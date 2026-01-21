România în 2025: gaura bugetară sub estimări și nevoie de reforme economice
MainNews.ro, 21 ianuarie 2026 19:20
România a încheiat 2025 cu un deficit bugetar de 145 miliarde lei, sub estimări. Experți economici afirmă că reformele necesare ar fi evitat creșterea taxelor. Criticile vizează guvernul și coaliția pentru lipsa reformelor esențiale și gestionarea proastă a bugetului, subliniind necesitatea unei reforme profunde. România a încheiat anul 2025 cu un deficit bugetar de 145 … Articolul România în 2025: gaura bugetară sub estimări și nevoie de reforme economice apare prima dată în Main News.
Acum 5 minute
19:40
Al treilea suspect în crima lui Kreiner, adus în România: riscă 30 de ani de închisoare # MainNews.ro
Al treilea suspect în crima lui Adrian Kreiner, Costinel-Cosmin Zuleam, a fost capturat în Indonezia și adus în România. Condamnat la 30 de ani de închisoare, Zuleam este acuzat de omor calificat și tâlhărie. Ceilalți complici au primit deja condamnări pe viață, iar ancheta continuă. Costinel-Cosmin Zuleam, principal suspect în crima lui Adrian Kreiner, a … Articolul Al treilea suspect în crima lui Kreiner, adus în România: riscă 30 de ani de închisoare apare prima dată în Main News.
19:40
Statuia lui Cristiano Ronaldo din Funchal, Portugalia, a fost incendiată de un bărbat cunoscut pentru vandalism. Incidentul, filmat și postat pe rețele sociale, a fost descris de autor ca „ultimul avertisment al lui Dumnezeu”. Poliția l-a identificat pe suspect, dar nu l-a arestat până acum. Statuia a mai fost vandalizată anterior. Statuia lui Cristiano Ronaldo … Articolul A avut loc un incendiu la statuia lui Cristiano Ronaldo: Ultimul avertisment apare prima dată în Main News.
Acum 15 minute
19:30
Donald Trump a declarat la Davos că războiul din Ucraina trebuie să înceteze, afirmând că atât Putin, cât și Zelenski doresc un acord. El a subliniat că responsabilitatea pentru Ucraina revine NATO și Europei, și a spus că SUA nu ar trebui să se implice, datorită distanței mari care le separă. Donald Trump a declarat … Articolul Trump la Davos: Oceanul care ne separă și războiul din Ucraina apare prima dată în Main News.
Acum 30 minute
19:20
Acum o oră
19:10
Donald Trump, la Forumul Economic de la Davos 2026, a declarat că liderii Rusiei și Ucrainei sunt proști dacă nu ajung la un acord de pace. El a subliniat nevoia negocierilor imediate pentru achiziționarea Groenlandei și a criticat NATO pentru relația sa unilaterală cu SUA, generând reacții mixte în rândul liderilor europeni. Donald Trump a … Articolul Trump: „Proști!” dacă Rusia și Ucraina nu fac pace la Davos 2026 apare prima dată în Main News.
18:50
Nicușor Dan evită întâlnirea cu Donald Trump, România în așteptare pentru „Consiliul pentru Pace” # MainNews.ro
Nicușor Dan nu va participa la Davos și nu va avea o întâlnire cu Donald Trump, conform surselor oficiale. România se află în „expectativă analitică” privind aderarea la „Consiliul pentru Pace”. Procesul de evaluare a implicațiilor inițiativei este în curs, iar consultări la nivel european sunt programate. Nicușor Dan nu va participa la reuniunea de … Articolul Nicușor Dan evită întâlnirea cu Donald Trump, România în așteptare pentru „Consiliul pentru Pace” apare prima dată în Main News.
Acum 2 ore
18:40
Miercuri dimineața, milioane de utilizatori din România și SUA au raportat probleme cu serviciile Yahoo, inclusiv Yahoo Mail și AOL. Pana a fost semnalată pe site-uri specializate, afectând accesul la e-mailuri. Serviciile sunt acum funcționale, dar nu s-a oferit o explicație oficială pentru întreruperi. Pana globală a afectat serviciile Yahoo și AOL, blocând milioane de … Articolul Probleme majore Yahoo: milioane de utilizatori din România și SUA afectați apare prima dată în Main News.
