Muzeografa Emilia Atanasiu, lecție de istorie pentru elevii Colegiului Economic din Focșani
Jurnal de Vrancea, 22 ianuarie 2026 14:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În cadrul unor activități prin care dorește să încurajeze interesul elevilor pentru cunoașterea istoriei naționale, Muzeul Vrancei, în parteneriat cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Vrancea și Colegiul Național Economic „Mihail Kogălniceanu”, continuă manifestările dedicate zilei de 24 Ianuarie. În acest context, muzeografa Emilia Atanasiu le-a prezentat elevilor de la Colegiul Național Economic „Mihail […] Articolul Muzeografa Emilia Atanasiu, lecție de istorie pentru elevii Colegiului Economic din Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Percheziții la domiciliul unor profesori din Adjud! Cadrele didactice sunt suspecte că ar fi dat meditații „la negru” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Miercuri (21 ianuarie), la primele ore ale dimineții, mai mulți profesori de Matematică și Limba română de la Colegiul „Emil Botta” din Adjud s-au trezit la ușă cu polițiștii. Cadrele didctice sunt suspectate că ar fi dat meditații „la negru”, fără să declare veniturile la fisc dar și pentru că unora dintre elevii meditați le […] Articolul Percheziții la domiciliul unor profesori din Adjud! Cadrele didactice sunt suspecte că ar fi dat meditații „la negru” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
ANUNȚ DE PRESĂ: Finalizarea proiectului “Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Casei de Cultură, oraș Panciu, județul Vrancea” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Articolul ANUNȚ DE PRESĂ: Finalizarea proiectului “Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Casei de Cultură, oraș Panciu, județul Vrancea” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Articolul ANUNȚ DE PRESĂ: Finalizarea proiectului “Înfiinţare Centru de Tineret Panciu” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Garda Forestieră Focșani – amenzi de 88.000 de lei și aproape 90 de metri cubi de lemn confiscați în luna decembrie 2025 # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Garda Forestieră Focșani a avut o activitate intensă în luna decembrie 2025, desfășurând atât controale în teren, cât și acțiuni de monitorizare și verificare a trasabilității materialelor lemnoase, potrivit informațiilor transmise public de instituție. Inspectorii din cadrul Direcției de Control a Regimului Silvic și Cinegetic au efectuat verificări menite să prevină și să combată tăierile […] Articolul Garda Forestieră Focșani – amenzi de 88.000 de lei și aproape 90 de metri cubi de lemn confiscați în luna decembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
ULTIMA ORĂ Incendiu puternic la o casă din Lepșa! Pompierii acționează cu mai multe autospeciale # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Incendiul a izbucnit în această dimineață, în jurul orei 9.40, la o casă cu etaj din localitatea Lepșa, comuna Tulnici. La fața locului acționeză cu promptitudine două autospeciale din cadrul Punctului de Lucru Tulnici și Stației de Pompieri Vidra. În sprijinul echipajelor ISU au intervenit și pompierii voluntari ai SVSU Tulnici cu o autospecială. La […] Articolul ULTIMA ORĂ Incendiu puternic la o casă din Lepșa! Pompierii acționează cu mai multe autospeciale apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Berbec Ziua aduce claritate in decizii si curaj in exprimare. Este un moment bun sa rezolvi o discutie amanata sau sa faci un pas ferm spre un obiectiv personal. Taur Te concentrezi pe stabilitate si siguranta. In plan financiar pot aparea idei bune, iar in relatii cauti liniste si gesturi concrete, nu promisiuni. Gemeni Comunicarea […] Articolul Horoscopul zilei de 22 ianuarie 2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
