Rezultatele competiției de polo desfășurată weekend-ul trecut la Bazinul de înot didactic
Jurnal de Vrancea, 19 ianuarie 2026 10:20
Jurnal de Vrancea, 19 ianuarie 2026 10:20

Bazinul de înot al Consiliului Județean Vrancea a găzduit în weekend meciurile din cadrul unei etape a Campionatului Național de Polo U18, competiție care a adus pe teren unele dintre cele mai promițătoare echipe de juniori din țară. Tinerii sportivi au oferit meciuri echilibrate, faze spectaculoase și multă ambiție, arătând că viitorul poloului românesc este […]
Acum o oră
10:20
Acum 12 ore
00:10
♈ Berbec Ziua aduce clarificări în plan profesional. O discuție importantă te ajută să iei o decizie pe termen lung. Evită impulsivitatea. ♉ Taur Te concentrezi pe stabilitate și siguranță. Este un moment bun pentru organizare financiară sau pentru a pune la punct un plan personal. ♊ Gemeni Comunicarea este punctul tău forte azi. Primești […]
Acum 24 ore
13:50
Scene de groază: copil de 10 ani, înjunghiat de 24 de ori de un alt copil din cauza unei jucării # Jurnal de Vrancea
Un caz cutremurător a zguduit joi după-amiază comuna Viziru, din județul Brăila. Doi copii, ambii în vârstă de 10 ani, s-au luat la ceartă din cauza unui joc Kendama, iar conflictul a degenerat într-o violență extremă, greu de imaginat chiar și pentru adulți. Unul dintre băieți a pus mâna pe un cuțit și l-a atacat […]
13:50
O deflagrație puternică s-a produs duminică într-un imobil de locuințe din municipiul Buzău, pe Aleea Industriei, incidentul provocând panică în rândul locatarilor. Explozia nu a fost urmată de incendiu, însă a dus la rănirea unui bărbat și la evacuarea mai multor persoane din clădire. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Buzău, evenimentul a fost cauzat […]
13:10
La aproape 24 de ore după ce resturile unui obiect aerian a fost găsit pe proprietatea unui cetățean din comune Tănăsoaia, Ministerul Apărării Naționale a venit cu un comunicat de presă în care ne anunță că o echipă de specialiști a fost trimisă în teren pentru investigații. „În dimineața zilei de 18 ianuarie, la solicitarea […]
Ieri
09:20
Investiții majore și proiecte europene pentru comuna Vârteșcoiu la finalul unui an auster, 2025 # Jurnal de Vrancea
Anul 2025 a fost, în opinia primarului comunei Vârteșcoiu, Viorel Mîrza, un an al austerității. Cu toate acestea, administrația locală a reușit să mențină un ritm susținut de dezvoltare, mizând pe fonduri europene, o gestionare atentă a bugetului și o structură de personal redusă față de organigrama aprobată. Un aspect important subliniat în raportul de […]
08:30
1. Gerul instalat în ultima perioadă a transformat România pentru trei zile consecutive drept cea mai scumpă piață spot a energiei din Europa, de-abia sâmbătă, zi de weekend, prețul de pe piața pentru ziua următoare operată de OPCOM nemaifiind cel mai ridicat de pe Bătrânul Continent. (Profit.ro) 2. Guvernul îşi propune să absoarbă în acest […]
08:00
EXCLUSIV Dronă militară prăbușită în curtea unui sătean din Vrancea! Deocamdată, autoritățile sunt pe „silent” # Jurnal de Vrancea
Din informațiile pe care le deținem la această oră, o dronă militară – de proveniență rusească sau ucraineană – s-a prăbușit în cursul după-amiezei de sâmbătă (17 ianuarie) în curtea unui cetățean din comuna Tănăsoaia. Omul s-a speriat, apoi a anunțat imediat autoritățile locale care, la rândul lor, le-au chemat pe cele de la județ. […]
06:30
Ce producții cinematografice pot fi vizionate la Happy Cinema Focșani în săptămâna 16-22 ianuarie 2026 # Jurnal de Vrancea
Happy Cinema Focșani vă așteaptă cu cele mai noi filme și cele mai bune oferte în două săli 3D ultramoderne. Toate informațiile despre oferte, prețuri, rezervări online și săli sunt disponibile pe www.happycinema.ro și pe pagina de Facebook. PROGRAMUL complet pentru săptămâna 16-22 ianuarie 2026: Vineri,16 Ianuarie 13:00 Bernard: Mission Mars – Acţiune, Animaţie, Aventuri, Familie, SF, Normal, […]
00:10
