Fostul deputat PSD Cristian Rizea şi-a făcut un post de televiziune cu însemnele România TV. CNA s-a autosesizat de urgență

18:00

Poliţiştii din Timişoara au deschis o anchetă după ce au fost sesizaţi că două eleve de la o şcoală din municipiu, în vârstă de 14 ani, au mers, miercuri, în timpul orelor, acasă la un fost coleg, în vârstă de 15 ani, iar ulterior una dintre fete a susţinut că a fost violată.