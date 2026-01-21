Covasna: Locuitorii din Sfântu Gheorghe, chemați la referendum în legătură cu nivelul taxelor locale, după ce au protestat față de creșterea acestora | AUDIO
Europa FM, 21 ianuarie 2026 12:50
Tensiunile legate de taxele locale ajung la vot. Locuitorii municipiului Sfântu Gheorghe sunt chemați la urne pe 1 martie, pentru a decide prin referendum direcția politicii fiscale a orașului în anii 2027–2028. Decizia a fost anunțată de primarul Antal Árpád, pe fondul protestelor și al nemulțumirilor exprimate de cetățeni. Edilul a precizat că va propune […]
• • •
Alte ştiri de Europa FM
Acum o oră
12:50
Cu cât au scăzut salariile șefilor de la Autoritatea de Supraveghere Financiară, după aplicarea reformei administrației publice | AUDIO # Europa FM
Efectele măsurilor fiscale luate de Guvern în administrația publică. La Autoritatea de Supraveghere Financiară, care supraveghează piețele de capital, asigurări și pensii private, s-au desființat 75 de posturi și s-au tăiat salarii, inclusiv al președintelui instituției, care acum încasează cu aproape 4000 de euro mai puțin. ASF, ANRE și ANCOM au în continuare printre cele […]
12:50
Sibiu: Incendiul care a cuprins un ansamblu TIR, pe A1, a fost lichidat. Din ce cauză ar fi izbucnit flăcările | AUDIO # Europa FM
Pompierii ISU Sibiu au intervenit de urgență, miercuri ,pe A1, în zona localității Săliște, pentru stingerea unui incendiu care a cuprins un ansamblu TIR. Traficul rutier a fost temporar restricționat pe A1, pe sensul de mers Sebeș-Sibiu, până când flăcările au fost stinse. UPDATE 10:44. Incendiul a fost stins Pompierii au lichidat incendiul. Acesta a […]
12:50
ANM: Cod galben de ger în 13 județe din nordul și centrul țării. Cum va fi vremea în Capitală | HARTĂ # Europa FM
Vremea se menține deosebit de rece în țară până la sfârșitul săptămânii. În noaptea de miercuri spre joi sunt așteptate temperaturi cuprinse între -19 și -10 grade în nordul și centrul țării. În regiunile sudice meteorologii anunță ploi pentru dimineața zilei de joi și, pe arii restrânse, depuneri de polei. Pe parcursul zilei de miercuri, […]
12:50
Guvernul Marii Britanii plănuiește restricționarea accesului minorilor la rețelele de socializare. Autoritățile vor elabora și o serie de îndrumări pentru părinți | AUDIO # Europa FM
Guvernul britanic are în vedere restricţionarea accesului copiilor la rețelele de socializare. Au fost prezentate spre consultare planurile privind accesul minorilor la platformele de social media. Printre măsuri: creşterea pragului de vârstă şi restricţionarea elementelor de design potenţial adictive ale aplicaţiilor. Ministra britanică pentru tehnologie, Liz Kendall a spus că este „hotărâtă” să le ofere […]
12:50
Vaccinul antigripal se va putea face în farmacii, de către personal calificat, conform unui ordin al ministrului Sănătății, lansat în dezbatere publică | AUDIO # Europa FM
Farmaciile vor deveni centre permanente de vaccinare antigripală, așa prevede un ordin al ministrului Sănătății, lansat în dezbatere publică. Fiecare unitate farmaceutică trebuie să asigure un spațiu dedicat vaccinării și personal calificat, iar imunizarea poate fi gratuită sau contracost. Și în prezent se poate face vaccinarea antigripală în anumite farmacii. „Da, a existat cerere. Noi […]
12:50
Covasna: Locuitorii din Sfântu Gheorghe, chemați la referendum în legătură cu nivelul taxelor locale, după ce au protestat față de creșterea acestora | AUDIO # Europa FM
Tensiunile legate de taxele locale ajung la vot. Locuitorii municipiului Sfântu Gheorghe sunt chemați la urne pe 1 martie, pentru a decide prin referendum direcția politicii fiscale a orașului în anii 2027–2028. Decizia a fost anunțată de primarul Antal Árpád, pe fondul protestelor și al nemulțumirilor exprimate de cetățeni. Edilul a precizat că va propune […]