18:40
Audieri la Washington: Compania canadiană contestă decizia din 2024 pentru Roșia Montană # MainNews.ro
Audierile la Washington pentru cazul Roșia Montană aduc în prim-plan disputa dintre România și compania canadiană Gabriel Resources. Aceasta contesta hotărârea din 2024, care a respins despăgubirile de aproape 6 miliarde de dolari, invocând conflicte de interese ale arbitrilor. România susține că procesul a fost echitabil. Audieri internaționale pentru Roșia Montană programate la Washington pe … Articolul Audieri la Washington: Compania canadiană contestă decizia din 2024 pentru Roșia Montană apare prima dată în Main News.
18:40
Dinamo București își fortifică echipa cu transferul tânărului fundaș Matteo Duțu, crescut la AC Milan. La 20 de ani, alegerea sa vine într-un moment crucial pentru echipă, care luptă pentru accesul în play-off. Antrenorul Zeljko Kopic este optimist cu privire la integrarea jucătorului și calitățile sale promițătoare. Dinamo București va semna cu fundașul Matteo Duțu, … Articolul Dinamo transferă stoper de 20 de ani crescut de AC Milan, fără șanse în Italia apare prima dată în Main News.
18:40
O femeie a blocat circulația pe DN17, în Suceava, cu un TIR imobilizat de-a latul șoselei. Incidentul s-a petrecut în jurul orei 17:30, determinând formarea unor coloane de mașini. Șoferița a suferit leziuni, dar a refuzat transportul la spital. Circulația a fost reluată în jurul orei 20:30. O femeie a blocat complet DN17 cu un … Articolul O femeie blochează TIR pe DN17, oprind circulația în Suceava apare prima dată în Main News.
18:30
Steve Witkoff, emisarul președintelui SUA, se va întâlni joi cu Vladimir Putin la Moscova pentru a discuta despre conflictul Rusia-Ucraina. Împreună cu Jared Kushner, el speră să ajungă la progrese semnificative, în ciuda obstacolelor legate de teritoriile ocupate. Kremlinul a confirmat întâlnirea, subliniind importanța contactului. Steve Witkoff, emisarul lui Trump, se va întâlni joi cu … Articolul Vladimir Putin se va întâlni cu emisarul lui Trump joi la Moscova apare prima dată în Main News.
18:20
Germania respinge invitația lui Donald Trump de a se alătura „Consiliului Păcii”, temându-se că inițiativa ar putea submina Organizația Națiunilor Unite. Nemulțumirile Berlinului includ și lista țărilor invitate, în contextul extinderii acestui consiliu pentru a include națiuni afectate de conflicte, precum Ucraina. Germania refuză invitația lui Donald Trump de a se alătura „Consiliului Păcii” din … Articolul Germania refuză invitația lui Trump la „Consiliul Păcii”: motivele Berlinului apare prima dată în Main News.
18:20
Platforma e-bloc.ro, folosită de mii de asociații de proprietari pentru plata întreținerii, a fost suspendată temporar de BNR. Această decizie a fost luată după ce firma a depășit cifra de afaceri de un milion de euro. Proprietarii nu pot efectua plăți până când aplicația nu intră în legalitate. Platforma e-bloc.ro a fost suspendată temporar de … Articolul E-bloc.ro suspendată temporar de BNR, plățile de întreținere afectate apare prima dată în Main News.
17:50
Guvernul a început analiza repartizării impozitului pe venit și TVA către autoritățile locale, condusă de viceprim-ministrul Tánczos Barna. Grupul de lucru reunește reprezentanți ai Ministerului Finanțelor și formațiuni politice, având ca scop susținerea dezvoltării comunităților locale și elaborarea bugetului de stat pentru 2026. Guvernul a început o discuție despre repartizarea impozitului pe venit și TVA … Articolul Guvernul analizează impozitul pe venit și TVA pentru dezvoltarea comunităților locale apare prima dată în Main News.
