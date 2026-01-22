Câte cărți încap într-un blocaj în trafic? Tu alegi. Ai acces la 45.000 titluri
Bucureștiul se află, an de an, în topul celor mai aglomerate orașe din Europa. La nivel național, navetiștii din marile aglomerări urbane (Cluj, Iași, Timișoara) dedică între 45 și 90 de minute zilnic drumului spre și de la birou. Adică șase zile din viață, pe an. Putem converti oare acest timp în momente dedicate propriei […] © G4Media.ro.
Formula 1 a schimbat regulile pentru 2026, iar totul a fost resetat înainte de startul noului sezon. Max Verstappen este de părere că rolul pilotului va fi și mai important și că „vor fi una sau două echipe care vor începe mult mai bine decât celelalte”. RedBull rupe o tradiție veche în F1 chiar în […] © G4Media.ro.
Vila lui Gene Hackman din Santa Fe e scoasă la vânzare: 6,25 de milioane de dolari / Aici au murit soții Hackman cu mai puțin de un an în urmă / Are teren de golf și piscină olimpică # G4Media
Reședința în care actorul câștigător al premiului Oscar Gene Hackman a locuit mulți ani, și unde a murit în urmă cu mai puțin de un an, a fost scoasă la vânzare pentru 6,25 milioane de dolari (aproximativ 5,33 milioane de euro), anunță Corriere della Sera. Proprietatea este situată în Santa Fe, New Mexico: este un […] © G4Media.ro.
Șeful DNA Marius Voineag se apără la Antena 3 de acuzațiile că a închis dosare: Nu prea cred în coincidențe, înțeleg că reportajul Recorder era făcut cu un an înainte # G4Media
Șeful DNA Marius Voineag, criticat în repetate rânduri de președintele Nicușor Dan, s-a apărat la Antena 3 de acuzațiile aduse de procurori că ar fi închis dosare de corupție. El a sugerat că ar exista o coordonare a atacurilor la adresa sa, fără să prezinte nici o probă. ”Realitatea e că nu prea cred în […] © G4Media.ro.
Compania Blue Origin anunță că va lansa mii de sateliţi în cadrul noii reţele de comunicaţii „TeraWave” / Reţeaua e proiectată să aibă „viteze de date de până la 6 Tb/s oriunde pe Pământ” # G4Media
Compania spaţială a miliardarului american Jeff Bezos, Blue Origin, şi-a anunţat miercuri planul de a transporta pe orbita joasă a Pământului 5.408 de sateliţi ce vor forma o nouă reţea de comunicaţii care va acorda servicii centrelor de date, guvernelor dar şi sectorului privat, pătrunzând astfel pe piaţa constelaţiilor satelitare de comunicaţii ce este dominată […] © G4Media.ro.
Două containere cu deşeuri din Tunisia, depistate în Constanţa / Vor fi retrimise în Africa # G4Media
Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, în cooperare cu inspectori vamali și comisari din cadrul Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Constanța au depistat două containere ce conțineau materiale susceptibile a fi deșeuri, care urmau să fie importate în România. Deșeurile provin din Tunisia, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio […] © G4Media.ro.
Aproape 7% din populaţia Bucureştiului este reprezentată de străini / Cei mai noi ajunși aici sunt din Nepal, Turcia și Sri Lanka # G4Media
Aproape 7% din populaţia Bucureştiului este reprezentată de străini, arată datele Inspectoratului General pentru Imigrări, informează Agenția de presă Rador, care citează Radio București. Anul trecut, autorităţile din Capitală au gestionat situaţia a peste 144 de mii de persoane, dintre care peste 100 de mii din state precum Nepal, Turcia sau Sri Lanka. Celelalte 42 […] © G4Media.ro.