12:50
SUA: Numărul cazurilor de rujeolă continuă să crească. Peste 600 de infectări au fost raportate din toamna lui 2025 | AUDIO # Europa FM
În Statele Unite, epidemia de rujeolă continuă să facă ravagii în sudul ţării. Numărul cazurilor de rujeolă continuă să crească, mai ales în Carolina de Sud, unde peste 600 de infectări au fost înregistrate începând din toamna anului trecut, au raportat autorităţile locale, citate de France Presse. În Carolina de Sud, un stat american de […]
12:50
Teleorman: Un marinar care naviga pe o barjă, pe Dunăre, a fost dat dispărut. Bărbatul este căutat inclusiv de echipe bulgărești | AUDIO # Europa FM
Operațiune amplă de salvare în județul Teleorman. Un marinar de pe o barjă de pe Dunăre este dat dispărut. Mai multe echipe îl caută de aproape patru ore, însă misiunea este îngreunată de ceaţă şi ger. Apelul de ajutor a venit miercuri, în jurul orei 08:00. Membrii unei barje aflate pe Dunăre în zona localităţii […]
12:50
Până în prezent nu există victime de cetăţenie română în accidentul feroviar din Catalonia, a transmis miercuri Ministerul Afacerilor Externe (MAE). „Până la acest moment nu sunt raportaţi cetăţeni români între victime (răniţi) şi nici nu au fost primite solicitări consulare la Consulatul General al Romaniei la Barcelona sau pe numerele de urgenţă”, transmite MAE. […]
12:50
Noi tentative de fraudă online, prin SMS, în perioada reducerilor. Se folosește imaginea unor firme de curierat | AUDIO # Europa FM
A început perioada reducerilor și odată cu înmulțirea comenzilor, se înmulțesc și tentativele de fraudă. Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) atrage atenția că mulți dintre cei care fac cumpărături online sunt atrași pe site-uri false, unde introduc datele cardului bancar. Una dintre tentativele de fraudă folosește imaginea Fan Courier și mesaje false de tipul: […]
12:50
Premierul Ilie Bolojan, consultări cu guvernatorul BNR pe tema bugetului țării pentru 2026. Când ar urma să fie adoptat | AUDIO # Europa FM
Premierul Ilie Bolojan s-a consultat miercuri dimineață cu guvernatorul BNR pe tema bugetului țării pentru 2026. Ieri, în ședința coaliției, liderii partidelor de la guvernare au decis să formeze un comitet pentru crearea bugetului pe 2026, care ar urma să fie aprobat de Guvern la mijlocul lunii februarie, după cum a anunțat ministrul Finanțelor, Alexandru […]
12:50
E atât de rău cu Bolojan? PSD a dat mai multe semnale publice că ar dori înlocuirea lui Ilie Bolojan mai devreme de data stabilită a rotativei guvernamentale. Partidul lui Sorin Grindeanu ar lua în calcul și o variantă în care un nou premier să fie de la PNL și să ducă mandatul până în […]
Acum 6 ore
08:50
Spania: Accident feroviar în Catalonia. Un om și-a pierdut viața, iar alte patru persoane au fost rănite | AUDIO # Europa FM
Accident feroviar în Catalonia, Spania. Un om a decedat și alte patru au fost rănite. Un tren a lovit resturile unui zid de sprijin care se prăbuşise peste calea ferată. Accidentul s-a produs la aproximativ 40 de km de Barcelona. Acest nou accident a avut loc în timp ce Spania este încă sub şocul tragediei care […]
Acum 12 ore
00:50
Alexandru Nazare, despre aderarea României la Consiliul pentru Pace: Suma de un miliard de dolari este importantă. „Deciziile privind aceste lucruri se iau în CSAT” | AUDIO # Europa FM
Decizia de a adera la Consiliul pentru Pace se va lua în cadrul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, declară ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, întrebat de jurnaliști despre suma de un miliard de dolari care ar trebui achitată drept contribuție. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare: „O sumă de un miliard de dolari este importantă” „Evident, o […]
