Ucigașii generalului rus Kirillov, condamnați la pedepse grele. Moscova acuză Ucraina
Adevarul.ro, 21 ianuarie 2026 19:30
Un tribunal militar rus l-a condamnat miercuri la închisoare pe viață pe un cetățean uzbec, găsit vinovat de asasinarea generalului rus Igor Kirillov.
Decriptarea discursului lui Trump la Davos. Ce înseamnă noua paradigmă globală pentru România # Adevarul.ro
Donald Trump a precizat că SUA nu vor prelua prin forță Groenlanda, dar i-a criticat dur pe aliații europeni, în discursul său așteptat de la Davos. Politologul Flavius Caba analizează, pentru „Adevărul”, discursul liderului de la Casa Albă și vorbește despre direcțiile trasate de acesta.
A dat foc celebrei statui a lui Cristiano Ronaldo, din orașul natal al fotbalistului: „Ultimul avertisment” # Adevarul.ro
Autorul a fost identificat, dar nu și reținut.
Un tribunal militar rus l-a condamnat miercuri la închisoare pe viață pe un cetățean uzbec, găsit vinovat de asasinarea generalului rus Igor Kirillov.
Germania refuză invitația lui Trump de a se alătura „Consiliului Păcii”. Care sunt motivele invocate # Adevarul.ro
Guvernul german a decis să nu participe la „Consiliul Păcii”, inițiat de președintele SUA, Donald Trump, potrivit unui memorandum intern al Ministerului de Externe de la Berlin.
Cine sunt cei trei ierarhi ai BOR care l-au susținut în instanță pe fostul episcop Cornel Onilă, condamnat definitiv pentru viol # Adevarul.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv recursul formulat de fostul episcop al Hușilor, Cornel Onilă, condamnat pentru viol și alte infracțiuni grave comise asupra unor elevi de seminar
„Președintele Pământului”. Cristian Tudor Popescu spune că Donald Trump nu mai este doar conducătorul SUA # Adevarul.ro
Gazetarul Cristian Tudor Popescu își continuă tirul la adresa președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, care a avut un discurs extrem de dur la Forumul Economic Mondial de la Davos.
O brutărie din Moscova este în pragul falimentului după ce Putin i-a făcut reclamă. Ce il nemulțumește pe patronul afacerii # Adevarul.ro
O brutărie din regiunea Moscova, al cărei proprietar i-a cerut direct ajutor lui Putin în cadrul unei emisiuni, s-ar putea închide în curând, după ce o reclamă cu însuși liderul de la Kremlin nu a reușit să salveze afacerea.
Plata taxelor locale, suspendată în mai multe localități din Alba. Motivul pentru care s-a luat decizia # Adevarul.ro
Mai multe primării din judeţul Alba, ale unor localităţi situate în munţii Apuseni, au anunţat că suspendă, începând de joi, plata taxelor locale.
Președintele României Nicușor Dan întoarce pe toate fețele consecințele prezenței sau absenței de la Consiliul de Pace inventat de Donald Trump pentru a concura cu ONU.
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a ironizat pe omologul său francez, Emmanuel Macron, în timpul discursului susținut la Forumul Economic Mondial de la Davos, făcând referire la faptul că liderul de la Élysée a apărut în public purtând ochelari de soare din cauza unei afecțiuni oculare.
Dinamo aduce un fotbalist crescut de AC Milan. Stoperul are 20 de ani și nu și-a găsit locul în Italia # Adevarul.ro
AC Milan a trimis al doilea fotbalist să-și facă rodajul în Superligă.
Răfuială între doi șoferi în trafic. Cel care a pornit conflictul s-a pus cu cine nu trebuie și a scăpat cu fuga # Adevarul.ro
O bătaie între doi șoferi a fost surprinsă pe o cameră de bord al unui alt participant la trafic, martor al disputei celor doi protagoniști.
Donald Trump, jigniri față de țara gazdă, la Davos. De ce l-a „enervat” prim-ministrul Elveției # Adevarul.ro
Preşedintele Donald Trump, aflat miercuri la Davos, a criticat ţara gazdă, Elveţia, reproşându-i că a câştigat „enorm” de pe urma Statelor Unite şi justificându-şi astfel politica taxelor vamale punitive.
Trump, confuz la Davos. A vorbit despre Islanda când se referea la Groenlanda: „Vrem o bucată de gheață” # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a făcut mai multe greșeli în timpul discursului susținut la Forumul Economic de la Davos.
