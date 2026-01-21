Trump a menționat originile sale germane și scoțiene în discursul său despre Europa: „Trebuie să se distanțeze de cultura din ultimii zece ani”
Adevarul.ro, 21 ianuarie 2026 21:00
„După război, am returnat Groenlanda. Cât de proști am fost să facem asta? Dar am făcut-o. Cât de nerecunoscători sunt acum?”, a spus Donald Trump la Forumul Mondial de la Davos, insistând că, în lipsa intervenției SUA în al Doilea Război Mondial, Europa ar vorbi acum „germană” „și puțină japoneză”.
Acum 5 minute
21:15
„Simțeam că toți așteptam doar să fim invadați”. Mesajul unei mame din Groenlanda pentru Trump # Adevarul.ro
Planurile președintelui american Donald Trump de a anexa Groenlanda au stârnit frică și indignare printre locuitorii insulei autonome din cadrul Regatului Danemarcei.
21:15
Televiziunea publică din Iran a anunţat câți oameni au murit în timpul manifestaţiilor antiguvernamentale # Adevarul.ro
Televiziunea de stat iraniană a anunţat miercuri că 3.117 persoane au fost ucise în timpul amplei mişcări de contestare începute pe 28 decembrie şi reprimate sângeros de autorităţi.
Acum 30 minute
21:00
21:00
Grindeanu, despre viitorul coaliției: „Evaluarea internă a PSD durează până după buget. Nu putem rămâne pasivi” # Adevarul.ro
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, subliniază că deciziile privind participarea partidului la guvernare vor fi clarificate după adoptarea bugetului, iar păstrarea măsurilor de stânga este condiția pentru a rămâne în coaliție.
Acum o oră
20:45
Dan Neculăescu, actual ambasador al României la NATO, este luat în calcul pentru a deveni viitorul ambasador în SUA.
20:30
Ministrul de Externe spune că Nicuşor Dan a primit cu bucurie invitația să se alăture Coaliţiei pentru Pace, dar este încă sub analiză # Adevarul.ro
Țoiu a precizat că este improbabil ca mai multe ţări din lume să poată finanţa şi să poată acţiona în două structuri cu misiuni similare care ar acţiona în paralel, de exemplu, ONU.
20:30
În Konstantinovka, o femeie în vârstă a scris o cerere de ajutor în zăpadă, iar un soldat i-a aruncat provizii alimentare dintr-o dronă # Adevarul.ro
Într-un oraș prins între fronturi, unde liniștea este o excepție, iar frigul iernii mușcă din case și din oameni, o femeie în vârstă din Konstantinovka, regiunea Donețk, a găsit o cale disperată de a cere ajutor.
20:30
Grindeanu: „România trebuie să spună DA Consiliului de Pace al lui Trump. Se găsesc bani” # Adevarul.ro
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că România nu poate să rămână „într-o zonă mioritică” și trebuie să susțină participarea la Consiliul de Pace inițiat de Donald Trump, subliniind că finanțarea nu reprezintă o problemă.
20:30
Papa Leon, invitat în „Consiliul pentru Pace” al lui Trump. Vaticanul „necesită timp pentru a reflecta” # Adevarul.ro
Papa Leon al XIV-lea a fost invitat să se alăture „Consiliului pentru Pace” inițiat de președintele american Donald Trump.
Acum 2 ore
20:15
Bogdan Ivan a discutat la Davos cu Directorul General al AIEA despre rolul energiei nucleare în România # Adevarul.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a avut discuţii, miercuri, la Forumul de la Davos, cu Directorul General al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică, despre rolul energiei nucleare în România.
20:15
Sclavă timp de 25 de ani într-o casă din Anglia. Coșmarul unei femei ținute captive: „Era ca într-un lagăr de concentrare” # Adevarul.ro
O femeie vulnerabilă a fost ținută captivă și obligată să muncească în casa unei familii din Anglia timp de un sfert de secol.
20:00
Oana Țoiu, replică fermă la Davos: „Informațiile despre cetățenia românilor din Ucraina sunt false” # Adevarul.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a oferit un interviu pentru Antena 3 CNN, de la Forumul Economic de la Davos, unde a abordat relația României cu SUA și NATO, diplomația economică și a clarificat informațiile false despre legea cetățeniei din Ucraina.
