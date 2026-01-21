Revolător. Taxele pe care Mihai Neşu trebuie să le plătească în 2026 la fundaţia lui
Antena Sport, 21 ianuarie 2026 22:50
Situaţie incredibilă. De taxele impuse în 2026 nu a scăpat nici Mihai Neşu. Fostul fotbalist a declarat că, în urma reformei Guvernului, fundația pe care o conduce a pierdut scutirea de la plata impozitului pe locuințe. Astfel, este obligat să plătească, în fiecare an, nu mai puțin de 36.000 de euro! „Avem o relație bună […]
• • •
Acum 30 minute
22:50
Situaţie incredibilă. De taxele impuse în 2026 nu a scăpat nici Mihai Neşu. Fostul fotbalist a declarat că, în urma reformei Guvernului, fundația pe care o conduce a pierdut scutirea de la plata impozitului pe locuințe. Astfel, este obligat să plătească, în fiecare an, nu mai puțin de 36.000 de euro! „Avem o relație bună […]
22:50
Cristiano Ronaldo a marcat din nou pentru Al-Nassr! Portughezul, cu un pas mai aproape de golul 1000 # Antena Sport
Cristiano Ronaldo nu se dezminte la aproape 41 de ani, asta după ce portughezul a marcat un nou gol pentru cei de la Al-Nassr. Atacantul lusitan a înscris miercuri în poarta celor de la Damac. Victoria a adus-o pe Al-Nassr la patru puncte în spatele liderului Al-Hilal, care are însă un meci mai puțin disputat. […]
Acum 2 ore
22:10
Turcii au comentat arbitrajul lui Istvan Kovacs din Galatasaray – Atletico Madrid: „O prestație extraordinară” # Antena Sport
Istvan Kovacs s-a aflat la centrul partidei de UEFA Champions League dintre Galatasaray și Atletico Madrid, încheiată cu scorul de 1-1. Centralul din Carei a acordat nu mai puțin de șapte cartonașe galbene. Turcii au reacționat imediat după fluierul final și au „aplaudat" prestația arbitrului român, care a gestionat excelent disputa de la Istanbul, fără […]
22:00
Daniel Graovac a jucat pentru Dinamo Zagreb, acum vrea să-i bată: “Avem o finală de jucat” # Antena Sport
Daniel Graovac a debutat în fotbal la echipele de juniori ale celor de la Dinamo Zagreb, dar nu a bifat vreun meci la seiniori. Întrebat ce înseamnă pentru el Dinamo Zagreb, Graovac a fost rezervat. "Am venit pe «Maksimir» pentru prima dată când aveam 15-16 ani. Am fost un jucător tânăr, în echipa de juniori, […]
21:40
„Era un bătăuș, ne abuza fizic!” Istoria sângeroasă a participării Irakului la Mondialul din 1986 # Antena Sport
La sfârșitul lunii martie, Irak se va afla față în față cu propria istorie: „leii din Mesopotamia" vor juca barajul intercontinental pentru calificarea la Campionatul Mondial. Echipa pregătită de australianul Graham Arnold va întâlni câștigătoarea meciului dintre Bolivia și Surinam, iar o victorie ar reprezenta revenirea la Cupa Mondială, după 40 de ani de absență. […]
21:40
Galatasaray – Atletico Madrid 1-1. Istvan Kovacs a acordat 7 cartonașe. De la 22:00 joacă Man și Dragomir # Antena Sport
Istvan Kovacs arbitrează duelul dintre Galatasaray şi Atletico Madrid, din etapa a şaptea a grupei de Champions League. Partida de la Istanbul se va disputa azi, de la ora 19:45, şi va fi în format live text, pe as.ro. Atletico Madrid ţinteşte victoria în meciul cu Galatasaray pentru a reveni pe loc direct calificabil în […]
21:30
Marius Șumudică trăiește la intensitate maximă pe banca celor de la Al-Okhdood. Echipa tehnicianului român a ratat dramatic victoria în disputa cu Al Riyadh, fiind egalată în al cincilea minut de prelungire. La conferința de presă de după meci, antrenorul a criticat maniera de arbitraj, echipa sa evoluând aproape o repriză în inferioritate numerică. De […]
21:20
Româncele sunt de aur şi dacă s-ar face un concurs de frumuseţe pe apă. Canotoarele au grijă să dea bine de fiecare dată pe podium când îşi primesc medaliile.
