Proprietatea, a achiziţionat 740.780 de acţiuni FP la un preţ de 0,666 lei per unitate, deci în total circa 493.000 de lei, arată un raport publicat la Bursă.
• • •
Acum 30 minute
07:15
07:15
Abtran, cel mai mare furnizor de servicii BPO din Irlanda, a intrat pe piaţa din România şi recrutează în Iaşi # Ziarul Financiar
Abtran Unlimited Company, cel mai mare furnizor de servicii BPO (business process outsourcing) din Irlanda, a înfiinţat o subsidiară în România, Org Services Rom şi caută în prezent să angajeze oameni în Iaşi, conform datelor de pe pagina web a companiei.
Acum 8 ore
01:30
01:15
00:30
Anton Ioan Măzărianu, COMES din Săvineşti, judeţul Neamţ: „Am investit pentru a produce utilaje de gabarit mai mare, până în 450 de tone. Le vom transporta pe Autostrada Modovei“ # Ziarul Financiar
Compania COMES din comuna Săvineşti, judeţul Neamţ, care livrează utilaje sub presiune de gabarit mare şi piese de schimb pentru industria chimică, petrochimică, petrol şi gaze, a investit în echipamente ce permit producţia unor utilaje de gabarit mai mare, de până în 450 de tone.
00:15
00:15
Germania: sectorul emblematic al cârnaţilor este în criză, iar chinezii au poftit la el # Ziarul Financiar
Recenta achiziţie a unuia dintre cei mai mari producători de cârnaţi din Germania de către un gigant chinez al cărnii ilustrează criza tot mai profundă cu care se confruntă sectorul german al cărnii şi influenţa economică în creştere a Beijingului în industria alimentară a UE, scrie Euractiv.
00:15
00:15
Pagine verde. Plastic – realităţi şi prejudecăţi. Studiu de caz. Sistemul garanţie-returnare în Europa. Ratele de colectare a PET-ului depăşesc 90% în ţările în care sistemul a fost implementat # Ziarul Financiar
În Europa, gradul de colectare a ambalajelor PET este estimat la 96% în ţări unde este implementat un sistem de garanţie returnare şi de 48% în ţările unde un astfel de sistem nu este disponibil – se arată într-o prezentare a organizaţiei Zero Waste Europe.
00:15
ZF Agropower. Ferma BioZoli din Bihor a crescut în 25 de ani de la un hectar de pământ şi un tractor închiriat pentru lucrările agricole la 200 de hectare cu cereale şi fructe bio, o moară de piatră în care produce făină bio şi o fabrică de sucuri # Ziarul Financiar
În 1998, părinţii lui Zoltan Radu Drăgan au revendicat un teren foarte mic după schimbarea sistemului comunist şi am început, împreună cu fiul lor, să cultive cereale pe el. În 2001, Zoltan Radu Drăgan s-a gândit să-şi facă o fermă proprie în Bihor, Ferma BioZoli, astfel a mai cumpărat pământ, a luat câteva utilaje şi, văzând că sunt probleme cu vânzările în piaţa de atunci, a decis să facă ceva diferit şi anume agricultura ecologică.
00:15
În România sunt 147 de laboratoare de anatomie patologică, în creştere de la an la an. În cadrul acestor laboratoare se examinează biopsiile pentru a identifica afecţiuni, în general în cazul celor oncologice. Numărul pacienţilor diagnosticaţi cu cancer în România se apropie de 100.000 de oameni anual # Ziarul Financiar
În ultimii trei ani s-au adăugat 13 noi laboratoare de anatomie patologică, astfel că numărul acestor unităţi a ajuns la 147 în 2025, arată o statistică a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. În aceste laboratoare ajung biopsiile pacienţilor pentru a fi examinate de către medici specialişti, de cele mai multe ori fiind vorba de suspiciuni de boli oncologice.
00:15
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Carmen Bobu, investitoare: Sunt foarte mulţumită de Cris-Tim, unde am un randament de 32% de la IPO. Îmi atrag atenţia Norofert şi Agroland. Am participat inclusiv la plasamentul privat de la IT Genetics # Ziarul Financiar
În cadrul ediţiei din 20 ianuarie a emisiunii ZF Deschiderea de Astăzi a fost invitată Carmen Bobu, investitoare la Bursa de Valori Bucureşti, care a discutat despre potenţialul pe termen lung al pieţei de capital, acordul UE-Mercosur, dinamicile indicilor externi şi structura portofoliului de acţiuni de la BVB.
00:15
Ministrul finanţelor Alexandru Nazare: Privesc cu foarte mult optimism anul 2026 datorită datelor din execuţia bugetară. Ţinta de deficit bugetar este în jur de 6%. Execuţia bugetară este în general bună, este de peste 90% la majoritatea ministerelor # Ziarul Financiar
Guvernul mizează pe anul acesta ca pe un unul al relansării economice. Ministrul finanţelor, Alexandru Nazare estimează o creştere de circa 1% a economiei locale, un PIB de 2.045 mld. lei şi o scădere a deficitului bugetar spre 6% din PIB.
