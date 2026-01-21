ANALIZĂ Cumpărăturile online din afara UE se vor scumpi! România aplică una dintre cele mai mari taxe logistice din Europa
Jurnal de Vrancea, 21 ianuarie 2026 13:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Românii care comandă online produse din afara Uniunii Europene vor simți din plin schimbările fiscale începând cu 1 ianuarie 2026. Deși la nivel european nu există încă un acord privind introducerea unei taxe logistice, România și Italia au decis să aplice această măsură pe cont propriu. Diferența majoră este cuantumul: în timp ce Italia percepe […] Articolul ANALIZĂ Cumpărăturile online din afara UE se vor scumpi! România aplică una dintre cele mai mari taxe logistice din Europa apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
• • •
Alte ştiri de Jurnal de Vrancea
Acum o oră
13:20
ANALIZĂ Cumpărăturile online din afara UE se vor scumpi! România aplică una dintre cele mai mari taxe logistice din Europa # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Românii care comandă online produse din afara Uniunii Europene vor simți din plin schimbările fiscale începând cu 1 ianuarie 2026. Deși la nivel european nu există încă un acord privind introducerea unei taxe logistice, România și Italia au decis să aplice această măsură pe cont propriu. Diferența majoră este cuantumul: în timp ce Italia percepe […] Articolul ANALIZĂ Cumpărăturile online din afara UE se vor scumpi! România aplică una dintre cele mai mari taxe logistice din Europa apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Autoritățile din județul vecin, Buzău, au demarat o anchetă pentru a depista vinovatul unui accident care s-a petrecut duminică, pe raza localității Gura Bâscei. Șoferul unui autoturism cu volan pe dreapta și înmatriculat în Marea Britanie a lovit mortal un urs care încerca să treacă strada. Speriat (sau poate nu) șoferul a plecat liniștit, fără […] Articolul Anchetă a poliției după ce un urs a fost omorât de o mașină apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum 2 ore
12:40
INCREDIBIL Adolescent de 15 ani ucis și îngropat într-o grădină de prietenii săi, minori și ei # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un adolescent în vârstă de 15 ani din Cenei, județul Timiș a fost dat dispărut pe 19 ianuarie de părinții săi, îngrijorați că acesta nu mai ajunge acasă. El plecase de acasă luni, pe o trotinetă electrică și nu a mai revenit la domiciliu. După demararea cercetărilor, autoritățile au găsit ghetele băiatului iar apoi trotineta, […] Articolul INCREDIBIL Adolescent de 15 ani ucis și îngropat într-o grădină de prietenii săi, minori și ei apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:10
ITM Vrancea – măsuri obligatorii pentru protecția angajaților în contextul temperaturilor extreme scăzute # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Administrația Națională de Meteorologie a anunțat pentru perioada următoare temperaturi extreme scăzute, care pot coborî sub -20 de grade Celsius sau pot fi resimțite la acest nivel din cauza vântului puternic. Aceste condiții meteo vor afecta și județul Vrancea. În acest context, Inspectoratul Teritorial de Muncă Vrancea atrage atenția angajatorilor asupra obligației de a respecta […] Articolul ITM Vrancea – măsuri obligatorii pentru protecția angajaților în contextul temperaturilor extreme scăzute apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:00
ANUNȚ DE PRESĂ: Finalizarea proiectului “Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Casei de Cultură, oraș Panciu, județul Vrancea” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Articolul ANUNȚ DE PRESĂ: Finalizarea proiectului “Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Casei de Cultură, oraș Panciu, județul Vrancea” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum 4 ore
11:40