BREAKING Donald Trump anunță că a renunțat la tarifele vamale cu care amenințase Europa după o discuție cu Mark Rutte, șeful NATO / Bursele din SUA au scăzut rapid după amenințările anterioare # G4Media
Președintele SUA Donald Trump a anunțat miercuri într-o postare pe rețele că nu va impune tarife vamale Europei în contextul disputei privind Groenlanda, în urma unei întâlniri „foarte productive” cu șeful NATO, Mark Rutte. Într-o postare pe platforma sa, Truth Social, Trump a scris: „Am stabilit cadrul unui viitor acord cu privire la Groenlanda și, […] © G4Media.ro.
Sorin Grindeanu ar da un miliard de dolari pentru Consiliul de Pace inițiat de Donald Trump / ”Trebuie să ne exprimăm rapid” # G4Media
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că România ar trebui să plătească un miliard de dolari pentru Consiliul de Pace. Niciodată costurile nu sunt prea mari când este vorba despre securitate, a explicat Sorin Grindeanu, anunță Mediafax. Declarația a fost făcută miercuri. „Niciodată costurile nu sunt prea mari când este vorba despre securitate. Vorbim despre […] © G4Media.ro.
Marea cedare de la Davos. Donald Trump, forțat de burse și de reacția liderilor europeni să-și tempereze ambițiile în Groenlanda – analiză Financial Times # G4Media
Deși Donald Trump a sosit la Forumul Economic Mondial de la Davos înconjurat de aura unui lider care rescrie regulile geopoliticii, discursul său de peste o oră a marcat, în realitate, începutul unei cedări strategice în ceea ce privește ambiția sa de a anexa Groenlanda, a scris influentul jurnalist Gideon Rachman într-un editorial pentru Financial […] © G4Media.ro.
STUDIU: România ocupă locul al treilea în lume la rata de deţinere a locuinţelor / Suntem depășiți doar de Coreea de Sud și Polonia # G4Media
România ocupă locul al treilea la nivel global în ceea ce priveşte rata de deţinere a locuinţelor, cu un procent de 93,9%, potrivit celui mai recent studiu realizat de Compare the Market, transmite Agerpres. Indicatorul plasează România printre liderii globali în ceea ce priveşte accesibilitatea proprietăţii, alături de Coreea de Sud şi Polonia. În cazul […] © G4Media.ro.
Videochat pe județe: În București și Ilfov sunt cei mai mulți / În Brăila și Mureș se câștigă cel mai bine # G4Media
În noiembrie anul trecut, ANAF anunța că la nivel național au fost descoperite 103 de persoane care au obținut venituri din realizarea de conținut video. E vorba de conturi de videochat. În urma solicitării Turnul Sfatului, inspectorii fiscali au prezentat și repartizarea pe județe a celor 103 persoane ”creatoare de conținut”. Astfel, 33 dintre acestea […] © G4Media.ro.
DOCUMENT Guvernul discută legea care stopează fenomenul detașării funcționarilor și limitează cumulul pensie specială-salariu la bugetari # G4Media
Guvernul discută în ședința de joi, în primă lectură, un proiect de lege care vizează eficientizarea managementului resurselor umane în sectorul public, potrivit documentului consultat de G4Media. Cele mai importante modificări sunt încetarea în 10 zile a tuturor detașărilor de birocrați (cu câteva excepții), precum și scăderea cu 85% a pensiei speciale pentru bugetarii care […] © G4Media.ro.
Sorin Grindeanu: Dacă guvernul nu își asumă răspunderea simultan pe reforma administrației și pe ajutoarele sociale și de stat, înseamnă că PSD nu e dorit la guvernare # G4Media
Sorin Grindeanu, președintele PSD, a declarat miercuri la Antena 3 că dacă guvernul Bolojan nu își asumă răspunderea simultan pe reforma administrației și pe o lege care introduce noi ajutoarele sociale și de stat, ”înseamnă că PSD nu e dorit la guvernare”. Reamintim că PSD vrea să introducă noi ajutoare sociale pentru diferite categorii, precum […] © G4Media.ro.
