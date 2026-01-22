Zilele filmului „Memoria Holocaustului” încep, vineri, la Muzeul Țăranului / Pelicule de Oscar, animații și documentare despre exterminarea evreilor pot fi vizionate
G4Media, 22 ianuarie 2026 07:50
Cea de-a şasea ediţie a Zilelor filmului „Memoria Holocaustului”, se va desfăşura de vineri până duminică, la Cinema Muzeul Ţăranului din capitală, unde pot fi vizionate, printre altele, o producţie premiată cu Oscar, o animaţie şi documentare internaţionale. Toate aduc în prim-plan mărturii despre ce a însemnat exterminarea evreilor în perioada celui de-al Doilea Război […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 10 minute
08:20
Două judecătoare din Cluj au decedat la 50 și 49 de ani, la o distanță de două luni / Ambele erau în pensie de puțin timp # G4Media
Doliu la Curtea de Apel Cluj, după decesul judecătoarei Ioana Tripon. Ea avea 50 de ani și s-a pensionat anul, notează Cluj24.ro Judecătoarea Ioana Tripon, era, potrivit presei locale, una dintre cele mai respectate magistrate ale instanței. A fost președinte al Secției a IV-a pentru litigii de muncă și asigurări sociale. Ioana Tripon se pensionase […] © G4Media.ro.
08:20
Mark Rutte nu a propus niciun compromis privind suvernitatea în discuţiile cu Trump despre Groenlanda, transmite NATO # G4Media
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, nu a propus niciun compromis privind suveranitatea în timpul discuţiilor de miercuri despre Groenlanda cu preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat joi purtătoarea de cuvânt a Alianţei Nord-Atlantice, Allison Hart, relatează Reuters. „Secretarul general nu a propus niciun compromis privind suveranitatea în timpul întâlnirii sale de la Davos cu […] © G4Media.ro.
08:20
Trump s-a lăudat la Davos că l-a convins pe Macron să crească prețul medicamentelor/ Palatul Elysee: Fake news. De fapt, au rămas stabile, oricine a intrat într-o farmacie franceză știe acest lucru # G4Media
Franța a respins miercuri ca fiind „știri false” afirmația lui Donald Trump potrivit căreia acesta ar fi exercitat presiuni asupra președintelui Emmanuel Macron pentru a majora prețurile medicamentelor pe piața internă, după ce liderul american a amenințat cu impunerea de taxe vamale drastice asupra importurilor franceze în Statele Unite, relatează Reuters, citată de Rador Radio […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
08:10
Salvamont Brașov: Viteza pe pârtie, principala cauză pentru accidente / ”Echipamentul modern induce un fals sentiment de siguranță” # G4Media
Viteza excesivă reprezintă una dintre principalele cauze ale accidentelor pe pârtii, iar efectele ei sunt adesea subestimate de practicanți, avertizează specialiștii din domeniu, anunță Brașov.net. Chiar și atunci când nu este implicată nicio eroare a unei persoane, coliziunile pot provoca răni grave, iar de multe ori vin ca urmare a diferențelor mari de viteză între […] © G4Media.ro.
08:00
Critici dure pentru Trump după discursul de la Davos unde a numit Groenlanda ”doar o bucată de gheață” / Senatoare republicană: El se referă la ea ca la o proprietate imobiliară, dar este un loc în care trăiesc oameni nativi, există comunități # G4Media
Senatoarea republicană Lisa Murkowski din Statele Unite a criticat miercuri cererea președintelui Donald Trump privind controlul SUA asupra Groenlandei, considerând-o o jignire la adresa poporului groenlandez, chiar dacă l-a aplaudat pe Donald Trump pentru că a exclus în mod explicit utilizarea forței militare pentru a cuceri Groenlanda, relatează CNN. „Este regretabil că a trebuit să […] © G4Media.ro.
Acum o oră
07:50
Zilele filmului „Memoria Holocaustului” încep, vineri, la Muzeul Țăranului / Pelicule de Oscar, animații și documentare despre exterminarea evreilor pot fi vizionate # G4Media
Cea de-a şasea ediţie a Zilelor filmului „Memoria Holocaustului”, se va desfăşura de vineri până duminică, la Cinema Muzeul Ţăranului din capitală, unde pot fi vizionate, printre altele, o producţie premiată cu Oscar, o animaţie şi documentare internaţionale. Toate aduc în prim-plan mărturii despre ce a însemnat exterminarea evreilor în perioada celui de-al Doilea Război […] © G4Media.ro.