Investițiile CUP SA Focșani vor continua și în acest an la nivelul întregului județ. Ce obiective are compania # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Conducerea consiliului județean s-a întâlnit de curând cu echipa managerială a Companiei de Utilități Publice (CUP) Focșani, obiectul discuțiilor fiind analiza investițiilor și a proiectelor aflate în derulare pe 2026, la nivelul județului. De asemenea, s-a dialogat pe tema dezvoltării echilibrate a tuturor localităților, în ceea ce privește asigurarea unor condiții de viață absolut decente […] Articolul Investițiile CUP SA Focșani vor continua și în acest an la nivelul întregului județ. Ce obiective are compania apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Articolul ANUNȚ DE PRESĂ: Finalizarea proiectului “Înfiinţare Centru de Tineret Panciu” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum 24 ore
00:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Berbec Ai energie și inițiativă, dar evită graba. O discuție sinceră la serviciu poate clarifica o neînțelegere. Spre seară, relaxează-te. Taur Zi favorabilă pentru planuri financiare și decizii practice. Ascultă-ți intuiția în relații, cineva are nevoie de sprijinul tău. Gemeni Comunicarea este punctul tău forte. Vești bune sau o invitație neașteptată îți pot schimba programul. […] Articolul Horoscopul zilei de 21 ianuarie 2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
20 ianuarie 2026
18:20
Zeci de mii de puieți de păstrăv vor popula râurile din Parcul Natural Putna Vrancea # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În perioada următoare, râurile și pâraiele din Parcul Natural Putna Vrancea vor fi îmbogățite cu aproximativ 40.000 de puieți de păstrăv indigen. Această specie este strâns legată de calitatea apei, trăind exclusiv în medii curate, reci și bine oxigenate, motiv pentru care este considerată un barometru al sănătății ecosistemelor acvatice. Acțiunea de repopulare are ca […] Articolul Zeci de mii de puieți de păstrăv vor popula râurile din Parcul Natural Putna Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
18:10
ANUNȚ DE PRESĂ: Finalizarea proiectului “Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Casei de Cultură, oraș Panciu, județul Vrancea” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Articolul ANUNȚ DE PRESĂ: Finalizarea proiectului “Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Casei de Cultură, oraș Panciu, județul Vrancea” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
18:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Articolul ANUNȚ DE PRESĂ: Finalizarea proiectului “Înfiinţare Centru de Tineret Panciu” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:30
S-a urcat la volan beat criță și a băgat doi oameni în spital! Inconștientul avea o alcoolemie uriașă! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Autorul inconștient al nenorocirii este un bărbat de 39 de ani, din municipiul Galați, care a fost deja reținut pentru 24 de ore de polițiști, fiind cercetat pentru vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. În noaptea de 18 spre 19 ianuarie 2026, anesteziat de efectul alcoolului pe care-l turnase în […] Articolul S-a urcat la volan beat criță și a băgat doi oameni în spital! Inconștientul avea o alcoolemie uriașă! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:10
Șofer de 72 de ani, amendă de aproape 2.000 de lei pentru că a întors pe linie continuă! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Bunicul în vârstă de 72 de ani a fost filmat de o cameră de bord în timp ce încurca circulația pe Drumul de Centură al municipiului Galați. Bătrânelul a blocat circulația pentru că oprise mașina și încerca să vireze la stânga prin loc nepermis. Din nefericire pentru el, dar mai ales pentru buzunarul său, poliția […] Articolul Șofer de 72 de ani, amendă de aproape 2.000 de lei pentru că a întors pe linie continuă! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:50
De râsu’ – plânsu’! Deși este bine mersi, un cetățean a fost declarat decedat de o instituție a statului și decăzut din drepturi # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un caz cel puţin bizar a stârnit hohote şi reacţii din cele mai diverse pe reţelele sociale, după ce un bărbat din comuna Valea Seacă (județul Bacău) a fost anunţat oficial, printr-un document al statului, că este… decedat. Omul cu pricina se numește Eugen Popa și a primit o informare din partea Direcţiei Generale de […] Articolul De râsu’ – plânsu’! Deși este bine mersi, un cetățean a fost declarat decedat de o instituție a statului și decăzut din drepturi apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Doar 25,5% dintre români spun că au multă sau destul de multă încredere în Justiție, potrivit celui mai recent Barometru Informat.ro – INSCOP Research. În același timp, peste 92% consideră esențial ca sistemul judiciar să fie independent de influențe politice, însă două treimi dintre respondenți cred că această independență nu există în practică. Datele scot […] Articolul Sondaj INSCOP: doar unul din patru români are încredere în Justiție! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Ieri
13:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În dimineața zilei de 19 ianuarie, printr-un apel la numărul unic de urgență 112, a fost anunțată producerea unui incendiu la o locuință din comuna Nănești. La fața locului au fost mobilizate trei echipaje de intervenție, cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD, din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani. Ajunși la locul evenimentului, […] Articolul Cum poate salva vieți un simplu detector de fum apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Teatrul Municipal „Maior Gh. Pastia” din Focșani propune publicului, pe 29 ianuarie, o seară de comedie spumoasă, odată cu spectacolul „Un gigolo de doi lei”. Piesa, programată de la ora 19.00, în Sala Teatrului, aduce în prim-plan o situație aparent simplă, dar care scapă rapid de sub control: două femei și un bărbat, fiecare cu […] Articolul Comedie la Teatrul Municipal Focșani: „Un gigolo de doi bani” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Datele oficiale publicate de INS și transmise de Agerpres arată o evoluție per ansamblu pozitivă a sectorului construcțiilor în 2025, dar cu diferențe clare între tipurile de lucrări și între perioadele analizate. Creșterea există, însă este susținută mai ales de un segment îngust: reparațiile capitale. Creștere solidă la 11 luni, trasă în sus de reparațiile […] Articolul Construcțiile în anul 2025 – în creștere dar în ritm inegal apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:40
Sensei Viorel Burlan își sărbătorește astăzi ziua de naștere. La mulți ani unui adevărat simbol al artelor marțiale din România! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Astăzi este o zi specială pentru comunitatea sportivă locală și pentru toți cei care au trecut, de-a lungul timpului, prin sala de antrenament sau pe tatami sub îndrumarea sa. Sensei Viorel Burlan își serbează ziua de naștere, la împlinirea venerabilei vârste de 80 de ani, un moment potrivit pentru a aminti parcursul impresionant al unui […] Articolul Sensei Viorel Burlan își sărbătorește astăzi ziua de naștere. La mulți ani unui adevărat simbol al artelor marțiale din România! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec Ziua aduce claritate în plan profesional. Ai șansa să iei o decizie importantă legată de viitorul tău. Evită impulsivitatea în discuțiile cu cei apropiați. ♉ Taur Ești preocupat de stabilitate și siguranță. Un sfat primit azi te poate ajuta să vezi o situație financiară dintr-o perspectivă nouă. Seara favorizează relaxarea. ♊ Gemeni Comunicarea […] Articolul Horoscopul zilei de 20 ianuarie 2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
19 ianuarie 2026
19:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Potrivit informațiilor transmise de ISU Vrancea, bărbatul în vârstă de 30 de ani a fost găsit carbonizat în subsolul unui bloc din Focșani. Pompierii fuseseră chemați să stingă un incendiu care izbucnise în subsolul amintit iar în timpul intervenției au găsit cadavrul bărbatului. Cel mai probabil, acesta era un om al străzii și făcuse focul […] Articolul ULTIMA ORĂ Bărbat din Focșani, ars de viu în subsolul unui bloc apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
18:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Astăzi l-am avut ca invitat în Vrancea pe domnul Florin Barbu, Ministrul Agriculturii, pentru un dialog deschis și aplicat cu fermierii, producătorii și asociațiile reprezentative din județ. Au fost prezenți reprezentanți ai unor sectoare esențiale pentru economia locală: viticultură și vinificație, cultura cerealelor, zootehnie, procesarea produselor agricole. Discuții oneste, orientate spre soluții concrete, cu teme […] Articolul Ministrul Agriculturii, în Vrancea, de vorbă cu fermierii apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
