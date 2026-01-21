Rogobete: Dacă discutăm despre servicii medicale la distanţă, asta înseamnă telemedicină. Ea poate fi împărţită în consultaţii, diagnostice la distanţă, apoi, poate exista componenta de tele-terapie intensivă, adică o terapie intensivă de rang inferior
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, miercuri seară, că proietul privnd introducerea telemedicinei în România urmează să fe supus aprobării Guvernului, cel mai probabil săptămâna viitoare. Telemedicina înseamnă servicii medicale la distanţă sau chiar o terapie intensivă de rang inferior.
Ministrul Sănătăţii: Eu am avut un mandat în care s-au întâmplat lucruri, o serie de reforme, dar şi un mandat greu / România are nevoie, cât mai repede, de o lege corectă, primul rând, o lege cerebrală, o lege raţională a malpraxisului # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat că România are nevoie cât mai repede de o lege a malpraxisului, nu ”o cârpeală”, ci o lege care să asigure demnitatea personalului medical.
Victimă a unui stop cardiac în timpul unui meci în decembrie 2024, Edoardo Bove a semnat cu Watford şi va juca din nou fotbal # News.ro
Absent de pe terenuri de la stopul cardiac suferit în timpul unui meci în decembrie 2024, Edoardo Bove a semnat miercuri cu Watford în Championship, liga a doua engleză. Italianul a semnat un contract pe cinci ani şi jumătate.
Vicecampioana CSM Oradea a fost învinsă miercuri, în deplasare, de formaţia KK Bosna, scor 76-63 (33-32), în etapa a IV-a din grupa L a FIBA Europe Cup.
Grindeanu, întrebat câte procente a pierdut PSD de când se află în coaliţie: Avem scorul obţinut la parlamentare, 21-22% / În urmă cu câteva luni aveam 15% / Suntem pe un trend uşor ascendent # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, miercuri seară, că social-democraţii au în sondaje 21-22%, cât au înregistrat şi la alegerile parlamentare din 2024. El a recunoscut că în urmă cu câteva luni PSD ajunsese la 15% şi a menţionat că partidul se află pe un trend uşor descendent.
Farmacistul Beatrice Speteanu: Exportăm mai multe medicamente decât importăm / În România avem preţurile cam printre cele mai mici din Europa la majoritatea medicamentelor # News.ro
Preşedintele Asociaţiilor Farmaciilor Tradiţionale şi a Practicienilor, Beatrice Speteanu, a declarat, miercuri seară, că România exportă mai multe medicamente decât importă, deoarece preţul medicamentelor este foarte mic.
UPDATE - Trump anunţă că a stabilit cu Mark Rutte cadrul unui viitor acord cu privire la Groenlanda şi nu va mai impune taxe vamale de la 1 februarie: „Această soluţie, dacă va fi finalizată, va fi una excelentă pentru SUA” # News.ro
Preşedintele america Donald Trump a anunţat miercuri că a elaborat „cadrul unui viitor acord” cu şeful NATO şi că nu va impune taxe vamale pe 1 februarie ţărilor pe care le ameninţase cu o asemenea măsură pentru că se opun planurilor sale de preluare a Groenlandei.
Grindeanu: Văd că sunt tot felul de domni care încearcă să ne împingă afară din această coaliţie. Poate doresc să facă coaliţie cu AUR / Dorim să facem parte din această coaliţie, dar nu doar pe post de ridicători de mână # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a reclamat, miercuri seară, că ”sunt tot felul de domni” care încearcă să împingă social-democraţii afară din această coaliţie, sugerând că poate aceştia doresc să facă alianţă cu AUR în locul PSD-ului. El a menţionat că social-democraţii doresc să facă parte din această coaliţie, ”dar nu pe post de ridicători de mână”.
Liga Campionilor: Galatasaray, 1-1 cu Atletico Madrid într-un meci arbitrat de Istvan Kovacs / Qarabag, victorie in extremis în partida cu Frankfurt # News.ro
Formaţia Galatasaray a remizat, miercuri seară, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa Atletico Madrid, într-un meci din etapa a şaptea a grupei Ligii Campionilor. Confruntarea a fost arbitrată de Istvan Kovacs.
Indicele Dow Jones urcă cu 600 de puncte după ce Trump renunţă la tarifele pentru Europa, anunţând un cadru pentru un viitor acord privind Groenlanda # News.ro
Bursa americană şi-a revenit puternic miercuri, după ce preşedintele Donald Trump a anunţat că renunţă la noile tarife pentru statele europene, invocând ”un cadru pentru un viitor acord” privind Groenlanda şi regiunea arctică, transmite Reuters.