Acum 24 ore
20:50
O șapcă roșie cu mesajul „Make America Go Away” a devenit populară, după amenințările lui Trump privind Groenlanda | AUDIO # Europa FM
O șapcă roșie cu mesajul „Make America Go Away” („Faceți America să plece”) a devenit un fenomen online, după ce Donald Trump și-a intensificat amenințările privind Groenlanda. Este o parodie a celebrei șepci MAGA. Șapca, cu litere albe pe fond roșu, a fost creată ca o formă de protest împotriva amenințărilor lui Donald Trump de […]
20:50
Fanii și legendele clubului Dinamo și-au luat rămas bun de la stadionul „Ștefan cel Mare” înainte de demolare | GALERIE FOTO # Europa FM
Fanii dinamoviști, dar și legende ale clubului, și-au luat azi rămas bun de la stadionul Dinamo, numit și Arena „Ștefan cel Mare”. Au început lucrările de demolare. Urmează să fie construită o nouă arenă modernă. În această zi istorică pentru „câinii roșii”, unii suporteri s-au despărțit cu greu de stadionul istoric, așa că au ales […]
20:50
Senatorul Paul-Ciprian Pintea, fost membru POT, a fost condamnat definitiv la un an și cinci luni de închisoare cu suspendare pentru conducere fără permis | AUDIO # Europa FM
Senatorul, fost membru POT, care își trecuse în CV că studiază la o agenție matrimonială, a fost condamnat definitiv pentru conducerea mașinii fără permis. Este pentru a doua oară când este condamnat pentru aceeași infracțiune. Senatorul Paul-Ciprian Pintea, fost membru POT, a fost condamnat definitiv la un an și cinci luni de închisoare cu suspendare […]
20:50
Președintele Nicușor Dan a demarat un „proces de analiză al conținutului și implicațiilor” Consiliului pentru Pace inițiat de Donald Trump, pentru a stabili dacă este compatibil cu „obligațiile existente ale statului român” # Europa FM
Nicușor Dan răspunde invitației lui Donald Trump de a adera la Consiliul pentru Pace. Șeful statului anunță că analizează implicațiile inițiativei în raport cu obligațiile internaționale ale României, inclusiv față de Uniunea Europeană și alte organizații. Consiliul pentru Pace este un organism nou, care ar urma să coordoneze reconstrucția, stabilizarea și administrarea Fâșiei Gaza. „Președintele […]
20:50
Cod galben de ger până miercuri dimineață în cea mai mare parte a țării. Temperaturile pot scădea până la -21 de grade | AUDIO # Europa FM
Vremea se va schimba de joi, iar temperaturile maxime vor fi de 7-8 grade Celsius, potrivit ANM. Gerul mai persistă în această noapte și miercuri, când se vor înregistra temperaturi foarte scăzute, a precizat meteoroloaga Oana Catrina pentru Europa FM. Meteoroloaga Oana Catrina: „De joi începând, vremea se va ameliora semnificativ, iar pe parcursul nopților […]
20:50
3 perechi de încălțăminte care nu trebuie să lipsească din garderoba unui bărbat iarna (P) # Europa FM
Iarna pune la încercare atât rezistența încălțămintei, cât și atenția pe care o acorzi stilului personal. Pentru un bărbat activ, alegerea corectă a pantofilor devine rapid o nevoie practică, dar și o ocazie excelentă de a-și exprima gusturile. O garderobă pregătită pentru sezonul rece nu înseamnă, însă, compromisuri. Poți combina ușor confortul, funcționalitatea și designul, […]
20:50
Procedura de criolipoliză atrage tot mai multe persoane interesate să elimine depozitul de grăsime care nu dispare cu dietă sau sport. Dacă ai în vedere această metodă modernă de remodelare corporală, pregătirea corectă îți poate aduce rezultate mai bune și mai mult confort pe parcursul tratamentului. În acest articol găsești 7 sfaturi bine argumentate, care […]
20:50
Reportaj: Adăpostul de noapte din Arad, un refugiu pentru persoanele fără locuință | GALERIE FOTO # Europa FM