07:50
Ninsoare, polei și ceață pe drumurile din mai multe județe și din Capitală / Nu sunt drumuri închise # G4Media
Se circulă joi dimineața în condiții de ninsoare, polei și ceață pe drumurile din mai multe județe din țară și din Capitală, anunță Mediafax. Centrul Infotrafic anunță că nu sunt drumuri închise, dar că ninge slab în județele Argeș, Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea, unde carosabilul este umed. Se acționează cu utilaje pentru deszăpezire. […] © G4Media.ro.
07:40
8 milioane de copii din Sudan au petrecut aproape 500 de zile fără școală, în aproape trei ani de lupte între armată și forțe paramilitare / Doar 3% din școli mai funcționează în Darfurul de Nord # G4Media
Aproape trei ani de război în Sudan au privat peste opt milioane de copii de educație, a declarat joi ONG-ul Save the Children, subliniind una dintre cele mai lungi întreruperi ale școlarizării din lume. „Peste opt milioane de copii – aproape jumătate din cei 17 milioane de copii de vârstă școlară – au petrecut aproximativ […] © G4Media.ro.
07:40
Cum au votat europarlamentarii români acordul UE-Mercosur / Ce s-a întâmplat de fapt în Parlamentul European / Monitorizare Europuls # G4Media
Parlamentul European a votat miercuri solicitarea unui aviz din partea Curții de Justiție a Uniunii Europene privind compatibilitatea cu tratatele UE a pachetului de acorduri UE-Mercosur: Acordul de Parteneriat (EMPA) și Acordul Comercial Provizoriu (ITA). În cadrul platformei RO33înUE, Europuls – Centrul de Expertiză Europeană a monitorizat votul europarlamentarilor români: Au votat pentru: S&D: Benea, […] © G4Media.ro.
07:40
Trump spune că Putin a acceptat invitaţia sa de a intra în „Consiliul pentru Pace” / „A fost invitat. A acceptat” # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a afirmat miercuri, cu ocazia summitului de la Davos, că omologul său rus Vladimir Putin a „acceptat” invitaţia sa de a se alătura „Consiliului pentru Pace”, considerat drept un concurent al ONU, transmite AFP, transmite Agerpres. „A fost invitat. A acceptat”, le-a spus preşedintele american jurnaliştilor, inclusiv AFP, la Davos, în […] © G4Media.ro.
07:30
Groenlandezii nu îl cred pe Donald Trump când spune că s-a ajuns la un posibil acord în privința insulei / Populația a primit broșuri pentru o eventuală situație de „criză” # G4Media
Anunţul preşedintelui american Donald Trump despre un proiect de acord privind problema Groenlandei a fost întâmpinat cu scepticism pe insula autonomă daneză unde mulţi locuitori spun că sunt dezamăgiţi de schimbările de poziţie ale liderului de la Casa Albă, notează AFP. Mai mulţi groenlandezi intervievaţi de AFP la Nuuk, capitala teritoriului mult râvnit de Donald […] © G4Media.ro.
07:30
STUDIU Persoanele care se vaccinează împotriva zonei zoster par să îmbătrânească mai greu / S-ar reduce inflamațiile din organism # G4Media
Un studiu recent realizat de gerontologii Jung Ki Kim și Eileen Crimmins, de la Universitatea din California de Sud (USC), indică faptul că vaccinul împotriva zonei zoster și îmbătrânirea sunt strâns legate, vaccinarea fiind asociată cu un proces de îmbătrânire biologică mai lent, scrie Science Alert, relatează Mediafax. Cercetarea a analizat peste 3800 de persoane […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
07:20
APIA lansează o petiţie pentru modificarea noului impozit auto / România a derapat de la principiul „poluatorul plăteşte” # G4Media
Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA) organizează, joi, o conferinţă de presă, în care va lansa o petiţie menită să ducă la modificarea actualei forme de calcul a impozitului auto, anunță Agerpres. „Într-un peisaj fiscal care a derapat de la bunele practici europene şi de la principiul „poluatorul plăteşte”, APIA reclamă anomaliile generate de […] © G4Media.ro.