Berbec Ziua te provoacă să îți temperezi impulsivitatea. În plan profesional apar discuții importante, iar răbdarea va fi cheia succesului. Seara aduce claritate într-o relație apropiată. Taur Te concentrezi pe stabilitate și siguranță. Este un moment bun pentru planuri financiare sau pentru a pune ordine în lucruri rămase în suspensie. Odihna este esențială. Gemeni Comunicarea […]
17 ianuarie 2026
16:50
Ger persistent în toată țara. Nopți cu temperaturi de până la -18 grade și fulguieli izolate # Jurnal de Vrancea
România se confruntă cu un val de frig accentuat, care va persista cel puțin până la începutul săptămânii viitoare. Potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie, vremea va fi deosebit de rece în majoritatea regiunilor, cu ger mai ales dimineața și noaptea, iar în Moldova, pe alocuri, chiar și pe parcursul zilei. Sâmbătă, 17 […]
Mai mult de 2 zile în urmă
10:40
09:50
VIDEO Gheață zburătoare pe DN 22B! O șoferiță a scăpat ca prin minune de o tragedie # Jurnal de Vrancea
Un incident rutier care putea avea urmări dramatice s-a produs miercuri, 15 ianuarie, în jurul orei 11:00, pe DN 22B, pe sensul de mers dinspre Galați către Brăila. O tânără de 23 de ani, din municipiul Brăila, aflată singură la volanul autoturismului său, s-a intersectat cu o autoutilitară care circula din sens opus. În acel […]
08:30
♈ Berbec Ai multă energie și dorință de afirmare. Este o zi bună pentru decizii profesionale curajoase, dar evită impulsivitatea în discuțiile cu cei apropiați. ♉ Taur Apare nevoia de stabilitate și confort. Te poți concentra pe chestiuni financiare sau pe organizarea vieții personale. Răbdarea îți aduce rezultate. ♊ Gemeni Comunicarea este punctul tău forte […]
08:20
1. Anul 2025 a fost al patrulea cel mai cald an din 1901 până în prezent în România, anunță ANM. Nouă dintre cele 12 luni au fost mai calde decât media climatologică, ianuarie fiind la cea mai mare distanță. Șapte luni au fost secetoase, cu un maxim în iunie. Temperatura medie anuală a fost de […]
07:50
Un accident grav s-a produs aseară, în jurul orei 18.00. pe DN 25, în afara comunei Drăgănești, din județul Galați. Un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 26 de ani, din localitatea Liești, a intrat pe sensul opus de mers, intrând în coliziune frontală cu un alt autoturism condus de un bărbat în […]
16 ianuarie 2026
19:10
Sute de misiuni îndeplinite de echipajele SMURD, ale ISU Vrancea, în luna decembrie # Jurnal de Vrancea
Salvatorii vrânceni au avut o lună decembrie extrem de solicitantă, desfășurând nu mai puțin de 573 de misiuni, potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny" al județului Vrancea. Intervențiile au vizat stingerea incendiilor, acordarea primului ajutor calificat, descarcerarea victimelor, salvarea persoanelor și animalelor aflate în pericol, precum și alte situații de […]
18:10
Scandal cu girofar! Primar PNL, acuzat de iubita polițistă! S-a lăsat cu ordin de protecție, brățară electronică și arme ridicate # Jurnal de Vrancea
Un scandal cu iz de alcov „zguduie" scena politică locală din județul Bacău. Primarul comunei Secuieni, Dumitru Cosmin David, ales pe listele PNL, se află în centrul unei situații incomode după ce partenera de viață a cerut protecția poliției împotriva lui. Potrivit informațiilor oficiale transmise de IPJ Bacău, pe 15 ianuarie, o tânără de 25 […]
16:00
Sancțiuni de zeci de mii de lei în urma operațiunii „Safety Cash” desfășurată de polițiștii vrânceni # Jurnal de Vrancea
În luna decembrie 2025, polițiștii de ordine publică au desfășurat acțiuni conform Planului Safety Cash, pentru prevenirea infracțiunilor contra patrimoniului și verificarea respectării legislației privind deținerea, depozitarea, manipularea și transportul valorilor. Au fost efectuate controale la 158 de unități economice și 22 de mijloace de transport valori, iar pentru neregulile constatate au fost aplicate 44 […]
13:30
Aparatură medicală de ultimă generație la Spitalul Militar de Urgență „Dr. Alexandru Popescu” Focșani # Jurnal de Vrancea