20:00
Diana Șoșoacă, vehementă după ce George Simion a tăiat un tort cu Groenlanda sub drapel american: „Rușinos și iresponsabil” # Adevarul.ro
Diana Șoșoacă, prin partidul S.O.S. România, îl critică dur pe liderul AUR, George Simion, după ce acesta a participat la un eveniment în SUA, unde a tăiat un tort reprezentând Groenlanda, decorat cu drapelul american, gest pe care îl consideră „rușinos și iresponsabil”.
20:00
Fostul deputat PSD Cristian Rizea şi-a făcut un post de televiziune cu însemnele România TV. CNA s-a autosesizat de urgență # Adevarul.ro
Consiliul Naţional al Audiovizualului s-a autosesizat şi a analizat de urgenţă o serie de clipuri apărute pe reţelele de socializare cu Cristian Rizea care şi-a lansat de curând „televiziunea” Rizea TV - RTV.
19:45
Cum explică MAE modificările referitoare la dobândirea și păstrarea cetățeniei ucrainene, criticate de PSD # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Externe din România a oferit o serie de explicații despre modificările referitoare la dobândirea și păstrarea cetățeniei ucrainene. Noua lege nu se referă la persoane care au deja cetățenia ucraineană și vizează în principal, comunitățile ucrainene din străinătate.
19:45
Când a vândut Danemarca o insulă către SUA și cum a devenit refugiul lui Epstein. Povestea insulei St. James # Adevarul.ro
În 1917, prin Tratatul Insulelor Virgine Daneze, Statele Unite au cumpărat Insulele Virgine Americane, inclusiv ceea ce avea să devină mai târziu insula lui Jeffrey Epstein.
19:45
Preşedintele american Donald Trump a afirmat miercuri, la Davos, că discuţiile asupra unei soluţionări negociate a războiului ruso-ucrainean „au ajuns într-un punct decisiv” în care poate fi încheiat un acord.
19:30
Decriptarea discursului lui Trump la Davos. Ce înseamnă noua paradigmă globală pentru România # Adevarul.ro
Donald Trump a precizat că SUA nu vor prelua prin forță Groenlanda, dar i-a criticat dur pe aliații europeni, în discursul său așteptat de la Davos. Politologul Flavius Caba analizează, pentru „Adevărul”, discursul liderului de la Casa Albă și vorbește despre direcțiile trasate de acesta.
19:30
A dat foc celebrei statui a lui Cristiano Ronaldo, din orașul natal al fotbalistului: „Ultimul avertisment” # Adevarul.ro
Autorul a fost identificat, dar nu și reținut.
19:30
Un tribunal militar rus l-a condamnat miercuri la închisoare pe viață pe un cetățean uzbec, găsit vinovat de asasinarea generalului rus Igor Kirillov.
Acum 4 ore
19:15
Germania refuză invitația lui Trump de a se alătura „Consiliului Păcii”. Care sunt motivele invocate # Adevarul.ro
Guvernul german a decis să nu participe la „Consiliul Păcii”, inițiat de președintele SUA, Donald Trump, potrivit unui memorandum intern al Ministerului de Externe de la Berlin.
19:15
Cine sunt cei trei ierarhi ai BOR care l-au susținut în instanță pe fostul episcop Cornel Onilă, condamnat definitiv pentru viol # Adevarul.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv recursul formulat de fostul episcop al Hușilor, Cornel Onilă, condamnat pentru viol și alte infracțiuni grave comise asupra unor elevi de seminar
19:15
„Președintele Pământului”. Cristian Tudor Popescu spune că Donald Trump nu mai este doar conducătorul SUA # Adevarul.ro
Gazetarul Cristian Tudor Popescu își continuă tirul la adresa președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, care a avut un discurs extrem de dur la Forumul Economic Mondial de la Davos.
19:00
O brutărie din Moscova este în pragul falimentului după ce Putin i-a făcut reclamă. Ce il nemulțumește pe patronul afacerii # Adevarul.ro
O brutărie din regiunea Moscova, al cărei proprietar i-a cerut direct ajutor lui Putin în cadrul unei emisiuni, s-ar putea închide în curând, după ce o reclamă cu însuși liderul de la Kremlin nu a reușit să salveze afacerea.