America va fi un „far” pentru Occident, declară preşedintele argentinian Javier Milei la Davos # News.ro
Preşedintele argentinian Javier Milei, principalul aliat al lui Donald Trump în America Latină, a criticat socialismul în discursul său rostit la Forumul Economic Mondial de la Davos, afirmând că „America va fi farul care va lumina Occidentul”, relatează Le Figaro.
Trump anunţă că nu va impune taxe vamale pe 1 februarie ţărilor pe care le-a ameninţat în cazul Groenlanda # News.ro
Preşedintele america Donald Trump a anunţat miercuri că a elaborat „cadrul unui viitor acord” cu şeful NATO şi că nu va impune taxe vamale pe 1 februarie ţărilor pe care le ameninţase cu o asemenea măsură pentru că se opun planurilor sale de preluare a Groenlandei.
Beatrice Speteanu, farmacist: Găsim foarte greu anumite medicamente din toate ariile terapeutice / Ceea ce mi se pare cel mai periculos şi grav este faptul că lipseşte din farmacii o formă de morfină tablete cu eliberare rapidă # News.ro
Preşedintele Asociaţiilor Farmaciilor Tradiţionale şi a Practicienilor, Beatrice Speteanu, a atras atenţia că sunt foarte multe medicamente care lipsesc din farmacii, printre care morfina tablete cu eliberare rapidă.
Ochelarii de soare tip „Top Gun” ai lui Macron cuceresc internetul. Însuşi Trump i-a remarcat în timpul discursului de la Davos: „Ce naiba s-a întâmplat?” # News.ro
Ochelarii de soare de aviator cu care a apărut în ultimele zile preşedintele francez Emmanuel Macron au atras atenţia, utilizatorii reţelelor sociale dezbătând alegerea sa de a adopta un look „Top Gun” în timp ce îl critica pe preşedintele american Donald Trump în legătură cu Groenlanda. Miercuri, în timpul discursului rostit la Davos, însuşi Donald Trump i-a remarcat ironic, relatează Reuters.
Preşedintele PSD: Lumea se schimbă / România nu poate să rămână într-o zonă mioritică - ne uităm şi vorbim cu luna şi cu stelele în timp ce alţii se pregătesc şi se organizează / E nevoie de o consultare largă pe principale teme de politică externă # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindanu, a declarat că, în condiţiile în care lumea se schină, România nu poate rămâne ”într-o zonă mioritică - ne uităm şi vorbim cu luna şi cu stelele” în timp ce alte state se organizează şi se pregătesc. De asemenea, Grindeanu crede că România nu-şi permite să refuze o invitaţie de la preşedintele SUA şi este de părere că este necesară o cunsultare largă a forţelor politice pe teme de politică externă şi securitate naţională.
Grindeanu, întrebat dacă am fost victimele unei scamatorii în legătură deficitul: Da, dar mai elaborată / Deficitul se dovedeşte a nu fi fost real / E în jur de 8%, ce lucruri extraordinare s-au întâmplat în afară de creşterea TVA?! # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, susţine că am fost victimele unei scamatorii în legătură cu deficitul, dar una mai elaborată, precizând că deficitul care fusese anunţat în urmă cu jumătate de an se dovedeşte a nu fi real. El a explicat că deficitul este în jur de 8% şi în afară de creşterea TVA la 21% nu s-au întâmplat alte lucruri extraordinare, încasările la buget fiind asemănătoare.
Sorana Cîrstea, locul 41 WTA, o va înfrunta joi pe japoneza Naomi Osaka în turul doi al turneului de grand slam Australian Open.
Volei feminin: CSO Voluntari – Volei Alba Blaj şi Dinamo Bucureşti – CSM Bucureşti, în semifinalele Cupei României # News.ro
Miercuri s-au disputat ultimele partide din sferturile Cupei României, iar rezultatele au stabilit tabloul complet al semifinalelor.
Grindeanu: Când principalul furnizor de securitate pentru ţara ta, în speţă pentru România, îţi adresează o invitaţie să participi la un Consiliu pentru Pace, spui da, fără rezerve şi niciodată costurile nu sunt prea mari # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că România ar trebui să participe la Consiliul pentru Pace şi apreciază că pentru asigurarea securităţii naţionale ”niciodată costurile nu sunt prea mari”.