Fostul prim adjunct al Inspectoratului de Jandarmi Alba s-a înscris în AUR, la nici o lună de la pensionare / Ultima sa misiunea a fost de 1 Decembrie, când orașul a fost asaltat de simpatizanții lui Călin Georgescu # G4Media
Fostul prim – adjunct al Inspectoratului de Jandarmi Alba, Cosmin Jurcoveț, s-a înscris în AUR, la mai puțin de o lună de la pensionare. Anunțul a fost făcut de liderul organizației județene a partidului, deputatul Călin Matieș, scrie Alba24. Jurcoveț a fost trecut în rezervă în data de 31 decembrie 2025. El a intrat în […] © G4Media.ro.
SkyNews, analiză după discursul lui Trump la Davos: Pas înapoi, portiță de negociere pentru Europa și NATO pe tema Groenlandei. Trump nu înțelege consecințele revizionismului teritorial # G4Media
SkyNews arată într-o analiză după discursul președintelui Donald Trump la Davos că acesta a făcut un pas înapoi față de amenințările militare la adresa Groenlandei și a deschis o portiță de negociere pentru Europa și NATO. „Nu trebuie să folosesc forța, nu vreau să folosesc forța, nu voi folosi forța.” Dacă e să reținem ceva […] © G4Media.ro.
STUDIU: Bucureștenii au pierdut peste 7 zile în trafic anul trecut / Viteza medie de deplasare a fost de 18,5 km/h # G4Media
Bucureștenii au pierdut peste 7 zile în trafic. Statistica a fost realizată anul trecut. Calculele sunt realizate în funcție de timpul pierdut în ambuteiaje la orele de vârf, anunță Mediafax. Bucureștenii au stat anul trecut peste o săptămână blocați în trafic. Asta potrivit clasamentului TomTom Traffic Index din 2025. București este un oraș foarte aglomerat, […] © G4Media.ro.
Papa Leon a fost invitat de Trump să facă parte din Consiliul de Pace / Vaticanul: ”Ne gândim ce să facem„ # G4Media
Papa Leon al XIV-lea se află printre liderii mondiali invitați de președintele american Donald Trump să facă parte din Consiliul de Pace. Anunțul a fost făcut de cardinalul Pietro Parolin, cel mai înalt oficial diplomatic al Vaticanului, anunță Mediafax, care citează Reuters. Cardinalul Parolin a afirmat că Papa Leon a primit invitația din partea lui […] © G4Media.ro.
Marius Lulea, fostul patron al lui George Simion, replică pentru șeful partidului extremist AUR pe tema Groenlandei # G4Media
Marius Lulea, fostul patron al lui George Simion îndepărtat de acesta din funcția de prim-vicepreședinte al AUR, i-a dat miercuri o replică indirectă lui Simion pe tema Groenlandei. Replica a venit după ce Simion a fost în SUA și a tăiat cu cuțitul un tort de forma Groenlandei, dar cu steagul SUA pe el. ”Groenlanda […] © G4Media.ro.
Un fost însoțitor de bord canadian s-a dat drept pilot și a primit sute de zboruri gratuite / Cazul amintește de filmul „Catch Me If You Can”, cu Leonardo DiCaprio în rol principal # G4Media
Un fost însoțitor de bord al unei companii aeriene canadiene s-a dat drept pilot comercial sau însoțitor de bord în activitate pentru a obține sute de zboruri gratuite de la companii aeriene americane, anunță Mediafax, care citează AP. Dallas Pokornik, în vârstă de 33 de ani, din Toronto, a fost arestat în Panama după ce […] © G4Media.ro.
SURSE Dan Neculăescu, luat în calcul ca viitor ambasador în SUA. El e acum reprezentantul României la NATO. Urmează un val de numiri și rechemări de ambasadori # G4Media
Diplomatul Dan Neculăescu, actualul ambasador al României la NATO, e luat în calcul de președintele Nicușor Dan ca posibil viitor ambasador în SUA, au declarat pentru G4Media surse politice. El ar urma să îl înlocuiască pe Andrei Muraru, al cărui mandat la Washington a depășit patru ani și jumătate. Mișcarea face parte dintr-un val de […] © G4Media.ro.