Acum 4 ore
21:10
FCSB are nevoie de victorie cu Dinamo Zagreb, altfel spune adio Europei. Ca de la dinamovist la dinamovist, Kopic le-a dat informaţii despre FCSB.
21:10
Matteo Duțu, fundaşul adus de la Milan, a ajuns în Bucureşti şi poate debuta pentru Dinamio la Sibiu.
20:40
Fost fotbalist al Rapidului, accident şi scandal cu poliţiştii. Era băut şi a fost dus în cătuşe la secţie # Antena Sport
Fostul fotbalist român Nicolae Stanciu, cunoscut pentru perioada petrecută la Rapid București, a fost protagonistul unui incident şocant! Pe 21 ianuarie, în jurul orei 14:00, acesta a intrat în coliziune cu un autoturism parcat regulamentar, anunţă cancan.ro. În urma incidentului, Nicolae Stanciu a fost testat cu aparatul alcooltest, înregistrând o valoare o valoare de 1.04 […]
20:20
Ce cuvinte i-a spus Cristiano Bergodi lui Gigi Becali când l-a dat afară din vestiar! Antrenorul a recunoscut # Antena Sport
În septembrie 2009, Cristiano Bergodi era demis de Gigi Becali la vestiare, cu scandal, după un meci al FCSB cu Șerif Tiraspol, scor 0-0. La pauză scorul era 0-0, iar în momentul în care jucătorii au intrat în vestiar, Gigi Becali certa deja jucătorii. Momentul l-a înfuriat pe Bergodi, care l-a dat afară pe latifundiar. […]
20:10
Risto Radunovic știe de ce are nevoie FCSB pentru a învinge la Zagreb: „Trebuie să fim pozitivi” # Antena Sport
FCSB va avea parte de un meci tare joi seară la Zagreb, iar victoria este crucială în contextul clasării pe un loc de play-off. Elias Charalambous a prefațat disputa contra croaților și a explicat ce ar putea aduce succesul. La antrenamentul oficial de miercuri seară, Risto Radunovic a vorbit despre importanța jocului. Dinamo Zagreb – […]
19:40
Elias Charalambous, replică fină pentru Zeljko Kopic după ce a dat informaţii la Zagreb: “Nu e stilul meu” # Antena Sport
Mario Kovacevic, tehnicianul celor de la Dinamo Zagreb, a declarat că a discutat cu Zeljko Kopic, antrenorul clubului Dinamo București și fost tehnician la Dinamo Zagreb, pentru a afla cât mai multe detalii despre campioana României. Informaţia a fost recunoscută în conferinţa de presă premergătoare meciului. Întrebat dacă este deranjat că Kopic a oferit informaţii […]
19:40
Coșmar pentru Marius Șumudică! Echipa sa, egalată în prelungiri într-un meci vital pentru supraviețuire # Antena Sport
Marius Șumudică trăiește intens lupta pentru evitarea retrogradării în Arabia Saudită, după un nou meci „încins" pe banca celor de la Al-Okhdood. Echipa tehnicianului român a scos doar un punct pe teren propriu în disputa cu Al Riyadh, confruntare pe care gruparea gazdă a încheiat-o în inferioritate numerică. Al-Okhdood – Al Riyadh 2-2 Marius Șumudică […]
Acum 6 ore
19:10
România se bate în martie cu Turcia şi la handbal! Mesajul selecţionerului George Buricea pentru echipa lui Mircea Lucescu # Antena Sport
George Buricea, selecţionerul naţionalei României de handbal masculin, a vorbit după Campionatul European din Danemarca despre ce urmează pentru tricolori. În luna martie, echipa de handbal va juca o dublă de calificare pentru play-off-ul pentru Campionatul Mondial împotriva Turciei. Tot în luna martie, naţionala de fotbal va juca împotriva Turciei semifinala barajului de calificare la […]
18:50
