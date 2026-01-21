Charalambous, trădat înainte de meciul cu Dinamo Zagreb? "Dacă el a făcut asta.."
Charalambous, trădat înainte de meciul cu Dinamo Zagreb? "Dacă el a făcut asta.."
Charalambous, trădat înainte de meciul cu Dinamo Zagreb? "Dacă el a făcut asta.."
Konstantinos Doumtsios pleacă de la Petrolul şi semnează cu alt club din România
”Ştim că trebuie să fim foarte atenţi”. Antrenorul lui Dinamo Zagreb a analizat-o în amănunt pe FCSB # Primasport.ro
”Ştim că trebuie să fim foarte atenţi”. Antrenorul lui Dinamo Zagreb a analizat-o în amănunt pe FCSB
Se introduce un ”FIFA Pass” pentru a obţine mai repede o viză pentru Statele Unite
VIDEO | Champions League, LIVE la Prima Sport! Egalitate în primele două meciuri ale zilei # Primasport.ro
VIDEO | Champions League, LIVE la Prima Sport! Egalitate în primele două meciuri ale zilei
Manchester City va restitui fanilor banii cheltuiţi pe biletele pentru meciul cu Bodo/Glimt. ”Cetăţenii” au suferit un eşec dur # Primasport.ro
Manchester City va restitui fanilor banii cheltuiţi pe biletele pentru meciul cu Bodo/Glimt. ”Cetăţenii” au suferit un eşec dur
VIDEO | Champions League, LIVE la Prima Sport! Atletico Madrid deschide scorul la Istanbul # Primasport.ro
VIDEO | Champions League, LIVE la Prima Sport! Atletico Madrid deschide scorul la Istanbul
Un nou termen pentru transferul lui Moruţan! Victor Angelescu a anuţat ziua în care mijlocaşul poate ajunge la Rapid | EXCLUSIV # Primasport.ro
Un nou termen pentru transferul lui Moruţan! Victor Angelescu a anuţat ziua în care mijlocaşul poate ajunge la Rapid | EXCLUSIV
Meci dramatic pentru Şumudică! Ce s-a întâmplat în ultima partidă a lui Al Okhdood
Legenda lui Real l-a pus la zid pe Xabi Alonso: "Nu mă miră că l-au dat afară"
Un club de mare tradiţie pare că şi-a pierdut ultima speranţă! Consiliul Judeţean nu oferă finanţare # Primasport.ro
Un club de mare tradiţie pare că şi-a pierdut ultima speranţă! Consiliul Judeţean nu oferă finanţare
VIDEO | Champions League, LIVE la Prima Sport! Liverpool şi Barcelona reintră în scenă miercuri! Programul complet # Primasport.ro
VIDEO | Champions League, LIVE la Prima Sport! Liverpool şi Barcelona reintră în scenă miercuri! Programul complet
CIO anunţă că încă nu a avut o comunicare oficială cu Trump privind Jocurile Olimpice din 2028 de la Los Angeles # Primasport.ro
CIO anunţă că încă nu a avut o comunicare oficială cu Trump privind Jocurile Olimpice din 2028 de la Los Angeles
Granzii Turciei au pus ochii pe jucătorii români înainte de baraj! Umit Akdag, dorit de una dintre forţele din capitală # Primasport.ro
Granzii Turciei au pus ochii pe jucătorii români înainte de baraj! Umit Akdag, dorit de una dintre forţele din capitală
VIDEO | Champions League, LIVE la Prima Sport! Liverpool şi Barcelona reintră în scenă miercur! Programul complet # Primasport.ro
VIDEO | Champions League, LIVE la Prima Sport! Liverpool şi Barcelona reintră în scenă miercur! Programul complet
Umit Akdag, la un pas de lovitura carierei! O forţă din Europa îl doreşte pe fundaş
Mircea Lucescu PLEACĂ de la Naţională! Se ştie deja cine îl va înlocui
Metaloglobus s-a întărit cu un jucător de la Rapid
Open Heart, campanie pentru sănătatea inimii, în perioada Transylvania Open
Zeljko Kopic a făcut analiza lui Mateo Duţu: „A fost una dintre ţintele noastre”
S-au stabilit urnele pentru Liga Naţiunilor! Peste cine poate da România
Arnold Garita şi-a găsit echipă şi a fost prezentat oficial. Destinaţie surprinzătoare pentru atacantul dorit în trecut de FCSB # Primasport.ro
Arnold Garita şi-a găsit echipă şi a fost prezentat oficial. Destinaţie surprinzătoare pentru atacantul dorit în trecut de FCSB
OFICIAL | Un nou transfer realizat de Csikszereda! Formaţia din Miercurea Ciuc a adus un atacant din Suedia # Primasport.ro
OFICIAL | Un nou transfer realizat de Csikszereda! Formaţia din Miercurea Ciuc a adus un atacant din Suedia
Lucas Hernandez, vizat de o plângere pentru ”trafic de persoane şi muncă la negru”
Cadouri uriaşe oferite de preşedintele senegalez fiecărui jucător campion al Africii # Primasport.ro
Cadouri uriaşe oferite de preşedintele senegalez fiecărui jucător campion al Africii
Eleganţa lui Federer dincolo de terenul de tenis. Alcaraz, impresionat de "swing"-ul elveţianului # Primasport.ro
Eleganţa lui Federer dincolo de terenul de tenis. Alcaraz, impresionat de "swing"-ul elveţianului
Extrema naţionalei Eva Kerekeş a schimbat echipa
Dzeko pleacă de la Fiorentina şi semnează cu liderul din Germania!