07:10
Trump și Zelenski se vor întâlni joi la Davos / Întâlnirea are loc pe fondul unui aparent impas în negocieri / Rusia a continuat să bombardeze infrastructura energetică a Ucrainei # G4Media
Președintele Donald Trump a declarat că se va întâlni joi cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elveția, anunță Mediafax, care citează Politico. Întâlnirea președintelui cu Zelenski este programată să aibă loc după un eveniment al Consiliului pentru Pace din Gaza la Davos și urmează întâlnirilor bilaterale de miercuri cu […] © G4Media.ro.
06:40
Bucureștiul se află, an de an, în topul celor mai aglomerate orașe din Europa. La nivel național, navetiștii din marile aglomerări urbane (Cluj, Iași, Timișoara) dedică între 45 și 90 de minute zilnic drumului spre și de la birou. Adică șase zile din viață, pe an. Putem converti oare acest timp în momente dedicate propriei […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
06:20
Formula 1 a schimbat regulile pentru 2026, iar totul a fost resetat înainte de startul noului sezon. Max Verstappen este de părere că rolul pilotului va fi și mai important și că „vor fi una sau două echipe care vor începe mult mai bine decât celelalte”. RedBull rupe o tradiție veche în F1 chiar în […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
22:50
Vila lui Gene Hackman din Santa Fe e scoasă la vânzare: 6,25 de milioane de dolari / Aici au murit soții Hackman cu mai puțin de un an în urmă / Are teren de golf și piscină olimpică # G4Media
Reședința în care actorul câștigător al premiului Oscar Gene Hackman a locuit mulți ani, și unde a murit în urmă cu mai puțin de un an, a fost scoasă la vânzare pentru 6,25 milioane de dolari (aproximativ 5,33 milioane de euro), anunță Corriere della Sera. Proprietatea este situată în Santa Fe, New Mexico: este un […] © G4Media.ro.
22:30
Șeful DNA Marius Voineag se apără la Antena 3 de acuzațiile că a închis dosare: Nu prea cred în coincidențe, înțeleg că reportajul Recorder era făcut cu un an înainte # G4Media
Șeful DNA Marius Voineag, criticat în repetate rânduri de președintele Nicușor Dan, s-a apărat la Antena 3 de acuzațiile aduse de procurori că ar fi închis dosare de corupție. El a sugerat că ar exista o coordonare a atacurilor la adresa sa, fără să prezinte nici o probă. ”Realitatea e că nu prea cred în […] © G4Media.ro.
22:30
Compania Blue Origin anunță că va lansa mii de sateliţi în cadrul noii reţele de comunicaţii „TeraWave” / Reţeaua e proiectată să aibă „viteze de date de până la 6 Tb/s oriunde pe Pământ” # G4Media
Compania spaţială a miliardarului american Jeff Bezos, Blue Origin, şi-a anunţat miercuri planul de a transporta pe orbita joasă a Pământului 5.408 de sateliţi ce vor forma o nouă reţea de comunicaţii care va acorda servicii centrelor de date, guvernelor dar şi sectorului privat, pătrunzând astfel pe piaţa constelaţiilor satelitare de comunicaţii ce este dominată […] © G4Media.ro.
22:20
Două containere cu deşeuri din Tunisia, depistate în Constanţa / Vor fi retrimise în Africa # G4Media
Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, în cooperare cu inspectori vamali și comisari din cadrul Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Constanța au depistat două containere ce conțineau materiale susceptibile a fi deșeuri, care urmau să fie importate în România. Deșeurile provin din Tunisia, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio […] © G4Media.ro.
22:10
Aproape 7% din populaţia Bucureştiului este reprezentată de străini / Cei mai noi ajunși aici sunt din Nepal, Turcia și Sri Lanka # G4Media
Aproape 7% din populaţia Bucureştiului este reprezentată de străini, arată datele Inspectoratului General pentru Imigrări, informează Agenția de presă Rador, care citează Radio București. Anul trecut, autorităţile din Capitală au gestionat situaţia a peste 144 de mii de persoane, dintre care peste 100 de mii din state precum Nepal, Turcia sau Sri Lanka. Celelalte 42 […] © G4Media.ro.
