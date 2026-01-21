Nu vorbim aceeaşi limbă la job: companiile vor creştere, angajaţii vor echilibru. Care este miza reală a pieţei muncii din România în 2026

11:45

Aproape 400 de proiecte din cele 470 depuse pentru a primi finanţare prin măsura Managementul deşeurilor din PNRR s-au realizat în proporţie de peste 90% din punct de vedere tehnic, în timp ce sunt aproape 50 de proiecte care nu au evoluat deloc, în condiţiile în care doar până la finalul lunii august aceste investiţii mai pot fi realizate pentru a beneficia de fonduri, arată o analiză ZF făcută pe baza datelor platformei publice a Ministerului Investi­ţiilor şi Proiectelor Europene.