Acum 4 ore
17:40
CSJ suspendă hotărârile Adunării Populare din Găgăuzia, punând sub semnul întrebării alegerile planificate pentru 22 martie 2026. Decizia, considerată irevocabilă, evidențiază probleme juridice majore, având impact asupra organizării scrutinsului și recunoașterii acestuia. Situația provoacă haos politic în autonomiei. Curtea Supremă de Justiție a suspendat hotărârile Adunării Populare din Găgăuzia Alegerile programate pentru 22 martie 2026 … Articolul CSJ anulează hotărârile Găgăuziei, incertitudini pentru alegerile din 22 martie apare prima dată în Main News.
17:40
După înfrângerea surprinzătoare cu Bodo/Glimt, jucătorii de la Manchester City, inclusiv Bernardo Silva și Erling Haaland, au decis să acopere costurile de deplasare pentru cei 374 de fani prezenți, totalizând 9.357 de lire sterline. Gestul lor demonstrează angajamentul față de susținătorii echipei. Bodo/Glimt a învins Manchester City în UEFA Champions League, surprinzând pe toată lumea … Articolul Decizie surprinzătoare a vedetelor Manchester City după eșecul cu Bodo/Glimt apare prima dată în Main News.
17:40
Află actele necesare pentru obținerea numerelor roșii în 2025 și cum să faci înmatricularea provizorie a mașinii. Documente precum cererea, contractul RCA și actul de identitate sunt esențiale. Începe legal circulația vehiculului tău cu numere provizorii, valabile 30 de zile sau 90, în funcție de condiții. Numerele roșii permit circulația legală a mașinilor înmatriculate provizoriu … Articolul Acte Necesare pentru Înmatricularea Provizorie a Mașinii cu Numere Roșii 2025 apare prima dată în Main News.
17:30
Călugărițele de la Mănăstirea Sfânta Elisabeta din Belarus, suspectate de legături cu serviciile secrete ruse, ar fi strâns fonduri în bisericile suedeze pentru a sprijini invazia Rusiei în Ucraina. Aceste „Măicuțe Z” sunt acuzate de infiltrare și activități de spionaj în Suedia, conform surselor locale. Măicuțele de la Mănăstirea Sfânta Elisabeta din Belarus sunt suspectate … Articolul Călugărițele-spion ale lui Putin: Unitatea de Luptă „Măicuțele Z” în Europa apare prima dată în Main News.
17:20
Compania Națională de Investiții Rutiere a publicat un ghid pentru exproprierea pe secțiunea Miercurea Nirajului – Leghin a Autostrăzii A8. Despăgubirile vor depăși 134 milioane lei pentru 3.178 imobile. Ghidul detaliază etapele procedurii, documentele necesare și termenele legale pentru proprietari. CNIR a publicat un ghid pentru exproprierea pe Secțiunea II a Autostrăzii A8 între Miercurea … Articolul Despăgubiri de 134 milioane lei în exproprierea Autostrăzii A8 apare prima dată în Main News.
17:10
Trei jurnaliști au fost uciși într-un atac aerian israelian în Fâșia Gaza, în ciuda armistițiului. Victimele, inclusiv un freelancer AFP, au fost identificate ca Anas Ghneim, Mohammed Salah Qashta și Abdoul Raouf Shaath. Apărarea Civilă a confirmat incidentul, atrăgând atenția asupra situației jurnaliștilor în zonă. Trei jurnaliști au fost uciși într-un atac aerian israelian în … Articolul Trei jurnaliști uciși în atac aerian israelian în Gaza, în ciuda armistițiului apare prima dată în Main News.
16:50
George Simion, liderul AUR, a tăiat un tort în formă de Groenlanda, învelit în steagul SUA, la o recepție în Washington. Momentul, surprins într-un videoclip, a stârnit controverse, fiind legat de dorința lui Donald Trump de a anexa Groenlanda. Simion susține că relația cu SUA este esențială pentru România. George Simion, liderul AUR, a participat … Articolul George Simion taie un tort Groenlanda învelit în steagul SUA – explicațiile AUR apare prima dată în Main News.
