Jurnal Antena Sport | Au o imagine în lume

Un jucător de la FCSB s-a accidentat şi nu va face deplasarea în Croaţia, pentru meciul cu Dinamo Zagreb. Partida din etapa a şaptea a grupei de Europa League se va disputa joi, de la ora 22:00. Vlad Chiricheş a suferit o accidentare şi nu va fi apt pentru confruntarea cu Dinamo Zagreb. Veteranul din […]