Trump promite că nu va recurge la forță pentru a anexa Groenlanda, dar îndeamnă Europa să ia o decizie: „Vom ţine minte asta” # Adevarul.ro
În discursul susţinut la Forumul Economic Mondial de la Davos, preşedintele american Donald Trump a cerut „negocieri imediate” pentru ca SUA să cumpere Groenlanda, susținând că cere această „bucată de gheaţă pentru a proteja lumea”, și spune că nu va recurge la forță pentru a atinge acest obiectiv
Avertisment MAE pentru românii din Belgia: Proteste sindicale, transport paralizat timp de șase zile # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Externe avertizează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Belgia că, în perioada 25–30 ianuarie 2026, sunt anunțate acțiuni sindicale de protest care vor afecta transportul feroviar și transportul public.
Poliţiştii din Timişoara au deschis o anchetă după ce au fost sesizaţi că două eleve de la o şcoală din municipiu, în vârstă de 14 ani, au mers, miercuri, în timpul orelor, acasă la un fost coleg, în vârstă de 15 ani, iar ulterior una dintre fete a susţinut că a fost violată.
Acordul comercial UE-SUA, suspendat de Parlamentul European din cauza amenințărilor la adresa Groenlandei # Adevarul.ro
Parlamentul European a suspendat lucrările asupra legislației Turnberry, parte a acordului comercial UE-SUA, din cauza amenințărilor continue ale SUA la adresa Groenlandei și Danemarcei.
Oana Țoiu îi răspunde lui Donald Trump: „România a răspuns apelului, chiar dacă la acel moment nu era membră NATO” # Adevarul.ro
Ministrul de Externe Oana Țoiu a publicat un mesaj pe X în care îi răspunde direct președintelui american Donald Trump, după ce președintele SUA a criticat statele europene la Forumul Economic Mondial de la Davos.
Gest neașteptat la Davos: șefa BCE a părăsit sala în timpul unui discurs critic la adresa Europei # Adevarul.ro
Președinta BCE, Christine Lagarde, a părăsit un dineu oficial în timpul unui discurs critic la adresa Europei susținut de secretarul american al Comerțului.
Pană globală Yahoo: Milioane de utilizatori din România și SUA, blocați miercuri dimineață # Adevarul.ro
Toate serviciile Yahoo au picat miercuri în România, pe site-urile specializate în detectarea unor astfel de probleme fiind înregistrate sute de reclamații. Potrivit presei internaționale, astfel de blocaje au fost înregistrate și peste ocean.
Guvernul discută repartizarea impozitului pe venit și TVA. Tánczos Barna,: „Trebuie să susținem dezvoltarea comunităților locale” # Adevarul.ro
Guvernul a demarat miercuri, 21 ianuarie, prima ședință a Grupului de lucru al coaliției pentru a analiza modul de repartizare și echilibrare a impozitului pe venit și TVA către autoritățile locale, cu participarea prim-ministrului Ilie Bolojan.
Steve Witkoff și ginerele lui Trump, Jared Kushner, se întâlnesc joi cu Putin la Moscova # Adevarul.ro
Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, a declarat că el și ginerele președintelui Donald Trump, Jared Kushner, vor călători la Moscova pe 22 ianuarie pentru o întâlnire cu liderul rus Vladimir Putin.
România a predat miercuri comanda Forței Uniunii Europene în Bosnia și Herțegovina (EUFOR ALTHEA), cea mai amplă operație multinațională din Balcanii de Vest, desfășurată sub egida Politicii de Securitate și Apărare Comune a Uniunii Europene. Comanda a fost predată Italiei.
Președintele SUA, Donald Trump, a ajuns la Davos cu elicopterul prezidențial Marine One, transportat de un avion militar din Zurich. Escadrila Marine One include Sea King și Black Hawk, iar în vizitele internaționale pot fi folosite până la cinci elicoptere și limuzinele prezidențiale.
„Raiul halatelor albe” pentru studenții internaționali: de ce vin în România, dar pleacă după absolvire # Adevarul.ro
România și Bulgaria au devenit adevărate „raiuri ale halatelor albe”, atrăgând mii de studenți internaționali care vin aici să studieze medicina.
Cancelarul german cere punerea în aplicare a acordului Mercosur, în ciuda opoziției din Parlamentul European # Adevarul.ro
Friedrich Merz presează Bruxelles-ul să aplice acordul Mercosur, în ciuda blocajului din Parlamentul European.
