Veronica: Exploratoare în dezvoltare durabilă pentru funcționari publici
MainNews.ro, 21 ianuarie 2026 16:20
Veronica Toza, expert în drept și politici de mediu, a instruit peste 100 de funcționari publici în dezvoltare durabilă. Fondatoare a Green Advisers, combină consultanța strategică cu educația pe teme de sustenabilitate, contribuind la schimbări climatice pozitive. Află mai multe despre parcursul ei profesional. Veronica Toza are peste 20 de ani de experiență în drept,
Acum 10 minute
16:30
Kievul se confruntă cu o criză umanitară gravă, după ce 600.000 de oameni au părăsit orașul în decembrie. Attack-urile Rusiei au afectat grav serviciile de electricitate, apă și încălzire, lăsând mii de clădiri în frig extrem. Primarul Vitali Klitschko avertizează despre o situație critică pe timp de iarnă. 600.000 de oameni au părăsit Kievul în
Acum 30 minute
16:20
Veronica Toza, expert în drept și politici de mediu, a instruit peste 100 de funcționari publici în dezvoltare durabilă. Fondatoare a Green Advisers, combină consultanța strategică cu educația pe teme de sustenabilitate, contribuind la schimbări climatice pozitive. Află mai multe despre parcursul ei profesional. Veronica Toza are peste 20 de ani de experiență în drept, … Articolul Veronica: Exploratoare în dezvoltare durabilă pentru funcționari publici apare prima dată în Main News.
16:10
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a acceptat invitația lui Donald Trump de a se alătura Consiliului Păcii, în ciuda criticilor anterioare la adresa componenței acestuia. Consiliul, creat pentru a supraveghea planul de încetare a focului în Gaza, devine o platformă globală pentru medierea conflictelor, cu participarea mai multor state. Benjamin Netanyahu a acceptat invitația lui Donald
Acum o oră
15:50
Parlamentul European a decis să solicite Curții Europene de Justiție verificarea acordului UE-Mercosur, amânându-i intrarea în vigoare. Votul a fost strâns, iar europarlamentarii români s-au împărțit între susținători și oponenți, cu impact asupra fermierilor români și standardelor de siguranță alimentară. Parlamentul European a cerut CJUE să decidă asupra conformității acordului UE-Mercosur cu tratatele UE Controversatul
15:40
Jannik Sinner, jucătorul italian de tenis, a făcut o alegere amuzantă în cadrul unei întrebări „Ai prefera…?", optând pentru Nick Kyrgios ca partener de dublu în locul dictatorului Kim Jong-un. Reacția sa a stârnit râsete, subliniind concurența tensionată dintre cei doi în urma scandalului de dopaj. Jannik Sinner, jucător italian de tenis, este în turul
15:40
Află actele necesare pentru înscrierea la școala de șoferi și susținerea examenului auto în 2026. Documentele esențiale includ cartea de identitate, cazierul judiciar, adeverința medicală, fișa medicală și altele. Informă-te despre proceduri și taxe pentru a obține permisul de conducere fără întârzieri. Documentele necesare pentru înscrierea la școala de șoferi includ cartea de identitate, cazier
15:40
Mandatul de arestare al oligarhului Vladimir Plahotniuc a fost prelungit cu 30 de zile de magistrații din Chișinău. Acesta este implicat în mai multe dosare penale, inclusiv furtul miliardului și utilizarea de identități false. Plahotniuc riscă o pedeapsă de până la 20 de ani de închisoare. Mandatul de arestare al oligarhului Vladimir Plahotniuc a fost
Acum 2 ore
15:30
Chirurgii ruși Iuri Kuznețov și Andrei Kriaciko sunt acuzați de torturarea prizonierului ucrainean Andri Pereverzev, inscripționându-i cu fier încins fraza „Slavă Rusiei". Incidentul a avut loc la spitalul DOKTMO din Donbas, iar Pereverzev a relatat detalii șocante despre brutalitățile la care a fost supus. Chirurgii ruși Iuri Kuznețov și Andrei Kriaciko sunt acuzați de torturarea