19:00
Plata taxelor locale, suspendată în mai multe localități din Alba. Motivul pentru care s-a luat decizia # Adevarul.ro
Mai multe primării din judeţul Alba, ale unor localităţi situate în munţii Apuseni, au anunţat că suspendă, începând de joi, plata taxelor locale.
19:00
Președintele României Nicușor Dan întoarce pe toate fețele consecințele prezenței sau absenței de la Consiliul de Pace inventat de Donald Trump pentru a concura cu ONU.
18:45
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a ironizat pe omologul său francez, Emmanuel Macron, în timpul discursului susținut la Forumul Economic Mondial de la Davos, făcând referire la faptul că liderul de la Élysée a apărut în public purtând ochelari de soare din cauza unei afecțiuni oculare.
18:45
Dinamo aduce un fotbalist crescut de AC Milan. Stoperul are 20 de ani și nu și-a găsit locul în Italia # Adevarul.ro
AC Milan a trimis al doilea fotbalist să-și facă rodajul în Superligă.
18:45
Răfuială între doi șoferi în trafic. Cel care a pornit conflictul s-a pus cu cine nu trebuie și a scăpat cu fuga # Adevarul.ro
O bătaie între doi șoferi a fost surprinsă pe o cameră de bord al unui alt participant la trafic, martor al disputei celor doi protagoniști.
18:30
Donald Trump, jigniri față de țara gazdă, la Davos. De ce l-a „enervat” prim-ministrul Elveției # Adevarul.ro
Preşedintele Donald Trump, aflat miercuri la Davos, a criticat ţara gazdă, Elveţia, reproşându-i că a câştigat „enorm” de pe urma Statelor Unite şi justificându-şi astfel politica taxelor vamale punitive.
18:30
Trump, confuz la Davos. A vorbit despre Islanda când se referea la Groenlanda: „Vrem o bucată de gheață” # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a făcut mai multe greșeli în timpul discursului susținut la Forumul Economic de la Davos.
18:30
Trump promite că nu va recurge la forță pentru a anexa Groenlanda, dar îndeamnă Europa să ia o decizie: „Vom ţine minte asta” # Adevarul.ro
În discursul susţinut la Forumul Economic Mondial de la Davos, preşedintele american Donald Trump a cerut „negocieri imediate” pentru ca SUA să cumpere Groenlanda, susținând că cere această „bucată de gheaţă pentru a proteja lumea”, și spune că nu va recurge la forță pentru a atinge acest obiectiv
18:15
Avertisment MAE pentru românii din Belgia: Proteste sindicale, transport paralizat timp de șase zile # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Externe avertizează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Belgia că, în perioada 25–30 ianuarie 2026, sunt anunțate acțiuni sindicale de protest care vor afecta transportul feroviar și transportul public.
18:00
Poliţiştii din Timişoara au deschis o anchetă după ce au fost sesizaţi că două eleve de la o şcoală din municipiu, în vârstă de 14 ani, au mers, miercuri, în timpul orelor, acasă la un fost coleg, în vârstă de 15 ani, iar ulterior una dintre fete a susţinut că a fost violată.
18:00
Acordul comercial UE-SUA, suspendat de Parlamentul European din cauza amenințărilor la adresa Groenlandei # Adevarul.ro
Parlamentul European a suspendat lucrările asupra legislației Turnberry, parte a acordului comercial UE-SUA, din cauza amenințărilor continue ale SUA la adresa Groenlandei și Danemarcei.
17:45
Oana Țoiu îi răspunde lui Donald Trump: „România a răspuns apelului, chiar dacă la acel moment nu era membră NATO” # Adevarul.ro
Ministrul de Externe Oana Țoiu a publicat un mesaj pe X în care îi răspunde direct președintelui american Donald Trump, după ce președintele SUA a criticat statele europene la Forumul Economic Mondial de la Davos.
17:45
Gest neașteptat la Davos: șefa BCE a părăsit sala în timpul unui discurs critic la adresa Europei # Adevarul.ro
Președinta BCE, Christine Lagarde, a părăsit un dineu oficial în timpul unui discurs critic la adresa Europei susținut de secretarul american al Comerțului.