Decizie definitivă a Curții de Apel Constanța. Primarul suspendat al Mangaliei, Cristian Radu, rămâne în arest preventiv # Adevarul.ro
Primarul suspendat al municipiului Mangalia, Cristian Radu, trimis în judecată pentru luare de mită, rămâne în arest preventiv, după ce Curtea de Apel Constanța i-a respins contestația formulată la decizia Tribunalului Constanța. Decizia instanței este definitivă.
Două containere încărcate cu 40 de tone de deșeuri, printre care furtunuri, cabluri şi bucăți de material rigid, au fost descoperite de polițiștii de frontieră în Portul Constanța. Containerele proveneau din Tunisia și erau destinate unei firme din România.
Valul de frig din ultimele zile a adus nu doar temperaturi scăzute, ci și facturi tot mai mari la utilități.
Secretarul general NATO, Mark Rutte: Europa ar trebui de fapt să fie „fericită” că Trump e la putere # Adevarul.ro
Este un lucru bun că Donald Trump a fost reales președinte al SUA, pentru că aliații NATO nu ar fi crescut cheltuielile pentru apărare fără el, a declarat miercuri secretarul general al alianței militare, Mark Rutte.
Trei jurnaliști au fos uciși într-un nou atac aerian israelian în Fâșia Gaza, în ciuda armistițiului # Adevarul.ro
Apărarea Civilă din Gaza a anunțat moartea a trei jurnaliști într-un atac aerian israelian, în ciuda armistițiului. Victimele au fost ucise în zona al-Zahra, iar trupurile lor au fost transferate la Spitalul Martirilor al-Aqsa din Deir el-Balah.
Închisoare sau muncă silnică pentru amenzile neplătite - Proiectul care îi vizează pe restanțieri # Adevarul.ro
Românii care nu își plătesc amenzile contravenționale timp de un an pot fi obligați de instanță să achite fie o amendă penală, fie să presteze muncă în folosul comunității, potrivit unui act normativ pus în dezbatere publică.
Europa se poate apăra singură de Rusia, dar are nevoie ca echipamentele americane să funcționeze. Stubb: „Avem cel mai mare arsenal de artilerie din UE” # Adevarul.ro
Țările europene membre ale NATO sunt capabile să se apere în cazul unei agresiuni a Rusiei chiar și fără sprijin direct din partea Statelor Unite, însă depind de buna funcționare a echipamentelor militare americane pe care le-au achiziționat.
Șeful diplomației ungare acuză Ucraina că încalcă limitele prin convocarea ambasadorului Budapestei la Kiev # Adevarul.ro
Peter Szijjarto, ministrul de externe ungar, a declarat miercuri, 21 ianuarie, că Ucraina continuă să încalce limitele cu Ungaria prin convocarea ambasadorului Budapestei la Kiev.
Suedia respinge participarea la „Consiliul pentru Pace” propus de Donald Trump. Premierul Kristersson: „Răspunsul va fi nu” # Adevarul.ro
Suedia nu se va alătura așa-numitului „Consiliu pentru Pace” propus de președintele american Donald Trump, a anunțat miercuri premierul suedez Ulf Kristersson, aflat la Forumul Economic Mondial de la Davos, informează agenția EFE.
Cristian Chivu, lovit de un antrenor pe care l-a ajutat să scrie istorie. E ofticos că românul este mai sus ca el # Adevarul.ro
Jose Mourinho (62 de ani) nu suportă să vadă un fost elev de-al lui la un nivel mai ridicat decât el.
Zelenski lipsește de la Forumul Economic de la Davos. Rămâne la Kiev pentru a gestiona criza energetică provocată de atacurile Rusiei # Adevarul.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu s-a mai deplasat la Forumul Economic de la Davos, în Elveția, alegând să rămână la Kiev pentru a coordona gestionarea crizei energetice provocate de atacurile recente ale Rusiei.
Traficul este blocat la metrou, în stația Constantin Brâncoveanu. O femeie de 60 de ani a fost prinsă sub tren # Adevarul.ro
Incident grav la metrou. O femeie de 60 de ani a fost rănită după ce a fost surprinsă de o garnitură de metrou în stația Constantin Brâncoveanu din Sectorul 4 al Capitalei. Se intervine pentru extragerea ei de sub garnitura de tren.