17:00
ACUM Trafic îngreunat pe centura Focșaniului din cauza unui accident de circulație # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un accident rutier produs în această după-amiază, în jurul orei 16.15, a îngreunat circulația pe centura ocolitoare a Focșaniului. Incidentul rutier s-a produs în zona Fan Courier, blocând un sens de mers. Din fericire, nu au fost victime, accidentul fiind soldat doar cu pagube materiale. Articolul ACUM Trafic îngreunat pe centura Focșaniului din cauza unui accident de circulație apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Direcția Regională de Drumuri și Poduri Buzău anunță noi intervenții programate pe autostrada A7, în județul Vrancea, care vor avea loc marți, 20 ianuarie. Potrivit reprezentanților DRDP Buzău, lucrările vizează portalurile pentru panouri cu mesaje variabile (VMS), fiind necesare verificări ale structurilor și echipamentelor amplasate la kilometrii 126+400 și 124+750. Pe durata intervențiilor, traficul va […] Articolul ATENȚIE, șoferi! Restricții de circulație pe A7 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Jandarmii montani sunt o prezență esențială în zonele montane ale României, acolo unde natura este spectaculoasă, dar uneori imprevizibilă. Ei au misiunea de a menține ordinea publică, de a proteja mediul și de a veni în ajutorul turiștilor aflați în dificultate. Activitatea lor nu se rezumă doar la patrulare. Jandarmii montani participă frecvent la acțiuni […] Articolul VIDEO spectaculos cu jandarmii montani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:00
VIDEO Ce-i așteaptă pe tinerii care vor să se înscrie la colegiile militare! Care sunt probele din traseul utilitar-aplicativ # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc a postat un filmuleț cu traseul utilitar-aplicativ, probă foarte importantă și cu rol decisiv în selecția candidaților pentru instituția militară. Materialul a fost filmat și făcut public în ideea de a veni în sprijinul viitorilor candidați ai colegiilor militare. Iată traseul utilitar aplicativ care trebuie susținut pentru […] Articolul VIDEO Ce-i așteaptă pe tinerii care vor să se înscrie la colegiile militare! Care sunt probele din traseul utilitar-aplicativ apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:30
Asociația „Sf. Stelian, ocrotitorul copiilor” din Focșani, pregătire gratuită pentru Evaluarea Națională # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Asociația „Sf. Stelian, ocrotitorul copiilor” din Focșani continuă să fie un sprijin important pentru copiii și familiile aflate în dificultate. Organizația non-profit are ca misiune întrajutorarea copiilor și a persoanelor fără posibilități materiale, prin acordarea de asistență medicală, psihologică și de specialitate, dar și prin proiecte educaționale concrete. Unul dintre aceste proiecte este programul de […] Articolul Asociația „Sf. Stelian, ocrotitorul copiilor” din Focșani, pregătire gratuită pentru Evaluarea Națională apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Corpul agenților de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliţie Județean Vrancea s-a mărit cu 19 agenți de poliție, absolvenţi ai Școlii de Agenți de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina, promoția ianuarie 2026, după ce aceștia au depus jurământul de credință. În funcție de mediile obținute și de specializarea urmată în școala de poliție, proaspeții absolvenți au […] Articolul Tineri polițiști în rândurile IPJ Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: La sfârșitul săptămânii trecute, de vineri și până luni (16 – 19 ianuarie), pompierii ISU Vrancea au intervenit în 68 de misiuni, dintre care 31 au fost intervenții pentru stingerea incendiilor, acordarea de asistență persoanelor aflate în dificultate și alte tipuri de intervenții. De asemenea, echipajele SMURD au acționat în 37 de cazuri care au […] Articolul Zeci de misiuni desfășurate de pompierii vrânceni la finalul săptămânii trecute apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:20
