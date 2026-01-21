Satya Nadella avertizează: costul energiei va decide care ţări câştigă cursa globală a inteligenţei artificiale

07:40

Dr. Anca Hâncu, medic generalist, nutriţionist, doctor în ştiinţe medicale, acreditat european în medicina stilului de viaţă, a explicat pentru News.ro care sunt principalele schimbări aduse de noul ghid de nutriţie american, ediţia 2025 – 2030, publicat luna aceasta. Acest ghid este actualizat o dată la 5 ani, sub coordonarea Departamentului Agriculturii ( USDA) şi Departamentului pentru Sănătate şi Servicii Umane (HHS). Recomandările alimentare sunt făcute în contextul stării actuale de sănătate a americanilor, afectaţi în mare măsură de obezitate şi comorbidităţile care decurg de aici. Noul model propune o nouă piramidă alimentară în care avem trei vârfuri: proteinele şi grasimile, prioritare, alături de legume si fructe si al treilea pol este reprezentat de carbohidraţii complecşi integrali. „Eat real food”, consumă alimente reale adică proaspete sau puţin procesate, este mesajul principal al acestui nou ghid. Este un război dechis prin acest document alimentelor înalt procesate (ultraprocesate). Ghidul conţine recomandări legate şi de cantitatea maximă de zahăr permisă pe zi, nu mai mult de 30 de grame.