Pentru mulți oameni ai străzii din Arad, adăpostul de noapte al Primăriei este adevărata casă. Sunt unii care dorm în adăpost de ani buni. Locul este un refugiu temporar, dar vital, mai ales în nopțile în care gerul se simte puternic. Domnul Mircea are 57 de ani, muncește cu ziua, și de mai mulți ani […]
20:50
Deputatul USR Claudiu Năsui: E foarte bine că guvernul a votat pentru acordul Mercosur. „Vom produce pentru cea mai mare zonă de liber schimb care va fi pe planetă” | VIDEO # Europa FM
Coaliția de guvernare a ajuns la un acord asupra celui de-al treilea pachet de măsuri, care prevede reducerea cu 10% a fondului de salarii din sectorul public și eliminarea a mii de posturi din administrațiile locale. Invitat la ediția de marți a emisiunii „Piața Victoriei”, moderată de Tudor Mușat, deputatul USR Claudiu Năsui avertizează că […]
20:50
România, exclusă de pe lista țărilor incluse în noua lege privind dobândirea și păstrarea cetățeniei în Ucraina | AUDIO # Europa FM
O nouă lege privind dobândirea și păstrarea cetățeniei ucrainene elimină România de pe lista statelor acceptate pentru dubla cetățenie. Legea a intrat în vigoare din 16 ianuarie. Pe lista țărilor ai căror cetățeni pot avea dublă cetățenie se află trei state din Europa și două de pe continentul American. Actul normativ adoptat de autoritățile de […]
20:50
Reforma Fiscului și digitalizarea acestuia vor continua, transmite ministrul Finanțelor: „Vom avea discuții cu Comisia începând de săptămâna viitoare, în care vom aborda fiecare chestiune în parte” | AUDIO # Europa FM
Acțiunile ANAF au contribuit la suplimentarea sumelor colectate la bugetul de stat, „ajutând” astfel foarte mult la „echilibrarea bugetară”, declară ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Potrivit acestuia, reforma Fiscului și digitalizarea vor continua, fiind stabilite prin PNRR. Alexandru Nazare spune că ministerul pe care îl conduce este la zi cu îndeplinirea jaloanelor din PNRR. Ministrul de […]
16:50
Maramureș: Două surori, dintre care una de doi ani, surprinse fumând dintr-o țigară electronică într-un videoclip postat pe rețelele de socializare. Poliția s-a autosesizat din oficiu | AUDIO # Europa FM
Două surori din localitatea Finteușu Mic, județul Maramureș, una dintre ele în vârstă de doar doi ani, au fost surprinse fumând dintr-o țigară electronică. Videoclipul a apărut pe rețelele de socializare. Cele două surori din localitatea Finteușu Mic au vârsta de 15 ani, respectiv doi ani și șapte luni. Ele au fost surprinse într-un videoclip […]
16:50
Piața Victoriei. Reformele ignorate de guvernul Bolojan. Invitat este deputatul USR Claudiu Năsui # Europa FM
Coaliția a fost de acord cu pachetul trei de măsuri: tăierea cu 10% a fondului de salarii la stat și reducerea a mii de posturi din administrațiile locale, alături de un set de măsuri de relansare economică. Cât de bine țintite sunt aceste măsuri și ce efect real vor avea? Ce alte măsuri ar fi […]
16:50
Giurgiu: Facturi de peste 4.000 de lei la căldură pentru locuitorii racordați la CET. Pensionar: Factura depășește pensia. „Chiar nu știu cum o să mă descurc” | AUDIO # Europa FM
Giurgiuvenii racordați la uzina care livrează agent termic în sistem centralizat s-au trezit cu facturi istorice luna aceasta. Sumele datorate furnizorului de încălzire pentru luna decembrie depășesc veniturile multora. Sunt facturi care au trecut de 4.000 de lei. Soluția ar putea fi eșalonarea facturilor cu valori mari, însă această decizie aparține Consiliului de Administrație al […]
16:50
Participarea copiilor și a tinerilor la orele de religie este un drept constituțional, transmite Patriarhia Română. Reacția vine după ce un profesor din Buzău a acuzat că această disciplină se predă ilegal | AUDIO # Europa FM