Spitalul Militar de Urgență „Dr. Alexandru Popescu" Focșani face un nou pas important în modernizarea serviciilor medicale, prin dotarea Laboratorului de analize medicale cu echipamente de ultimă generație. Noile aparate, Cobas C 503 și Cobas ISE neo, au fost instalate în data de 15 ianuarie 2026 și sunt deja utilizate în activitatea curentă. Specialiștii din […]
13:10
12:40
În contextul atenționării meteorologice privind înregistrarea unor temperaturi minime extreme, cu valori cuprinse între –10 și –19 grade Celsius, la nivelul județului Vrancea a fost organizată o ședință de lucru cu factorii responsabili în gestionarea situațiilor de urgență și protecția populației. La întâlnire au participat reprezentanți ai structurilor de ordine publică – Inspectoratul de Poliție […]
11:30
Șoferiță depistată beată la volan pe o stradă din Focșani! Avea o alcoolemie uriașă! # Jurnal de Vrancea
Femeia, în vârstă de 38 de ani, a fost depistată beată la volan în cursul zilei de joi (15 ianuarie), în jurul orei 13.00. Ea a fost trasă pe dreapta de poliție în timp ce se deplasa pe strada Aurora din Focșani. Când i-au pus alcooltestul, polițiștii s-au speriat. Aparatul a indicat o alcoolemie de […]
11:20
Centrul Cultural Vrancea are motiv de mândrie. Ștefan Ionuț Valentin, instructor sportiv de aeromodele în cadrul instituției, a apărut în paginile unei cunoscute reviste americane – Stunt News. Publicația este considerată o referință la nivel internațional în domeniul aeromodelismului de performanță. Fondată în anul 1937, Stunt News se numără printre cele mai vechi și respectate […]
10:40
Femeie din Țifești, dată dispărută de soțul său! Aceasta a plecat ieri seară de acasă și nu a mai revenit! # Jurnal de Vrancea
La data de 15 ianuarie 2026, ora 21:50, polițiștii din cadrul Secției 10 Poliție Rurală Panciu au fost sesizați de către un bărbat cu privire la faptul că soția sa, UDREA CRISTINA-CORINA, în vârstă de 32 de ani, a plecat voluntar de la domiciliul său din comuna Tifești, județul Vrancea, în cursul aceleiași zile, în […]
10:30
Meteorologii au emis un cod galben de ger valabil în această noapte (16 ianuarie), de la ora 20.00 și până sâmbătă (17 ianuarie) la ora 10.00. În Moldova, Dobrogea, Muntenia, cea mai mare parte a Transilvaniei și Maramureșului vremea va fi geroasă. Temperaturile minime se vor situa între -19 și -10 grade, cu cele mai […]
09:20
În această dimineață, la ora 07:14, dispeceratul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea a fost sesizat prin apel 112 cu privire la producerea unui eveniment rutier pe strada Cuza Vodă, la intersecția cu strada Comisia Centrală, din municipiul Focșani. Din primele verificări, a reieșit faptul că a avut loc o coliziune între un autobuz de transport […]
15 ianuarie 2026
19:40
La data de 14 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Secției 9 Poliție Rurală Odobești au reținut pentru 24 de ore, un bărbat, de 28 de ani, din orașul Mărășești, cercetat pentru încălcarea ordinului de protecție. În fapt, la data de 14 ianuarie a.c., polițiștii au fost sesizați de către o femeie, de 22 de ani, […]
19:00
Un bărbat în vîrstă de 33 de ani, din Panciu, a fost condamnat la 3 ani de închisoare pentru comiterea de infracțiunii în domeniul financiar. În cursul zilei de miercuri (14 ianuarie), polițiștii din cadrul Poliției Orașului Panciu au pus în aplicare mandatul de executare a pedepsei, emis de Tribunalul Vrancea. Bărbatul a fost ridicat […]
18:00
„Săraki” cu venituri modeste dar cu bolizi de lux! ANAF a pus sechestru pe mașini de sute de mii de euro plătite cu banii jos # Jurnal de Vrancea
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), prin Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF), a demarat un proiect-pilot de controale care vizează achizițiile de mașini de lux realizate de persoane fizice. Măsura vine după identificarea a 66 de situații în care valoarea autoturismelor cumpărate depășește cu mult veniturile declarate de cumpărători. Potrivit inspectorilor antifraudă, verificările au scos […]