00:15
Rezultat în forţă: Dacia a urcat pe locul doi în Europa la vânzările către persoane fizice, cu aproape 700.000 de maşini livrate în 2025 # Ziarul Financiar
Dacia a încheiat anul 2025 cu 697.408 vehicule vândute la nivel mondial, în creştere cu 3,1% faţă de anul precedent, şi a urcat pe locul doi în clasamentul european al vânzărilor către clienţi persoane fizice, cu o cotă de piaţă de 7,9%.
00:15
Fryday, lanţul de fast-food fondat de suceveanul Lucian Florea, şi-a dublat veniturile şi plănuieşte extinderea în afara graniţelor. „Vrem să ajungem la 40 de restaurante în acest an.“ # Ziarul Financiar
Lanţul de fast-food Fryday, fondat de suceveanul Lucian Florea, şi-a dublat veniturile anul trecut, ajungând la venituri de 140 milioane lei, potrivit informaţiilor furnizate de antreprenor.
00:15
Telefonul: portofel digital. Nouă bănci permit plăţile instant cu telefonul. RoPay ajunsese luna trecută la 7,8 milioane de persoane înrolate de băncile care au implementat opţiunea de plată instant cu numărul de telefon # Ziarul Financiar
RoPay, schema de plăţi instant prin care clienţii băncilor care au aderat la acest mecanism pot face plăţi instant doar cu numărul de telefon, prinde tracţiune la nivel naţional.
00:15
Cum arată Bursa de Valori după primele zece şedinţe din 2026 şi ce iese în evidenţă # Ziarul Financiar
După primele 10 şedinţe de tranzacţionare din 2026, Bursa de Valori Bucureşti înregistrează un început de an pozitiv, cu lichiditate sporită, dar cu episoade de corecţie în ultimele două zile din cauza unor şocuri externe.
00:15
Ministrul finanţelor, Alexandru Nazare: Anul 2026 are perspective foarte bune, cu o proiecţie de creştere economică în jur de 1% pentru 2026, un PIB prognozat de 2.045 mld. lei şi o ţintă de deficit bugetar de circa 6% din PIB # Ziarul Financiar
Cu investiţii publice de aproximativ 20 mld. euro proiectate în bugetul pe 2026 şi cu un deficit mai mic decât cel prognozat pentru 2025, Guvernul mizează pe anul acesta ca pe un unul al relansării economice. Ministrul finanţelor, Alexandru Nazare, estimează o creştere de circa 1% a economiei locale, un PIB de 2.045 mld. lei şi o scădere a deficitului bugetar spre 6% din PIB.
00:15
00:15
Cluj-Napoca, oraş de business, cultură şi centru universitar. Povestea Banca Transilvania, spusă de Ömer Tetik, CEO-ul instituţiei: Am pornit din poziţia de underdog şi ne-am dorit să facem mai mult, să nu ratăm nicio oportunitate. Ce urmează? # Ziarul Financiar
Curaj este cuvântul pe care Ömer Tetik, CEO la Banca Transilvania, îl foloseşte pentru a defini parcursul instituţiei pe care o conduce. Acelaşi termen, spune el, se potriveşte mănuşă şi antreprenorilor şi executivilor ce conduc alte afaceri din Cluj, indiferent de domeniul în care activează.
00:15
Ömer Tetik, CEO al Băncii Transilvania: România oferă stabilitate la fel ca ţările din Vest, dar randamente la nivel de piaţă emergentă. Ce i-aş spune unui investitor care are de ales între România şi alte ţări # Ziarul Financiar
România oferă stabilitate la fel ca ţările din Vest, dar randamente la nivel de piaţă emergentă, aşa că economia autohtonă are toate motivele să se găsească pe radarele investitorilor, consideră Ömer Tetik, CEO al Băncii Transilvania.
00:00
Dragoş Damian, Terapia Cluj: Stimate domnule Preşedinte Nicuşor Dan, vă rog eu foarte mult, mergeţi la Davos, întâlniţi-vă cu Donald Trump, vedeţi ce vrea, apoi veniţi acasă şi discutăm # Ziarul Financiar
Stimate domnule Preşedinte Nicuşor Dan, cine sunt eu să vă dau un sfat, pe lângă consultanţii Dumneavoastră de economie, de politică externă şi de apărare.