Rezultatele competiției de polo desfășurată weekend-ul trecut la Bazinul de înot didactic # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Bazinul de înot al Consiliului Județean Vrancea a găzduit în weekend meciurile din cadrul unei etape a Campionatului Național de Polo U18, competiție care a adus pe teren unele dintre cele mai promițătoare echipe de juniori din țară. Tinerii sportivi au oferit meciuri echilibrate, faze spectaculoase și multă ambiție, arătând că viitorul poloului românesc este […] Articolul Rezultatele competiției de polo desfășurată weekend-ul trecut la Bazinul de înot didactic apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec Ziua aduce clarificări în plan profesional. O discuție importantă te ajută să iei o decizie pe termen lung. Evită impulsivitatea. ♉ Taur Te concentrezi pe stabilitate și siguranță. Este un moment bun pentru organizare financiară sau pentru a pune la punct un plan personal. ♊ Gemeni Comunicarea este punctul tău forte azi. Primești […] Articolul Horoscopul zilei de 19 ianuarie 2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
18 ianuarie 2026
13:50
Scene de groază: copil de 10 ani, înjunghiat de 24 de ori de un alt copil din cauza unei jucării # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un caz cutremurător a zguduit joi după-amiază comuna Viziru, din județul Brăila. Doi copii, ambii în vârstă de 10 ani, s-au luat la ceartă din cauza unui joc Kendama, iar conflictul a degenerat într-o violență extremă, greu de imaginat chiar și pentru adulți. Unul dintre băieți a pus mâna pe un cuțit și l-a atacat […] Articolul Scene de groază: copil de 10 ani, înjunghiat de 24 de ori de un alt copil din cauza unei jucării apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: O deflagrație puternică s-a produs duminică într-un imobil de locuințe din municipiul Buzău, pe Aleea Industriei, incidentul provocând panică în rândul locatarilor. Explozia nu a fost urmată de incendiu, însă a dus la rănirea unui bărbat și la evacuarea mai multor persoane din clădire. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Buzău, evenimentul a fost cauzat […] Articolul FOTO Explozie puternică într-un bloc din Buzău! E o minune că n-a murit nimeni! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: La aproape 24 de ore după ce resturile unui obiect aerian a fost găsit pe proprietatea unui cetățean din comune Tănăsoaia, Ministerul Apărării Naționale a venit cu un comunicat de presă în care ne anunță că o echipă de specialiști a fost trimisă în teren pentru investigații. „În dimineața zilei de 18 ianuarie, la solicitarea […] Articolul ULTIMA ORĂ Ce spune Armata despre resturile de dronă găsite la Tănăsoaia apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:20
Investiții majore și proiecte europene pentru comuna Vârteșcoiu la finalul unui an auster, 2025 # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Anul 2025 a fost, în opinia primarului comunei Vârteșcoiu, Viorel Mîrza, un an al austerității. Cu toate acestea, administrația locală a reușit să mențină un ritm susținut de dezvoltare, mizând pe fonduri europene, o gestionare atentă a bugetului și o structură de personal redusă față de organigrama aprobată. Un aspect important subliniat în raportul de […] Articolul Investiții majore și proiecte europene pentru comuna Vârteșcoiu la finalul unui an auster, 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
08:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: 1. Gerul instalat în ultima perioadă a transformat România pentru trei zile consecutive drept cea mai scumpă piață spot a energiei din Europa, de-abia sâmbătă, zi de weekend, prețul de pe piața pentru ziua următoare operată de OPCOM nemaifiind cel mai ridicat de pe Bătrânul Continent. (Profit.ro) 2. Guvernul îşi propune să absoarbă în acest […] Articolul Cronica dimineții – 18.01.2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
08:00
EXCLUSIV Dronă militară prăbușită în curtea unui sătean din Vrancea! Deocamdată, autoritățile sunt pe „silent” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Din informațiile pe care le deținem la această oră, o dronă militară – de proveniență rusească sau ucraineană – s-a prăbușit în cursul după-amiezei de sâmbătă (17 ianuarie) în curtea unui cetățean din comuna Tănăsoaia. Omul s-a speriat, apoi a anunțat imediat autoritățile locale care, la rândul lor, le-au chemat pe cele de la județ. […] Articolul EXCLUSIV Dronă militară prăbușită în curtea unui sătean din Vrancea! Deocamdată, autoritățile sunt pe „silent” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