VIDEO Bătaie în trafic! Doi șoferi s-au hotărât să-și rezolve problemele ca în Vestul Sălbatic # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Imaginile au fost surprinse pe o cameră de bord al unui alt participant la trafic, martor al răfuielii. Din imagini se poate vedea cum unul dintre șoferi coboară din mașină, se apropie de autoturismul „vrăjmaș” și îi spune ceva șoferului, băgând de câteva ori mâna pe geam ca și cum l-ar lovi. Apoi se întoarce […] Articolul VIDEO Bătaie în trafic! Doi șoferi s-au hotărât să-și rezolve problemele ca în Vestul Sălbatic apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Centrul Cultural Vrancea – expoziție de artă vizuală dedicată Zilei Unirii Principatelor Române # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Consiliul Județean Vrancea, prin Centrul Cultural Vrancea, organizează joi, 22 ianuarie 2026, ora 17.00, la Sinagoga Focșani, o expoziție de artă vizuală dedicată Zilei Unirii Principatelor Române. Elevii clasei Pictură din cadrul Școlii Populare de Artă, îndrumați de domnul profesor Liviu Nedelcu, vor expune pe simeze lucrări dedicate momentului istoric, 24 Ianuarie – Ziua Unirii. […] Articolul Centrul Cultural Vrancea – expoziție de artă vizuală dedicată Zilei Unirii Principatelor Române apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Hidroelectrica a început emiterea facturilor pentru decembrie 2025. Ce trebuie să știe clienții despre întârzieri și solduri # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Hidroelectrica anunță că a început procesul de emitere a facturilor aferente consumului de energie electrică din luna decembrie 2025. Potrivit companiei, pe măsură ce facturile sunt generate, soldul afișat în aplicația iHidro se va modifica, chiar dacă documentul nu a ajuns încă la clienți prin e-mail sau prin poștă. „Pe măsură ce emitem aceste facturi, […] Articolul Hidroelectrica a început emiterea facturilor pentru decembrie 2025. Ce trebuie să știe clienții despre întârzieri și solduri apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Industria ospitalităţii, sub presiune! Restaurantele avertizează asupra unui val de închideri în 2026 # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Industria ospitalităţii traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani, iar perspectivele pentru 2026 nu sunt deloc optimiste. Reprezentanţii sectorului avertizează că, în lipsa unei fiscalităţi predictibile şi rezonabile, piaţa riscă o contracţie accelerată, cu efecte directe asupra locurilor de muncă, veniturilor bugetare şi economiei locale. Potrivit estimărilor Federaţiei Patronatelor din Industria Ospitalităţii […] Articolul Industria ospitalităţii, sub presiune! Restaurantele avertizează asupra unui val de închideri în 2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Sondaj INSCOP: AUR trece de 40% iar scena politică intră în 2026 fără mișcări majore # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar obține 40,9% din voturile celor care și-ar exprima opțiunea electorală, potrivit celui mai recent sondaj realizat de INSCOP Research. Datele indică o distanță considerabilă față de următoarele partide: PSD cu 18,2%, PNL cu 13,5% și USR cu 11,7%. Rezultatele arată o revenire a AUR peste […] Articolul Sondaj INSCOP: AUR trece de 40% iar scena politică intră în 2026 fără mișcări majore apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
ANALIZĂ Cumpărăturile online din afara UE se vor scumpi! România aplică una dintre cele mai mari taxe logistice din Europa # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Românii care comandă online produse din afara Uniunii Europene vor simți din plin schimbările fiscale începând cu 1 ianuarie 2026. Deși la nivel european nu există încă un acord privind introducerea unei taxe logistice, România și Italia au decis să aplice această măsură pe cont propriu. Diferența majoră este cuantumul: în timp ce Italia percepe […] Articolul ANALIZĂ Cumpărăturile online din afara UE se vor scumpi! România aplică una dintre cele mai mari taxe logistice din Europa apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Autoritățile din județul vecin, Buzău, au demarat o anchetă pentru a depista vinovatul unui accident care s-a petrecut duminică, pe raza localității Gura Bâscei. Șoferul unui autoturism cu volan pe dreapta și înmatriculat în Marea Britanie a lovit mortal un urs care încerca să treacă strada. Speriat (sau poate nu) șoferul a plecat liniștit, fără […] Articolul Anchetă a poliției după ce un urs a fost omorât de o mașină apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
INCREDIBIL Adolescent de 15 ani ucis și îngropat într-o grădină de prietenii săi, minori și ei # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un adolescent în vârstă de 15 ani din Cenei, județul Timiș a fost dat dispărut pe 19 ianuarie de părinții săi, îngrijorați că acesta nu mai ajunge acasă. El plecase de acasă luni, pe o trotinetă electrică și nu a mai revenit la domiciliu. După demararea cercetărilor, autoritățile au găsit ghetele băiatului iar apoi trotineta, […] Articolul INCREDIBIL Adolescent de 15 ani ucis și îngropat într-o grădină de prietenii săi, minori și ei apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
