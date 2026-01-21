Ministrul rus de Interne vizitează Cuba, în timp ce Trump intensifică presiunea asupra Havanei
News.ro, 21 ianuarie 2026 07:20
Ministrul rus de Interne, Vladimir Kolokoltsev, a început, marţi, o vizită în Cuba, aliată a Rusiei, în semn de solidaritate, după ce preşedintele american Donald Trump a avertizat că guvernul comunist de lungă durată al insulei ”este gata să cadă”, transmite AFP.
O instanţă japoneză l-a condamnat, miercuri, pe un bărbat de 45 de ani la închisoare pe viaţă pentru uciderea fostului premier Shinzo Abe, într-un incident care a şocat naţiunea în urmă cu trei ani şi jumătate, transmite Reuters.
Dr. Anca Hâncu, despre noul ghid american de nutriţie: E important să ne uităm la acest ghid pentru că şi la noi obezitatea cu supragreutatea au crescut la 70%. Primul mesaj de preluat este „eat real food”, să evităm alimentele ultraprocesate # News.ro
Dr. Anca Hâncu, medic generalist, nutriţionist, doctor în ştiinţe medicale, acreditat european în medicina stilului de viaţă, a explicat pentru News.ro care sunt principalele schimbări aduse de noul ghid de nutriţie american, ediţia 2025 – 2030, publicat luna aceasta. Acest ghid este actualizat o dată la 5 ani, sub coordonarea Departamentului Agriculturii ( USDA) şi Departamentului pentru Sănătate şi Servicii Umane (HHS). Recomandările alimentare sunt făcute în contextul stării actuale de sănătate a americanilor, afectaţi în mare măsură de obezitate şi comorbidităţile care decurg de aici. Noul model propune o nouă piramidă alimentară în care avem trei vârfuri: proteinele şi grasimile, prioritare, alături de legume si fructe si al treilea pol este reprezentat de carbohidraţii complecşi integrali. „Eat real food”, consumă alimente reale adică proaspete sau puţin procesate, este mesajul principal al acestui nou ghid. Este un război dechis prin acest document alimentelor înalt procesate (ultraprocesate). Ghidul conţine recomandări legate şi de cantitatea maximă de zahăr permisă pe zi, nu mai mult de 30 de grame.
Accident între un ansamblu auto şi un autoturism, pe sensul Deva - Sibiu al A1. O persoană a murit şi două au fost rănite. Traficul a fost deviat # News.ro
O persoană a murit şi două au fost rănite în urma unui accident produs miercuri între un ansamblu auto şi un autoturism, pe sensul Deva - Sibiu al A1, în zona localităţii Simeria. Traficul a fost deviat.
Netflix modifică oferta pentru Warner Bros. Discovery şi propune o tranzacţie integral în numerar # News.ro
Netflix a modificat structura ofertei sale pentru activele de studio şi streaming ale Warner Bros. Discovery (WBD), transformând-o într-o ofertă integral în numerar, potrivit unui document depus marţi la autoritatea americană de reglementare a pieţei de capital (SEC), relatează CNBC.
UPDATE - ”Probleme electrice minore” la aeronava care-l transporta pe Donald Trump către Davos / Preşedintele a schimbat avionul şi a decolat din nou / Aeronavele folosite ca Air Force One zboară de aproape patru decenii # News.ro
Aeronava care-l transporta pe Donald Trump către Davos a întâmpinat ”probleme electrice minore” şi s-a întors la baza militară Andrews din Maryland, a anunţat Casa Albă. Donald Trump s-a îmbarcat într-un alt avion şi a decolat din nou către Elveţia.
FMI avertizează: Inteligenţa artificială loveşte piaţa muncii ”ca un tsunami”, iar anxietatea angajaţilor va exploda în 2026 # News.ro
Inteligenţa artificială devine un factor disruptiv major pentru piaţa muncii globală, iar anxietatea legată de pierderea locurilor de muncă va creşte accelerat în 2026, au avertizat marţi FMI, lideri internaţionali şi directori de companii în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, citaţi de CNBC.