16:40
Horațiu Potra contestă regimul de detenție de la Penitenciarul Rahova printr-o plângere penală depusă la Judecătoria Sectorului 5. Acesta a fost arestat preventiv în dosarul de acțiuni împotriva ordinii constituționale, iar plângerea are termen de judecare pe 25 februarie 2025. Horațiu Potra contestă regimul de detenție de la Penitenciarul Rahova printr-o plângere penală Plângerea a … Articolul Horațiu Potra contestă detenția de la Rahova cu plângere penală apare prima dată în Main News.
16:40
Jose Mourinho, la 62 de ani, critică antrenorii tineri ca Cristian Chivu, numit la Inter Milano. După un sezon slab la Fenerbahce, Mourinho se simte frustrat de absentele lui din atenția fotbalului european. Declarațiile sale au stârnit controverse în presa italiană legate de meritele antrenorilor fără experiență. Antrenorul Jose Mourinho critică numirile antrenorilor tineri fără … Articolul Cristian Chivu, atacat de antrenorul care îi datorează istoria apare prima dată în Main News.
16:40
Europarlamentarii români au votat pentru trimiterea acordului comercial UE-Mercosur la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, majoritatea sprijinind demersul. PSD și AUR au votat „pentru”, în timp ce PNL și UDMR s-au opus. Acordul ar putea întârzia intrarea în vigoare cu doi ani. aflați detalii despre această decizie și impactul ei. Europarlamentarii români au votat … Articolul Votul europarlamentarilor români pe sesizarea Curții de Justiție Mercosur apare prima dată în Main News.
16:30
Kievul se confruntă cu o criză umanitară gravă, după ce 600.000 de oameni au părăsit orașul în decembrie. Attack-urile Rusiei au afectat grav serviciile de electricitate, apă și încălzire, lăsând mii de clădiri în frig extrem. Primarul Vitali Klitschko avertizează despre o situație critică pe timp de iarnă. 600.000 de oameni au părăsit Kievul în … Articolul 600.000 de refugiați din Kiev: Servicii de bază în colaps total apare prima dată în Main News.
16:20
Veronica Toza, expert în drept și politici de mediu, a instruit peste 100 de funcționari publici în dezvoltare durabilă. Fondatoare a Green Advisers, combină consultanța strategică cu educația pe teme de sustenabilitate, contribuind la schimbări climatice pozitive. Află mai multe despre parcursul ei profesional. Veronica Toza are peste 20 de ani de experiență în drept, … Articolul Veronica: Exploratoare în dezvoltare durabilă pentru funcționari publici apare prima dată în Main News.
16:10
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a acceptat invitația lui Donald Trump de a se alătura Consiliului Păcii, în ciuda criticilor anterioare la adresa componenței acestuia. Consiliul, creat pentru a supraveghea planul de încetare a focului în Gaza, devine o platformă globală pentru medierea conflictelor, cu participarea mai multor state. Benjamin Netanyahu a acceptat invitația lui Donald … Articolul Netanyahu acceptă invitația lui Trump de a se alătura Consiliului Păcii apare prima dată în Main News.
15:50
Parlamentul European a decis să solicite Curții Europene de Justiție verificarea acordului UE-Mercosur, amânându-i intrarea în vigoare. Votul a fost strâns, iar europarlamentarii români s-au împărțit între susținători și oponenți, cu impact asupra fermierilor români și standardelor de siguranță alimentară. Parlamentul European a cerut CJUE să decidă asupra conformității acordului UE-Mercosur cu tratatele UE Controversatul … Articolul Acordul UE-Mercosur suspendat: Ce poate face Ursula von der Leyen? apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
15:40
Jannik Sinner, jucătorul italian de tenis, a făcut o alegere amuzantă în cadrul unei întrebări „Ai prefera…?”, optând pentru Nick Kyrgios ca partener de dublu în locul dictatorului Kim Jong-un. Reacția sa a stârnit râsete, subliniind concurența tensionată dintre cei doi în urma scandalului de dopaj. Jannik Sinner, jucător italian de tenis, este în turul … Articolul Răspunsul surprinzător al lui Jannik Sinner: cu cine joacă la dublu? apare prima dată în Main News.