ITM Vrancea – măsuri obligatorii pentru protecția angajaților în contextul temperaturilor extreme scăzute # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Administrația Națională de Meteorologie a anunțat pentru perioada următoare temperaturi extreme scăzute, care pot coborî sub -20 de grade Celsius sau pot fi resimțite la acest nivel din cauza vântului puternic. Aceste condiții meteo vor afecta și județul Vrancea. În acest context, Inspectoratul Teritorial de Muncă Vrancea atrage atenția angajatorilor asupra obligației de a respecta […] Articolul ITM Vrancea – măsuri obligatorii pentru protecția angajaților în contextul temperaturilor extreme scăzute apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Investițiile CUP SA Focșani vor continua și în acest an la nivelul întregului județ. Ce obiective are compania # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Conducerea consiliului județean s-a întâlnit de curând cu echipa managerială a Companiei de Utilități Publice (CUP) Focșani, obiectul discuțiilor fiind analiza investițiilor și a proiectelor aflate în derulare pe 2026, la nivelul județului. De asemenea, s-a dialogat pe tema dezvoltării echilibrate a tuturor localităților, în ceea ce privește asigurarea unor condiții de viață absolut decente […] Articolul Investițiile CUP SA Focșani vor continua și în acest an la nivelul întregului județ. Ce obiective are compania apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Berbec Ai energie și inițiativă, dar evită graba. O discuție sinceră la serviciu poate clarifica o neînțelegere. Spre seară, relaxează-te. Taur Zi favorabilă pentru planuri financiare și decizii practice. Ascultă-ți intuiția în relații, cineva are nevoie de sprijinul tău. Gemeni Comunicarea este punctul tău forte. Vești bune sau o invitație neașteptată îți pot schimba programul. […] Articolul Horoscopul zilei de 21 ianuarie 2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Zeci de mii de puieți de păstrăv vor popula râurile din Parcul Natural Putna Vrancea # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În perioada următoare, râurile și pâraiele din Parcul Natural Putna Vrancea vor fi îmbogățite cu aproximativ 40.000 de puieți de păstrăv indigen. Această specie este strâns legată de calitatea apei, trăind exclusiv în medii curate, reci și bine oxigenate, motiv pentru care este considerată un barometru al sănătății ecosistemelor acvatice. Acțiunea de repopulare are ca […] Articolul Zeci de mii de puieți de păstrăv vor popula râurile din Parcul Natural Putna Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
S-a urcat la volan beat criță și a băgat doi oameni în spital! Inconștientul avea o alcoolemie uriașă! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Autorul inconștient al nenorocirii este un bărbat de 39 de ani, din municipiul Galați, care a fost deja reținut pentru 24 de ore de polițiști, fiind cercetat pentru vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. În noaptea de 18 spre 19 ianuarie 2026, anesteziat de efectul alcoolului pe care-l turnase în […] Articolul S-a urcat la volan beat criță și a băgat doi oameni în spital! Inconștientul avea o alcoolemie uriașă! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Șofer de 72 de ani, amendă de aproape 2.000 de lei pentru că a întors pe linie continuă! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Bunicul în vârstă de 72 de ani a fost filmat de o cameră de bord în timp ce încurca circulația pe Drumul de Centură al municipiului Galați. Bătrânelul a blocat circulația pentru că oprise mașina și încerca să vireze la stânga prin loc nepermis. Din nefericire pentru el, dar mai ales pentru buzunarul său, poliția […] Articolul Șofer de 72 de ani, amendă de aproape 2.000 de lei pentru că a întors pe linie continuă! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
