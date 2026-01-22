Câte cărți încap într-un blocaj în trafic? Tu alegi. Ai acces la 45.000 titluri

16:20

Mii de kilometri de râuri au fost distruşi în ultimii ani în Balcani de proliferarea barajelor şi a hidrocentralelor mici şi de extracţia excesivă a sedimentelor, conform unui studiu publicat miercuri, care aminteşte că aceste râuri sunt „inima albastră a Europei”, transmite agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Balcanii au unele dintre cele mai […] © G4Media.ro.