21:50
BREAKING Donald Trump anunță că a renunțat la tarifele vamale cu care amenințase Europa după o discuție cu Mark Rutte, șeful NATO / Bursele din SUA au scăzut rapid după amenințările anterioare # G4Media
Președintele SUA Donald Trump a anunțat miercuri într-o postare pe rețele că nu va impune tarife vamale Europei în contextul disputei privind Groenlanda, în urma unei întâlniri „foarte productive” cu șeful NATO, Mark Rutte. Într-o postare pe platforma sa, Truth Social, Trump a scris: „Am stabilit cadrul unui viitor acord cu privire la Groenlanda și, […] © G4Media.ro.
21:30
Sorin Grindeanu ar da un miliard de dolari pentru Consiliul de Pace inițiat de Donald Trump / ”Trebuie să ne exprimăm rapid” # G4Media
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că România ar trebui să plătească un miliard de dolari pentru Consiliul de Pace. Niciodată costurile nu sunt prea mari când este vorba despre securitate, a explicat Sorin Grindeanu, anunță Mediafax. Declarația a fost făcută miercuri. „Niciodată costurile nu sunt prea mari când este vorba despre securitate. Vorbim despre […] © G4Media.ro.
21:20
Marea cedare de la Davos. Donald Trump, forțat de burse și de reacția liderilor europeni să-și tempereze ambițiile în Groenlanda – analiză Financial Times # G4Media
Deși Donald Trump a sosit la Forumul Economic Mondial de la Davos înconjurat de aura unui lider care rescrie regulile geopoliticii, discursul său de peste o oră a marcat, în realitate, începutul unei cedări strategice în ceea ce privește ambiția sa de a anexa Groenlanda, a scris influentul jurnalist Gideon Rachman într-un editorial pentru Financial […] © G4Media.ro.
21:10
STUDIU: România ocupă locul al treilea în lume la rata de deţinere a locuinţelor / Suntem depășiți doar de Coreea de Sud și Polonia # G4Media
România ocupă locul al treilea la nivel global în ceea ce priveşte rata de deţinere a locuinţelor, cu un procent de 93,9%, potrivit celui mai recent studiu realizat de Compare the Market, transmite Agerpres. Indicatorul plasează România printre liderii globali în ceea ce priveşte accesibilitatea proprietăţii, alături de Coreea de Sud şi Polonia. În cazul […] © G4Media.ro.
20:50
Videochat pe județe: În București și Ilfov sunt cei mai mulți / În Brăila și Mureș se câștigă cel mai bine # G4Media
În noiembrie anul trecut, ANAF anunța că la nivel național au fost descoperite 103 de persoane care au obținut venituri din realizarea de conținut video. E vorba de conturi de videochat. În urma solicitării Turnul Sfatului, inspectorii fiscali au prezentat și repartizarea pe județe a celor 103 persoane ”creatoare de conținut”. Astfel, 33 dintre acestea […] © G4Media.ro.
20:40
DOCUMENT Guvernul discută legea care stopează fenomenul detașării funcționarilor și limitează cumulul pensie specială-salariu la bugetari # G4Media
Guvernul discută în ședința de joi, în primă lectură, un proiect de lege care vizează eficientizarea managementului resurselor umane în sectorul public, potrivit documentului consultat de G4Media. Cele mai importante modificări sunt încetarea în 10 zile a tuturor detașărilor de birocrați (cu câteva excepții), precum și scăderea cu 85% a pensiei speciale pentru bugetarii care […] © G4Media.ro.
20:30
Sorin Grindeanu: Dacă guvernul nu își asumă răspunderea simultan pe reforma administrației și pe ajutoarele sociale și de stat, înseamnă că PSD nu e dorit la guvernare # G4Media
Sorin Grindeanu, președintele PSD, a declarat miercuri la Antena 3 că dacă guvernul Bolojan nu își asumă răspunderea simultan pe reforma administrației și pe o lege care introduce noi ajutoarele sociale și de stat, ”înseamnă că PSD nu e dorit la guvernare”. Reamintim că PSD vrea să introducă noi ajutoare sociale pentru diferite categorii, precum […] © G4Media.ro.