De râsu’ – plânsu’! Deși este bine mersi, un cetățean a fost declarat decedat de o instituție a statului și decăzut din drepturi # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un caz cel puţin bizar a stârnit hohote şi reacţii din cele mai diverse pe reţelele sociale, după ce un bărbat din comuna Valea Seacă (județul Bacău) a fost anunţat oficial, printr-un document al statului, că este… decedat. Omul cu pricina se numește Eugen Popa și a primit o informare din partea Direcţiei Generale de […] Articolul De râsu’ – plânsu’! Deși este bine mersi, un cetățean a fost declarat decedat de o instituție a statului și decăzut din drepturi apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Doar 25,5% dintre români spun că au multă sau destul de multă încredere în Justiție, potrivit celui mai recent Barometru Informat.ro – INSCOP Research. În același timp, peste 92% consideră esențial ca sistemul judiciar să fie independent de influențe politice, însă două treimi dintre respondenți cred că această independență nu există în practică. Datele scot […] Articolul Sondaj INSCOP: doar unul din patru români are încredere în Justiție! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În dimineața zilei de 19 ianuarie, printr-un apel la numărul unic de urgență 112, a fost anunțată producerea unui incendiu la o locuință din comuna Nănești. La fața locului au fost mobilizate trei echipaje de intervenție, cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD, din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani. Ajunși la locul evenimentului, […] Articolul Cum poate salva vieți un simplu detector de fum apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Teatrul Municipal „Maior Gh. Pastia” din Focșani propune publicului, pe 29 ianuarie, o seară de comedie spumoasă, odată cu spectacolul „Un gigolo de doi lei”. Piesa, programată de la ora 19.00, în Sala Teatrului, aduce în prim-plan o situație aparent simplă, dar care scapă rapid de sub control: două femei și un bărbat, fiecare cu […] Articolul Comedie la Teatrul Municipal Focșani: „Un gigolo de doi bani” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Datele oficiale publicate de INS și transmise de Agerpres arată o evoluție per ansamblu pozitivă a sectorului construcțiilor în 2025, dar cu diferențe clare între tipurile de lucrări și între perioadele analizate. Creșterea există, însă este susținută mai ales de un segment îngust: reparațiile capitale. Creștere solidă la 11 luni, trasă în sus de reparațiile […] Articolul Construcțiile în anul 2025 – în creștere dar în ritm inegal apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Sensei Viorel Burlan își sărbătorește astăzi ziua de naștere. La mulți ani unui adevărat simbol al artelor marțiale din România! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Astăzi este o zi specială pentru comunitatea sportivă locală și pentru toți cei care au trecut, de-a lungul timpului, prin sala de antrenament sau pe tatami sub îndrumarea sa. Sensei Viorel Burlan își serbează ziua de naștere, la împlinirea venerabilei vârste de 80 de ani, un moment potrivit pentru a aminti parcursul impresionant al unui […] Articolul Sensei Viorel Burlan își sărbătorește astăzi ziua de naștere. La mulți ani unui adevărat simbol al artelor marțiale din România! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec Ziua aduce claritate în plan profesional. Ai șansa să iei o decizie importantă legată de viitorul tău. Evită impulsivitatea în discuțiile cu cei apropiați. ♉ Taur Ești preocupat de stabilitate și siguranță. Un sfat primit azi te poate ajuta să vezi o situație financiară dintr-o perspectivă nouă. Seara favorizează relaxarea. ♊ Gemeni Comunicarea […] Articolul Horoscopul zilei de 20 ianuarie 2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Potrivit informațiilor transmise de ISU Vrancea, bărbatul în vârstă de 30 de ani a fost găsit carbonizat în subsolul unui bloc din Focșani. Pompierii fuseseră chemați să stingă un incendiu care izbucnise în subsolul amintit iar în timpul intervenției au găsit cadavrul bărbatului. Cel mai probabil, acesta era un om al străzii și făcuse focul […] Articolul ULTIMA ORĂ Bărbat din Focșani, ars de viu în subsolul unui bloc apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Astăzi l-am avut ca invitat în Vrancea pe domnul Florin Barbu, Ministrul Agriculturii, pentru un dialog deschis și aplicat cu fermierii, producătorii și asociațiile reprezentative din județ. Au fost prezenți reprezentanți ai unor sectoare esențiale pentru economia locală: viticultură și vinificație, cultura cerealelor, zootehnie, procesarea produselor agricole. Discuții oneste, orientate spre soluții concrete, cu teme […] Articolul Ministrul Agriculturii, în Vrancea, de vorbă cu fermierii apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
