Ameninţările tarifare ale lui Trump legate de Groenlanda ar putea fi anulate de o decizie a Curţii Supreme

02:20

Imaginea poate că este falsă, dar cu fiecare zi care trece, Canada începe să accepte faptul că ameninţarea poate fi reală. Marţi, canadienii s-au trezit cu un troll prea familiar care le-a invadat feed-urile de pe reţelele sociale. Preşedintele SUA, Donald Trump, a distribuit pe Truth Social o imagine în care apare vorbind cu liderii europeni, cu o hartă generată de inteligenţa artificială în fundal, care arată steagul SUA întinzându-se inclusiv peste Canada, Groenlanda şi Venezuela. Până aici, totul este normal în relaţia Canadei cu preşedintele Trump, care a fost testată în repetate rânduri în ultimul an. Ceea ce este diferit acum este reacţia Canadei. Sentimentele de şoc şi ofensă au lăsat loc hotărârii şi unei noi disponibilităţi de a face faţă cererilor provocatoare, chiar ameninţătoare, ale administraţiei Trump, scrie CNN.