Activista Georgiana Pascu, după vizita de la Spitalul de Psihiatrie Jebel: „Sala de mese este o epavă cu deșeuri și gunoaie”. A fost deschisă o anchetă # Adevarul.ro
Georgiana Pascu, activistă pentru drepturile copiilor și persoanelor cu dizabilități, a anunțat miercuri, 21 ianuarie, că procurorii au adus la audieri conducerea Spitalului de Psihiatrie şi Măsuri de Siguranță (SPMS) Jebel.
Costinel Cosmin Zuleam, al treilea suspect în uciderea omului de afaceri Adrian Kreiner, a fost adus în România # Adevarul.ro
Cel de-al treilea suspect implicat în uciderea omului de afaceri sibian Adrian Kreiner a fost adus miercuri în România, pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă”, în jurul orei 13:30, urmând să fie introdus în arestul Poliției Române.
George Simion taie un tort în forma Groenlandei, decorat cu drapelul SUA. Reacții dure: „Un gest grotesc, de o prostie diplomatică monumentală” # Adevarul.ro
Liderul partidului AUR, George Simion, a fost criticat dur pe rețelele de socializare, inclusiv de cetățeni europeni, după ce a fost filmat în timp ce tăia un tort în forma Groenlandei, decorat cu drapelul american, la un eveniment care a avut loc în SUA.
Român din Suedia, surprins de iarna extremă: „Sunt confuz, nu plânge nimeni că drumul e necurățat?” # Adevarul.ro
Un român care lucrează în Suedia a devenit viral după ce a publicat o filmare cu drumul său spre serviciu, în plină iarnă extremă.
BNR a blocat platforma prin care asociațiile de proprietari plăteau online facturile la întreținere # Adevarul.ro
Asociațiile de proprietari nu mai pot plăti online facturile la întreținere, după ce BNR a blocat platforma e-bloc. Aplicația putea fi descărcată din telefon și era utilizată frecvent pentru transferul unor sume mari de bani.
Italia nu va face parte din Consiliul pentru Pace, inițiativa lui Donald Trump, a relatat miercuri un cotidian italian. Există îngrijorări că aderarea la un organism condus de liderul unei singure țări ar putea încălca prevederile Constituției Italiei.
Premieră mondială în chirurgie cardiacă la Spitalul NORD Pipera: prima reparație completă a unei valve mitrale „în hamac”, o malformație congenitală rară a inimii, folosind un abord transaortic # Adevarul.ro
Spitalul NORD Pipera, parte din grupul MedLife, marchează o premieră mondială în chirurgie cardiacă, prin realizarea cu succes a primei intervenții de reparație completă a unei valve mitrale „în hamac”, o malformație congenitală extrem de rară, considerată până acum în general nereparabilă....
„Snow White” și „War of the Worlds”, marile „favorite” la Zmeura de Aur 2025, cu câte șase nominalizări # Adevarul.ro
Producția Disney live-action „Snow White” și remake-ul SF „War of the Worlds” au primit miercuri câte șase nominalizări la Golden Raspberry Awards, cunoscute drept premiile Zmeura de Aur, care „recompensează” cele mai neinspirate filme și interpretări actoricești de la Hollywood, informează Reuters.
Austeritate și în 2026 în Educație. Mai dispar 2.000 posturi, acuză sindicatele. „Ce facem? Înghițim și mulțumim pentru masă?” # Adevarul.ro
Profesorii cer reacții ferme din partea sindicatelor după ce au aflat că de la 1 ianuarie mulți nu mai primesc norma de hrană și nici tichete de vacanță. Zvonurile legate de o nouă mărire de normă și restrângerile deja apărute cresc și mai mult revolta.
ANAF a început executarea silită împotriva lui Sorin Oprescu pentru recuperarea unui prejudiciu de 500.000 de euro # Adevarul.ro
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a demarat procedurile de executare silită împotriva fostului primar general al Capitalei, Sorin Oprescu, în vederea recuperării unui prejudiciu de aproximativ 500.000 de euro, sumă pe care acesta nu a reușit să o justifice, potrivit surselor oficiale.
Metoda „accidentul” la Tulcea. Doi suspecți, cercetați penal după ce au înșelat o femeie de 76 de ani cu zeci de mii de lei # Adevarul.ro
Două persoane sunt cercetate penal pentru înșelăciune, după ce au determinat o femeie de 76 de ani să le dea aproape 40.000 de lei, sub pretextul achitării unor servicii medicale pentru nepotul acesteia, care ar fi fost rănit într-un accident rutier.