Acordul UE-Mercosur, motiv de dispută între PNL și PSD / Interpretări diametral opuse asupra impactului asupra agriculturii românești # G4Media
Un vot crucial desfășurat miercuri în Parlamentul European, prin care s-a decis trimiterea Acordului comercial UE-Mercosur la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) pentru verificare, a declanșat o dispută politică acerbă la București, între PNL și PSD oferind interpretări diametral opuse asupra consecințelor acestei decizii pentru fermierii români și industria europeană. Votul, extrem de […] © G4Media.ro.
Cunoscut om de afaceri din Buzău, trimis în judecată pentru evaziune fiscală în ultimii 17 ani / Firmele pe care le administra ar fi încheiat numeroase contracte cu Primăria Buzău / Prejudiciul estimat de procurori depășește 600.000 de euro # G4Media
Eleodor Crin Răileanu, un cunoscut om de afaceri din Buzău, a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală în ultimii 17 ani, cu un prejudiciu estimat de procurori de 3,1 milioane de lei (peste 600.000 de euro). Potrivit presei locale, firmele pe care le administra ar fi încheiat numeroase contracte cu Primăria Buzău. Comunicatul Parchetului […] © G4Media.ro.
MAE: Modificările legislative din Ucraina referitoare la dobândirea și păstrarea cetățeniei ucrainene nu se referă la persoane care au deja cetățenia ucraineană și vizează, în pincipal, comunitățile ucrainene din străinătate # G4Media
Modificările legislative din Ucraina referitoare la dobândirea și păstrarea cetățeniei ucrainene nu se referă la persoane care au deja cetățenia ucraineană și vizează, în pincipal, comunitățile ucrainene din străinătate, a transmis Ministerul Afacerilor Externe, miercuri, printr-un comunicat de presă. „Ministerul Afacerilor Externe informează că modificarea legislativă în cauză vizează obținerea cetățeniei ucrainene. În cursul ultimilor […] © G4Media.ro.
Armenia şi Azerbaidjanul, care au fost în război timp de decenii, îşi vor unifica sistemele energetice # G4Media
Armenia şi Azerbaidjanul îşi vor integra sistemele energetice pentru a facilita importurile şi exporturile de energie, a declarat miercuri premierul armean Nikol Paşinian în parlamentul de la Tbilisi, conform presei locale preluate de Reuters, transmite Agerpres. Paşinian nu a dat detalii şi nu a precizat un termen pentru proiect, dar a arătat că acesta se […] © G4Media.ro.
Ion-Claudiu Teodorescu, numit secretar general al Ministerului Justiției / A fost consilier personal al lui Victor Ponta, sprijinit de Florin Iordache să ocupe funcții în toate guvernele PSD și a ocupat aceeași funcție pe vremea ministrului Predoiu # G4Media
Ion-Claudiu Teodorescu a fost numit, miercuri, de premierul Bolojan secretar general al Ministerului Justiției, funcție vacantată după plecarea lui Bogdan Mateescu, în decembrie. Teodorescu a mai ocupat această funcție pe vremea când Ministerul Justiției era condus de Cătălin Predoiu. În 2020, tocmai Predoiu îl concediase pe Teodorescu din aceeași funcție. Ion Claudiu Teodorescu a stat […] © G4Media.ro.
Atenţionare de călătorie transmisă de MAE pentru Belgia: Posibile perturbări ale transportului public din cauza protestelor sindicale # G4Media
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Regatul Belgiei că, în perioada 25-30 ianuarie, sunt anunţate o serie de acţiuni sindicale de protest care vor afecta transportul feroviar (reţeaua SNCB) şi transportul public (reţeaua TEC), în special în regiunea valonă, transmite Agerpres. MAE recomandă cetăţenilor români […] © G4Media.ro.
