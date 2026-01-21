VIDEO | Champions League, LIVE la Prima Sport! Meci nebun în Cehia! Slavia înscrie din nou în poarta Barcelonei
Primasport.ro, 21 ianuarie 2026 22:50
VIDEO | Champions League, LIVE la Prima Sport! Meci nebun în Cehia! Slavia înscrie din nou în poarta Barcelonei
• • •
Acum 15 minute
23:00
Victimă a unui stop cardiac în timpul unui meci în decembrie 2024, Edoardo Bove a semnat cu Watford şi va juca din nou fotbal # Primasport.ro
Victimă a unui stop cardiac în timpul unui meci în decembrie 2024, Edoardo Bove a semnat cu Watford şi va juca din nou fotbal
23:00
România pierde clar cu Grecia şi va juca pentru locul 7 la europeanul de polo
Acum 30 minute
22:50
VIDEO | Champions League, LIVE la Prima Sport! Meci nebun în Cehia! Slavia înscrie din nou în poarta Barcelonei
VIDEO | Champions League, LIVE la Prima Sport! Meci nebun în Cehia! Slavia înscrie din nou în poarta Barcelonei
Acum o oră
22:30
Marius Şumudică, mesaj tăios după ce a ratat victoria în ultimele minute: „Cinci puncte în 13 meciuri a obţinut echipa înainte. Cu mine are patru puncte în patru meciuri"
Marius Şumudică, mesaj tăios după ce a ratat victoria în ultimele minute: „Cinci puncte în 13 meciuri a obţinut echipa înainte. Cu mine are patru puncte în patru meciuri”
22:30
CSO Voluntari – Alba Blaj şi Dinamo Bucureşti – CSM Bucureşti sunt semifinalele Cupei României la volei feminin
CSO Voluntari – Alba Blaj şi Dinamo Bucureşti – CSM Bucureşti sunt semifinalele Cupei României la volei feminin
22:20
Dinamo, decizie finală cu privire la Devis Epassy. Portarul camerunez, ademenit cu un salariu uriaş
Dinamo, decizie finală cu privire la Devis Epassy. Portarul camerunez, ademenit cu un salariu uriaş
22:20
VIDEO | Champions League, LIVE la Prima Sport! Surpriză în meciul Barcelonei
Acum 2 ore
22:10
VIDEO | Champions League, LIVE la Prima Sport! Spectacolul Ligii Campionilor continuă de la ora 22:00
VIDEO | Champions League, LIVE la Prima Sport! Spectacolul Ligii Campionilor continuă de la ora 22:00
22:00
VIDEO | Galatasaray - Atletico Madrid 1-1. Ibericii se pot calificat în primele 8 echipe
VIDEO | Galatasaray - Atletico Madrid 1-1. Ibericii se pot calificat în primele 8 echipe
22:00
VIDEO | Qarabag - Frankfurt 3-2. Azerii dau lovitura în prelungiri şi visează la o calificare antologică
VIDEO | Qarabag - Frankfurt 3-2. Azerii dau lovitura în prelungiri şi visează la o calificare antologică
22:00
Franţa nu intenţionează să boicoteze Cupa Mondială din cauza situaţiei cu privire la Groenlanda
Franţa nu intenţionează să boicoteze Cupa Mondială din cauza situaţiei cu privire la Groenlanda
21:50
VIDEO | Champions League, LIVE la Prima Sport! Egal între Atletico Madrid şi Galatasaray! Qarabag, victorie la ultima fază cu Frankfurt
VIDEO | Champions League, LIVE la Prima Sport! Egal între Atletico Madrid şi Galatasaray! Qarabag, victorie la ultima fază cu Frankfurt
21:20
Sorana Cîrstea o înfruntă joi pe Naomi Osaka, în turul doi al turneului de mare şlem de la Australian Open
Sorana Cîrstea o înfruntă joi pe Naomi Osaka, în turul doi al turneului de mare şlem de la Australian Open
21:20
Un fost căpitan al Rapidului a fost prins conducând sub influenţa alcoolului
21:20
„Ajung aşa, mamoşi. Când pleacă afară, e total altă treabă"! Motivele pentru care „diamantele" SuperLigii nu reuşesc în străinătate | VIDEO EXCLUSIV
„Ajung aşa, mamoşi. Când pleacă afară, e total altă treabă”! Motivele pentru care „diamantele” SuperLigii nu reuşesc în străinătate | VIDEO EXCLUSIV
Acum 4 ore
20:50
Charalambous, trădat înainte de meciul cu Dinamo Zagreb? "Dacă el a făcut asta.."