Mutarea momentului din Liga 1. Rapid a cedat un jucător sub formă de împrumut la Metaloglobus. Este vorba de Robert Bădescu, jucător de 20 de ani. El a fost crescut de Rapid, iar în actuala ediţie de campionat a evoluat în şapte partide. Împrumutul lui Robert Bădescu a fost anunţat oficial de clubul Rapid, însoţit […]
18:10
Cristi Chivu poate da lovitura! Lautaro Martinez poate convinge un campion mondial să semneze cu Inter # Antena Sport
Argentinianul Lautaro Martinez, căpitanul lui Inter Milano, l-ar putea convinge pe compatriotul său Emiliano Martinez, portarul lui Aston Villa, să vină la echipa italiană, al cărei antrenor este românul Cristian Chivu, scrie site-ul Football Italia. Inter îşi face deja planuri pentru vară şi va porni în căutarea unui nou portar titular, Yann Sommer urmând să […]
18:10
Fenerbahce vrea să transfere un român. Negocierie au fost avansate de turci, iar jucătorul vizat este Umit Akdag. Fotbalistul a fost dorit şi în România, de Gigi Becali, la FCSB, dar şansele să ajungă în România au fost infime. Acum, în Turcia se discută transferul jucătorului la Fenerbahce. În mod paradoxal, Umit este avantajat să […]
18:00
Distracția la cazino devine rapid neplăcută când pierzi mai mult decât îți permiteai. Nu e vorba de noroc, ci de disciplină. Un buget bine gestionat e diferența dintre o sesiune distractivă și una pe care o regreți a doua zi. Stabilește o sumă înainte să începi Prima regulă e simplă: decide cât ești dispus să […]
17:50
Antrenorul lui Dinamo Zagreb, concentrat înaintea meciului cu FCSB: „Decisiv. Ne-am pregătit să câștigăm” # Antena Sport
Dinamo Zagreb – FCSB este meciul zilei de joi în grupa principală de UEFA Europa League, campioana României având nevoie de o victorie pentru a menține vii șansele de calificare în play-off. Moralul „elevilor" pregătiți de Elias Charalambous nu este unul tocmai bun, FCSB fiind învinsă în primul meci oficial de FC Argeș, eșecul cântărind […]
17:40
Camelia Voinea, în centrul unui nou scandal! Conflictul s-a încheiat cu sosirea poliţiei: “Sabrina plângea” # Antena Sport
Camelia Voinea a fost implicată într-un nou scandal, după ce a fost acuzată în ultima perioadă de fost gimnaste de abuzuri fizice şi psihice. Pe data de 17 ianuarie a avut loc un scandal în cadrul complexului "Lia Manoliu", iar conflictul s-a încheiat în momentul în care poliţia şi-a făcut apariţia. Potrivit golazo.ro, mama şi […]
17:40
AS Roma nu renunţă la Radu Drăguşin şi a venit cu o nouă propunere pentru Tottenham. Conform jurnaliștilor italieni, AS Roma a trimis deja oferte pentru a-i aduce pe Mathys Tel și Drăgușin, dar sub formă de împrumut. Londonezii strâmbă din nas la propuenerea venită de AS Roma şi a anunţat că negocierile se pot […]
17:40
Fără precedent! Decizia luată de vedetele lui Manchester City, după dezastrul cu Bodo/Glimt # Antena Sport
Bodo/Glimt a produs surpriza serii de marți în faza principală a UEFA Champions League. Gruparea norvegiană, cu un lot evaluat la 57,53 milioane de euro, a „distrus-o" pe Manchester City, după o prestație de senzație în fața propriilor suporteri. Formația antrenată de Pep Guardiola a fost susținută de 374 de fani la acest joc, iar […]
17:30