Comfort food de iarnă: Idei simple pentru mese calde și sățioase, aprobate de nutriționiști # G4Media
Iarna aduce, firesc, pofta de mâncare caldă și consistentă. Nu este o slăbiciune sezonieră, ci un răspuns normal al organismului la frig și la nevoia de confort. Confuzia apare atunci când comfort food-ul este asociat automat cu mâncare grea, ultraprocesată sau comandată pe fugă. În realitate, mesele cu adevărat reconfortante sunt adesea cele gătite acasă, […] © G4Media.ro.
Elev de 15 ani, ucis și îngropat de colegi în curtea unei case din județul Timiș / Poliţiştii au mers pe urmele de sânge lăsate pe un trotuar # G4Media
Un minor şi un tânăr de 21 de ani sunt audiaţi, miercuri după-amiază, de procurorii timişeni, iar un alt minor de 13 ani este în consult la Neuro-psihiatria Infantilă (NPI) din Timişoara, toţi trei fiind suspecţi în legătură cu uciderea unui băiat de 15 ani, din comuna Cenei, în urmă cu două zile, trupul acestuia […] © G4Media.ro.
Gafă a președintelui Donald Trump în discursul de la Davos: s-a referit la Islanda în loc de Groenlanda, de mai multe ori # G4Media
Președintele american Donald Trump a făcut de mai multe ori referire la Islanda, deși părea să vorbească despre Groenlanda – teritoriul autonom al Danemarcei pe care Statele Unite ar dori să-l aducă sub control american –, în timpul discursului susținut miercuri la Forumul Economic Mondial de la Davos, potrivit CNN. În cel puțin patru rânduri […] © G4Media.ro.
Copiii din Austria care nu au cunoştinţe suficient de solide de limba germană vor dispune de perioade mai scurte de vacanţă de vară, conform unei noi legi, transmite miercuri agenția de știri DPA, citată de Agerpres. Elevii vor trebui să participe la o şcoală de vară pentru a-şi îmbunătăţi cunoştinţele de limba germană, conform unei […] © G4Media.ro.
A fost adus în țară șeful bandei care l-a torturat și ucis pe omul de afaceri Adrian Kreiner în casa acestuia din Sibiu / Bărbatul a fost condamnat în primă instanță la 30 de ani de închisoare # G4Media
Cosmin Zuleam (33 de ani), șeful bandei de hoți care l-au torturat și ucis pe omul de afaceri Adrian Kreiner în casa sa din Sibiu, în noiembrie 2023, a fost adus în țară, miercuri. El a fost prins în Bali, în 15 ianuarie 2026. Cosmin Zuleam a fost condamnat în primă instanță la 30 de […] © G4Media.ro.
Cum au votat europarlamentarii români legat de solicitarea unui aviz din partea Curții de Justiție a Uniunii Europene pe pachetul de acorduri UE-Mercosur # G4Media
Parlamentul European a votat solicitarea unui aviz din partea Curții de Justiție a Uniunii Europene privind compatibilitatea cu tratatele UE a pachetului de acorduri UE-Mercosur: Acordul de Parteneriat (EMPA) și Acordul Comercial Provizoriu (ITA). În cadrul platformei RO33înUE, Europuls – Centrul de Expertiză Europeană a monitorizat votul europarlamentarilor români: Au votat pentru: S&D: Benea, Cârciu, Cristea, Dîncu, Firea, Manda, Muşoiu, […] © G4Media.ro.
Cosmin Grossu Sterea, noul președinte al Tribunalului București, unde activează propriu-zis de 3 trei săptămâni / N-a mai condus instanțe anterior / A făcut Dreptul la Academia de Poliție / Se opune reformei Bolojan în Justiție # G4Media
Cosmin Grossu Sterea a fost delegat, miercuri, de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), noul președinte al Tribunalului București, transmite Info Sud-Est (ISE). Sterea a fost ales cu 9 voturi pentru și 1 împotrivă. Magistratul își începe mandatul joi, 22 ianuarie, pentru o perioadă de 6 luni și îl înlocuiește pe judecătorul Dragoș Mocanu, care a […] © G4Media.ro.