15:40
Află actele necesare pentru înscrierea la școala de șoferi și susținerea examenului auto în 2026. Documentele esențiale includ cartea de identitate, cazierul judiciar, adeverința medicală, fișa medicală și altele. Informă-te despre proceduri și taxe pentru a obține permisul de conducere fără întârzieri. Documentele necesare pentru înscrierea la școala de șoferi includ cartea de identitate, cazier … Articolul Acte necesare pentru școala de șoferi și examenul auto 2026 apare prima dată în Main News.
15:40
Mandatul de arestare al oligarhului Vladimir Plahotniuc a fost prelungit cu 30 de zile de magistrații din Chișinău. Acesta este implicat în mai multe dosare penale, inclusiv furtul miliardului și utilizarea de identități false. Plahotniuc riscă o pedeapsă de până la 20 de ani de închisoare. Mandatul de arestare al oligarhului Vladimir Plahotniuc a fost … Articolul Vladimir Plahotniuc rămâne în arest: mandatul de detenție a fost prelungit apare prima dată în Main News.
15:30
Chirurgii ruși Iuri Kuznețov și Andrei Kriaciko sunt acuzați de torturarea prizonierului ucrainean Andri Pereverzev, inscripționându-i cu fier încins fraza „Slavă Rusiei”. Incidentul a avut loc la spitalul DOKTMO din Donbas, iar Pereverzev a relatat detalii șocante despre brutalitățile la care a fost supus. Chirurgii ruși Iuri Kuznețov și Andrei Kriaciko sunt acuzați de torturarea … Articolul Chirurgi ruși torturează un prizonier ucrainean cu fierul încins: Detalii șocante apare prima dată în Main News.
15:30
Curtea Constituțională a decis că atribuțiile procurorului-șef DIICOT de a opri activitatea polițiștilor judiciari sunt neconstituționale. Dispozițiile care permiteau retragerea avizului nu respectau criterii clare, încălcând principiile de securitate juridică. Judecătorii au subliniat importanța respectării normelor legale. Curtea Constituțională a restricționat atribuțiile șefului DIICOT Procurorul-șef nu mai poate opri activitatea polițiștilor judiciari unilateral Decizia CCR … Articolul CCR restricționează puterile șefului DIICOT în controlul polițiștilor judiciari apare prima dată în Main News.
15:00
Elite tinere și bogate din Iran își etalează stilul de viață extravagant pe rețelele sociale, în contrast cu represiunea severă și protestele din țară. Comportamentul acestora stârnește furie în rândul tinerilor iranieni, evidențiind o adâncă ruptură socială și provocând indignare în fața violențelor autorităților. Elite bogate din Iran își etalează stilul de viață extravagant în … Articolul Elite tinere din Iran își etalează averile, în mijlocul represiunei feroce apare prima dată în Main News.
14:50
Noul președinte al AEP, Adrian Țuțuianu, propune modificări legislative pentru îmbunătățirea legilor electorale, precum și o reorganizare a instituției ce va duce la concedieri. Între problemele identificate se numără cadrul legislativ fragmentat, regimul candidaturilor și actualizarea registrului electoral. Noul președinte AEP, Adrian Țuțuianu, propune modificări legislative pentru a îmbunătăți legislația electorală AEP va fi reorganizată, … Articolul Președintele AEP propune reforme legislative și semnalează 10 probleme interne apare prima dată în Main News.