Adversarii României din Liga Națiunilor! Când are loc tragerea la sorți și cum arată urnele # Antena Sport
Naționala de fotbal a României va avea un meci crucial în luna martie, când va înfrunta Turcia în primul baraj pentru calificarea la Cupa Mondială. La începutul lunii februarie, tricolorii își vor afla adversarele și din Liga Națiunilor. După parcursul fără greșeală din Liga C, selecționata antrenată de Mircea Lucescu a promovat în Liga B, […]
17:20
Mirel Rădoi s-a despărţit în această toamnă de Universitatea Craiova, iar de atunci este liber de contract. La începutul acestui an, în Arabia Saudită s-a scris că fostul selecţioner s-ar fi înţeles cu Al-Najma, dar această mutare nu s-a concretizat. În cele din urmă, Al-Najma a decis să continue pe mâna lui Mario Silva, cel […]
Acum 8 ore
17:00
Barcelona i-a pus două condiții lui Robert Lewandowski pentru a-i prelungi contractul # Antena Sport
Robert Lewandowski mai are contract cu Barcelona până la finalul acestui sezon, iar atacantul polonez își face deja planurile pentru stagiunea următoare, având în vedere faptul că nu ia în calcul retragerea din activitate. După ce clubul i-a transmis că este liber să-și caute echipă, acum gruparea catalană i-a confirmat că vrea să-i prelungească acordul, […]
16:50
Zeljko Kopic l-a descris pe Matteo Duţu şi a dezvăluit ce l-a impresionat: “Tot ce am auzit a fost pozitiv” # Antena Sport
Matteo Duţu a ajuns la Bucureşti şi urmează să semneze cu formaţia din Ştefan cel Mare în cursul zilei de joi, după ce va efectua vizita medicală. Fundaşul adus de la AC Milan a dezvăluit că discuţiile pe care le-a avut cu Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, l-au convins să semneze cu "câinii". Dinamo nu […]
16:40
Olimpiu Moruțan putea ajunge la FCSB! Cine s-a opus transferului și ce i-a transmis lui Gigi Becali # Antena Sport
Rapid București a dat cea mai importantă lovitură pe piața transferurilor în această iarnă, după ce l-a convins pe Olimpiu Moruțan să plece de la Aris pentru a ajunge în Giulești. Mijlocașul român a fost însă aproape de o revenire spectaculoasă la FCSB, dar un apropiat al lui Gigi Becali a fost cel care s-a […]
16:30
Salut! Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei la Antena Sport Update 1. Becali, apel disperat Gigi Becali a ieşit din nou la atac! Patronul FCSB-ului susţine că regula U21 impusă de FRF este falimentară şi îl acuză pe Răzvan Burleanu că distruge fotbalul românesc. 2. Performanţa carierei pentru Ruse Gabriela Ruse s-a calificat […]
16:20
„Alergie la echipe mari” – Italienii nu l-au menajat pe Cristi Chivu, după 1-3 cu Arsenal # Antena Sport
Cristi Chivu a bifat o performanță negativă marți seară în fața propriilor suporteri, Inter suferind al
16:10
Rapid, amendată drastic după derby-ul cu FCSB. Suma colosală scoasă de Dan Șucu din buzunare # Antena Sport
Rapid București a încheiat anul 2025 cu un eșec în derby-ul contra celor de la FCSB, dar clubul a primit o nouă veste proastă, la o lună de la jocul de pe Arena Națională. Concret, formația alb-vișinie a primit o amendă usturătoare din partea după ce Istvan Kovacs a fost nevoit să întrerupă partida din […] The post Rapid, amendată drastic după derby-ul cu FCSB. Suma colosală scoasă de Dan Șucu din buzunare appeared first on Antena Sport.