15:30
Curtea Constituțională a decis că atribuțiile procurorului-șef DIICOT de a opri activitatea polițiștilor judiciari sunt neconstituționale. Dispozițiile care permiteau retragerea avizului nu respectau criterii clare, încălcând principiile de securitate juridică. Judecătorii au subliniat importanța respectării normelor legale. Curtea Constituțională a restricționat atribuțiile șefului DIICOT Procurorul-șef nu mai poate opri activitatea polițiștilor judiciari unilateral Decizia CCR
15:00
Elite tinere și bogate din Iran își etalează stilul de viață extravagant pe rețelele sociale, în contrast cu represiunea severă și protestele din țară. Comportamentul acestora stârnește furie în rândul tinerilor iranieni, evidențiind o adâncă ruptură socială și provocând indignare în fața violențelor autorităților. Elite bogate din Iran își etalează stilul de viață extravagant în
14:50
Noul președinte al AEP, Adrian Țuțuianu, propune modificări legislative pentru îmbunătățirea legilor electorale, precum și o reorganizare a instituției ce va duce la concedieri. Între problemele identificate se numără cadrul legislativ fragmentat, regimul candidaturilor și actualizarea registrului electoral. Noul președinte AEP, Adrian Țuțuianu, propune modificări legislative pentru a îmbunătăți legislația electorală AEP va fi reorganizată,
14:40
Montreal Canadiens au obținut o victorie dramatică împotriva Minnesota Wild, câștigând cu 4-3. Cole Caufield a marcat golul decisiv cu 15 secunde înainte de final, ajungând la 25 de reușite în acest sezon. Meciul a fost intens, cu accente controversate, dar echipa canadiană a demonstrat performanțe de top. Montreal Canadiens a învins Minnesota Wild cu
14:40
Acordul Mercosur a fost întârziat prin votul Parlamentului UE, care a cerut o revizuire judiciară. Cancelarul Merz a solicitat aplicarea provizorie a acordului, subliniind importanța acestuia în contextul geopolitic actual. Toți ochii sunt pe Comisia Europeană pentru deciziile viitoare. Parlamentul European a votat pentru revizuirea acordului comercial UE-Mercosur, întârziind implementarea acestuia cu până la doi
Acum 4 ore
14:30
Vitali Kliciko, primarul Kievului, îndeamnă locuitorii să părăsească orașul din cauza atacurilor rusești care au dus la lipsa apei, căldurii și electricității. Aproape 600.000 de oameni au fugit, iar peste 4.000 de blocuri suferă de îngheț. Specialiștii avertizează asupra riscurilor epidemice și crizei umanități. Kievul se confruntă cu probleme majore de alimentare cu apă, căldură
14:30
Descoperă tendințele inovatoare în frigidere pentru bucătăria anului 2026, incluzând tehnologii de refrigerare inteligente, compartimente specializate și soluții sustenabile. Transformă-ți experiența culinară prin aparate eficiente energetic care mențin prospețimea alimentelor și reduc amprenta ecologică. Alege astăzi frigiderul ideal! Bucătăria anului 2026 îmbină tehnologia și funcționalitatea pentru o experiență culinară excepțională Frigiderele evoluează în centre inteligente
14:30
Vladimir Filat, fost premier al Moldovei, are dosare penale în Franța, Germania și Dubai. A fost condamnat în Franța pentru spălare de bani și acum este investigat pentru fapte similare în Germania și Emiratele Arabe. Detalii despre legăturile financiare ale fiului său ies la iveală, complicând și mai mult situația. Vladimir Filat, fost premier al
14:00
Ilie Bolojan s-a întâlnit cu Mugur Isărescu pentru a discuta bugetul României pe 2026, stabilind un deficit de 6,5%. Premierul a cerut reducerea cheltuielilor cu 10%, generând tensiuni în coaliția de guvernare. Bugetul va pune accent pe relansarea economică, cu fonduri semnificative din PNRR și fonduri europene. Ilie Bolojan s-a întâlnit cu Mugur Isărescu pentru
