Premierul Mark Carney avertizează că vechea ordine mondială „nu se va mai întoarce”. Cum se poziţionează Canada în privinţa Groenlandei, ştiind că ar putea fi următoarea ţară vizată de Trump

Imaginea poate că este falsă, dar cu fiecare zi care trece, Canada începe să accepte faptul că ameninţarea poate fi reală. Marţi, canadienii s-au trezit cu un troll prea familiar care le-a invadat feed-urile de pe reţelele sociale. Preşedintele SUA, Donald Trump, a distribuit pe Truth Social o imagine în care apare vorbind cu liderii europeni, cu o hartă generată de inteligenţa artificială în fundal, care arată steagul SUA întinzându-se inclusiv peste Canada, Groenlanda şi Venezuela. Până aici, totul este normal în relaţia Canadei cu preşedintele Trump, care a fost testată în repetate rânduri în ultimul an. Ceea ce este diferit acum este reacţia Canadei. Sentimentele de şoc şi ofensă au lăsat loc hotărârii şi unei noi disponibilităţi de a face faţă cererilor provocatoare, chiar ameninţătoare, ale administraţiei Trump, scrie CNN.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de News.ro