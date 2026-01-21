Veronica: Exploratoare în dezvoltare durabilă pentru funcționari publici

08:40

Armata României își întărește dispozitivul la granița cu Ucraina după multiple atacuri cu drone. Ministrul Radu Miruță avertizează asupra riscurilor ca dronele să ajungă în zone locuite, subliniind că eforturile de apărare sunt accentuate, dar nimeni nu poate garanta detectarea tuturor amenințărilor aeriene. Armata României își întărește prezența la granița cu Ucraina, pregătindu-se pentru riscurile …