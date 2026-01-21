Guvernul analizează impozitul pe venit și TVA pentru dezvoltarea comunităților locale

10:20

Războiul din Ucraina a ajuns în a 1.427-a zi, iar președintele Zelenski se arată îngrijorat de atenția acordată disputei asupra Groenlandei, subliniind nevoia de foc pe conflictul din țara sa. El solicită SUA să negocieze și condiționează prezența sa la Davos de garanții de securitate și ajutor pentru reconstrucție.