Franţa nu intenţionează să boicoteze Cupa Mondială din cauza situaţiei cu privire la Groenlanda # News.ro
Ministrul francez al sportului a declarat că nu se aşteaptă ca ţara sa să se retragă din Cupa Mondială FIFA 2026 - care se va desfăşura în mare parte în Statele Unite în această vară - din cauza ameninţărilor preşedintelui Donald Trump la adresa Franţei. în legătură cu Groenlanda, relatează Reuters.
Sorin Grindeanu crede că premierul sau preşedintele României ar fi trebuit să fie la Davos: Europa de Est trebuie să se audă la Davos şi cine altcineva în afară de România, până la urmă cea mai importantă voce din sud-estul Europei, să fie reprezentat aco # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri seară, că preşedintele Nicuşor Dan sau premierul Ilie Bolojan ar fi trebuit să reprezinte România la Forumul Economic Mondial de la Davos, unde sunt prezenţi zeci de lideri importanţi ai lumii, în frunte cu preşedintele american Donald Trump. Grindeanu crede că vocea Europei de Est ar fi trebuit să se audă acolo, iar Româna este principalul reprezentant al acesteia.
UPDATE - Călin Georgescu, Horaţiu Potra şi ceilalţi 20 de inculpaţi din dosarul în care sunt acuzaţi de acţiuni împotriva ordinii constituţionale, la Curtea de Apel Bucureşti / Judecata, în cameră preliminară/ Instanţa a dat termen pentru 11 februarie # News.ro
Curtea de Apel Bucureşti a stabilit termen la 11 februarie.
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, aşteptată să participe la manifestările de la Iaşi de Ziua Unirii, la care va fi prezent Nicuşor Dan. O confirmare oficială ar putea veni în zilele următoare # News.ro
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, este aşteptată să participe la manifestările oficiale organizate de Ziua Unirii la Iaşi, o confirmare în acest sens urmând să vină în zilele următoare. Potrivit unor surse politice, Maia Sandu a fost invitată să participe la manifestările oficiale de la Iaşi, însă prezenţa acesteia la eveniment este deocamdată incertă.
Preşedinta BCE a ieşit din sală la un dineu la Davos, exasperată de discursul secretarului american al comerţului care critica Europa. Oficialul SUA a fost huiduit, iar gazda a încheiat evenimentul înainte de desert # News.ro
Preşedinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a părăsit un dineu la Forumul Economic Mondial în timpul unui discurs critic la adresa Europei susţinut de secretarul american al comerţului, Howard Lutnick, iar gazdele au încheiat evenimentul înainte de desert, au declarat surse familiarizate cu subiectul citate de Reuters. Oficialul american a fost huiduit de audienţă, printre cei nemulţumiţi de discursul său fiind fostul vicepreşedinte democrat al SUA Al Gore, scrie şi Financial Times.
Oana Ţoiu: Legea care a intrat în vigoare astăzi nu priveşte nicio restricţie privind dreptul de cetăţenie al comunităţilor româneşti din Ucraina. Aceasta a fost o informaţie falsă, amplificată politic # News.ro
Ministrul de Externe Oana Ţoiu a declarat, miercuri, că legea care a intrat în vigoare astăzi în Ucraina nu priveşte nicio restricţie privind dreptul de cetăţenie al comunităţilor româneşti din Ucraina şi aceasta a fost o informaţie falsă, amplificată politic.
Curtea de Apel Alba Iulia, aşteptată să se pronunţe în dosarul privind solicitarea ANAF de instituire a sechestrului asigurător asupra unor bunuri ale fostului preşedinte Klaus Iohannis # News.ro
Curtea de Apel Alba Iulia este aşteptată să se pronunţe, joi, în dosarul în care Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) solicită instituirea sechestrului asigurător asupra unor bunuri ale fostului preşedinte Klaus Iohannis. Apelul se judecă după ce Tribunalul Sibiu a respins, în noiembrie anul trecut, solicitarea ANAF de instituire a măsurilor asigurătorii asupra bunurilor lui Iohannis şi ale familiei sale, pentru a se garanta recuperarea sumelor cuvenite statului, pentru lipsa de folosinţă a cotei de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu. Familia fostului preşedinte a refuzat să plătească voluntar banii, după ce a pierdut dreptul de proprietate asupra imobilului.
