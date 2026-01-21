Revolător. Taxele pe care Mihai Neşu trebuie să le plătească în 2026 la fundaţia lui

12:50

Ionuţ Luţu (50 de ani) a trăit o viaţă de film, precum chiar el a recunoscut într-un interviu acordat cu mai mulţi ani în urmă. Omul poreclit “Hagiluţu” a reuşit să piardă două milioane de dolari, bani cheltuiţi în afaceri nefericite şi la distracţii cu “prietenii”. Trecut pe la Craiova, Galatasaray, Steaua sau Rapid, dar […] The post Cum a ajuns în faliment românul celebru care cheltuia 20.000 de euro pe seară în club! Ce a ajuns să facă acum appeared first on Antena Sport.