17:10
Femeie din Vrancea condamnată la închisoare cu executare după ce a fost prinsă la volan fără permis! # Jurnal de Vrancea
O femeie în vârstă de 34 de ani, din comuna Tulnici, a fost condamnată la 1
16:50
Proteste sindicale la Sanitas Buzău: „Nu mai acceptăm să plătim noi preţul incompetenţei!” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Sindicatul Sanitas Buzău a transmis un mesaj dur autorităților și decidenților din sistemul sanitar, acuzând ani întregi de promisiuni încălcate, salarii diminuate și lipsă de respect față de personalul medical. Reprezentanții sindicatului spun că situația a ajuns la limită și avertizează că sunt pregătiți să recurgă la demisia colectivă, ca formă de protest. „Nu mai […] Articolul Proteste sindicale la Sanitas Buzău: „Nu mai acceptăm să plătim noi preţul incompetenţei!” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:50
USR, la răscruce! Deputații Năsui și Prună acuză concentrarea puterii și cer reformarea statutului pe principiul „Maxim două mandate” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Deputații USR Claudiu Năsui și Cristina Prună cer organizarea unui referendum intern înaintea Congresului partidului programat în luna februarie, acuzând că actualul statut permite o centralizare excesivă a puterii în mâinile unei minorități din conducere. În mesaje aproape identice, cei doi parlamentari spun că miza următorului Congres nu este doar una administrativă, ci una care […] Articolul USR, la răscruce! Deputații Năsui și Prună acuză concentrarea puterii și cer reformarea statutului pe principiul „Maxim două mandate” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Spitalul Județean de Urgență „Sf. Pantelimon” Focșani a anunțat modificarea programului de vizită, ca urmare a creșterii semnificative a infecțiilor respiratorii acute și a cazurilor de gripă la nivel local. Măsurile au fost luate pentru protejarea pacienților, a aparținătorilor și a personalului medical. Astfel, în toate secțiile spitalului, cu excepția ATI, programul de vizită va […] Articolul Gripa restrânge programul de vizite la Spitalul Județean Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Primăria Municipiului Focșani aduce clarificări necesare în legătură cu informațiile apărute recent în spațiul public, potrivit cărora impozitul pe clădiri ar fi crescut cu aproximativ 70–80%. În realitate, creșterea impozitului pe clădiri resimțită de contribuabili este semnificativ mai mare, iar în multe situații ajunge sau chiar depășește 100%, ca efect cumulat al majorării valorilor impozabile […] Articolul Primăria Focșani ne spune de ce plătim impozite astronomice în 2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În cursul acestei dimineți, pe raza localității Domnești (comuna Pufești) a avut loc un accident ușor de circulație, soldat doar cu pagube materiale. Au fost implicate două autovehicule, respectiv un autoturism și o dubiță. Accidentul s-a produs într-o curbă iar factorul decisiv care a generat incidentul rutier a fost pojghjița de polei așternută pe carosabil, […] Articolul Accident la Domnești! Două autovehicule implicate apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14 ianuarie 2026
19:40
Gest neobișnuit (dar plin de valoare) al actorilor Teatrului Municipal „Pastia” din Focșani. Ce au dat trecătorilor # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un gest neobișnuit, dar plin de sens, a fost inițiat de actorii Teatrului Municipal „Maior Gh. Pastia”, care au ales să aducă poezia lui Mihai Eminescu mai aproape de oameni, dincolo de spațiile convenționale ale artei. În locul scenei sau al sălilor de lectură, aceștia au ieșit în oraș, purtând versurile poetului național direct către […] Articolul Gest neobișnuit (dar plin de valoare) al actorilor Teatrului Municipal „Pastia” din Focșani. Ce au dat trecătorilor apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
17:20