ACUM Trafic îngreunat pe centura Focșaniului din cauza unui accident de circulație # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un accident rutier produs în această după-amiază, în jurul orei 16.15, a îngreunat circulația pe centura ocolitoare a Focșaniului. Incidentul rutier s-a produs în zona Fan Courier, blocând un sens de mers. Din fericire, nu au fost victime, accidentul fiind soldat doar cu pagube materiale. Articolul ACUM Trafic îngreunat pe centura Focșaniului din cauza unui accident de circulație apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Direcția Regională de Drumuri și Poduri Buzău anunță noi intervenții programate pe autostrada A7, în județul Vrancea, care vor avea loc marți, 20 ianuarie. Potrivit reprezentanților DRDP Buzău, lucrările vizează portalurile pentru panouri cu mesaje variabile (VMS), fiind necesare verificări ale structurilor și echipamentelor amplasate la kilometrii 126+400 și 124+750. Pe durata intervențiilor, traficul va […] Articolul ATENȚIE, șoferi! Restricții de circulație pe A7 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Jandarmii montani sunt o prezență esențială în zonele montane ale României, acolo unde natura este spectaculoasă, dar uneori imprevizibilă. Ei au misiunea de a menține ordinea publică, de a proteja mediul și de a veni în ajutorul turiștilor aflați în dificultate. Activitatea lor nu se rezumă doar la patrulare. Jandarmii montani participă frecvent la acțiuni […] Articolul VIDEO spectaculos cu jandarmii montani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
VIDEO Ce-i așteaptă pe tinerii care vor să se înscrie la colegiile militare! Care sunt probele din traseul utilitar-aplicativ # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc a postat un filmuleț cu traseul utilitar-aplicativ, probă foarte importantă și cu rol decisiv în selecția candidaților pentru instituția militară. Materialul a fost filmat și făcut public în ideea de a veni în sprijinul viitorilor candidați ai colegiilor militare. Iată traseul utilitar aplicativ care trebuie susținut pentru […] Articolul VIDEO Ce-i așteaptă pe tinerii care vor să se înscrie la colegiile militare! Care sunt probele din traseul utilitar-aplicativ apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Asociația „Sf. Stelian, ocrotitorul copiilor” din Focșani, pregătire gratuită pentru Evaluarea Națională # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Asociația „Sf. Stelian, ocrotitorul copiilor” din Focșani continuă să fie un sprijin important pentru copiii și familiile aflate în dificultate. Organizația non-profit are ca misiune întrajutorarea copiilor și a persoanelor fără posibilități materiale, prin acordarea de asistență medicală, psihologică și de specialitate, dar și prin proiecte educaționale concrete. Unul dintre aceste proiecte este programul de […] Articolul Asociația „Sf. Stelian, ocrotitorul copiilor” din Focșani, pregătire gratuită pentru Evaluarea Națională apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Corpul agenților de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliţie Județean Vrancea s-a mărit cu 19 agenți de poliție, absolvenţi ai Școlii de Agenți de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina, promoția ianuarie 2026, după ce aceștia au depus jurământul de credință. În funcție de mediile obținute și de specializarea urmată în școala de poliție, proaspeții absolvenți au […] Articolul Tineri polițiști în rândurile IPJ Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: La sfârșitul săptămânii trecute, de vineri și până luni (16 – 19 ianuarie), pompierii ISU Vrancea au intervenit în 68 de misiuni, dintre care 31 au fost intervenții pentru stingerea incendiilor, acordarea de asistență persoanelor aflate în dificultate și alte tipuri de intervenții. De asemenea, echipajele SMURD au acționat în 37 de cazuri care au […] Articolul Zeci de misiuni desfășurate de pompierii vrânceni la finalul săptămânii trecute apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Rezultatele competiției de polo desfășurată weekend-ul trecut la Bazinul de înot didactic # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Bazinul de înot al Consiliului Județean Vrancea a găzduit în weekend meciurile din cadrul unei etape a Campionatului Național de Polo U18, competiție care a adus pe teren unele dintre cele mai promițătoare echipe de juniori din țară. Tinerii sportivi au oferit meciuri echilibrate, faze spectaculoase și multă ambiție, arătând că viitorul poloului românesc este […] Articolul Rezultatele competiției de polo desfășurată weekend-ul trecut la Bazinul de înot didactic apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec Ziua aduce clarificări în plan profesional. O discuție importantă