România va avea în premieră o echipă naţională la Raliul Istoric Monte Carlo
Transferul lui Moruţan la Rapid, blocat chiar de către jucător! Motivul pentru care internaţionalul român nu şi-a încheiat înţelegerea cu Aris # Primasport.ro
Transferul lui Moruţan la Rapid, blocat chiar de către jucător! Motivul pentru care internaţionalul român nu şi-a încheiat înţelegerea cu Aris
Fabulos! Grandul din Madrid a pus 20 de milioane de euro pe masă pentru fostul jucător de la Dinamo # Primasport.ro
Fabulos! Grandul din Madrid a pus 20 de milioane de euro pe masă pentru fostul jucător de la Dinamo
OUT de la Dinamo! După Kyriakou şi Luca Bărbulescu, „câinii” s-au mai despărţit de încă un jucător # Primasport.ro
OUT de la Dinamo! După Kyriakou şi Luca Bărbulescu, „câinii” s-au mai despărţit de încă un jucător
E gata! Becali a anunţat primul 11 la FCSB: ”Regula U21 e o tâmpenie!”
Moştenirea lui Leonardo da Vinci luminează JO de la Milano-Cortina cu două vase olimpice # Primasport.ro
Moştenirea lui Leonardo da Vinci luminează JO de la Milano-Cortina cu două vase olimpice
E gata! Becali a anunţat primul 11 las FCSB: ”Regula U21 e o tâmpenie!”
Lovitură de proporţii în mercato! A aterizat la Bucureşti pentru a semna contractul cu Dinamo: „Am vorbit cu Kopic” # Primasport.ro
Lovitură de proporţii în mercato! A aterizat la Bucureşti pentru a semna contractul cu Dinamo: „Am vorbit cu Kopic”
Alexi Pitu, revenire de senzaţie în SuperLiga! Două echipe cu pretenţii se bat pentru semnătura fostului jucător de la Farul # Primasport.ro
Alexi Pitu, revenire de senzaţie în SuperLiga! Două echipe cu pretenţii se bat pentru semnătura fostului jucător de la Farul
Pep Guardiola nu îşi explică rezultatele dezastruoase ale lui Manchester City: ”Totul este împotriva noastră de la începutul anului” # Primasport.ro
Pep Guardiola nu îşi explică rezultatele dezastruoase ale lui Manchester City: ”Totul este împotriva noastră de la începutul anului”
Handbal feminin | Orlane Kanor şi Oceane Sercien-Ugolin se alătură clubului CS Rapid din vară # Primasport.ro
Handbal feminin | Orlane Kanor şi Oceane Sercien-Ugolin se alătură clubului CS Rapid din vară
OFICIAL | OUT de la CFR Cluj! Atacantul a plecat din Gruia şi a semnat cu UTA Arad: „Mult succes” # Primasport.ro
OFICIAL | OUT de la CFR Cluj! Atacantul a plecat din Gruia şi a semnat cu UTA Arad: „Mult succes”
Patronul revelaţiei din SuperLiga a dat de pământ cu FCSB! Elias Charalambous, principala ţintă a omului de afaceri: „Credeam că vine cu tăvălugul. Nu ţine să faci fotbal cu antrenori visaţi” # Primasport.ro
Patronul revelaţiei din SuperLiga a dat de pământ cu FCSB! Elias Charalambous, principala ţintă a omului de afaceri: „Credeam că vine cu tăvălugul. Nu ţine să faci fotbal cu antrenori visaţi”
Declaraţiile lui Mourinho stârnesc controverse. Cristi Chivu, luat în colimator: ”Este o adevărată surpriză” # Primasport.ro
Declaraţiile lui Mourinho stârnesc controverse. Cristi Chivu, luat în colimator: ”Este o adevărată surpriză”
Gabriela Ruse o va înfrunta pe favorita 8 în turul trei la Australia Open
William Baeten e OUT! Fostul „număr 1” de la FCSB rămâne liber de contract şi este aşteptat să revină în România # Primasport.ro
William Baeten e OUT! Fostul „număr 1” de la FCSB rămâne liber de contract şi este aşteptat să revină în România
Rapid şi-a dat acordul pentru cedarea lui Denis Ciobotariu! Decizia finală stă în mâinile jucătorului # Primasport.ro
Rapid şi-a dat acordul pentru cedarea lui Denis Ciobotariu! Decizia finală stă în mâinile jucătorului
După Jaqueline Cristian, nici Sorana Cîrstea nu a trecut de primul tur la dublu la Australian Open # Primasport.ro
După Jaqueline Cristian, nici Sorana Cîrstea nu a trecut de primul tur la dublu la Australian Open
Fanii l-au umilit pe Bernabeu, iar Vinicius a făcut anunţul chiar după ce a strălucit cu Monaco: ”Mai am un an de contract!” # Primasport.ro
Fanii l-au umilit pe Bernabeu, iar Vinicius a făcut anunţul chiar după ce a strălucit cu Monaco: ”Mai am un an de contract!”
Ce lovitură pentru FCSB! Un jucător s-a accidentat şi e OUT pentru meciul cu Dinamo Zagreb # Primasport.ro
Ce lovitură pentru FCSB! Un jucător s-a accidentat şi e OUT pentru meciul cu Dinamo Zagreb
VIDEO | Spectacolul din Champions League continuă la Prima Sport! Chelsea, Juventus, Liverpool şi Barcelona reintră în scenă! Programul complet # Primasport.ro
VIDEO | Spectacolul din Champions League continuă la Prima Sport! Chelsea, Juventus, Liverpool şi Barcelona reintră în scenă! Programul complet
Cristi Chivu a recunoscut ce îi lipseşte Interului după eşecul cu Arsenal: „Nu trebuie să fim îngrijoraţi de asta” # Primasport.ro
Cristi Chivu a recunoscut ce îi lipseşte Interului după eşecul cu Arsenal: „Nu trebuie să fim îngrijoraţi de asta”
