Dragoş Damian, Terapia Cluj: Stimate domnule Preşedinte Nicuşor Dan, vă rog eu foarte mult, mergeţi la Davos, întâlniţi-vă cu Donald Trump, vedeţi ce vrea, apoi veniţi acasă şi discutăm
Ziarul Financiar, 21 ianuarie 2026 00:00
Stimate domnule Preşedinte Nicuşor Dan, cine sunt eu să vă dau un sfat, pe lângă consultanţii Dumneavoastră de economie, de politică externă şi de apărare.
Grupul suedez Foxway achiziţionează compania românească ABD Computer, specializată în recondiţionarea de calculatoare. Firma din Buftea, deţinută de antreprenorul Samir Ilie-Rusu, a raportat afaceri de 31,6 mil. lei în 2024 # Ziarul Financiar
Grupul suedez Foxway a anunţat achiziţia companiei româneşti All Birotic Devices Trade & Service SRL, cunoscută sub numele comercial ABD Computer, specializată în recondiţionarea şi revânzarea de echipamente IT. Tranzacţia marchează un pas important în expansiunea europeană a grupului suedez, care extinde astfel capacitatea de a livra calculatoare recondiţionate la standarde premium.
Europa este pentru SUA cel mai mare partener comercial, cel mai mare investitor şi cel mai apropiat aliat financiar. Ce ar însemna o ruptură de aceasta pentru economia americană? # Ziarul Financiar
Încercarea preşedintelui american Donald Trump de a anexa Groenlanda şi a impune tarife mai multor ţări europene a aruncat alianţa transatlantică în criză. În cazul izbucnirii unui război comercial, economia americană ar putea avea de suferit, din Carolina de Sud până în Silicon Valley, notează The Wall Street Journal.
Dacă manevra gigantului maghiar de petrol şi rafinare MOL de a prelua controlul asupra concurentului sârb NIS de la Gazprom reuşeşte, imperiul corporate se va întinde din Balcanii de Vest până în Rusia # Ziarul Financiar
Dacă manevra gigantului maghiar de petrol şi rafinare Mol de a prelua controlul asupra concurentului sârb NIS de la Gazpom reuşeşte, imperiul corporate al Ungariei se va întinde din Balcanii de Vest şi până în Rusia. Companiile maghiare par să aibă o preferinţă pentru sectoarele strategice ale statelor din regiune.
ZF Live. Operatorii din turism promovează România şi în lipsa sprijinului statului, participând la târgurile internaţionale Asociaţia patronală a hotelierilor din Timiş: Am participat la târgul de la Viena, noi depindem de turiştii din Austria şi Germania, nu este o opţiune să lipsim # Ziarul Financiar
Târgul Internaţional de Turism de la Viena, care a avut loc în perioada 15-18 ianuarie, este unul dintre cele mai importante târguri de profil din Europa, de la care România, ca destinaţie turistică, a lipsit. România nu a avut un stand de ţară, în lipsa participării Ministerului Economiei, însă au existat câteva judeţe din ţară, anume Timiş, Arad, Bihor şi Sibiu, care au fost prezente cu standuri proprii.
A SPUS AZI LA ZF LIVE. Cum a arătat 2025 pentru societatea românească? Dorin Cazacu, senior client director în cadrul Ipsos, companie globală de cercetare de piaţă şi sondare a opiniei publice: Îngheţul politic venit pe fondul alegerilor prezidenţiale, frica companiilor de situaţia politică, taxele şi polarizarea socială au pus presiune pe societate VIDEO # Ziarul Financiar
Companiile din România îşi restrâng numărul de CAEN-uri declarate. Care sunt schimbările legislative care determină acest proces şi ce presupun ele? Ce riscă firmele care nu fac asta? Ce spune Cornel Popa, partner în cadrul casei de avocatură Ţuca Zbârcea & Asociaţii # Ziarul Financiar
O serie de schimbări legislative determină companiile din România să îşi restrângă numărul de CAEN-ul declarate la Registrul Comerţului. Deşi nu există taxe suplimentare pentru menţinerea unui număr mare de coduri CAEN şi nici amenzi aplicate automat exclusiv pentru faptul că o firmă are înregistrate coduri pe care nu le foloseşte efectiv, pot apărea riscuri indirecte, în special din perspectivă fiscală. Care sunt acestea?
