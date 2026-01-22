Zilele filmului „Memoria Holocaustului” încep, vineri, la Muzeul Țăranului / Pelicule de Oscar, animații și documentare despre exterminarea evreilor pot fi vizionate

17:50

Copiii din Austria care nu au cunoştinţe suficient de solide de limba germană vor dispune de perioade mai scurte de vacanţă de vară, conform unei noi legi, transmite miercuri agenția de știri DPA, citată de Agerpres. Elevii vor trebui să participe la o şcoală de vară pentru a-şi îmbunătăţi cunoştinţele de limba germană, conform unei […] © G4Media.ro.