Acum 12 ore
23:15
Grupul suedez Foxway achiziţionează compania românească ABD Computer, specializată în recondiţionarea de calculatoare. Firma din Buftea, deţinută de antreprenorul Samir Ilie-Rusu, a raportat afaceri de 31,6 mil. lei în 2024 # Ziarul Financiar
Grupul suedez Foxway a anunţat achiziţia companiei româneşti All Birotic Devices Trade & Service SRL, cunoscută sub numele comercial ABD Computer, specializată în recondiţionarea şi revânzarea de echipamente IT. Tranzacţia marchează un pas important în expansiunea europeană a grupului suedez, care extinde astfel capacitatea de a livra calculatoare recondiţionate la standarde premium.
23:00
Europa este pentru SUA cel mai mare partener comercial, cel mai mare investitor şi cel mai apropiat aliat financiar. Ce ar însemna o ruptură de aceasta pentru economia americană? # Ziarul Financiar
Încercarea preşedintelui american Donald Trump de a anexa Groenlanda şi a impune tarife mai multor ţări europene a aruncat alianţa transatlantică în criză. În cazul izbucnirii unui război comercial, economia americană ar putea avea de suferit, din Carolina de Sud până în Silicon Valley, notează The Wall Street Journal.
22:45
Dacă manevra gigantului maghiar de petrol şi rafinare MOL de a prelua controlul asupra concurentului sârb NIS de la Gazprom reuşeşte, imperiul corporate se va întinde din Balcanii de Vest până în Rusia # Ziarul Financiar
Dacă manevra gigantului maghiar de petrol şi rafinare Mol de a prelua controlul asupra concurentului sârb NIS de la Gazpom reuşeşte, imperiul corporate al Ungariei se va întinde din Balcanii de Vest şi până în Rusia. Companiile maghiare par să aibă o preferinţă pentru sectoarele strategice ale statelor din regiune.
20:15
19:15
ZF Live. Operatorii din turism promovează România şi în lipsa sprijinului statului, participând la târgurile internaţionale Asociaţia patronală a hotelierilor din Timiş: Am participat la târgul de la Viena, noi depindem de turiştii din Austria şi Germania, nu este o opţiune să lipsim # Ziarul Financiar
Târgul Internaţional de Turism de la Viena, care a avut loc în perioada 15-18 ianuarie, este unul dintre cele mai importante târguri de profil din Europa, de la care România, ca destinaţie turistică, a lipsit. România nu a avut un stand de ţară, în lipsa participării Ministerului Economiei, însă au existat câteva judeţe din ţară, anume Timiş, Arad, Bihor şi Sibiu, care au fost prezente cu standuri proprii.
18:45
Acum 24 ore
18:30
18:15
18:15
18:15
18:15
18:15
18:00
17:45
A SPUS AZI LA ZF LIVE. Cum a arătat 2025 pentru societatea românească? Dorin Cazacu, senior client director în cadrul Ipsos, companie globală de cercetare de piaţă şi sondare a opiniei publice: Îngheţul politic venit pe fondul alegerilor prezidenţiale, frica companiilor de situaţia politică, taxele şi polarizarea socială au pus presiune pe societate VIDEO # Ziarul Financiar
17:15
17:00
16:45
16:45
16:30
Companiile din România îşi restrâng numărul de CAEN-uri declarate. Care sunt schimbările legislative care determină acest proces şi ce presupun ele? Ce riscă firmele care nu fac asta? Ce spune Cornel Popa, partner în cadrul casei de avocatură Ţuca Zbârcea & Asociaţii # Ziarul Financiar
O serie de schimbări legislative determină companiile din România să îşi restrângă numărul de CAEN-ul declarate la Registrul Comerţului. Deşi nu există taxe suplimentare pentru menţinerea unui număr mare de coduri CAEN şi nici amenzi aplicate automat exclusiv pentru faptul că o firmă are înregistrate coduri pe care nu le foloseşte efectiv, pot apărea riscuri indirecte, în special din perspectivă fiscală. Care sunt acestea?
16:30
16:15
Parapet Renewable, companie antreprenorială din domeniul lucrărilor energetice, caută 300 de oameni pentru proiecte de construcţie a parcurilor fotovoltaice, eoliene şi de instalare a capacităţilor de stocare în România şi Europa # Ziarul Financiar
Parapet Renewable, companie antreprenorială din domeniul lucrărilor energetice, caută 300 de specialişti în energie şi muncitori necalificaţi care vor să fie parte din proiecte de construcţie a parcurilor fotovoltaice, eoliene şi de instalare a capacităţilor de stocare în România şi Europa.
16:15
15:30
Alexandru Nazare, ministrul de Finanţe: Privesc cu foarte mult optimism anul 2026. Scopul nostru pentru 2026 este să avem un buget al relansării, un buget al investiţiilor. ”Discutăm de peste 20 mld. euro destinate investiţiilor, peste 100 mld. lei în bugetul anului 2026, bani extrem de importanţi pentru relansarea economică. Proiecţia de creştere este în jur de 1%” # Ziarul Financiar