14:00
Groenlanda se pregătește pentru o posibilă invazie militară după declarațiile controversate ale lui Donald Trump. Premierul Jens-Frederik Nielsen a subliniat necesitatea rezervelor de alimente pentru cinci zile și a revizuirii planurilor de apărare civilă, alături de condamnarea retoricii agresive din partea liderului american. Premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, avertizează despre posibila pregătire pentru o invazie militară
13:40
Nasser Al-Khelaifi, președintele PSG, a transmis un avertisment clar pentru Ousmane Dembele, subliniind că nimeni nu este mai presus de club. În ciuda dorinței de a-l păstra, el nu va accepta pretențiile salariale exagerate ale jucătorului. Dembele a refuzat o ofertă de 30 de milioane de euro pe an. PSG a avut rezultate slabe recent,
13:40
Actrița premiată cu Oscar, Michelle Yeoh, se regăsește pe lista nominalizărilor pentru Premiile Zmeura de Aur 2026, alături de nume mari ca Natalie Portman și Robert de Niro. Filmul său „Star Trek: Section 31" a fost aspru criticat, având o rată de aprobat de doar 23% pe Rotten Tomatoes. Michelle Yeoh, premiată cu Oscar în
13:30
Sorin Oprescu, fost primar al Capitalei, este executat silit de ANAF pentru 500.000 de lei pe care nu îi poate justifica, după confiscarea vilei din Herăstrău. Condamnat la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru corupție, Oprescu se află acum în Grecia, unde extrădarea sa a fost refuzată de autorități. Sorin Oprescu, fost primar
13:20
Patronii de mici afaceri se confruntă cu decizii de plată a TVA retroactiv de zeci de mii de euro, pe ultimii cinci ani, din partea ANAF. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, subliniază necesitatea clarificărilor din partea instituției fiscale. Află mai multe despre acest subiect pe StartupCafe. Patronii de firme mici au primit decizii de plată a
13:00
PSD cere clarificări președintelui și ministerului de Externe privind o nouă lege din Ucraina ce interzice dublă cetățenie românilor. Aceasta afectează comunitatea românească din Ucraina, contrazicând sprijinul oferit de România. Social-democrații solicită intervenția fermă a autorităților române. PSD cere clarificări de la președinție și MAE privind o nouă lege din Ucraina Legea interzice românilor să
13:00
Descoperirea „călcâiului lui Ahile” al Groenlandei ar putea schimba strategia lui Trump # MainNews.ro
Oamenii de știință au descoperit o slăbiciune geologică sub calota glaciară a Groenlandei, care ar putea accelera topirea gheții și complica ambițiile geopolitice ale Statelor Unite. Studiul sugerează că sedimentele instabile afectează stabilitatea ghețarilor, având implicații asupra nivelului mării și planurilor de exploatare a resurselor naturale. O slăbiciune geologică sub calota glaciară a Groenlandei ar
12:40
Soția fotbalistului Denis Drăguș, Vanessa, a strălucit la logodna lui Radu Drăgușin și Ioana Stan, având o ținută elegantă care a atras toate privirile. Evenimentul s-a desfășurat la Athenee Palace din București, adunând nume importante din fotbalul românesc și prieteni apropiați ai cuplului. Radu Drăgușin s-a logodit cu Ioana Stan, iar evenimentul a avut loc
12:40
Federația Patronatelor Antreprenorilor din Domeniul Medical (FEPAM) propune 5 măsuri urgente pentru îmbunătățirea sistemului medical din România. Cu o reprezentare de 400 de companii, FEPAM militează pentru un sistem echitabil, transparență în finanțare și reformă digitală, esențiale pentru sănătatea pacienților. FEPAM, prima federație patronală medicală din România, a fost lansată pentru a reprezenta antreprenorii din
Acum 6 ore
12:30