17:45
Pană globală Yahoo: Milioane de utilizatori din România și SUA, blocați miercuri dimineață # Adevarul.ro
Toate serviciile Yahoo au picat miercuri în România, pe site-urile specializate în detectarea unor astfel de probleme fiind înregistrate sute de reclamații. Potrivit presei internaționale, astfel de blocaje au fost înregistrate și peste ocean.
17:30
Guvernul discută repartizarea impozitului pe venit și TVA. Tánczos Barna,: „Trebuie să susținem dezvoltarea comunităților locale” # Adevarul.ro
Guvernul a demarat miercuri, 21 ianuarie, prima ședință a Grupului de lucru al coaliției pentru a analiza modul de repartizare și echilibrare a impozitului pe venit și TVA către autoritățile locale, cu participarea prim-ministrului Ilie Bolojan.
17:30
Steve Witkoff și ginerele lui Trump, Jared Kushner, se întâlnesc joi cu Putin la Moscova # Adevarul.ro
Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, a declarat că el și ginerele președintelui Donald Trump, Jared Kushner, vor călători la Moscova pe 22 ianuarie pentru o întâlnire cu liderul rus Vladimir Putin.
Acum 6 ore
17:15
România a predat miercuri comanda Forței Uniunii Europene în Bosnia și Herțegovina (EUFOR ALTHEA), cea mai amplă operație multinațională din Balcanii de Vest, desfășurată sub egida Politicii de Securitate și Apărare Comune a Uniunii Europene. Comanda a fost predată Italiei.
17:15
Președintele SUA, Donald Trump, a ajuns la Davos cu elicopterul prezidențial Marine One, transportat de un avion militar din Zurich. Escadrila Marine One include Sea King și Black Hawk, iar în vizitele internaționale pot fi folosite până la cinci elicoptere și limuzinele prezidențiale.
17:15
„Raiul halatelor albe” pentru studenții internaționali: de ce vin în România, dar pleacă după absolvire # Adevarul.ro
România și Bulgaria au devenit adevărate „raiuri ale halatelor albe”, atrăgând mii de studenți internaționali care vin aici să studieze medicina.
17:15
Cancelarul german cere punerea în aplicare a acordului Mercosur, în ciuda opoziției din Parlamentul European # Adevarul.ro
Friedrich Merz presează Bruxelles-ul să aplice acordul Mercosur, în ciuda blocajului din Parlamentul European.
17:00
Decizie definitivă a Curții de Apel Constanța. Primarul suspendat al Mangaliei, Cristian Radu, rămâne în arest preventiv # Adevarul.ro
Primarul suspendat al municipiului Mangalia, Cristian Radu, trimis în judecată pentru luare de mită, rămâne în arest preventiv, după ce Curtea de Apel Constanța i-a respins contestația formulată la decizia Tribunalului Constanța. Decizia instanței este definitivă.
17:00
Două containere încărcate cu 40 de tone de deșeuri, printre care furtunuri, cabluri şi bucăți de material rigid, au fost descoperite de polițiștii de frontieră în Portul Constanța. Containerele proveneau din Tunisia și erau destinate unei firme din România.
16:45
Valul de frig din ultimele zile a adus nu doar temperaturi scăzute, ci și facturi tot mai mari la utilități.
16:45
Secretarul general NATO, Mark Rutte: Europa ar trebui de fapt să fie „fericită” că Trump e la putere # Adevarul.ro
Este un lucru bun că Donald Trump a fost reales președinte al SUA, pentru că aliații NATO nu ar fi crescut cheltuielile pentru apărare fără el, a declarat miercuri secretarul general al alianței militare, Mark Rutte.
16:30
Trei jurnaliști au fos uciși într-un nou atac aerian israelian în Fâșia Gaza, în ciuda armistițiului # Adevarul.ro
Apărarea Civilă din Gaza a anunțat moartea a trei jurnaliști într-un atac aerian israelian, în ciuda armistițiului. Victimele au fost ucise în zona al-Zahra, iar trupurile lor au fost transferate la Spitalul Martirilor al-Aqsa din Deir el-Balah.
16:30
Închisoare sau muncă silnică pentru amenzile neplătite - Proiectul care îi vizează pe restanțieri # Adevarul.ro
Românii care nu își plătesc amenzile contravenționale timp de un an pot fi obligați de instanță să achite fie o amendă penală, fie să presteze muncă în folosul comunității, potrivit unui act normativ pus în dezbatere publică.
