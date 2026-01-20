Dragoş Damian, Terapia Cluj: Stimate domnule Preşedinte Nicuşor Dan, vă rog eu foarte mult, mergeţi la Davos, întâlniţi-vă cu Donald Trump, vedeţi ce vrea, apoi veniţi acasă şi discutăm

19:15

Târgul Internaţional de Turism de la Viena, care a avut loc în perioa­da 15-18 ia­nuarie, este unul dintre cele mai importante târguri de profil din Europa, de la care România, ca destinaţie turistică, a lipsit. România nu a avut un stand de ţară, în lipsa participării Ministerului Economiei, însă au existat câteva judeţe din ţară, anume Timiş, Arad, Bihor şi Sibiu, care au fost prezente cu standuri proprii.