Oana Ţoiu: N-aş spune deloc despre România că este o ţară care se află într-o irelevanţă strategică / Diplomaţia economică, în România, are nevoie de revitalizare şi nu putem să subestimăm cât de important este ca celalte ţări să ne vadă activi # News.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a declarat miercuri că nu ar spune deloc despre România că este o ţară care se află într-o irelevanţă strategică, ea menţionând despre prezenţa delegaţiei României la Forumul Economic de la Davos că diplomaţia economică, în România, are nevoie de revitalizare şi nu putem să subestimăm cât de important este ca celalte ţări să ne vadă activi.
Oana Ţoiu: Invitaţia ca preşedintele Nicuşor Dan să se alăture Coaliţiei pentru Pace a fost primită cu bucurie / A rămas sub analiză, nu doar la nivelul României, o componentă juridică mai extinsă care are nevoie de clarificări de la SUA # News.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a declarat miercuri că Oana Ţoiu invitaţia transmisă de preşedintele SUA, Donald Trump, preşedintelui României, Nicuşor Dan, să se alăture Coaliţiei pentru Pace a fost primită cu bucurie, dar a rămas sub analiză, nu doar la nivelul României, o componentă juridică mai extinsă care are nevoie de clarificări de la SUA, ea precizând că este improbabil ca mai multe ţări din lume să poată finanţa şi să poată acţiona în două structuri cu misiuni similare care ar acţiona în paralel, de exemplu, ONU.
Rectorul Universităţii Politehnica Mihnea Costoiu, Doctor Honoris Causa al Universităţii Tehnice a Moldovei - FOTO, VIDEO # News.ro
Rectorul Universităţii Politehnica Bucureşti Mihnea Costoiu, a primit miercuri titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii Tehnice a Moldovei. În discursul său, Costoiu a declarat că a reuşit să convingă o comunitate să lupte pentru nişte idei care păreau, la început, poate prea ambiţioase. El a mai spus că Universitatea Tehnică a Moldovei este unul dintre partenerii alături de care Politehnica Bucureşti doreşte să construiiască o viziune comună, de universitate antreprenorială. ”Credem că ne aflăm într-un moment istoric în care putem să reprezentăm un punct de inflexiune pentru întreaga regiune. Însă este un proces îndelungat”, a spus el.
Trump pretinde în continuare Groenlanda, dar insistă că „nu va folosi forţa”. Ministrul de externe al Danemarcei: Problema nu a dispărut # News.ro
Ministrul danez de externe, Lars Løkke Rasmussen, a salutat asigurările date de Donald Trump în discursul de miercuri de la Davos că SUA „nu vor folosi forţa” pentru a cuceri Groenlanda, dar consideră că discursul preşedintelui american arată că ambiţiile sale sunt încă „intacte”.
Clasamentul mondial al universităţilor pe discipline realizat de Times Higher Education - Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, prezentă în 9 din cele 11 domenii evaluate la nivel global - DOCUMENT # News.ro
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca anunţă, miercuri, că este prezentă în 9 din cele 11 domenii evaluate la nivel global în Clasamentul mondial al universităţilor pe discipline realizat de Times Higher Education, având cea mai puternică prezenţă din România. UBB împarte primul loc la nivel naţional pe diferite domenii cu Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea Bucureşti, dar şi alte universităţi, ocupând singură locul 1 naţional în domeniul Inginerie.
CM-2026: Un „FIFA Pass” pentru a obţine mai repede o viză pentru Statele Unite / Sistemul de programare prioritară a interviurilor pentru viză este acum funcţional # News.ro
FIFA a anunţat că orice persoană care deţine un bilet pentru Cupa Mondială din 2026 va putea beneficia de programări prioritare pentru a depune o cerere de viză pentru a intra pe teritoriul Statelor Unite. Sistemul FIFA de programare prioritară a interviurilor, sau FIFA PASS, este acum funcţional.
Bogdan Ivan, discuţii la Davos cu Directorul General al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică, despre rolul energiei nucleare în România: Am fost foarte ferm. Vrem să decarbonizăm economia, dar o vom face pragmatic şi intelivent # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a avut discuţii, miercuri, la Forumul de la Davos, cu Directorul General al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică, despre rolul energiei nucleare în România, el afirmând că energia nucleară nu este o dezbatere teoretică ci este o decizie strategică iar mesajul său a fost foarte ferm, că vrem să decarbonizăm economia, dar o vom face pragmatic şi inteligent.
