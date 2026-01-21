SUA: Numărul cazurilor de rujeolă continuă să crească. Peste 600 de infectări au fost raportate din toamna lui 2025 | AUDIO

11:20

25 de paciente au fost descoperite într-o magazie la Spitalul de Psihiatrie Jebel din județul Timiș, iar una dintre ele era ținută pe hol, conectată la aparatul de oxigen. Este vorba despre același spital unde în urmă cu mai puțin de o lună au fost descoperite cazuri de râie și două pavilioane au fost închise. […]