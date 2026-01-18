ULTIMA ORĂ Ce spune Armata despre resturile de dronă găsite la Tănăsoaia

12:40

Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Conducătorul auto despre care vorbim are 26 de ani și este din municipiul Galați. În urmă cu două zile (pe 11 ianuarie), el a fost tras pe dreapta în localitatea Umbrărești (DN 25) pentru că rula cu o viteză de 169 km/h. Pe sectorul de drum respectiv limita maximă admisă este de 50 km/h, așadar […] Articolul Șofer inconștient, prins a doua zi la volan după ce a rămas fără permis pentru depășirea vitezei legale cu 120 de km/h apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.