14:40
Montreal Canadiens au obținut o victorie dramatică împotriva Minnesota Wild, câștigând cu 4-3. Cole Caufield a marcat golul decisiv cu 15 secunde înainte de final, ajungând la 25 de reușite în acest sezon. Meciul a fost intens, cu accente controversate, dar echipa canadiană a demonstrat performanțe de top. Montreal Canadiens a învins Minnesota Wild cu … Articolul Montreal Canadiens, victorie dramatică cu Minnesota Wild, Caufield erou apare prima dată în Main News.
14:40
Acordul Mercosur a fost întârziat prin votul Parlamentului UE, care a cerut o revizuire judiciară. Cancelarul Merz a solicitat aplicarea provizorie a acordului, subliniind importanța acestuia în contextul geopolitic actual. Toți ochii sunt pe Comisia Europeană pentru deciziile viitoare. Parlamentul European a votat pentru revizuirea acordului comercial UE-Mercosur, întârziind implementarea acestuia cu până la doi … Articolul Mercosur în impas: Votul Parlamentului UE întârzie aplicarea acordului apare prima dată în Main News.
14:30
Vitali Kliciko, primarul Kievului, îndeamnă locuitorii să părăsească orașul din cauza atacurilor rusești care au dus la lipsa apei, căldurii și electricității. Aproape 600.000 de oameni au fugit, iar peste 4.000 de blocuri suferă de îngheț. Specialiștii avertizează asupra riscurilor epidemice și crizei umanități. Kievul se confruntă cu probleme majore de alimentare cu apă, căldură … Articolul Kiev, fără apă, căldură și electricitate: Avertismentul lui Vitali Kliciko apare prima dată în Main News.
14:30
Descoperă tendințele inovatoare în frigidere pentru bucătăria anului 2026, incluzând tehnologii de refrigerare inteligente, compartimente specializate și soluții sustenabile. Transformă-ți experiența culinară prin aparate eficiente energetic care mențin prospețimea alimentelor și reduc amprenta ecologică. Alege astăzi frigiderul ideal! Bucătăria anului 2026 îmbină tehnologia și funcționalitatea pentru o experiență culinară excepțională Frigiderele evoluează în centre inteligente … Articolul Tendințe futuriste în frigidere: inovații pentru bucătăriile moderne apare prima dată în Main News.
14:30
Vladimir Filat, fost premier al Moldovei, are dosare penale în Franța, Germania și Dubai. A fost condamnat în Franța pentru spălare de bani și acum este investigat pentru fapte similare în Germania și Emiratele Arabe. Detalii despre legăturile financiare ale fiului său ies la iveală, complicând și mai mult situația. Vladimir Filat, fost premier al … Articolul Vladimir Filat dezvăluie detalii despre dosarele sale din afaceri externe – Video apare prima dată în Main News.
14:00
Ilie Bolojan s-a întâlnit cu Mugur Isărescu pentru a discuta bugetul României pe 2026, stabilind un deficit de 6,5%. Premierul a cerut reducerea cheltuielilor cu 10%, generând tensiuni în coaliția de guvernare. Bugetul va pune accent pe relansarea economică, cu fonduri semnificative din PNRR și fonduri europene. Ilie Bolojan s-a întâlnit cu Mugur Isărescu pentru … Articolul Întâlnirea Ilie Bolojan – Mugur Isărescu: Perspectivele bugetului României 2026 apare prima dată în Main News.
14:00
Groenlanda se pregătește pentru o posibilă invazie militară după declarațiile controversate ale lui Donald Trump. Premierul Jens-Frederik Nielsen a subliniat necesitatea rezervelor de alimente pentru cinci zile și a revizuirii planurilor de apărare civilă, alături de condamnarea retoricii agresive din partea liderului american. Premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, avertizează despre posibila pregătire pentru o invazie militară … Articolul Groenlanda se pregătește pentru invazie: aprovizionare cu alimente pentru 5 zile apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
13:40
Nasser Al-Khelaifi, președintele PSG, a transmis un avertisment clar pentru Ousmane Dembele, subliniind că nimeni nu este mai presus de club. În ciuda dorinței de a-l păstra, el nu va accepta pretențiile salariale exagerate ale jucătorului. Dembele a refuzat o ofertă de 30 de milioane de euro pe an. PSG a avut rezultate slabe recent, … Articolul Nasser Al-Khelaifi: Ousmane Dembele, nimeni nu e mai presus de club apare prima dată în Main News.