Călin Georgescu și Horațiu Potra se întâlnesc la Curtea de Apel București pentru procesul privind acțiuni împotriva ordinii constituționale. Instanța va analiza probele pentru a decide dacă judecarea pe fond poate începe. Inculpații, aduși din Dubai, sunt acuzați de tentativă de destabilizare a statului. Călin Georgescu și Horațiu Potra, împreună cu alți inculpați, vor fi
12:00
Soldat din Ungaria comunistă reclamat pentru difuzarea filmului Missing in Action cu Chuck Norris. Proiectarea filmului, considerat propagandă americană, a avut loc pe 18 ianuarie 1984, pentru 100 de soldați. Comandantul a confiscat caseta și a raportat incidentul autorităților. Cutremurul ideologic al unei epoci. Un soldat din Ungaria a fost reclamat pentru difuzarea filmului Missing
11:40
Descoperă Art Safari New Museum în Piața Am
11:40
Premierul Ilie Bolojan a discutat cu guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, despre bugetul național pe 2026. Întâlnirea a avut loc miercuri, iar liderii coaliției au stabilit un comitet pentru elaborarea bugetului. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, va coordona procesul, având un calendar realist pentru aprobarea bugetului. Ilie Bolojan a discutat cu Mugur Isărescu despre bugetul național pentru … Articolul Bolojan a discutat cu Isărescu despre bugetul pe 2026 la BNR apare prima dată în Main News.
11:30
Generalul Zisu, fost comandant al Comandamentului Logistic Întrunit, face obiectul unor noi acuzații legate de corupție și expunerea datelor Armatei Române în China. Între 2008 și 2020, el a organizat sejururi pentru ofițerii români și chinezi, creând vulnerabilități majore pentru securitatea națională a României. Generalul Cătălin Zisu este sub urmărire penală pentru corupție și acuzații … Articolul Generalul Zisu, acuzat din nou. Datele Armatei Române, expuse în China apare prima dată în Main News.
11:30
Inter Milano se află în dificultate în Liga Campionilor, suferind trei înfrângeri la rând, inclusiv o înfrângere de 1-3 cu Arsenal. Antrenorul Cristian Chivu recunoaște superioritatea adversarilor și se pregătește pentru posibile play-off-uri. Echipa iese din Top 8 și riscă să piardă șansele de calificare. Inter Milano a suferit trei înfrângeri consecutive în Liga Campionilor, … Articolul Inter, pe cale de a părăsi Liga Campionilor după trei înfrângeri consecutive apare prima dată în Main News.
11:00
Japonia reia activitatea celei mai mari centrale nucleare din lume, Kashiwazaki-Kariwa, după aproape 15 ani de la dezastrul de la Fukushima. În ciuda opoziției locale, guvernatorul a aprobat repornirea. Tepco va relua funcționarea unui reactor, iar Europa se concentrează pe reducerea dependenței de combustibili fosili. Centrala Kashiwazaki-Kariwa, cea mai mare din lume, va fi repornită … Articolul Japonia repornește cea mai mare centrală nucleară după dezastrul Fukushima apare prima dată în Main News.
10:40
România ar putea plăti 1 miliard de dolari pentru un loc permanent în noul Consiliu pentru Pace, inițiat de Donald Trump. Acest organism are rolul de a sprijini soluționarea conflictelor internaționale. Decizia privind participarea României rămâne în analiza autorităților de la București. România ar trebui să plătească 1 miliard de dolari pentru un loc permanent … Articolul România va plăti 1 miliard de dolari pentru locuri VIP în Consiliul Păcii apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
10:30
Gabriela Ruse avansează în turul 3 la Australian Open după o victorie impresionantă contra australiencei Ajla Tomljanovic, scor 6-4, 6-4. Aceasta este a doua ei prezență în turul al treilea la un turneu de Mare Șlem, urmând să joace împotriva învingătoarei dintre Maria Sakkari și Mirra Andreeva. România mai are în competiție și pe Sorana … Articolul Gabriela Ruse avansează în turul 3 la Australian Open, învingând o favorită apare prima dată în Main News.