Ministerul Sănătăţii a suspus dezbaterii publice proiectul unei ordonanţe care va reglementa telemedicina/ Rogobete: Este un instrument util pentru sistemul de sănătate, dar nu poate fi o soluţie universală/ Detaliile, reglementate prin acte subsecvente # News.ro
Ministerul Sănătăţii a suspus, miercuri, dezbaterii publice proiectul unei ordonanţe care va reglementa telemedicina, ceea ce, potrivit ministrului Sănătăţii, Alexanru Rogobete, este un instrument util pentru sistemul de sănătate, dar nu poate fi o soluţie universală. Nu toate specialităţile medicale şi nu toate situaţiile clinice pot fi gestionate la distanţă în condiţii de siguranţă, de aceea detaliile vor fi reglementate prin acte subsecvente.
PNL: Votul din Parlamentul European de trimitere a Acordului UE-Mercosur la CJUE, contra intereselor româneşti, contra agriculturii şi industriei României şi Uniunii Europene / Clauzele de salvgardare pentru fermieri nu vor mai putea fi aplicate # News.ro
Partidul Naţional Liberal consideră că votul din Parlamentul European de trimitere a Acordului UE-Mercosur la CJUE – contra intereselor româneşti, contra agriculturii şi industriei României şi Uniunii Europene, iar prin acest vot, clauzele de salvgardare pentru fermieri propuse şi susţinute de Delegaţia României la PPE (PNL şi UDMR), precum măsurile rapide şi transparente pentru protejarea pieţei agricole şi sprijin real pentru fermieri, astfel încât competitivitatea şi viitorul agriculturii europene să nu fie compromise, nu vor mai putea fi aplicate.
MAE, după ce PSD a cerut clarificări de ce România a fost omisă de pe lista statelor pentru care Ucraina a reglementat dubla cetăţenie: Modificarea legislativă în cauză vizează obţinerea cetăţeniei ucrainene # News.ro
Ministerul Afcaerilor Externe a transmis, miercuri, după ce PSD a cerut clarificări de ce România a fost omisă de pe lista statelor pentru care Ucraina a reglementat dubla cetăţenie, că modificarea legislativă în cauză vizează obţinerea cetăţeniei ucrainene de către cetăţeni străini care luptă ca voluntari în cadrul forţelor armate ucrainene sau desfăşoară activităţi umanitare pe teritoriul Ucrainei, familiile acestora, precum şi pentru a menţine şi întări legăturile cu statul ucrainean ale comunităţilor ucrainene din străinătate.
Trump avertizează Canada să fie „recunoscătoare” faţă de Statele Unite: „Canada există datorită Statelor Unite. Aminteşte-ţi asta, Mark, data viitoare când vei face declaraţii” # News.ro
Preşedintele Donald Trump a avertizat Canada, miercuri, în discursul său de la Davos, că ar trebui să fie mai „recunoscătoare” faţă de Statele Unite, relatează CNN.
Gavin Newsom cataloghează discursul lui Trump la Davos drept ”remarcabil de plictisitor” şi ”remarcabil de insignifiant” # News.ro
Discursul preşedintelui american Donald Trump la Forumul Economic Mondial (WEF), miercuri, la Davos, a fost ”remarcabil de plictisitor” şi ”remarcabil de insignifiant”, apreciază guvernatorul Californiei Gavin Newsom, relatează CNN.
Cântăreţul franco-israelian Noam Bettan a fost ales să reprezinte Israelul la concursul Eurovision care va avea loc la Viena în luna mai.
”Tăceţi din gură!” şi vindeţi Groenlanda, le transmite senatorul republican Lindsey Graham liderilor europeni, ”dacă au o jumătate de creier”, după discursul lui Trump la Davos # News.ro
Senatorul republican Lindsey Graham anunţă că le cere liderilor europeni să vândă Groenlanda Statelor Unite, după ce discursul preşedintelui american Donald Trump l-a convins că America are nevoie de ea din motive de securitate naţională, relatează CNN.
Viena închide muzee dedicate compozitorilor şi reduce programul de vizitare ca parte a măsurilor de austeritate # News.ro
Viena va închide în acest an porţile mai multor muzee dedicate compozitorilor celebri, deoarece capitala Austriei reduce bugetul pentru cultură pentru a îndeplini obiectivele de cheltuieli publice, scrie The Guardian.