Participarea copiilor și a tinerilor la orele de Religie este un drept constituțional, transmite Patriarhia Română. Reacția vine după ce un profesor de filosofie din Buzău a acuzat că religia în școli se predă ilegal. Dascălul susține că metodologia de predare a religiei în școli încalcă, între altele, Legea Educației și Constituția României. „În școlile […]
16:50
Cristian Tudor Popescu: „S-a instituit noua dezordine internațională. Este o bulibășeală sângeroasă ce face domnul Trump” | VIDEO # Europa FM
După ce președintele Donald Trump a anunțat că vrea să-și contruiască propriul organism internațional pentru pace, numit Consiliul pentru Pace, la care a invitat 60 de țări, printre care și România, iar discursul său privind cumpărarea Groenlandei de către SUA este constant reiterat, în lume se instalează „noua dezordine internațională”, spune scriitorul și gazetarul Cristian […]
16:50
România acordă 17 tipuri de pensii speciale. Costul anual ajunge la cinci miliarde de euro | AUDIO # Europa FM
România, scufundată în pensii speciale: 17 pensii de serviciu, speciale sau acordate pe baza unor legi speciale ne costă anual cinci miliarde de euro. Mai mult, statul nu reușește să le plătească din propriile venituri, pentru că abia achităm pensiile normale și salariile bugetarilor, spun analiștii. Timp în care legea reducerii pensiilor magistraților e blocată […]
16:50
Comandantul suprem al forțelor NATO din Europa a vizitat baza militară de la Cincu: „Am dislocat militari, dar încă avem o prezență puternică”. Câți militari ar urma să pregătească România în acest an | AUDIO # Europa FM
Comandantul suprem al forțelor NATO din Europa este în vizită în România, în contextul unei relații fragile între Europa și Statele Unite. Motivul vizitei este reafirmarea angajamentului ferm al Alianței pentru consolidarea securităţii regionale, transmite Ministerul Apărării. De precizat că NATO se află într-un proces de retragere a 85.000 de soldaţi americani din Europa. Din […]
16:50
Guvernul își va angaja răspunderea în Parlament pentru reforma administrației publice și pentru măsurile de relansare economică | AUDIO # Europa FM
Guvernul va merge din nou pe varianta angajării răspunderii în Parlament pentru reforma administrației publice. Va fi adoptată împreună cu măsurile de relansare economică propuse de PSD, după negocieri tensionate în coaliție. Informația a fost confirmată de președintele PSD, Sorin Grindeanu. Social-democrații au condiționat sprijinul pentru reforma administrației de includerea propriului pachet economic, iar liderii […]
16:50
Ger năprasnic la Constanța. Zeci de persoane fără adăpost sunt luate de pe străzi, duse la spital și apoi la Centrul dedicat al primăriei | AUDIO # Europa FM
Litoralul se confruntă, de peste o săptămână, cu un ger năprasnic prelungit, activități portuare paralizate, lacuri înghețate, cursuri suspendate în școli, transport în comun perturbat. Zeci de persoane fără adăpost sunt adunate de pe străzi. Marți dimineață, la – 9 grade în termometre, temperatura resimțită de corp era de – 15 grade Celsius. Pe litoral, […]
16:50
Trei ierarhi ortodocși au încercat să-l scape pe fostul episcop de Huși, Cornel Onilă, de o condamnare pentru abuzuri sexuale | AUDIO # Europa FM
Trei ierarhi din conducerea Bisericii Ortodoxe au încercat să-l scape de o condamnare pentru abuzuri sexuale pe fostul episcop de Huși, susține publicația „Să fie lumină”. Cornel Onilă a primit totuși opt ani de închisoare, în urma dezvăluirilor jurnaliștilor publicației. El a fost primul înalt ierarh al Bisericii Ortodoxe Române condamnat pentru abuzuri sexuale. […]
16:50
Ursula von der Leyen a declarat la Davos, în contextul presiunilor făcute de Trump pentru a forța vânzarea Groenlandei, că actualele frământări geopolitice pot „construi o nouă formă de independență europeană” | AUDIO # Europa FM
