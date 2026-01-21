Parlamentul European îngheaţă acordul comercial UE-SUA, pe fondul tensiunilor generate de planurile lui Trump privind preluarea Groenlanda, cât şi ameninţărilor cu tarife vamale din partea Administraţiei americane
Ziarul Financiar, 21 ianuarie 2026 19:30
Parlamentul European îngheaţă acordul comercial UE-SUA, pe fondul tensiunilor generate de planurile lui Trump privind preluarea Groenlanda, cât şi ameninţărilor cu tarife vamale din partea Administraţiei americane
Producătorul de componente auto Optibelt Power Transmission, subsidiara locală a grupului german Arntz Optibelt, a finalizat anul 2025 cu afaceri de aproape 393 mil. lei, plus 11,4% # Ziarul Financiar
Producătorul de componente auto Optibelt Power Transmission, subsidiara locală a grupului german Arntz Optibelt, a realizat anul trecut o cifră de afaceri de aproximativ 393 mil. lei (circa 77 mil. euro), în creştere cu 11,4% faţă de anul anterior, când a avut afaceri de 352,5 mil. lei (70,8 mil. euro), potrivit calculelor ZF făcute pe baza datelor transmise de companie şi a celor existente pe site-ul Ministerului Finanţelor.
Lanţul de fast-food Fryday, fondat de suceveanul Lucian Florea, şi-a dublat veniturile în 2025, la 140 mil. lei: „Vom deschide primul restaurant şi peste graniţe, în Republica Moldova“. Fryday a încheiat anul trecut cu 26 de restaurante, o dublare faţă de anul anterior, şi îşi propune să ajungă la 40 de unităţi în acest an şi venituri de 225 de milioane de lei (45 mil. euro) # Ziarul Financiar
Lanţul de fast-food Fryday, fondat de suceveanul Lucian Florea, a ajuns la venituri de 140 milioane lei (28 mil. euro) în 2025, potrivit informaţiilor furnizate de antreprenor, după ce şi-a dublat veniturile într-un singur an.
Cum a fost anul 2025 pentru piaţa de M&A din România? S-au semnat mai multe tranzacţii decât în 2024, iar britanicii au devenit cei mai activi cumpărători străini, depăşind americanii, care au dominat în ultimii ani # Ziarul Financiar
În 2025, în România s-au semnat 275 de tranzacţii cu o valoare totală estimată la puţin peste 6,7 mld. dolari, arată o analiză a companiei de consultanţă EY.
Aeroportul Otopeni şi-a dublat traficul în zece ani. În 2025 a ajuns la 17 milioane de pasageri, plus 7%. Investiţiile nu au ţinut pasul. În 2015, circa 9,2 milioane de pasageri au tranzitat aeroportul, ceea ce arată că trendul este unul doar de creştere # Ziarul Financiar
Aeroportul Otopeni, cel mai mare aeroport din ţară, administrat de Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB), a înregistrat peste 17 milioane de pasageri, după un avans de 7% faţă de anul anterior, potrivit informaţiilor furnizate de reprezentanţii CNAB.
Undă de şoc la Davos. Preşedintele Trump: Europa nu se îndreaptă într-o direcţie bună. Capitalele europene credeau că nu pot creşte decât prin cheltuieli excesive, migraţie necontrolată şi importuri fără limită. Au înlocuit energia ieftină cu scamatorii verzi, şi-au dus joburile şi industria peste hotare. Au întors spatele la tot ceea ce face naţiunile bogate şi puternice # Ziarul Financiar
ZF Live. Ioana Arsenie, strateg financiar: Schimbările fiscale pun o şi mai mare presiune pe micile businessuri, nu doar din perspectiva creşterii contribuţiilor la stat. Ioana Arsenie, strateg financiar: „Am ajuns într-o zonă de complexitate sporită, nu doar de taxe mai mari“ # Ziarul Financiar
Anul 2026 a adus noi schimbări în zona de fiscalitate, iar printre cele mai afectate companii de aceste modificări sunt chiar micile businessuri. Reducerea plafonului pentru microîntreprinderi şi creşterea impozitului pe dividende sunt printre cele mai importante modificări de la 1 ianuarie, dar nu majorarea taxelor reprezintă, de fapt, principala problemă, ci lipsa clarităţii, este de părere Ioana Arsenie, strateg financiar.
