„Ajung aşa, mamoşi. Când pleacă afară, e total altă treabă"! Motivele pentru care „diamantele" SuperLigii nu reuşesc în străinătate | VIDEO EXCLUSIV

21 ianuarie 2026 21:20

Acum 30 minute
21:20
Sorana Cîrstea o înfruntă joi pe Naomi Osaka, în turul doi al turneului de mare şlem de la Australian Open
Sorana Cîrstea o înfruntă joi pe Naomi Osaka, în turul doi al turneului de mare şlem de la Australian Open
21:20
Un fost căpitan al Rapidului a fost prins conducând sub influenţa alcoolului
Un fost căpitan al Rapidului a fost prins conducând sub influenţa alcoolului
21:20
„Ajung aşa, mamoşi. Când pleacă afară, e total altă treabă"! Motivele pentru care „diamantele" SuperLigii nu reuşesc în străinătate | VIDEO EXCLUSIV
Acum o oră
20:50
Charalambous, trădat înainte de meciul cu Dinamo Zagreb? "Dacă el a făcut asta.."
Charalambous, trădat înainte de meciul cu Dinamo Zagreb? "Dacă el a făcut asta.."
20:50
Konstantinos Doumtsios pleacă de la Petrolul şi semnează cu alt club din România
Konstantinos Doumtsios pleacă de la Petrolul şi semnează cu alt club din România
Acum 2 ore
20:20
"Ştim că trebuie să fim foarte atenţi". Antrenorul lui Dinamo Zagreb a analizat-o în amănunt pe FCSB
"Ştim că trebuie să fim foarte atenţi". Antrenorul lui Dinamo Zagreb a analizat-o în amănunt pe FCSB
20:10
Se introduce un "FIFA Pass" pentru a obţine mai repede o viză pentru Statele Unite
Se introduce un "FIFA Pass" pentru a obţine mai repede o viză pentru Statele Unite
20:10
VIDEO | Champions League, LIVE la Prima Sport! Egalitate în primele două meciuri ale zilei
VIDEO | Champions League, LIVE la Prima Sport! Egalitate în primele două meciuri ale zilei
20:00
Manchester City va restitui fanilor banii cheltuiţi pe biletele pentru meciul cu Bodo/Glimt. "Cetăţenii" au suferit un eşec dur
Manchester City va restitui fanilor banii cheltuiţi pe biletele pentru meciul cu Bodo/Glimt. "Cetăţenii" au suferit un eşec dur
20:00
VIDEO | Champions League, LIVE la Prima Sport! Atletico Madrid deschide scorul la Istanbul
VIDEO | Champions League, LIVE la Prima Sport! Atletico Madrid deschide scorul la Istanbul
19:50
Un nou termen pentru transferul lui Moruţan! Victor Angelescu a anuţat ziua în care mijlocaşul poate ajunge la Rapid | EXCLUSIV
Un nou termen pentru transferul lui Moruţan! Victor Angelescu a anuţat ziua în care mijlocaşul poate ajunge la Rapid | EXCLUSIV
19:40
Meci dramatic pentru Şumudică! Ce s-a întâmplat în ultima partidă a lui Al Okhdood
Meci dramatic pentru Şumudică! Ce s-a întâmplat în ultima partidă a lui Al Okhdood
Acum 4 ore
19:20
Legenda lui Real l-a pus la zid pe Xabi Alonso: "Nu mă miră că l-au dat afară"
Legenda lui Real l-a pus la zid pe Xabi Alonso: "Nu mă miră că l-au dat afară"
19:00
Un club de mare tradiţie pare că şi-a pierdut ultima speranţă! Consiliul Judeţean nu oferă finanţare
Un club de mare tradiţie pare că şi-a pierdut ultima speranţă! Consiliul Judeţean nu oferă finanţare
19:00
VIDEO | Champions League, LIVE la Prima Sport! Liverpool şi Barcelona reintră în scenă miercuri! Programul complet
VIDEO | Champions League, LIVE la Prima Sport! Liverpool şi Barcelona reintră în scenă miercuri! Programul complet
18:50
CIO anunţă că încă nu a avut o comunicare oficială cu Trump privind Jocurile Olimpice din 2028 de la Los Angeles
CIO anunţă că încă nu a avut o comunicare oficială cu Trump privind Jocurile Olimpice din 2028 de la Los Angeles
18:50