Parapet Renewable, companie antreprenorială din domeniul lucrărilor energetice, caută 300 de oameni pentru proiecte de construcţie a parcurilor fotovoltaice, eoliene şi de instalare a capacităţilor de stocare în România şi Europa # Ziarul Financiar
Parapet Renewable, companie antreprenorială din domeniul lucrărilor energetice, caută 300 de specialişti în energie şi muncitori necalificaţi care vor să fie parte din proiecte de construcţie a parcurilor fotovoltaice, eoliene şi de instalare a capacităţilor de stocare în România şi Europa.
Alexandru Nazare, ministrul de Finanţe: Privesc cu foarte mult optimism anul 2026. Scopul nostru pentru 2026 este să avem un buget al relansării, un buget al investiţiilor. ”Discutăm de peste 20 mld. euro destinate investiţiilor, peste 100 mld. lei în bugetul anului 2026, bani extrem de importanţi pentru relansarea economică. Proiecţia de creştere este în jur de 1%” # Ziarul Financiar
Războiul devine o teamă reală în Norvegia: Ţara a trimis mii de notificări prin care anunţă că armata ar putea prelua case, maşini şi bunuri private dacă izbucneşte un conflict. ”Norvegia se confruntă cu cea mai serioasă situaţie de securitate de la Al Doilea Război Mondial încoace” # Ziarul Financiar
Jaful care a umilit securitatea muzeelor europene: Olanda plăteşte 5,7 milioane de euro pentru tezaurul românesc furat din Muzeul Drents, coiful de aur de la Coţofeneşti rămâne dispărut, iar ancheta scoate la iveală un raid violent, breşe grave de securitate şi inculparea mai multor suspecţi # Ziarul Financiar
ZF Live Olga Juverdeanu, CEO. Global Records a avut un business de 50 mil. euro în 2025, cu un ebitda de 10 mil. euro, într-o piaţă muzicală evaluată la 75-80 mil. euro, fiind cel mai mare jucător independent din Europa Centrală şi de Est # Ziarul Financiar
De la un label independent în industria muzicală, pornit de Ştefan Lucian în 2008, tocmai când se aşeza criza pe economia României, şi care a crescut lent în primii ani, Global Records a ajuns acum lider de piaţă.
Scott Bessent, Secretarul Trezoreriei SUA, râde de răspunsul Europei faţă de tarifele anunţate de preşedintele Trump împotriva ţărilor care au trimis trupe în Groenlanda: Îmi imaginez că vor forma mai întâi temutul grup de lucru european, care pare să fie cea mai puternică armă a lor # Ziarul Financiar
Uniunea Europeană pregăteşte schimbări seismice: Antreprenorii vor putea înregistra o companie în orice stat membru în 48 de ore, complet online. Vor beneficia de acelaşi regim de capital peste tot în UE. ”Avem nevoie de un sistem în care companiile să poată face afaceri şi să se finanţeze la fel de uşor ca în SUA sau China” # Ziarul Financiar
Lucian Popovici, Bridging Innovation: Clienţii nu mai vor contracte de outsourcing pe 2-3 ani. Vor proiecte mici, iterative, în care să testeze idei şi echipe externe # Ziarul Financiar
Companiile din România îşi schimbă comportamentul de achiziţie în IT: în locul contractelor de outsourcing pe 2-3 ani cu echipe de 20 de oameni, cer proiecte scurte, iterative, în care să testeze idei şi echipe externe cu bugete mici.