Replici dure din partea liderilor europeni în contextul amenințării președintelui Statelor Unite, Donald Trump, de a impune o taxă vamală de 10% asupra a opt țări europene, pentru a forța vânzarea Groenlandei. În discursul susținut la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elveția, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat că Europa trebuie, […]
16:50
Bugetul pentru anul 2026 urmează să fie aprobat de Guvern la mijlocul lunii februarie, anunță ministrul Finanțelor: „Proiectăm peste 10 miliarde de euro numai în zona de PNRR” | AUDIO # Europa FM
Bugetul pentru anul 2026 urmează să fie aprobat de Guvern la mijlocul lunii februarie, anunță ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Dacă anul trecut s-au mărit taxe, s-au impus accize și s-au tăiat sporuri, anul acesta obiectivul bugetar este relansarea economică. Mai exact, prin investiții, cu bani de la stat, dar și din fonduri europene, a declarat […]
Ieri
12:50
Grecia: Un vechi domeniu regal din Tatoi va fi deschis pentru public începând din acest an, după ample lucrări de renovare | AUDIO # Europa FM
În Grecia, un vechi domeniu regal îşi va deschide porţile pentru public anul acesta. Anunțul a fost făcut de ministrul grec al Culturii, transmite agenția France Presse. Fostul domeniu al palatului de vară al familiei regale greceşti se va deschide publicului în acest an. Prima etapă a proiectului – de creare a unui „spaţiu […]
12:50
SONDAJ: Câți români mai au încredere în sistemul național de justiție. 80% dintre intervievați cred că legea nu este aplicată egal pentru toți cetățenii | GALERIE FOTO # Europa FM
Doar unul din patru români are încredere în sistemul de justiție din România, arată un sondaj INSCOP. Mai mult, majoritatea cred că justiția din țara noastră nu este independentă, ci influențată politic. Față de începutul anului trecut, încrederea românilor față de justiție a scăzut vertiginos, mai arată sondajul. Aproape 71% dintre români spun că au „destul […]
12:50
București: Poliția Locală îi va amenda pe șoferii care parchează pe locurile cu plată și pleacă fără să achite. Ce excepție a anunțat primarul general Ciprian Ciucu | AUDIO # Europa FM
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, anunță că, de săptămâna acesta, polițiștii locali îi vor amenda pe șoferii care nu achită parcarea pe locurile semnalizate cu albastru. Tot Poliția Locală va prelua și cele șapte mașini electrice care emit automat amenzi. În plus, edilul sugerează că ar putea fi eliminate din gratuități, în condițiile în […]
11:20
Date noi în cazul accidentului feroviar din Spania. Anchetatorii au găsit o uzură la îmbinarea dintre două secțiuni de șină | AUDIO # Europa FM
Tragedia feroviară din Spania. Anchetatorii au găsit o îmbinare ruptă pe șine la locul accidentului, potrivit Reuters. Premierul spaniol – care a ajuns ieri la fața locului – a promis aflarea adevărului. Între timp, numărul deceselor a urcat la 40. Experții care investighează cauza accidentului feroviar produs duminică seara în provincia sudică Cordoba, la aproximativ 360 […]
11:20
Peste 200 de fermieri români participă, azi, la protestele de la Strasbourg, față de acordul UE-Mercosur | AUDIO # Europa FM
Peste 200 de fermieri români vor participa marți, 20 ianuarie, la Strasbourg, la protestele față de Acordul Mercosur. O mare adunare a fermierilor din statele comunitare ar urma să aibă loc în faţa sediului Parlamentului European, începând cu ora 10:30. Șefa executivului de la Bruxelles a semnat sâmbăta trecută, în Paraguay, cele două acorduri dintre […]
11:20
Arad: Aproape 200 de proprietari stăini de imobile sau terenuri au acumulat datorii la plata taxelor și impozitelor. Zeci de apartamente aflate în palatele din centrul orașului, în stare de degradare | GALERIE FOTO # Europa FM