06:30
Ce producții cinematografice pot fi vizionate la Happy Cinema Focșani în săptămâna 16-22 ianuarie 2026 # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Happy Cinema Focșani vă așteaptă cu cele mai noi filme și cele mai bune oferte în două săli 3D ultramoderne. Toate informațiile despre oferte, prețuri, rezervări online și săli sunt disponibile pe www.happycinema.ro și pe pagina de Facebook. PROGRAMUL complet pentru săptămâna 16-22 ianuarie 2026: Vineri,16 Ianuarie 13:00 Bernard: Mission Mars – Acţiune, Animaţie, Aventuri, Familie, SF, Normal, […] Articolul Ce producții cinematografice pot fi vizionate la Happy Cinema Focșani în săptămâna 16-22 ianuarie 2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Berbec Ziua te provoacă să îți temperezi impulsivitatea. În plan profesional apar discuții importante, iar răbdarea va fi cheia succesului. Seara aduce claritate într-o relație apropiată. Taur Te concentrezi pe stabilitate și siguranță. Este un moment bun pentru planuri financiare sau pentru a pune ordine în lucruri rămase în suspensie. Odihna este esențială. Gemeni Comunicarea […] Articolul Horoscopul zilei de 18 ianuarie 2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
17 ianuarie 2026
16:50
Ger persistent în toată țara. Nopți cu temperaturi de până la -18 grade și fulguieli izolate # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: România se confruntă cu un val de frig accentuat, care va persista cel puțin până la începutul săptămânii viitoare. Potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie, vremea va fi deosebit de rece în majoritatea regiunilor, cu ger mai ales dimineața și noaptea, iar în Moldova, pe alocuri, chiar și pe parcursul zilei. Sâmbătă, 17 […] Articolul Ger persistent în toată țara. Nopți cu temperaturi de până la -18 grade și fulguieli izolate apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:40
Ger persistent în toată țara. Nopți cu temperaturi de până la -18 grade și fulguieli izolate # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: România se confruntă cu un val de frig accentuat, care va persista cel puțin până la începutul săptămânii viitoare. Potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie, vremea va fi deosebit de rece în majoritatea regiunilor, cu ger mai ales dimineața și noaptea, iar în Moldova, pe alocuri, chiar și pe parcursul zilei. Sâmbătă, 17 […] Articolul Ger persistent în toată țara. Nopți cu temperaturi de până la -18 grade și fulguieli izolate apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:50
VIDEO Gheață zburătoare pe DN 22B! O șoferiță a scăpat ca prin minune de o tragedie # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un incident rutier care putea avea urmări dramatice s-a produs miercuri, 15 ianuarie, în jurul orei 11:00, pe DN 22B, pe sensul de mers dinspre Galați către Brăila. O tânără de 23 de ani, din municipiul Brăila, aflată singură la volanul autoturismului său, s-a intersectat cu o autoutilitară care circula din sens opus. În acel […] Articolul VIDEO Gheață zburătoare pe DN 22B! O șoferiță a scăpat ca prin minune de o tragedie apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
08:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec Ai multă energie și dorință de afirmare. Este o zi bună pentru decizii profesionale curajoase, dar evită impulsivitatea în discuțiile cu cei apropiați. ♉ Taur Apare nevoia de stabilitate și confort. Te poți concentra pe chestiuni financiare sau pe organizarea vieții personale. Răbdarea îți aduce rezultate. ♊ Gemeni Comunicarea este punctul tău forte […] Articolul Horoscopul zilei de 17 ianuarie 2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
08:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: 1. Anul 2025 a fost al patrulea cel mai cald an din 1901 până în prezent în România, anunță ANM. Nouă dintre cele 12 luni au fost mai calde decât media climatologică, ianuarie fiind la cea mai mare distanță. Șapte luni au fost secetoase, cu un maxim în iunie. Temperatura medie anuală a fost de […] Articolul Cronica dimineții – 17/01/2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
07:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un accident grav s-a produs aseară, în jurul orei 18.00. pe DN 25, în afara comunei Drăgănești, din județul Galați. Un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 26 de ani, din localitatea Liești, a intrat pe sensul opus de mers, intrând în coliziune frontală cu un alt autoturism condus de un bărbat în […] Articolul FOTO Accident teribil, cu 8 victime, aseară pe DN 25! Un șofer era băut! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
16 ianuarie 2026
19:10
Sute de misiuni îndeplinite de echipajele SMURD, ale ISU Vrancea, în luna decembrie # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Salvatorii vrânceni au avut o lună decembrie extrem de solicitantă, desfășurând nu mai puțin de 573 de misiuni, potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny” al județului Vrancea. Intervențiile au vizat stingerea incendiilor, acordarea primului ajutor calificat, descarcerarea victimelor, salvarea persoanelor și animalelor aflate în pericol, precum și alte situații de […] Articolul Sute de misiuni îndeplinite de echipajele SMURD, ale ISU Vrancea, în luna decembrie apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
18:10
Scandal cu girofar! Primar PNL, acuzat de iubita polițistă! S-a lăsat cu ordin de protecție, brățară electronică și arme ridicate # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un scandal cu iz de alcov „zguduie” scena politică locală din județul Bacău. Primarul comunei Secuieni, Dumitru Cosmin David, ales pe listele PNL, se află în centrul unei situații incomode după ce partenera de viață a cerut protecția poliției împotriva lui. Potrivit informațiilor oficiale transmise de IPJ Bacău, pe 15 ianuarie, o tânără de 25 […] Articolul Scandal cu girofar! Primar PNL, acuzat de iubita polițistă! S-a lăsat cu ordin de protecție, brățară electronică și arme ridicate apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
16:00
Sancțiuni de zeci de mii de lei în urma operațiunii „Safety Cash” desfășurată de polițiștii vrânceni # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În luna decembrie 2025, polițiștii de ordine publică au desfășurat acțiuni conform Planului Safety Cash, pentru prevenirea infracțiunilor contra patrimoniului și verificarea respectării legislației privind deținerea, depozitarea, manipularea și transportul valorilor. Au fost efectuate controale la 158 de unități economice și 22 de mijloace de transport valori, iar pentru neregulile constatate au fost aplicate 44 […] Articolul Sancțiuni de zeci de mii de lei în urma operațiunii „Safety Cash” desfășurată de polițiștii vrânceni apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:30
Aparatură medicală de ultimă generație la Spitalul Militar de Urgență „Dr. Alexandru Popescu” Focșani # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Spitalul Militar de Urgență „Dr. Alexandru Popescu” Focșani face un nou pas important în modernizarea serviciilor medicale, prin dotarea Laboratorului de analize medicale cu echipamente de ultimă generație. Noile aparate, Cobas C 503 și Cobas ISE neo, au fost instalate în data de 15 ianuarie 2026 și sunt deja utilizate în activitatea curentă. Specialiștii din […] Articolul Aparatură medicală de ultimă generație la Spitalul Militar de Urgență „Dr. Alexandru Popescu” Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:10
Sute de misiuni îndeplinite de echipajele SMURD, ale ISU Vrancea, în luna decembrie # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Salvatorii vrânceni au avut o lună decembrie extrem de solicitantă, desfășurând nu mai puțin de 573 de misiuni, potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny” al județului Vrancea. Intervențiile au vizat stingerea incendiilor, acordarea primului ajutor calificat, descarcerarea victimelor, salvarea persoanelor și animalelor aflate în pericol, precum și alte situații de […] Articolul Sute de misiuni îndeplinite de echipajele SMURD, ale ISU Vrancea, în luna decembrie apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.