După ce a prezentat dispozitive-concept cu baterii de 10.000 mAh și 15.000 mAh, Realme este gata să transforme aceste capacități mari în realitate prin P4 Power, care se lansează în India pe 29 ianuarie, cu o baterie de 10.001 mAh, anunță publicația The Verge. Realme spune că P4 Power va rezista până la trei zile […] © G4Media.ro.
Între 21 și 23 ianuarie 1941, legionarii, aduși de Ion Antonescu la guvernare, au organizat la București sângeroasa rebeliune. Antisemitismul obsesiv, codificat în religie politică, a dus la masacre înfiorătoare în rândul populației evreiești. Țintele erau evreii și cei înfierați drept „înjidoviți”. La fel, populația romă și oamenii politici democrați. Dictatura militară nu le era […] © G4Media.ro.
Parlamentul European blochează acordul comercial cu SUA până la încetarea ameninţărilor la adresa Groenlandei # G4Media
Parlamentul European a decis să suspende lucrările asupra aşa-numitei legislaţii Turnberry, parte a acordului comercial UE-SUA, pe fondul ameninţărilor continue ale Statelor Unite la adresa Groenlandei şi Danemarcei. Anunţul a fost făcut de Bernd Lange (S&D, Germania), preşedintele Comisiei pentru comerţ internaţional (INTA) a Parlamentului European şi raportor permanent pentru relaţiile comerciale cu SUA, transmite […] © G4Media.ro.
VIDEO Trump: Dacă Putin și Zelenski nu fac pace, sunt niște proști. Nu vreau să insult pe nimeni # G4Media
Președintele SUA Donald Trump a declarat miercuri la Forumul de la Davos (Elveția) că ”suntem rezonabil de aproape de un acord” privind încetarea focului din Ucraina. El a adăugat că ”dacă Putin și Zelenski nu fac pace, sunt niște proști. Nu vreau să insult pe nimeni. Știu că nu sunt proști, dar dacă nu acceptă […] © G4Media.ro.
Groenlanda nu reprezintă doar o provocare a prezentului, ci și un test pentru viitorul alianțelor, care va influența atât structura viitoarelor parteneriate, cât și nivelul de încredere în relațiile internaționale, ne-a declarat dr. Adriana Seagle de la Bellevue University din Statele Unite. Într-un scurt interviu pentru G4Media, profesoara de studii de informații și securitate s-a […] © G4Media.ro.
EXCLUSIV | Raportul preliminar al Corpului de Control în cazul Barajului Paltinu, în oglindă cu standardele OCDE: ce arată despre coordonarea instituțională, după încheierea capitolului de mediu privind aderarea României # G4Media
Raportul preliminar al Ministerului Mediului, solicitat și analizat de G4Media, asupra incidentului de la Barajul Paltinu produs la finalul anului 2025, când alimentarea cu apă în localitățile din jur a fost sistată timp de aproximativ o săptămână, arată o serie de disfuncționalități administrative și instituționale care, analizate punct cu punct, contravin principiilor de bună guvernanță […] © G4Media.ro.
Ministra de Externe Oana Țoiu, replică rapidă pentru Donald Trump, care a acuzat NATO că nu ajută SUA: ”România și alte țări și-au trimis soldații în Afganistan la cererea SUA” # G4Media
Oana Țoiu spune că Europa a răspuns apelului Statelor Unite când a avut nevoie, amintind de momentul 11 septembrie. „Singura dată în istoria sa când NATO a fost pusă la încercare în ceea ce privește promisiunea că un atac asupra unuia dintre membri este un atac asupra tuturor a fost după 11 septembrie. România a […] © G4Media.ro.