Aproximativ 200 de proprietari străini de clădiri sau terenuri din municipiul Arad au acumulat datorii la plata taxelor şi impozitelor locale, în valoare totală de peste 440.000 de lei. Cea mai mare sumă de plată o are un cetăţean italian – peste 118.000 de lei. Urmează un cetățean german, care figurează cu o datorie de […]
11:20
SUA vor deschide subiectul cumpărării Groenlandei la Forumul Economic Mondial de la Davos, afirmă Donald Trump. Aproape 200 de soldați danezi au sosit între timp în Groenlanda | AUDIO # Europa FM
Donald Trump nu renunță la ideea de a prelua controlul asupra insulei autonome Groenlanda, parte a regatului danez. „Trebuie să o avem”, a spus acesta în timpul unei discuții cu reporterii din Florida. În condițiile în care Donald Trump continuă să intensifice presiunile în încercarea sa de a anexa Groenlanda, Danemarca își consolidează prezența militară […]
11:20
Timiș: Alte nereguli au fost găsite la Spitalul de Psihiatrie Jebel. 25 de paciente, ținute într-o magazie, în condiții improprii | AUDIO # Europa FM
25 de paciente au fost descoperite într-o magazie la Spitalul de Psihiatrie Jebel din județul Timiș, iar una dintre ele era ținută pe hol, conectată la aparatul de oxigen. Este vorba despre același spital unde în urmă cu mai puțin de o lună au fost descoperite cazuri de râie și două pavilioane au fost închise. […]
11:20
Șeful IML Iași, condamnat definitiv la aproape trei ani de închisoare, după ce a luat mii de euro mită de la șoferii care erau prinși băuți | AUDIO # Europa FM
Șeful Institutului de Medicină Legală din Iași a fost condamnat definitiv pentru că lua mită, mii de euro, de la șoferi prinși băuți sau drogați la volan. Eugen Chebac a primit o pedeapsă de doi ani și opt luni de închisoare cu suspendare. Administratorul Institutului de Medicină Legală, Eugen Chebac a fost acuzat că în […]
11:20
Olanda a plătit României 5,7 milioane de euro pentru artefactele româneşti furate în urmă cu un an din Muzeul Drents. Piesele sunt în continuare căutate | AUDIO # Europa FM
Guvernul olandez a achitat despăgubirea pentru tezaurul dacic furat de la Muzeul Drents. Acum aproape un an au fost furate piese inestimabile din patrimoniul românesc – Coiful de aur de la Coțofenești (din secolul al V-lea, î.Hr.) și trei brățări dacice regale din aur (secolul I, î.Hr.). Căutările pentru localizarea artefactelor continuă. Guvernul olandez a […]
19 ianuarie 2026
23:20
Jurnalista Emilia Șercan: După publicarea dovezilor privind plagiatul ministrului Justiției, s-a creat în jurul său un scut teribil din partea politicienilor. „Am fost atacată de toți liderii importanți” | VIDEO # Europa FM
Ancheta realizată de jurnalista Emilia Șercan și publicată pe platforma Pressone prezintă numeroase dovezi potrivit cărora ministrul Justiției, Radu Marinescu, ar fi plagiat în teza sa de doctorat. Invitata la emisiunea „Academia Europa FM”, moderată de Marcel Bartic, Emilia Șercan a explicat problemele care au permis acordarea titlului de doctor unor personalități din politica românească […]
23:20
În Bulgaria, președintele Rumen Radev și-a anunțat demisia în această seară. Ultimul său discurs în calitate de șef al statului a fost în fața Curții Constituționale. Demisia sa marchează o nouă turnură dramatică în politica bulgară, confruntată cu numeroase crize și instabilitate. În ultimii cinci ani, țara vecină a avut nu mai puțin de opt […]
23:20
A murit, la 93 de ani, celebrul creator de modă italian Valentino, a anunțat fundația sa. Prin casa de modă pe care a înființat-o, designerul a creat un imperiu al afacerilor și a introdus o nouă culoare în lumea modei, așa-numitul „roșu Valentino”. Alături de Giorgio Armani și Karl Lagerfeld, Valentino a fost unul dintre […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.