Granzii Turciei au pus ochii pe jucătorii români înainte de baraj! Umit Akdag, dorit de una dintre forţele din capitală
Granzii Turciei au pus ochii pe jucătorii români înainte de baraj! Umit Akdag, dorit de una dintre forţele din capitală
18:40
VIDEO | Champions League, LIVE la Prima Sport! Liverpool şi Barcelona reintră în scenă miercur! Programul complet
18:40
Umit Akdag, la un pas de lovitura carierei! O forţă din Europa îl doreşte pe fundaş
Umit Akdag, la un pas de lovitura carierei! O forţă din Europa îl doreşte pe fundaş
18:10
Mircea Lucescu PLEACĂ de la Naţională! Se ştie deja cine îl va înlocui
Mircea Lucescu PLEACĂ de la Naţională! Se ştie deja cine îl va înlocui
18:00
Metaloglobus s-a întărit cu un jucător de la Rapid
Metaloglobus s-a întărit cu un jucător de la Rapid
17:50
Open Heart, campanie pentru sănătatea inimii, în perioada Transylvania Open
Open Heart, campanie pentru sănătatea inimii, în perioada Transylvania Open
17:50
Zeljko Kopic a făcut analiza lui Mateo Duţu: „A fost una dintre ţintele noastre"
Zeljko Kopic a făcut analiza lui Mateo Duţu: „A fost una dintre ţintele noastre"
17:40
S-au stabilit urnele pentru Liga Naţiunilor! Peste cine poate da România
S-au stabilit urnele pentru Liga Naţiunilor! Peste cine poate da România
Acum 6 ore
17:30
Arnold Garita şi-a găsit echipă şi a fost prezentat oficial. Destinaţie surprinzătoare pentru atacantul dorit în trecut de FCSB
Arnold Garita şi-a găsit echipă şi a fost prezentat oficial. Destinaţie surprinzătoare pentru atacantul dorit în trecut de FCSB
17:20
OFICIAL | Un nou transfer realizat de Csikszereda! Formaţia din Miercurea Ciuc a adus un atacant din Suedia
OFICIAL | Un nou transfer realizat de Csikszereda! Formaţia din Miercurea Ciuc a adus un atacant din Suedia
17:20
Lucas Hernandez, vizat de o plângere pentru "trafic de persoane şi muncă la negru"
Lucas Hernandez, vizat de o plângere pentru "trafic de persoane şi muncă la negru"
17:20
Cadouri uriaşe oferite de preşedintele senegalez fiecărui jucător campion al Africii
Cadouri uriaşe oferite de preşedintele senegalez fiecărui jucător campion al Africii
17:20
Eleganţa lui Federer dincolo de terenul de tenis. Alcaraz, impresionat de "swing"-ul elveţianului
Eleganţa lui Federer dincolo de terenul de tenis. Alcaraz, impresionat de "swing"-ul elveţianului
17:10
Extrema naţionalei Eva Kerekeş a schimbat echipa
Extrema naţionalei Eva Kerekeş a schimbat echipa
17:10
Dzeko pleacă de la Fiorentina şi semnează cu liderul din Germania!
Dzeko pleacă de la Fiorentina şi semnează cu liderul din Germania!
16:40
România va avea în premieră o echipă naţională la Raliul Istoric Monte Carlo
România va avea în premieră o echipă naţională la Raliul Istoric Monte Carlo
16:40
Transferul lui Moruţan la Rapid, blocat chiar de către jucător! Motivul pentru care internaţionalul român nu şi-a încheiat înţelegerea cu Aris
Transferul lui Moruţan la Rapid, blocat chiar de către jucător! Motivul pentru care internaţionalul român nu şi-a încheiat înţelegerea cu Aris
16:10
Fabulos! Grandul din Madrid a pus 20 de milioane de euro pe masă pentru fostul jucător de la Dinamo
Fabulos! Grandul din Madrid a pus 20 de milioane de euro pe masă pentru fostul jucător de la Dinamo
15:40
OUT de la Dinamo! După Kyriakou şi Luca Bărbulescu, „câinii" s-au mai despărţit de încă un jucător
OUT de la Dinamo! După Kyriakou şi Luca Bărbulescu, „câinii" s-au mai despărţit de încă un jucător
Acum 8 ore
15:30
E gata! Becali a anunţat primul 11 la FCSB: "Regula U21 e o tâmpenie!"