Trump greșește când spune că nu există parcuri eoliene în China / Statul asiatic generează mai multă energie eoliană decât orice altă țară din lume, arată datele de specialitate # G4Media
La începutul discursului său de la Davos, președintele Trump a criticat energia eoliană, afirmând că China produce multe turbine eoliene, „dar nu am reușit să găsesc niciun parc eolian în China”, scrie BBC. Afirmația lui Trump nu este corectă. Unul dintre cele mai mari parcuri eoliene din lume se află în Gansu, China. China generează […] © G4Media.ro.
Summitul european extraordinar de joi va fi urmat vineri de o reuniune a comisarilor europeni în „colegiul de securitate”, în contextul crizei provocate de președintele american care vrea să anexeze Groenlanda # G4Media
Comisia Europeană va organiza vineri o reuniune a aşa-numitului „colegiu de securitate”, adică o reuniune a Colegiului comisarilor europeni, dar pe teme de securitate, după summitul extraordinar al liderilor europeni ce va avea loc joi seară şi va aborda criza provocată de intenţia preşedintelui american Donald Trump de a anexa Groenlanda, relatează miercuri agenţia de […] © G4Media.ro.
Aproape 2.500 de kilometri de râuri naturale din Balcani au fost pierdute, dezvăluie un studiu de specialitate publicat de organizațiile River Watch şi Euronatur # G4Media
Mii de kilometri de râuri au fost distruşi în ultimii ani în Balcani de proliferarea barajelor şi a hidrocentralelor mici şi de extracţia excesivă a sedimentelor, conform unui studiu publicat miercuri, care aminteşte că aceste râuri sunt „inima albastră a Europei”, transmite agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Balcanii au unele dintre cele mai […] © G4Media.ro.
O fostă consilieră a lui Trump avertizează asupra semnelor de declin cognitiv ale președintelui: „Dă impresia că alunecă mental. Congres, vă rog, treziți-vă” # G4Media
O fostă purtătoare de cuvânt a lui Trump avertizează Congresul după o conferință care ridică noi semne de întrebare privind starea sa mentală, scrie Mediafax. O fostă purtătoare de cuvânt a Casei Albe și-a exprimat public îngrijorarea în legătură cu Donald Trump, după o apariție prelungită și dezordonată în fața presei, relatează TheDailyBeast. După evenimentul […] © G4Media.ro.
Inspectoratul pentru Situații de Urgență București a intervenit miercuri, 21 ianuarie, pentru extragerea unei persoane de sub o garnitură de metrou, în stația Constantin Brâncoveanu, sector 4, București. În urma acestui eveniment, circulația trenurilor de metrou este reorganizată în sistem pendulă între stațiile Piața Sudului – Eroii Revoluției, pe firul II și Tudor Arghezi – […] © G4Media.ro.
VIDEO Donald Trump, ironii la adresa europenilor: Dacă nu eram noi să vă salvăm, acum vorbeați toți limba germană și puțină japoneză # G4Media
Donald Trump, președintele SUA, a lansat miercuri în discursul de la Davos ironii la adresa europenilor. El s-a lăudat cu contribuția SUA la înfrângerea Germaniei naziste din Al Doilea Război Mondial și a spus că ”dacă nu eram noi să vă salvăm, acum vorbeați toți limba germană și puțină japoneză”. ”Respect oamenii din Groenlanda și […] © G4Media.ro.
Volodimir Zelenski nu se mai duce la Davos / Președintele Ucrainei rămâne la Kiev să gestioneze criza energetică provocată de atacurile ruseşti # G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski nu s-a mai dus la Forumul economic de la Davos (în Elveţia), rămânând la Kiev pentru a gestiona criza energetică provocată de atacurile Rusiei din ultimele zile, care au lăsat o mare parte a populaţiei fără căldură şi electricitate în Capitală şi în alte oraşe ale Ucrainei, potrivit EFE, transmite Agerpres. […] © G4Media.ro.
