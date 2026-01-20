Cât de departe este dispus preşedintele Trump să meargă pentru a obţine Groenlanda? ”Veţi vedea”

00:15

Cu investiţii publice de aproximativ 20 mld. euro proiectate în bugetul pe 2026 şi cu un deficit mai mic decât cel prognozat pentru 2025, Guvernul mizează pe anul acesta ca pe un unul al relansării economice. Ministrul finanţelor, Alexandru Nazare, estimează o creştere de circa 1% a economiei locale, un PIB de 2.045 mld. lei şi o scădere a deficitului bugetar spre 6% din PIB.