E gata! Becali a anunţat primul 11 la FCSB: "Regula U21 e o tâmpenie!"

Moştenirea lui Leonardo da Vinci luminează JO de la Milano-Cortina cu două vase olimpice Primasport.ro
Moştenirea lui Leonardo da Vinci luminează JO de la Milano-Cortina cu două vase olimpice
15:20
E gata! Becali a anunţat primul 11 las FCSB: ”Regula U21 e o tâmpenie!”
14:50
Lovitură de proporţii în mercato! A aterizat la Bucureşti pentru a semna contractul cu Dinamo: „Am vorbit cu Kopic” Primasport.ro
Lovitură de proporţii în mercato! A aterizat la Bucureşti pentru a semna contractul cu Dinamo: „Am vorbit cu Kopic”
14:00
Alexi Pitu, revenire de senzaţie în SuperLiga! Două echipe cu pretenţii se bat pentru semnătura fostului jucător de la Farul Primasport.ro
Alexi Pitu, revenire de senzaţie în SuperLiga! Două echipe cu pretenţii se bat pentru semnătura fostului jucător de la Farul
13:50
Pep Guardiola nu îşi explică rezultatele dezastruoase ale lui Manchester City: ”Totul este împotriva noastră de la începutul anului” Primasport.ro
Pep Guardiola nu îşi explică rezultatele dezastruoase ale lui Manchester City: ”Totul este împotriva noastră de la începutul anului”
13:50
Handbal feminin | Orlane Kanor şi Oceane Sercien-Ugolin se alătură clubului CS Rapid din vară Primasport.ro
Handbal feminin | Orlane Kanor şi Oceane Sercien-Ugolin se alătură clubului CS Rapid din vară
13:40
OFICIAL | OUT de la CFR Cluj! Atacantul a plecat din Gruia şi a semnat cu UTA Arad: „Mult succes” Primasport.ro
OFICIAL | OUT de la CFR Cluj! Atacantul a plecat din Gruia şi a semnat cu UTA Arad: „Mult succes”
Acum 12 ore
13:30
Patronul revelaţiei din SuperLiga a dat de pământ cu FCSB! Elias Charalambous, principala ţintă a omului de afaceri: „Credeam că vine cu tăvălugul. Nu ţine să faci fotbal cu antrenori visaţi” Primasport.ro
Patronul revelaţiei din SuperLiga a dat de pământ cu FCSB! Elias Charalambous, principala ţintă a omului de afaceri: „Credeam că vine cu tăvălugul. Nu ţine să faci fotbal cu antrenori visaţi”
12:50
Declaraţiile lui Mourinho stârnesc controverse. Cristi Chivu, luat în colimator: ”Este o adevărată surpriză” Primasport.ro
Declaraţiile lui Mourinho stârnesc controverse. Cristi Chivu, luat în colimator: ”Este o adevărată surpriză”
12:40
Gabriela Ruse o va înfrunta pe favorita 8 în turul trei la Australia Open Primasport.ro
Gabriela Ruse o va înfrunta pe favorita 8 în turul trei la Australia Open
12:20
William Baeten e OUT! Fostul „număr 1” de la FCSB rămâne liber de contract şi este aşteptat să revină în România Primasport.ro
William Baeten e OUT! Fostul „număr 1” de la FCSB rămâne liber de contract şi este aşteptat să revină în România
11:30
Rapid şi-a dat acordul pentru cedarea lui Denis Ciobotariu! Decizia finală stă în mâinile jucătorului Primasport.ro
Rapid şi-a dat acordul pentru cedarea lui Denis Ciobotariu! Decizia finală stă în mâinile jucătorului
11:20
După Jaqueline Cristian, nici Sorana Cîrstea nu a trecut de primul tur la dublu la Australian Open Primasport.ro
După Jaqueline Cristian, nici Sorana Cîrstea nu a trecut de primul tur la dublu la Australian Open
11:10
Fanii l-au umilit pe Bernabeu, iar Vinicius a făcut anunţul chiar după ce a strălucit cu Monaco: ”Mai am un an de contract!” Primasport.ro
Fanii l-au umilit pe Bernabeu, iar Vinicius a făcut anunţul chiar după ce a strălucit cu Monaco: ”Mai am un an de contract!”