Instanţa supremă ar urma să ia o decizie, după patru amânări, în cazul recursului în casaţie înaintat de fostul ministru al Sănătăţii Sorina Pintea, condamnată la trei ani şi jumătate de închisoare pentru luare de mită # News.ro
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ar urma să se pronunţe miercuri, după patru amânări, în cazul recursului în casaţie înaintat de către fostul ministru al Sănătăţii Sorina Pintea, condamnată în 6 iunie 2025 de Curtea de Apel Cluj la trei ani şi jumătate de închisoare cu executare pentru luare de mită în formă continuată. Potrivit rechizitoriului de trimitere în judecată, Pintea ar fi pretins şi primit,în calitate de manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă Baia Mare, 10.000 de euro şi 120.000 lei de la reprezentanţii unei societăţi comerciale reprezentând 7% din valoarea unui contract de achiziţie publică.
Un raport al ONU declară starea globală de ”faliment hidric” / Lumea a pierdut proporţii enorme de zone umede, aproape dimensiunea Uniunii Europene dispărând în ultimele cinci decenii # News.ro
Lumea intră într-o eră de ”faliment hidric global”, râurile, lacurile şi acviferele epuizându-se mai repede decât natura le poate reumple, a anunţat, marţi, un institut de cercetare al Naţiunilor Unite, potrivit AFP.
Val neobişnuit de ger în sudul Chinei, unde săptămâna trecută erau 20 de grade Celsius / Ninsori rare în Shanghai – FOTO / VIDEO # News.ro
Un val de temperaturi scăzute care a cuprins sudul Chinei a adus, marţi, ninsori rare în Shanghai, bucurând locuitorii centrului financiar, în timp ce autorităţile au avertizat că vremea geroasă ar putea dura cel puţin trei zile, transmite Reuters.
Dolarul american şi titlurile de stat au scăzut puternic marţi, iar aurul a atins noi recorduri, pe fondul escaladării tensiunilor dintre SUA şi Europa privind Groenlanda # News.ro
Pieţele financiare au fost zguduite marţi de o nouă rundă de vânzări masive de active americane, după intensificarea confruntării dintre preşedintele Donald Trump şi liderii europeni în disputa privind Groenlanda, transmite CNBC.
Proteste ample faţă de politicile de imigrare ale lui Trump – Elevi, studenţi şi sindicalişti au scandat pe străzile din mai multe oraşe - FOTO / VIDEO # News.ro
Mii de muncitori, elevi şi studenţi americani au mărşăluit, marţi, prin oraşe şi campusuri universitare pentru a-şi exprima opoziţia faţă de politicile de imigrare ale preşedintelui Donald Trump, transmite Reuters.
Un fond danez de pensii vinde titluri de stat americane de 100 de milioane de dolari, invocând ”finanţele publice slabe” ale SUA, pe fondul tensiunilor legate de Groenlanda # News.ro
Fondul danez de pensii AkademikerPension a anunţat că va renunţa complet la expunerea pe titlurile de stat americane, în valoare de aproximativ 100 de milioane de dolari, decizia fiind motivată atât de deteriorarea finanţelor publice ale Statelor Unite, cât şi de escaladarea tensiunilor diplomatice dintre Washington şi Copenhaga privind Groenlanda, transmite CNBC.
UPDATE - Cel puţin un mort şi 37 de răniţi într-un nou accident feroviar în Spania, în timpul unei furtuni / Echipajele de urgenţă au anunţat că nu mai sunt persoane în garnitură / Servicii feroviare suspendate # News.ro
Un tren suburban a lovit marţi un zid de sprijin prăbuşit pe şine în provincia Barcelona, acest nou accident, soldat cu un mort şi cel puţin 37 de răniţi, survenind în timpul unei furtuni, la două zile după deraierea a două trenuri de mare viteză în Andaluzia, tragedie soldată cu 42 de morţi.
Ameninţările tarifare ale lui Trump legate de Groenlanda ar putea fi anulate de o decizie a Curţii Supreme # News.ro
O decizie iminentă a Curţii Supreme a Statelor Unite privind puterile tarifare ale preşedintelui Donald Trump ar putea submina ameninţările recente ale acestuia de a impune tarife comerciale unor state europene membre NATO, în contextul disputei privind suveranitatea Groenlandei, au declarat avocaţi specializaţi în comerţ internaţional pentru CNBC.
Marele divorţ de la Davos? Aliaţii Americii trag o linie roşie cu Trump. Miercuri, preşedintele SUA va fi vedeta incontestabilă a Forumului de la Davos # News.ro
Aliaţii cei mai apropiaţi ai Americii au proclamat marţi sfârşitul ordinii globale conduse de SUA, ajungând la concluzia că neîncetata coerciţie a preşedintelui Trump a scos la iveală defectele sale fatale, scrie Axios.