15:50
Istvan Kovacs arbitrează Galatasaray – Atletico Madrid, LIVE TEXT (19:45). Barcelona, Liverpool şi Bayern joacă de la ora 22:00 # Antena Sport
Istvan Kovacs arbitrează duelul dintre Galatasaray şi Atletico Madrid, din etapa a şaptea a grupei de Champions League. Partida de la Istanbul se va disputa azi, de la ora 19:45, şi va fi în format live text, pe as.ro. Atletico Madrid ţinteşte victoria în meciul cu Galatasaray pentru a reveni pe loc direct calificabil în […] The post Istvan Kovacs arbitrează Galatasaray – Atletico Madrid, LIVE TEXT (19:45). Barcelona, Liverpool şi Bayern joacă de la ora 22:00 appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
15:10
Zeljko Kopic, fanul lui Dinamo Zagreb în meciul cu FCSB: “Nu am nimic împotriva lor, dar aşa e normal” # Antena Sport
Zeljko Kopic a prefaţat duelul dintre Dinamo Zagreb şi FCSB, din etapa a şaptea a grupei de Europa League. Antrenorul lui Dinamo, care în trecut i-a antrenat pe croaţi, s-a declarat convins că partida de joi va fi una extrem de interesantă. Zeljko Kopic nu s-a ferit să recunoască faptul că îşi va susţine fosta […] The post Zeljko Kopic, fanul lui Dinamo Zagreb în meciul cu FCSB: “Nu am nimic împotriva lor, dar aşa e normal” appeared first on Antena Sport.
15:00
Gigi Becali, apel disperat: “Bă, dar distrugeți, mă, tată, fotbalul. Terminați cu prostia!” # Antena Sport
Gigi Becali a făcut din nou apel către Răzvan Burleanu şi către Federaţia Română de Fotbal să renunţe la regula U21, pe care patronul de la FCSB o consideră falimentară. Într-un moment în care FCSB luptă pentru calificarea în play-off, roş-albaştrii se confruntă şi cu problema jucătorului U21, mai ales că Toma, Cercel sau Stoian […] The post Gigi Becali, apel disperat: “Bă, dar distrugeți, mă, tată, fotbalul. Terminați cu prostia!” appeared first on Antena Sport.
14:50
Luka Doncic, un nou triple-double! Victorie pentru Los Angeles Lakers pe terenul lui Denver Nuggets # Antena Sport
Los Angeles Lakers s-a impus cu 115-107 în faţa lui Denver Nuggets, marţi, în deplasare, într-un meci din liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), graţie unei triple-duble (categorie statistică de peste zece unităţi) a vedetei Luka Doncic, autor a 38 puncte, 13 recuperări şi 10 pase decisive, informează AFP. Starul sloven a fost secondat de […] The post Luka Doncic, un nou triple-double! Victorie pentru Los Angeles Lakers pe terenul lui Denver Nuggets appeared first on Antena Sport.
14:40
Ce se întâmplă cu Ciprian Deac la CFR Cluj. Anunţul lui Iuliu Mureşan: “E supărat, dar e decizia lui Pancu” # Antena Sport
Iuliu Mureşan a dezvăluit ce se întâmplă cu Ciprian Deac la CFR Cluj. Preşedintele clujenilor a dezvăluit că veteranul echipei este nemulţumit de faptul că nu mai face parte din planurile lui Daniel Pancu. Ciprian Deac a fost lăsat acasă de antrenorul de la CFR Cluj şi nu a făcut parte din lotul echipei în […] The post Ce se întâmplă cu Ciprian Deac la CFR Cluj. Anunţul lui Iuliu Mureşan: “E supărat, dar e decizia lui Pancu” appeared first on Antena Sport.
14:30
Montreal Canadiens, victorie dramatică în faţa lui Minnesota Wild. Cole Caufield, eroul canadienilor # Antena Sport
Echipa Montreal Canadiens a învins la limită pe propriul patinoar, cu scorul de 4-3, formaţia Minnesota Wild, marţi seara, în Liga profesionistă nord-americană de hochei pe gheaţă (NHL). Gazdele au marcat golul victorios cu 15 secunde înainte de finalul meciului de la Centre Bell, prin Cole Caufield, aflat la cea de-a 25-a sa reuşită din […] The post Montreal Canadiens, victorie dramatică în faţa lui Minnesota Wild. Cole Caufield, eroul canadienilor appeared first on Antena Sport.
14:10
Matteo Duţu a ajuns în România! Motivul pentru care a ales-o pe Dinamo: “El m-a convins” # Antena Sport
Matteo Duţu a ajuns în România pentru a semna cu Dinamo. Fundaşul de 20 de ani care s-a antrenat cu echipa de seniori a lui AC Milan şi evolua în Serie D a ales să bată palma cu formaţia din Ştefan cel Mare, asta după ce a mai fost dorit şi de Universitatea Craiova. Ajuns […] The post Matteo Duţu a ajuns în România! Motivul pentru care a ales-o pe Dinamo: “El m-a convins” appeared first on Antena Sport.