Statul își întărește controlul asupra proprietăților. Cum vor fi descoperite casele și anexele nedeclarate # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Ministerul Dezvoltării a publicat marți, 13 ianuarie, în transparență decizională, un proiect de lege care schimbă semnificativ modul în care statul verifică și impozitează proprietățile din România. Prin noile reguli, autoritățile vor putea corela date din mai multe surse pentru a identifica clădiri, anexe și terenuri nedeclarate sau subevaluate. Miza este una clară: creșterea veniturilor […] Articolul Statul își întărește controlul asupra proprietăților. Cum vor fi descoperite casele și anexele nedeclarate apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
16:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: După intervenția cu drona, în timpul inundațiilor din județul Suceava, când o gospodărie ascunsă între versanți a fost descoperită din aer, iar doi vârstnici izolați au primit sprijinul de care aveau nevoie, activitatea sergentului major Cosma Cosmin continuă să arate că pentru un salvator adevărat misiunea nu se oprește niciodată. Astăzi, în timp ce se […] Articolul Sergentul major Cosmin Cosma, erou și-n timpul liber apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:20
Critică în sânul PSD Vrancea! Deputatul Angel Tîlvăr despre eșecurile administrației Misăilă: circulație mai proastă, oraș mai betonat, orgolii mai mari # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Fostul editorialist Corneliu Condurache, încă posesor al brandului „Ziarul de Vrancea”, ne-a uimit de curând cu realizarea unui interviu cu unul dintre fruntașii PSD-ului din Vrancea, deputatul Angel Tîlvăr, fost ministru al Apărării până de curând. În interviul amintit, Tîlvăr nu ezită să critice dur administrația lui Misăilă, colegul său de partid. Și pe bună […] Articolul Critică în sânul PSD Vrancea! Deputatul Angel Tîlvăr despre eșecurile administrației Misăilă: circulație mai proastă, oraș mai betonat, orgolii mai mari apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:20
Primăria Focșani anunță cetățenii că se pot îmbulzi să-și plătească dările pe anul în curs # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Primăria Municipiului Focșani anunță cetățenii (fizici sau juridici) că începând de miercuri (14 ianuarie) Serviciul de impozite și taxe și-a deschis larg porțile. Municipalitatea nu uită să ne încurajeze și „menționează” că până la 31 martie 2026, se acordă o bonificaţie de 10% pentru persoanele fizice şi de 5% pentru persoanele juridice la achitarea integrală […] Articolul Primăria Focșani anunță cetățenii că se pot îmbulzi să-și plătească dările pe anul în curs apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În urma apariției în spațiul public a unui videoclip în care este surprins un bărbat care ucide porumbei, lansat în mediul online în cursul zilei de marți – 13 ianuarie, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor s-au sesizat din oficiu și au demarat verificări în vederea identificării persoanei în cauză. În urma cercetărilor, oamenii legii au […] Articolul Dosar penal pentru un focșănean care s-a filmat în timp ce omora porumbei! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:00
Caz medical incredibil! 10 zile cu infecție în stomac pentru că a amânat să se prezinte la doctor! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un bărbat de 50 de ani din Galați a fost la un pas de moarte pentru că a amânat să se prezinte la doctor. Zile întregi de dureri cumplite, ignorate sau suportate în tăcere, au dus la o situație limită, care a pus la grea încercare nu doar organismul pacientului, ci și echipa medicală care […] Articolul Caz medical incredibil! 10 zile cu infecție în stomac pentru că a amânat să se prezinte la doctor! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Deși anunțată cu mare pompă pentru 2026, implementarea completă a proiectului e-Sigur întârzie. Chiar dacă planurile inițiale indicau anul acesta ca termen de operaționalizare, surse din Ministerul Transporturilor și reprezentanți ai Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) vorbesc acum despre un calendar mai realist: 2027 sau chiar 2028. CNAIR este responsabilă de achiziția […] Articolul Era de așteptat! Sistemul e-Sigur se amână cu un an (posibil doi) apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:00
