Integrăm sistemele energetice: două state foste warring se unesc

13:40

Nasser Al-Khelaifi, președintele PSG, a transmis un avertisment clar pentru Ousmane Dembele, subliniind că nimeni nu este mai presus de club. În ciuda dorinței de a-l păstra, el nu va accepta pretențiile salariale exagerate ale jucătorului. Dembele a refuzat o ofertă de 30 de milioane de euro pe an. PSG a avut rezultate slabe recent, … Articolul Nasser Al-Khelaifi: Ousmane Dembele, nimeni nu e mai presus de club apare prima dată în Main News.