14:10
Carlos Alcaraz a jucat golf cu Roger Federer la Melbourne. Imagini superbe cu cei doi campioni: “E incredibil” # Antena Sport
Carlos Alcaraz, liderul la zi al clasamentului ATP, a descoperit că eleganţa lui Roger Federer se extinde mult dincolo de terenul de tenis, după ce a jucat o partidă de golf cu asul elveţian la Melbourne, în timpul turneului Australian Open. Spaniolul nu a făcut un secret din propria pasiune pentru golf, găsindu-şi timp în […] The post Carlos Alcaraz a jucat golf cu Roger Federer la Melbourne. Imagini superbe cu cei doi campioni: “E incredibil” appeared first on Antena Sport.
14:10
Gabriela Ruse, în faţa performanţei carierei: “Îmi voi lăsa inima și sufletul acolo, pe teren” # Antena Sport
Gabriela Ruse se află în faţa celei mai importante performanţe din carieră la un turneu de Grand Slam. Sportiva de 28 de ani luptă cu Mirra Andreeva pentru un loc în optimi, ceea ce ar reprenta o premieră pentru românca de pe locul 79 WTA. Pentru asta însă, Gabriela Ruse va trebui să treacă de […] The post Gabriela Ruse, în faţa performanţei carierei: “Îmi voi lăsa inima și sufletul acolo, pe teren” appeared first on Antena Sport.
13:40
“Credeam că vine cu tăvălugul, dar nu poate”. FCSB, făcută praf de un rival din Liga 1: “Cu antrenori visaţi nu ţine” # Antena Sport
FCSB a fost făcută praf de un rival din Liga 1, Valeriu Iftime. Patronul de la Botoşani a avut o reacţie dură, la câteva săptămâni după ce spunea că roş-albaştrii vor fi ca un “tăvălug” în play-off şi se vor bate la titlu. După eşecul suferit de campioană cu FC Argeş, scor 0-1, Valeriu Iftime […] The post “Credeam că vine cu tăvălugul, dar nu poate”. FCSB, făcută praf de un rival din Liga 1: “Cu antrenori visaţi nu ţine” appeared first on Antena Sport.
13:40
Jucătorii senegalezi, premiaţi de preşedinte cu 115.000 de euro şi 1.500 de metri pătraţi pe litoral # Antena Sport
Bassirou Diomaye Faye, preşedintele Senegalului, i-a felicitat public marţi pe fotbalişti naţionalei senegaleze la întoarcerea lor în ţară, la două zile după ce au câştigat Cupa Africii Naţiunilor 2025. „Aţi câştigat cu seriozitate, cu respect, fără a pierde niciodată din vedere ceea ce reprezentaţi”, i-a lăudat Diomaye Faye, înainte de a anunţa recompense speciale pentru […] The post Jucătorii senegalezi, premiaţi de preşedinte cu 115.000 de euro şi 1.500 de metri pătraţi pe litoral appeared first on Antena Sport.
13:30
Nasser Al-Khelaifi, avertisment pentru Ousmane Dembele: “Nimeni nu e mai presus de club” # Antena Sport
PSG nu traversează cea mai bună perioadă, după eliminarea surprinzătoare din Cupa Franţei, dar şi înfrângerea de marţi din UEFA Champions League, de pe terenul lui Sporting. În toată această perioadă s-a vorbit mult şi despre viitorul lui Ousmane Dembele la echipa de pe Parc des Princes. Contractul Balonului de Aur de aur cu campioana […] The post Nasser Al-Khelaifi, avertisment pentru Ousmane Dembele: “Nimeni nu e mai presus de club” appeared first on Antena Sport.