Toată lumea este cu ochii pe preşedintele american: Donald Trump îşi începe discursul de la Davos. ”SUA este în mijlocul celei mai dramatice transformări economice din istoria noastră. Acum suntem cea mai ”hot” ţară de oriunde din lume. SUA este motorul economic al planetei. Când America creşte, toată planeta creşte. Când America scade, cu toţii ne urmaţi. ”. LIVE # Ziarul Financiar
Toţi ochii pe Davos: Preşedintele Trump a sosit în celebra staţiune din Elveţia şi toată lumea aşteaptă discursul său, în mijlocul unor tensiuni fără precedent între UE şi SUA. Înainte de plecare, Trump a declarat că „nu poate exista cale de întoarcere” în privinţa planului său de a prelua Groenlanda de la Danemarca # Ziarul Financiar
Vest Ventures, primul accelerator regional de afaceri din vestul României, se lansează pe 4 februarie la Timişoara. Fondul gestionează 14 milioane de euro, din bani europeni şi capital privat # Ziarul Financiar
Vest Ventures, primul accelerator regional de afaceri din vestul României, se lansează pe 4 februarie la Timişoara. Fondul gestionează 14 milioane de euro, bani proveniţi din Programul Regional Vest 2021-2027 şi din capital privat, şi va oferi finanţare, mentorat şi suport pentru start-up-uri cu potenţial de creştere.
Samir Karia, CEO al Citi în România: În ciuda unui context global complex, România continuă să demonstreze rezilienţă, susţinută de integrarea în coridoarele comerciale europene, dar şi de interesul solid al investitorilor în domenii ca energia, apărarea, producţia şi tehnologia. Există un optimism temperat al mediului de afaceri # Ziarul Financiar
Pentru România, în anul 2026 ajustările ar putea să continue, ceea ce înseamnă reforme structurale, consolidare fiscală, dar sentimentul este marcat de un optimism temperat la nivelul mediului de afaceri, o normalizare treptată a inflaţiei şi o concentrare mai puternică pe competitivitate şi productivitate.
Salariul minim brut de economie se apropie de 1.000 de euro brut. Când poate fi atinsă această borna simbolică? # Ziarul Financiar
Salariul minim brut pe economie ar putea atinge pragul de 1.000 de euro pe lună în următorii ani, dacă ritmul de creştere din ultimii ani va fi menţinut, conform calculelor ZF pe baza datelor publice de la Ministerul Muncii.
Opinie dură a lui Gerard Baker, invitat la Gala ZF 2024, în Wall Street Journal, cel mai puternic cotidian de business. Cum ar arăta lumea dacă Trump ar invada Groenlanda? Victoria ar fi rapidă, dar efectele globale catastrofale: NATO s-ar destrăma, Europa ar fi vulnerabilă în faţa Rusiei şi Chinei, iar America ar pierde supremaţia tehnologică # Ziarul Financiar
Apar primele rezultate financiare pe 2025 în retailul alimentar: Vânzările reţelei de magazine de hiperdiscount La Cocoş au depăşit pragul de 1,5 mld. lei, plus 28%, într-un an marcat de o expansiune agresivă. Compania a deschis anul trecut patru magazine, ajungând la un total de şapte unităţi în Ploieşti (2), Bucureşti, Braşov, Piteşti, Craiova şi Arad # Ziarul Financiar
Retailerul La Cocoş, astăzi cea mai puternică afacere antreprenorială din comerţul alimentar, a închis anul trecut cu afaceri de puţin peste 1,5 mld. lei, potrivit datelor transmise de companie către ZF. Este primul actor din comerţul alimentar care anunţă rezultatele pe 2025, un an dificil, marcat de inflaţie ridicată, de majorări de taxe şi de un consum anemic.
