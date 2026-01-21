Trump a menționat originile sale germane și scoțiene în discursul său despre Europa: „Trebuie să se distanțeze de cultura din ultimii zece ani”

„După război, am returnat Groenlanda. Cât de proști am fost să facem asta? Dar am făcut-o. Cât de nerecunoscători sunt acum?”, a spus Donald Trump la Forumul Mondial de la Davos, insistând că, în lipsa intervenției SUA în al Doilea Război Mondial, Europa ar vorbi acum „germană” „și puțină japoneză”.