Doliu în comunitatea din Jitia! A încetat din viață învățătoarea Smaranda Noapteș # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Comunitatea din Jitia este mai săracă după trecerea la cele veșnice a învățătoarei Smaranda Noapteș, un dascăl dedicat și un om de o rară noblețe sufletească. Vestea dispariției sale a fost primită cu profundă tristețe de cei care au cunoscut-o și au prețuit munca și felul ei de a fi. Și-a trăit meseria ca pe […] Articolul Doliu în comunitatea din Jitia! A încetat din viață învățătoarea Smaranda Noapteș apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
05:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD din cadrul ISU Vrancea au intervenit aseară, în jurul orei 20.00, pentru a stinge un incendiu izbucnit la o casă din comuna Jariștea. La sosirea forțelor de intervenție flăcările cuprinseseră deja acoperișul locuinței pe o suprafață de aproximativ 150 de metri pătrați. În […] Articolul Incendiu puternic, azi-noapte, la Jariștea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13 ianuarie 2026
18:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Numărul total al beneficiarilor de pensie de serviciu militară din structurile Ministerului Apărării Naționale (MApN), plătiți de Casa de Pensii Sectorială a MApN, a ajuns la 73.844 de persoane în octombrie 2025. Informația a fost transmisă Economica.net de oficialii Casei de Pensii Sectoriale. Pentru acuratețea datelor, în acest total nu sunt incluși magistrații militari beneficiari […] Articolul ANALIZĂ Jumătate dintre pensionarii MApN iau pensie între 3.000 şi 5.000 de lei apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
18:20
Sindicatele din Interne nemulțumite de creșterea vârstei de pensionare! 25.000 de angajaţi ar putea ieşi din sistem! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Federaţiile sindicale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne anunţă că au fost invitate la discuţii de ministrul Cătălin Predoiu, pe tema creşterii vârstei de pensionare a personalului din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. Sindicaliştii avertizează însă că nu vor accepta decizii impuse unilateral şi susţin că astfel de măsuri riscă să destabilizeze grav […] Articolul Sindicatele din Interne nemulțumite de creșterea vârstei de pensionare! 25.000 de angajaţi ar putea ieşi din sistem! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
18:00
Zilele Culturii Naționale la Focșani. Teatrul Municipal „Pastia” ne propune trei seri de manifestări culturale deosebite # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Focșaniul va deveni, la mijlocul lunii ianuarie, un punct important pe harta culturală a județului. Teatrul Municipal „Maior Gh. Pastia” propune publicului trei zile consecutive de evenimente care îmbină literatura, muzica și artele vizuale, prilejuite de Ziua Culturii Naționale și de aniversarea a 176 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu. Joi, 15 ianuarie […] Articolul Zilele Culturii Naționale la Focșani. Teatrul Municipal „Pastia” ne propune trei seri de manifestări culturale deosebite apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny” al județului Vrancea intervin, în aceste momente, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință din comuna Biliești. La fața locului acționează echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani, cu două autospeciale de stingere și o autospecială de intervenție și salvare de la înălțimi, […] Articolul ACUM Pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu la Biliești apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