20:50
Konstantinos Doumtsios pleacă de la Petrolul şi semnează cu alt club din România
20:20
"Ştim că trebuie să fim foarte atenţi". Antrenorul lui Dinamo Zagreb a analizat-o în amănunt pe FCSB
”Ştim că trebuie să fim foarte atenţi”. Antrenorul lui Dinamo Zagreb a analizat-o în amănunt pe FCSB
20:10
Se introduce un ”FIFA Pass” pentru a obţine mai repede o viză pentru Statele Unite
20:10
VIDEO | Champions League, LIVE la Prima Sport! Egalitate în primele două meciuri ale zilei
VIDEO | Champions League, LIVE la Prima Sport! Egalitate în primele două meciuri ale zilei
20:00
Manchester City va restitui fanilor banii cheltuiţi pe biletele pentru meciul cu Bodo/Glimt. "Cetăţenii" au suferit un eşec dur
Manchester City va restitui fanilor banii cheltuiţi pe biletele pentru meciul cu Bodo/Glimt. ”Cetăţenii” au suferit un eşec dur
20:00
VIDEO | Champions League, LIVE la Prima Sport! Atletico Madrid deschide scorul la Istanbul
VIDEO | Champions League, LIVE la Prima Sport! Atletico Madrid deschide scorul la Istanbul
19:50
Un nou termen pentru transferul lui Moruţan! Victor Angelescu a anuţat ziua în care mijlocaşul poate ajunge la Rapid | EXCLUSIV
Un nou termen pentru transferul lui Moruţan! Victor Angelescu a anuţat ziua în care mijlocaşul poate ajunge la Rapid | EXCLUSIV
19:40
Meci dramatic pentru Şumudică! Ce s-a întâmplat în ultima partidă a lui Al Okhdood
19:20
Legenda lui Real l-a pus la zid pe Xabi Alonso: "Nu mă miră că l-au dat afară"
Acum 6 ore
19:00
Un club de mare tradiţie pare că şi-a pierdut ultima speranţă! Consiliul Judeţean nu oferă finanţare
Un club de mare tradiţie pare că şi-a pierdut ultima speranţă! Consiliul Judeţean nu oferă finanţare
19:00
VIDEO | Champions League, LIVE la Prima Sport! Liverpool şi Barcelona reintră în scenă miercuri! Programul complet
VIDEO | Champions League, LIVE la Prima Sport! Liverpool şi Barcelona reintră în scenă miercuri! Programul complet
18:50
CIO anunţă că încă nu a avut o comunicare oficială cu Trump privind Jocurile Olimpice din 2028 de la Los Angeles
CIO anunţă că încă nu a avut o comunicare oficială cu Trump privind Jocurile Olimpice din 2028 de la Los Angeles
18:50
Granzii Turciei au pus ochii pe jucătorii români înainte de baraj! Umit Akdag, dorit de una dintre forţele din capitală
Granzii Turciei au pus ochii pe jucătorii români înainte de baraj! Umit Akdag, dorit de una dintre forţele din capitală
18:40
VIDEO | Champions League, LIVE la Prima Sport! Liverpool şi Barcelona reintră în scenă miercur! Programul complet # Primasport.ro
VIDEO | Champions League, LIVE la Prima Sport! Liverpool şi Barcelona reintră în scenă miercur! Programul complet
18:40
Umit Akdag, la un pas de lovitura carierei! O forţă din Europa îl doreşte pe fundaş
18:10
Mircea Lucescu PLEACĂ de la Naţională! Se ştie deja cine îl va înlocui
18:00
Metaloglobus s-a întărit cu un jucător de la Rapid
17:50
Open Heart, campanie pentru sănătatea inimii, în perioada Transylvania Open
17:50
Zeljko Kopic a făcut analiza lui Mateo Duţu: „A fost una dintre ţintele noastre”
17:40
S-au stabilit urnele pentru Liga Naţiunilor! Peste cine poate da România
17:30
Arnold Garita şi-a găsit echipă şi a fost prezentat oficial. Destinaţie surprinzătoare pentru atacantul dorit în trecut de FCSB
Arnold Garita şi-a găsit echipă şi a fost prezentat oficial. Destinaţie surprinzătoare pentru atacantul dorit în trecut de FCSB
17:20
OFICIAL | Un nou transfer realizat de Csikszereda! Formaţia din Miercurea Ciuc a adus un atacant din Suedia
OFICIAL | Un nou transfer realizat de Csikszereda! Formaţia din Miercurea Ciuc a adus un atacant din Suedia
17:20
Lucas Hernandez, vizat de o plângere pentru ”trafic de persoane şi muncă la negru”
17:20
Cadouri uriaşe oferite de preşedintele senegalez fiecărui jucător campion al Africii
Cadouri uriaşe oferite de preşedintele senegalez fiecărui jucător campion al Africii
17:20
Eleganţa lui Federer dincolo de terenul de tenis. Alcaraz, impresionat de "swing"-ul elveţianului
Eleganţa lui Federer dincolo de terenul de tenis. Alcaraz, impresionat de "swing"-ul elveţianului
Acum 8 ore
17:10
Extrema naţionalei Eva Kerekeş a schimbat echipa
17:10
Dzeko pleacă de la Fiorentina şi semnează cu liderul din Germania!
16:40
România va avea în premieră o echipă naţională la Raliul Istoric Monte Carlo
16:40
Transferul lui Moruţan la Rapid, blocat chiar de către jucător! Motivul pentru care internaţionalul român nu şi-a încheiat înţelegerea cu Aris
Transferul lui Moruţan la Rapid, blocat chiar de către jucător! Motivul pentru care internaţionalul român nu şi-a încheiat înţelegerea cu Aris
16:10
Fabulos! Grandul din Madrid a pus 20 de milioane de euro pe masă pentru fostul jucător de la Dinamo
Fabulos! Grandul din Madrid a pus 20 de milioane de euro pe masă pentru fostul jucător de la Dinamo
15:40
OUT de la Dinamo! După Kyriakou şi Luca Bărbulescu, „câinii" s-au mai despărţit de încă un jucător
OUT de la Dinamo! După Kyriakou şi Luca Bărbulescu, „câinii” s-au mai despărţit de încă un jucător
15:30
E gata! Becali a anunţat primul 11 la FCSB: ”Regula U21 e o tâmpenie!”
15:30
Moştenirea lui Leonardo da Vinci luminează JO de la Milano-Cortina cu două vase olimpice
Moştenirea lui Leonardo da Vinci luminează JO de la Milano-Cortina cu două vase olimpice
15:20
E gata! Becali a anunţat primul 11 las FCSB: ”Regula U21 e o tâmpenie!”