Bursele europene au scăzut marţi, după ce ameninţările tarifare ale lui Trump au reaprins temerile privind un nou război comercial # News.ro
Bursele europene au închis marţi în scădere, pe fondul deteriorării încrederii investitorilor după ce preşedintele SUA, Donald Trump, a relansat ameninţările cu tarife comerciale împotriva Europei, readucând în prim-plan riscul unui nou război comercial transatlantic, relatează CNBC.
Statele Unite intenţionează să reducă numărul personalului staţionat în mai multe centre de comandă cheie ale NATO, o măsură ce ar putea intensifica îngrijorările din Europa cu privire la angajamentul Washingtonului faţă de alianţă, au declarat săptămâna aceasta pentru Reuters trei surse familiarizate cu această chestiune.
Armata SUA a anunţat că a capturat marţi în Caraibe un petrolier legat de Venezuela, aceasta fiind al şaptelea vas confiscat de la începutul campaniei preşedintelui american Donald Trump de a controla fluxurile de petrol din Venezuela, informează Reuters.
Premierul Mark Carney avertizează că vechea ordine mondială „nu se va mai întoarce”. Cum se poziţionează Canada în privinţa Groenlandei, ştiind că ar putea fi următoarea ţară vizată de Trump # News.ro
Imaginea poate că este falsă, dar cu fiecare zi care trece, Canada începe să accepte faptul că ameninţarea poate fi reală. Marţi, canadienii s-au trezit cu un troll prea familiar care le-a invadat feed-urile de pe reţelele sociale. Preşedintele SUA, Donald Trump, a distribuit pe Truth Social o imagine în care apare vorbind cu liderii europeni, cu o hartă generată de inteligenţa artificială în fundal, care arată steagul SUA întinzându-se inclusiv peste Canada, Groenlanda şi Venezuela. Până aici, totul este normal în relaţia Canadei cu preşedintele Trump, care a fost testată în repetate rânduri în ultimul an. Ceea ce este diferit acum este reacţia Canadei. Sentimentele de şoc şi ofensă au lăsat loc hotărârii şi unei noi disponibilităţi de a face faţă cererilor provocatoare, chiar ameninţătoare, ale administraţiei Trump, scrie CNN.
Vicepreşedintele SUA JD Vance şi soţia sa, Usha, vor avea al patrulea copil, un băiat, în iulie, a anunţat marţi cuplul într-o declaraţie comună, informează Reuters.
Reprezentantul lui Putin spune că a avut discuţii „constructive” la Davos cu emisarii lui Trump pe tema Ucraina: „Tot mai multe persoane conştientizează justeţea poziţiei ruse” # News.ro
Emisarul rus Kirill Dmitriev a declarat marţi că a purtat discuţii „constructive” cu reprezentanţii americani despre încheierea conflictului din Ucraina, în marja Forumului Economic de la Davos, Elveţia, relatează Interfax.
O fetiţă de şase ani este singura supravieţuitoare dintr-o familie care a pierit în dezastrului feroviar din Spania. Se duseseră în Madrid pentru musicalul „Regele Leu” şi pentru a vizita stadionul Bernabeu # News.ro
O fetiţă de şase ani care călătorise la Madrid pentru a vedea un musical a fost singurul membru al familiei sale care a supravieţuit dezastrului feroviar de duminică din sudul Spaniei, în care au murit 42 de persoane, printre care părinţii, fratele şi vărul ei, relatează The Guardian.
Preşedintele Donald Trump a lăsat să se înţeleagă marţi că preferă să planeze incertitudinea în legătură cu viitorul Iranului, refuzând să clarifice dacă opţiunea militară rămâne în discuţie, relatează CNN.
Liga Campionilor: Interul lui Chivu, eşec cu Arsenal, scor 1-3 / Real Madrid a trecut de AS Monaco, scor 6-1 # News.ro
Formaţia Internazionale Milano, antrenată de Cristian Chivu, a fost învinsă, marţi, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, de echipa Arsenal, în etapa a 7-a a grupei principale a Ligii Campionilor.
Trump spune că „şi-a pierdut respectul pentru Norvegia”, dar recunoaşte că primirea Premiului Nobel nu ar îmbunătăţi viaţa americanilor # News.ro
Donald Trump a declarat marţi că şi-a pierdut „o mare parte din respectul pentru Norvegia”, legând frustrarea sa de eşecul de a câştiga Premiul Nobel pentru Pace, însă, pe de altă parte, a recunoscut că obţinerea prestigioasei distincţii nu ar îmbunătăţi viaţa americanilor, relatează presa internaţională.