13:20
Britanicii au prezis scorul final la Dinamo Zagreb – FCSB: “Ei sunt consideraţi uşor favoriţi” # Antena Sport
Britanicii au prezis scorul final la duelul dintre Dinamo Zagreb şi FCSB, din etapa a şaptea a grupei de Europa League. Partida din Croaţia se va disputa joi, de la ora 22:00. Britanicii au prefaţat partida şi au transmis că Dinamo Zagreb e “uşor favorită” în faţa FCSB-ului, însă se aşteaptă ca partida să fie […] The post Britanicii au prezis scorul final la Dinamo Zagreb – FCSB: “Ei sunt consideraţi uşor favoriţi” appeared first on Antena Sport.
12:50
Cum a ajuns în faliment românul celebru care cheltuia 20.000 de euro pe seară în club! Ce a ajuns să facă acum # Antena Sport
Ionuţ Luţu (50 de ani) a trăit o viaţă de film, precum chiar el a recunoscut într-un interviu acordat cu mai mulţi ani în urmă. Omul poreclit “Hagiluţu” a reuşit să piardă două milioane de dolari, bani cheltuiţi în afaceri nefericite şi la distracţii cu “prietenii”. Trecut pe la Craiova, Galatasaray, Steaua sau Rapid, dar […] The post Cum a ajuns în faliment românul celebru care cheltuia 20.000 de euro pe seară în club! Ce a ajuns să facă acum appeared first on Antena Sport.
12:40
Revenire importantă la FCSB, pentru meciul cu Dinamo Zagreb. Surprize în lotul care a plecat în Croaţia # Antena Sport
Revenire importantă la FCSB, pentru meciul cu Dinamo Zagreb. Partida din etapa a şaptea a grupei de Europa League se va disputa joi, de la ora 22:00. Siyabonga Ngezana a făcut deplasarea alături de FCSB în Croaţia, pentru partida cu Dinamo Zagreb. Fundaşul central a revenit astfel în lotul campioanei, el lipsind de la duelul […] The post Revenire importantă la FCSB, pentru meciul cu Dinamo Zagreb. Surprize în lotul care a plecat în Croaţia appeared first on Antena Sport.
12:30
Naomi Osaka, pusă la zid de Boris Becker înaintea meciului cu Sorana Cîrstea: “Nimeni nu a îndrăznit” # Antena Sport
Fostul tenisman german Boris Becker, expert pentru canalul britanic TNT Sports, a criticat-o pe ”contradictoria” Naomi Osaka, viitoarea adversară a Soranei Cîrstea, pentru intrarea extravagantă la primul ei meci de la turneul Australian Open. Vedeta japoneză a intrat marţi seară pe Rod Laver Arena, purtând o ţinută Nike sofisticată, în culori turcoaz şi alb, inspirată […] The post Naomi Osaka, pusă la zid de Boris Becker înaintea meciului cu Sorana Cîrstea: “Nimeni nu a îndrăznit” appeared first on Antena Sport.
12:30
Revenire importantă la FCSB, pentru meciul cu Dinamo Zagreb. Prezenţe surpriză în lotul care a plecat în Croaţia # Antena Sport
Revenire importantă la FCSB, pentru meciul cu Dinamo Zagreb. Partida din etapa a şaptea a grupei de Europa League se va disputa joi, de la ora 22:00. Siyabonga Ngezana a făcut deplasarea alături de FCSB în Croaţia, pentru partida cu Dinamo Zagreb. Fundaşul central a revenit astfel în lotul campioanei, el lipsind de la duelul […] The post Revenire importantă la FCSB, pentru meciul cu Dinamo Zagreb. Prezenţe surpriză în lotul care a plecat în Croaţia appeared first on Antena Sport.
12:10
Bogdan Matei şi-a dat demisia în luna decembrie din funcţia de preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Sport. În locul acestuia, preşedinte interimat a fost numit Thomas Moldovan, cel care ocupa funcţia de vicepreşedinte înainte. La o lună distanţă însă, Bogdan Matei va reveni în funcţia de preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Sport, potrivit gsp.ro, iar […] The post Răsturnare de situaţie! Cine va fi noul şef al Agenţiei Naţionale pentru Sport appeared first on Antena Sport.