Dacia a vândut aproape 700.000 de maşini în 2025 şi a urcat pe locul doi în Europa la clienţii persoane fizice. Tot mai mulţi clienţi au preferat noul SUV Bigster în versiunea de top # Ziarul Financiar
Dacia a raportat vânzări de 697.408 vehicule la nivel mondial în 2025, în creştere cu 3,1% faţă de anul precedent, pe o piaţă europeană pe care conducerea mărcii a descris-o drept dificilă. Performanţa i-a permis Daciei să urce pe locul doi în clasamentul european al vânzărilor către clienţi persoane fizice, cu o cotă de piaţă de 7,9%, de la poziţia a treia ocupată în 2024.
Unde a ajuns digitalizarea? Telefonul: portofel digital. Ştiaţi că atunci când v-a prins fără cash într-un taxi puteţi trimite bani şoferului de taxi prin RoPay? # Ziarul Financiar
RoPay, schema de plăţi instant prin care clienţii băncilor care au aderat la acest mecanism pot face plăţi instant doar cu numărul de telefon, prinde tracţiune la nivel naţional.
Celebrul Forum Economic Mondial de la Davos s-ar putea să îşi schimbe locaţia: Larry Fink, preşedintele BlackRock şi co-preşedinte interimar al consiliului de conducere al WEF, a discutat în privat opţiuni care includ mutarea permanentă a summitului din Davos, în condiţiile în care amploarea evenimentului a depăşit deja capacitatea cadrului tradiţional alpin # Ziarul Financiar
Ce estimări are Libra Internet Bank pentru România în anul 2026: Dobânda-cheie va scădea la 6%, de la 6,5%, în condiţiile în care inflaţia anuală ar putea coborî spre intervalul 4-5% la finalul lui 2026, cursul valutar va fi între 5,10 şi 5,15 lei/euro, iar economia României ar putea creşte cu doar 1,2% în 2026 # Ziarul Financiar
Banca centrală va adopta în continuare o politică monetară prudentă, iar dobânda-cheie, aflată la 6,50%, ar putea rămâne o ancoră până în a doua parte a anului, când inflaţia s-ar putea stabiliza şi deveni mai predictibilă. Pentru finalul lui 2026, sunt avansate scenarii care includ două reduceri ale dobânzii de politică monetară, până la nivelul de 6%, potrivit estimărilor Libra Internet Bank.
Pagina verde. ANALIZĂ ZF. Cele mai mari zece proiecte de investiţii reprezintă 15% din fondurile alocate prin PNRR pentru managementul deşeurilor. Care este stadiul investiţiilor în centre de colectare şi fabrici de reciclare. Suceava este pe primul loc ca valoare a investiţiilor în managementul deşeurilor derulate prin PNRR # Ziarul Financiar
Aproape 400 de proiecte din cele 470 depuse pentru a primi finanţare prin măsura Managementul deşeurilor din PNRR s-au realizat în proporţie de peste 90% din punct de vedere tehnic, în timp ce sunt aproape 50 de proiecte care nu au evoluat deloc, în condiţiile în care doar până la finalul lunii august aceste investiţii mai pot fi realizate pentru a beneficia de fonduri, arată o analiză ZF făcută pe baza datelor platformei publice a Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene.
Declaraţii extrem de dure la Davos ale guvernatorului Californiei, Gavin Newsom, unul din cei mai vocali critici ai lui Trump: Nu mai suport această complicitate a liderilor care se supun. Ar fi trebuit să aduc o grămadă de genunchiere pentru toţi liderii lumii. Se împart coroane, se dau Premii Nobel. Sper ca oamenii să înţeleagă cât de patetic arată pe scena mondială # Ziarul Financiar
Bursă. Acţiunile Patria Bank au crescut cu peste 50% de când acţionarul majoritar a anunţat că vrea să îşi vândă parţial sau integral deţinerea # Ziarul Financiar
EEAF Financial Services, vehicul de investiţii olandez susţinut de Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) şi acţionar majoritar al Patria Bank (PBK), a anunţat vara trecută că analizează posibilitatea de a vinde parţial sau integral participaţia de 84% din acţiunile instituţiei de credit listate la BVB.