Suporterii AS Roma şi Fiorentina au interdicţie de deplasare în Serie A până la sfârşitul sezonului # News.ro
AS Roma şi Fiorentina vor trebui să se descurce fără suporterii lor la toate meciurile din deplasare din competiţiile italiene până la sfârşitul sezonului.
Radu Miruţă: Suntem, în sfârşit, pe un drum mult mai corect pentru bugetul ţării noastre / Vom reuşi pe deplin doar dupa ce vom inlocui combinaţiile cu normalitatea, atârnătorii cu oameni bine pregătiţi, pilele cu meritocraţia / Atac la PSD # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a transmis, marţi seară, cu mesaj pe tema bugetului pentru 2026, ”un buget echilibrat, onest şi realist, în limitele a ceea ce ne putem permite”. El a multumit tuturor celor care, deşi sunt nemulţumiţi de măsurile care s-au luat până acum, au înţeles cât de complicat este momentul bugetar pe care îl traversăm. ”Vom reuşi pe deplin doar dupa ce vom inlocui combinaţiile cu normalitatea, atârnătorii cu oameni bine pregătiţi, pilele cu meritocraţia”, a transmis ministrul USR.
Tribunalul Sibiu a admis cererea Administraţiei Finanţelor Publice privid cealaltă jumătate a imobilului din centrul oraşului care a aparţinut soţilor Iohannis şi pentru care trebuie recuperaţi banii din chirii/ Decizia nu este definitivă # News.ro
Tribunalul Sibiu a admis, marţi, cererea Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Sibiu cu privire imobilul din strada Nicolae Bălcescu nr 29, care a aparţinut soţilor Iohannis şi pentru care ar trebui recuperaţi banii din chirii. Instanţa a constatat nulitatea absolută a certificatului de moştenitor în baza căruia Rodica Baştea – prietena din Miami a soţilor Iohannis – a obţinut jumătate din imobil şi a decis înscrierea în Cartea funciară a statului ca proprietar al întregului imobil. Decizia instanţei nu este însă definitivă.
Preşedintele CNAS, discuţie cu directorii din teritoriu pe tema priorităţilor din 2026 – Moldovan: Ne concentrăm pe măsurile prin care contribuim la însănătoşirea sistemului medical / Mai multă eficienţă, mai puţină risipă, proceduri mai simple # News.ro
Preşedintele CNAS, Horaţiu Moldovan, anunţă, marţi seară, că a discutat cu colegii din teritoriu despre priorităţile anului 2026 şi a cerut identificarea şi centralizarea nevoilor reale ale pacienţilor din teritoriu. În a doua etapă, ar urma să se realizeze o strategie de contractare a serviciilor medicale pe cinci ani. ”Ne concentrăm pe măsurile prin care contribuim la însănătoşirea sistemului medical”, a transmis Moldovam apreciind că este nevoie de ”mai multă eficienţă, mai puţină risipă, proceduri mai simple şi o mai bună utilizare a datelor”.
Cătălina Porojnicu: Le spun părinţilor să-şi înveţe copiii să nu mănânce dulciuri, dulcele să fie excepţie/ Desertul ar trebui să fie o dată pe săptămână în familie # News.ro
Dr. Cătălina Porojnicu, medic primar diabet, nutriţie şi boli metabolice la Spitalul Judeţean de Urgenţă "Constantin Andreoiu" Ploieşti, a atras atenţia că desertul ar trebui să se consume ca o excepţie, o dată pe săptămână, în familie.
Medicul Cătălina Porojnicu: Cei care au urgenţele cele mai mici sunt şi cei mai gălăgioşi/ Am ajuns de multe ori să facem medicină defensivă # News.ro
Dr. Cătălina Porojnicu, medic primar diabet, nutriţie şi boli metabolice la Spitalul Judeţean de Urgenţă "Constantin Andreoiu" Ploieşti, a declarat că unii dictori au ajuns să facă medicină defensivă de frică să nu fie ameninţaţi sau agresaţi şi a precizat că, de cele mai multe ori, pacienţii care au urgenţele cele mai mici sunt şi cei mai gălăgioşi.