13:40
Actrița premiată cu Oscar, Michelle Yeoh, se regăsește pe lista nominalizărilor pentru Premiile Zmeura de Aur 2026, alături de nume mari ca Natalie Portman și Robert de Niro. Filmul său „Star Trek: Section 31” a fost aspru criticat, având o rată de aprobat de doar 23% pe Rotten Tomatoes. Michelle Yeoh, premiată cu Oscar în … Articolul Actrița premiată cu Oscar 2023, pe lista celor mai slabe interpretări apare prima dată în Main News.
13:30
Sorin Oprescu, fost primar al Capitalei, este executat silit de ANAF pentru 500.000 de lei pe care nu îi poate justifica, după confiscarea vilei din Herăstrău. Condamnat la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru corupție, Oprescu se află acum în Grecia, unde extrădarea sa a fost refuzată de autorități. Sorin Oprescu, fost primar … Articolul Sorin Oprescu, afectat de ANAF: executare silită și pierderi financiare apare prima dată în Main News.
13:20
Patronii de mici afaceri se confruntă cu decizii de plată a TVA retroactiv de zeci de mii de euro, pe ultimii cinci ani, din partea ANAF. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, subliniază necesitatea clarificărilor din partea instituției fiscale. Află mai multe despre acest subiect pe StartupCafe. Patronii de firme mici au primit decizii de plată a … Articolul ANAF trebuie să clarifice TVA retroactiv pentru patronii de mici afaceri apare prima dată în Main News.
13:00
PSD cere clarificări președintelui și ministerului de Externe privind o nouă lege din Ucraina ce interzice dublă cetățenie românilor. Aceasta afectează comunitatea românească din Ucraina, contrazicând sprijinul oferit de România. Social-democrații solicită intervenția fermă a autorităților române. PSD cere clarificări de la președinție și MAE privind o nouă lege din Ucraina Legea interzice românilor să … Articolul PSD cere președintelui clarificări despre legea care afectează românii apare prima dată în Main News.
13:00
Descoperirea „călcâiului lui Ahile” al Groenlandei ar putea schimba strategia lui Trump # MainNews.ro
Oamenii de știință au descoperit o slăbiciune geologică sub calota glaciară a Groenlandei, care ar putea accelera topirea gheții și complica ambițiile geopolitice ale Statelor Unite. Studiul sugerează că sedimentele instabile afectează stabilitatea ghețarilor, având implicații asupra nivelului mării și planurilor de exploatare a resurselor naturale. O slăbiciune geologică sub calota glaciară a Groenlandei ar … Articolul Descoperirea „călcâiului lui Ahile” al Groenlandei ar putea schimba strategia lui Trump apare prima dată în Main News.
12:40
Soția fotbalistului Denis Drăguș, Vanessa, a strălucit la logodna lui Radu Drăgușin și Ioana Stan, având o ținută elegantă care a atras toate privirile. Evenimentul s-a desfășurat la Athenee Palace din București, adunând nume importante din fotbalul românesc și prieteni apropiați ai cuplului. Radu Drăgușin s-a logodit cu Ioana Stan, iar evenimentul a avut loc … Articolul Soția de fotbalist, atracția principală la nunta lui Radu Drăgușin la Athenee Palace apare prima dată în Main News.
12:40
Federația Patronatelor Antreprenorilor din Domeniul Medical (FEPAM) propune 5 măsuri urgente pentru îmbunătățirea sistemului medical din România. Cu o reprezentare de 400 de companii, FEPAM militează pentru un sistem echitabil, transparență în finanțare și reformă digitală, esențiale pentru sănătatea pacienților. FEPAM, prima federație patronală medicală din România, a fost lansată pentru a reprezenta antreprenorii din … Articolul 5 măsuri esențiale pentru salvarea Sănătății în 90 de zile apare prima dată în Main News.