10:30
Cod galben de ger a fost emis de ANM pentru 13 județe, cu temperaturi ce pot ajunge între -19 și -9 grade. Precipitații mixte și polei vor afecta mare parte din țară, inclusiv București. Vremea rămâne rece, cu maxime de 3 grade și minime de -3 grade. Rămâi la curent cu prognoza meteo! Meteorologii au … Articolul Cod galben de ger și polei în 13 județe; vremea în București până vineri apare prima dată în Main News.
10:20
Netflix își revizuiește oferta de preluare a Warner Bros, propunând 82,7 miliarde de dolari în numerar. Aceste active includ studioul Warner Bros și HBO Max. Rivalitatea cu Paramount Skydance continuă, iar tranzacția ar putea fi finalizată la începutul primăverii următoare, după scindarea canalelor de cablu. Netflix oferă 82,7 miliarde de dolari pentru preluarea Warner Bros … Articolul Netflix oferă 82,7 miliarde dolari în numerar pentru Warner Bros. apare prima dată în Main News.
10:20
Războiul din Ucraina a ajuns în a 1.427-a zi, iar președintele Zelenski se arată îngrijorat de atenția acordată disputei asupra Groenlandei, subliniind nevoia de foc pe conflictul din țara sa. El solicită SUA să negocieze și condiționează prezența sa la Davos de garanții de securitate și ajutor pentru reconstrucție. Războiul din Ucraina a împlinit 1.427 … Articolul Război în Ucraina, ziua 1.427: Zelenski îngrijorat de atenția asupra Groenlandei apare prima dată în Main News.
10:00
O femeie din Austria a fost salvată de alpiniști după ce a căzut de pe o pantă abruptă. În ciuda intervenției, ea a refuzat spitalizarea și a cerut să fie dusă la un bordel din apropiere, stârnind interesul autorităților. Prostituția este legală în Austria, iar incidentul a fost raportat de un biciclist. O femeie a … Articolul Femeie salvată după o cădere refuză spitalizarea pentru a merge la bordel apare prima dată în Main News.
09:40
Crin Bologa a criticat legile justiției din 2022, declarându-se inițial mulțumit de reglementările privind DNA. Într-o recentă dezbatere, a explicat parlamentarilor cât de nocive pot fi aceste modificări. Bologa a subliniat discuțiile cu liderii politici și dezamăgirea privind adoptarea legilor. Crin Bologa a criticat modificările aduse legilor justiției în 2022, deși la acea vreme s-a … Articolul Crin Bologa despre legile justiției: contradicții și satisfacție în 2022 apare prima dată în Main News.
09:30
Alina Bica oferă sfaturi esențiale pentru viitorii procurori, subliniind importanța muncii după program și pregătirii continue. Un aspect crucial este acceptarea singurătății, având în vedere că prietenii pot dispărea în momentele dificile. Descoperă mai multe despre cariera provocatoare a fostului procuror și lecțiile valoroase în articolul nostru. Alina Bica oferă sfaturi pentru viitorii procurori pe … Articolul Sfaturi esențiale de la Alina Bica pentru viitorii procurori apare prima dată în Main News.
09:30
Fostul vicecampion mondial la kaiac, Eugen Botez, a murit la vârsta de 77 de ani. Cu o carieră de succes, Botez a câștigat medalii la competiții internaționale și a devenit Maestru al Sportului. Priveghiul va avea loc pe 21 ianuarie la Casa Funerară Kuki, iar înmormântarea pe 22 ianuarie la Cimitirul Eternitatea din Arad. Eugen … Articolul Fost vicecampion mondial la kaiac, decedat: doliu în sportul românesc apare prima dată în Main News.
09:30
Gigantul farmaceutic Pfizer a dat în judecată România la Tribunalul din Bruxelles pentru neexecutarea contractelor de achiziție a 29 de milioane de doze de vaccin anti-COVID-19. Valoarea reclamației se ridică la 564 milioane de euro. Procesul public va începe în 2026, iar România este reprezentată de avocați specializați. România a fost dată în judecată de … Articolul Procesul de 500 milioane euro la Tribunalul Bruxelles: România citată în instanță apare prima dată în Main News.