Trump: Consiliul Păcii „ar putea” înlocui Organizaţia Naţiunilor Unite, care a devenit „ineficientă” / Lista provizorie a ţărilor care au fost invitate # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi, într-o conferinţă de presă la Casa Albă, că preconizatul Consiliu al Păcii pe care intenţionează să îl înfiinţeze ar putea înlocui Organizaţia Naţiunilor Unite, pe care o consideră ineficientă, relatează BBC şi CNN.
Golf: O statuie în cinstea lui Severiano Ballesteros a dispărut - Totul indică faptul că este vorba de un furt # News.ro
O statuie în cinstea lui Severiano Ballesteros a dispărut weekendul trecut din Pedrena, un orăşel situat în apropierea oraşului Santander, în Cantabria, în nordul Spaniei.
Se înmulţesc tentativele de fraudă online, prin atragerea utilizatorilor pe site-uri false - Recomandarea Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică: Nu introduceţi datele cardului pe site-uri suspecte # News.ro
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) recomandă atenţie sporită în cazul comenzilor online, precizând că tot mai mulţi utilizatorii sunt supuşi unor tentative de fraudă, prin atragerea lor pe site-uri false.
Donald Trump ţine o conferinţă de presă la un an de mandat, înainte de a pleca spre Davos. Ce au observat jurnaliştii prezenţi # News.ro
Donald Trump a ieşit marţi într-o conferinţă de presă la Casa Albă pe care o susţine la un an de când a redevenit preşedintele SUA şi înainte de a pleca spre Europa, unde este aşteptat la Forumul Economic de la Davos
Medicul Cătălina Porojnicu: Diabetul de tip 1 este o boală autoimună / Cea mai mare incidenţă este la vârsta pubertăţii # News.ro
Dr. Cătălina Porojnicu, medic primar diabet, nutriţie şi boli metabolice la Spitalul Judeţean de Urgenţă "Constantin Andreoiu" Ploieşti, a afirmat, marţis eară, că diabetul de tip 1 este o afecţiune autoimună şi, de cele mai multe ori, apare la vârsta pubertăţii, dar poate apărea şi la vârste mici, de 3-4 ani.
Baschet masculin: U BT Cluj, eşec în BKT EuroCup, cu Cedevita, de ziua de naştere a antrenorului Mihai Silvăşan # News.ro
Campioana U BT Cluj a fost învinsă marţi, în deplasare, de formaţia Cedevita Olimpija Ljubljana, scor 86-80 (37-34), în etapa a XV-a din grupa A a BKT EuroCup, chiar în ziua în care antrenorul Mihai Silvăşan a împlinit 41 de ani.
Trump spune că şi-ar dori ca María Corina Machado, lidera opoziţiei, să se „implice” în Venezuela # News.ro
Preşedintele Donald Trump a declarat marţi, într-o conferinţă de presă susţinută la un an de mandat şi înainte de a pleca spre Europa, la Forumul de la Davos, că ar dori ca lidera opoziţiei venezuelene María Corina Machado să se „implice” într-o anumită măsură în conducerea ţării, relatează CNN.
Manchester City, eşec cu Bodo/Glimt, scor 3-1, în Liga Campionilor / Rodri a fost eliminat # News.ro
Formaţia Manchester City a fost învinsă, marţi, în deplasare, de echipa Bodo/Glimt, scor 3-1, în etapa a 7-a a grupei principale a Ligii Campionilor.
Medicul Cătălina Porojnicu: Pacienţii cu diabet zaharat de tip 1 sunt mult mai puţini ca număr faţă de pacienţii cu diabet zaharat de tip 2, dar sunt absolut speciali/ Medicina a făcut ca viaţa acestor pacienţi să fie mult mai uşoară în ziua de astăzi # News.ro
Dr. Cătălina Porojnicu, medic primar diabet, nutriţie şi boli metabolice la Spitalul Judeţean de Urgenţă "Constantin Andreoiu" Ploieşti, a explicat, marţi seară, că cei pacienţii cu diabet zaharat de tip 1 au nevoi de îngrijire specială, dar viaţa lor este mai uşoară acum, după ce medicina a evoluat.
Gorj: Trupul unui bărbat, găsit în propria locuinţă de către pompierii alertaţi de vecini / Decesul ar fi survenit în urmă cu câteva zile # News.ro
Pompierii au intervenit, marţi seară, pentru a debloca uşa unui apartament din Târgu Jiu, după ce au fost sesizaţi că proprietarul nu a mai fost văzut de câteva zile. În interior a fost găsit cadavrul unui bărbat, cel mai probabil, decesul survenind în urmă cu câteva zile.