Oana Ţoiu: Preşedintele Trump ne-a întrebat la Davos dacă Europa ar răspunde apelului SUA în momente de nevoie. Istoria a răspuns deja la această întrebare: După 11 septembrie, România a răspuns apelului, chiar dacă nu era membru NATO # News.ro
Ministrul de Externe Oana Ţoiu răspunde afirmaţiei preşedintelui Donald Trump, care a întrebat la Davos dacă Europa ar răspunde apelului SUA în momente de nevoie, ea precizând că istoria a răspuns deja la această întrebare, pentru că, după atacul din 11 septembrie, România a răspuns apelului, chiar dacă nu era membru NATO şi odată ce Articolul 5 a fost declanşat, soldaţii români s-au îndreptat spre Afganistan, la fel ca şi alţi aliaţi.
Echipa Manchester City va restitui fanilor banii cheltuiţi pe biletele pentru meciul cu Bodo/Glimt, scor 1-3 # News.ro
Echipa Manchester City va restitui banii cheltuiţi pe bilete celor 374 de suporteri care au călătorit în Norvegia pentru a asista la înfrângerea surprinzătoare a echipei lor cu 3-1 în Liga Campionilor, marţi, în partida cu Bodo/Glimt, relatează BBC.
Continuă intervenţiile la Priza de Apă Gurghiu, judeţul Mureş, unde s-au format pod de gheaţă şi depuneri / Motopompe de mare capacitete funcţionează neîntrerupt pentru a asigura alimentarea cu apă a consumatorilor din Reghin şi localităţile limitrofe # News.ro
Specialiştii de la Administraţia Naţională (AN) ”Apele Române” şi cei de la ISU Mureş continuă intervenţiile la la Priza de Apă Gurghiu, judeţul Mureş, unde s-au format pod de gheaţă şi depuneri din cauza gerului. Motopompe de mare capacitete funcţionează neîntrerupt pentru a asigura alimentarea cu apă a consumatorilor din Reghin şi localităţile limitrofe.
Accident pe DN 14, în judeţul Mureş – Două persoane au rămas încarcerate / Una este în stare gravă # News.ro
Două maşini s-au ciocnit, miercuri seară, pe DN 14, în judeţul Mureş, iar două persoane au rămas încarcerate. Ambele au fost scoase şi au fost transportate la spital, una fiind în stare gravă.
Alba: Mai multe primării suspendă plata taxelor locale, după ce au aflat din presă că ar putea beneficia în continuare de reduceri pentru că localităţile sunt în zone defavorizate # News.ro
Mai multe primării din judeţul Alba, ale unor localităţi situate în munţii Apuseni, au anunţat că suspendă, începând de joi, plata taxelor locale, măsura fiind luată după ce jurnaliştii de la Ziarul Unirea au scris că noua legislaţie care prevede majorarea impozitelor locale permite în continuare scutiri pentru zone defavorizate, precum Munţii Apuseni sau Delta Dunării.
Preşedintele american Donald Trump a confundat Groenlanda - insula pe care vrea să o anexeze - cu Islanda - în patru rânduri - în discursul pe care l-a susţinut miercuri la Forumul Economic Mondial de la Davos, relatează CNN.
Preşedintele Donald Trump intenţionează să se întâlnească joi la Davos cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, potrivit a două persoane familiarizate cu acest subiect citate de CNN.
Percheziţiţii în Bucureşti şi judeţul Ialomiţa, la persoane suspectate de fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals, abuz de încredere şi furt calificat / O persoană ar fi închiriat trei maşini pentru a le folosi în regim de ridesharing, dar le-a v # News.ro
Poliţiştii şi procurorii au făcut, miercuri, cinci percheziţii în Bucureşti şi judeţul Ialomiţa, la persoane suspectate de fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals, abuz de încredere şi furt calificat. În perioada 27 mai 2024 – 21 octombrie 2025, o persoană ar fi închiriat trei maşini pentru a le folosi în regim de ridesharing, dar le-a vândut. Alte două persoane ar fi utilizat documente nereale pentru a înmatricula maşinile, deşi ştiau că nu au fost obţinute legal.
Atenţionare de călătorie transmisă de MAE - acţiuni de protest ale transportatorilor de marfă din Muntenegru, la punctele de trecere a frontierei spre ţările vecine din spaţiul Schengen # News.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează ori intenţionează să călătorească spre sau dinspre Muntenegru asupra faptului că asociaţiile transportatorilor de marfă din această ţară au anunţat acţiuni de protest la punctele de trecere a frontierei spre/dinspre ţările vecine din spaţiul Schengen.