09:10
Salariul net al președintelui ASF a scăzut cu peste 30%, de la 12.500 euro la 8.800 euro, iar 38 de angajați au fost concediați din cauza reformelor guvernului Bolojan. Tăierile de posturi și reducerea salarială afectează capacitatea instituției de a îndeplini atribuțiile legale, inclusiv în domenii emergente. Salariile angajaților ASF au fost reduse cu 30% … Articolul Impactul tăierilor lui Bolojan asupra salariilor și angajaților din instituții apare prima dată în Main News.
09:00
Un român a fost prins în Germania cu zeci de mii de euro ascunși în lenjeria intimă, în urma unui control rutier pe autostrada A72. Poliția a confiscat banii, suspectând spălare de bani sau proveniență ilegală. Ancheta este în curs de desfășurare, iar autoritățile cercetează declarațiile contradictorii ale bărbatului. Poliția germană a oprit un autoturism … Articolul Român prins cu zeci de mii de euro ascunși, bani confiscați de polițiștii germani apare prima dată în Main News.
08:40
Armata României își întărește granițele; Radu Miruță avertizează despre riscuri cu drone # MainNews.ro
Armata României își întărește dispozitivul la granița cu Ucraina după multiple atacuri cu drone. Ministrul Radu Miruță avertizează asupra riscurilor ca dronele să ajungă în zone locuite, subliniind că eforturile de apărare sunt accentuate, dar nimeni nu poate garanta detectarea tuturor amenințărilor aeriene. Armata României își întărește prezența la granița cu Ucraina, pregătindu-se pentru riscurile … Articolul Armata României își întărește granițele; Radu Miruță avertizează despre riscuri cu drone apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
08:30
Judecătorul Claudiu Drăgușin a criticat distorsiunile informațiilor privind pensiile magistraților. Pensionările masive nu sunt rezultatul unor înțelegeri obscure, ci al unei legi generale. Noua legislație va modifica vârsta de pensionare și regulile de calcul al pensiilor, asigurând transparență în sistemul judiciar. Judecătorul Claudiu Drăgușin critică gestionarea pensiilor magistraților de către Guvern Pensiile mai mari decât … Articolul Pensiile magistraților: adevărul dezvăluit și distorsionat apare prima dată în Main News.
08:30
Patrick Ciorcilă, fiul miliardar, o aduce pe Simona Halep în rolul de ambasador onorific al turneului Transylvania Open 2026 la Cluj. Fosta campioană va înmâna trofeul câștigătoarei și va participa la activități dedicate jucătoarelor și tinerelor talente. Află detalii despre acest eveniment important în tenisul românesc. Simona Halep a fost numită ambasador onorific al turneului … Articolul Fiul miliardar o învăluie pe Simona Halep în organizarea turneului de la Cluj apare prima dată în Main News.
08:30
Curtea Constituțională analizează sesizarea lui Nicușor Dan privind legea ce permite atribuirea gratuită a plajelor Mării Negre către autoritățile locale. Acesta Contestă legalitatea, afirmând că aceste entități nu sunt de utilitate publică, contrar prevederilor constitutionale, inclusiv articolul 136. Curtea Constituțională analizează sesizarea lui Nicușor Dan privind legea pentru utilizarea plajelor Mării Negre Legea permite autorităților … Articolul Obiecțiile lui Nicușor Dan la legea privind plaja Mării Negre, analizată de CCR apare prima dată în Main News.
07:50
Un mecanic de locomotivă a murit și 37 de persoane au fost rănite în urma unui accident feroviar în Spania, când un tren a deraiat după ce a lovit un zid de sprijin prăbușit. Incidentul a avut loc în Catalonia, din cauza ploilor intense. Autoritățile investighează situația, iar traficul feroviar a fost suspendat. Mecanicul de … Articolul Accident feroviar în Spania: mecanic decedat, 37 de răniți apare prima dată în Main News.