te ajută să iei o decizie pe termen lung. Evită impulsivitatea. ♉ Taur Te concentrezi pe stabilitate și siguranță. Este un moment bun pentru organizare financiară sau pentru a pune la punct un plan personal. ♊ Gemeni Comunicarea este punctul tău forte azi. Primești […] Articolul Horoscopul zilei de 19 ianuarie 2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Scene de groază: copil de 10 ani, înjunghiat de 24 de ori de un alt copil din cauza unei jucării # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un caz cutremurător a zguduit joi după-amiază comuna Viziru, din județul Brăila. Doi copii, ambii în vârstă de 10 ani, s-au luat la ceartă din cauza unui joc Kendama, iar conflictul a degenerat într-o violență extremă, greu de imaginat chiar și pentru adulți. Unul dintre băieți a pus mâna pe un cuțit și l-a atacat […] Articolul Scene de groază: copil de 10 ani, înjunghiat de 24 de ori de un alt copil din cauza unei jucării apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: O deflagrație puternică s-a produs duminică într-un imobil de locuințe din municipiul Buzău, pe Aleea Industriei, incidentul provocând panică în rândul locatarilor. Explozia nu a fost urmată de incendiu, însă a dus la rănirea unui bărbat și la evacuarea mai multor persoane din clădire. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Buzău, evenimentul a fost cauzat […] Articolul FOTO Explozie puternică într-un bloc din Buzău! E o minune că n-a murit nimeni! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: La aproape 24 de ore după ce resturile unui obiect aerian a fost găsit pe proprietatea unui cetățean din comune Tănăsoaia, Ministerul Apărării Naționale a venit cu un comunicat de presă în care ne anunță că o echipă de specialiști a fost trimisă în teren pentru investigații. „În dimineața zilei de 18 ianuarie, la solicitarea […] Articolul ULTIMA ORĂ Ce spune Armata despre resturile de dronă găsite la Tănăsoaia apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Investiții majore și proiecte europene pentru comuna Vârteșcoiu la finalul unui an auster, 2025 # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Anul 2025 a fost, în opinia primarului comunei Vârteșcoiu, Viorel Mîrza, un an al austerității. Cu toate acestea, administrația locală a reușit să mențină un ritm susținut de dezvoltare, mizând pe fonduri europene, o gestionare atentă a bugetului și o structură de personal redusă față de organigrama aprobată. Un aspect important subliniat în raportul de […] Articolul Investiții majore și proiecte europene pentru comuna Vârteșcoiu la finalul unui an auster, 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: 1. Gerul instalat în ultima perioadă a transformat România pentru trei zile consecutive drept cea mai scumpă piață spot a energiei din Europa, de-abia sâmbătă, zi de weekend, prețul de pe piața pentru ziua următoare operată de OPCOM nemaifiind cel mai ridicat de pe Bătrânul Continent. (Profit.ro) 2. Guvernul îşi propune să absoarbă în acest […] Articolul Cronica dimineții – 18.01.2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
EXCLUSIV Dronă militară prăbușită în curtea unui sătean din Vrancea! Deocamdată, autoritățile sunt pe „silent” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Din informațiile pe care le deținem la această oră, o dronă militară – de proveniență rusească sau ucraineană – s-a prăbușit în cursul după-amiezei de sâmbătă (17 ianuarie) în curtea unui cetățean din comuna Tănăsoaia. Omul s-a speriat, apoi a anunțat imediat autoritățile locale care, la rândul lor, le-au chemat pe cele de la județ. […] Articolul EXCLUSIV Dronă militară prăbușită în curtea unui sătean din Vrancea! Deocamdată, autoritățile sunt pe „silent” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Ce producții cinematografice pot fi vizionate la Happy Cinema Focșani în săptămâna 16-22 ianuarie 2026 # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Happy Cinema Focșani vă așteaptă cu cele mai noi filme și cele mai bune oferte în două săli 3D ultramoderne. Toate informațiile despre oferte, prețuri, rezervări online și săli sunt disponibile pe www.happycinema.ro și pe pagina de Facebook. PROGRAMUL complet pentru săptămâna 16-22 ianuarie 2026: Vineri,16 Ianuarie 13:00 Bernard: Mission Mars – Acţiune, Animaţie, Aventuri, Familie, SF, Normal, […] Articolul Ce producții cinematografice pot fi vizionate la Happy Cinema Focșani în săptămâna 16-22 ianuarie 2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