20:30
Fostul prim adjunct al Inspectoratului de Jandarmi Alba s-a înscris în AUR, la nici o lună de la pensionare / Ultima sa misiunea a fost de 1 Decembrie, când orașul a fost asaltat de simpatizanții lui Călin Georgescu # G4Media
Fostul prim – adjunct al Inspectoratului de Jandarmi Alba, Cosmin Jurcoveț, s-a înscris în AUR, la mai puțin de o lună de la pensionare. Anunțul a fost făcut de liderul organizației județene a partidului, deputatul Călin Matieș, scrie Alba24. Jurcoveț a fost trecut în rezervă în data de 31 decembrie 2025. El a intrat în […] © G4Media.ro.
20:20
SkyNews, analiză după discursul lui Trump la Davos: Pas înapoi, portiță de negociere pentru Europa și NATO pe tema Groenlandei. Trump nu înțelege consecințele revizionismului teritorial # G4Media
SkyNews arată într-o analiză după discursul președintelui Donald Trump la Davos că acesta a făcut un pas înapoi față de amenințările militare la adresa Groenlandei și a deschis o portiță de negociere pentru Europa și NATO. „Nu trebuie să folosesc forța, nu vreau să folosesc forța, nu voi folosi forța.” Dacă e să reținem ceva […] © G4Media.ro.
20:20
STUDIU: Bucureștenii au pierdut peste 7 zile în trafic anul trecut / Viteza medie de deplasare a fost de 18,5 km/h # G4Media
Bucureștenii au pierdut peste 7 zile în trafic. Statistica a fost realizată anul trecut. Calculele sunt realizate în funcție de timpul pierdut în ambuteiaje la orele de vârf, anunță Mediafax. Bucureștenii au stat anul trecut peste o săptămână blocați în trafic. Asta potrivit clasamentului TomTom Traffic Index din 2025. București este un oraș foarte aglomerat, […] © G4Media.ro.
20:10
Papa Leon a fost invitat de Trump să facă parte din Consiliul de Pace / Vaticanul: ”Ne gândim ce să facem„ # G4Media
Papa Leon al XIV-lea se află printre liderii mondiali invitați de președintele american Donald Trump să facă parte din Consiliul de Pace. Anunțul a fost făcut de cardinalul Pietro Parolin, cel mai înalt oficial diplomatic al Vaticanului, anunță Mediafax, care citează Reuters. Cardinalul Parolin a afirmat că Papa Leon a primit invitația din partea lui […] © G4Media.ro.
20:10
Marius Lulea, fostul patron al lui George Simion, replică pentru șeful partidului extremist AUR pe tema Groenlandei # G4Media
Marius Lulea, fostul patron al lui George Simion îndepărtat de acesta din funcția de prim-vicepreședinte al AUR, i-a dat miercuri o replică indirectă lui Simion pe tema Groenlandei. Replica a venit după ce Simion a fost în SUA și a tăiat cu cuțitul un tort de forma Groenlandei, dar cu steagul SUA pe el. ”Groenlanda […] © G4Media.ro.
19:50
Un fost însoțitor de bord canadian s-a dat drept pilot și a primit sute de zboruri gratuite / Cazul amintește de filmul „Catch Me If You Can”, cu Leonardo DiCaprio în rol principal # G4Media
Un fost însoțitor de bord al unei companii aeriene canadiene s-a dat drept pilot comercial sau însoțitor de bord în activitate pentru a obține sute de zboruri gratuite de la companii aeriene americane, anunță Mediafax, care citează AP. Dallas Pokornik, în vârstă de 33 de ani, din Toronto, a fost arestat în Panama după ce […] © G4Media.ro.
Acum 24 ore
19:20
SURSE Dan Neculăescu, luat în calcul ca viitor ambasador în SUA. El e acum reprezentantul României la NATO. Urmează un val de numiri și rechemări de ambasadori # G4Media
Diplomatul Dan Neculăescu, actualul ambasador al României la NATO, e luat în calcul de președintele Nicușor Dan ca posibil viitor ambasador în SUA, au declarat pentru G4Media surse politice. El ar urma să îl înlocuiască pe Andrei Muraru, al cărui mandat la Washington a depășit patru ani și jumătate. Mișcarea face parte dintr-un val de […] © G4Media.ro.
19:20
Acordul UE-Mercosur, motiv de dispută între PNL și PSD / Interpretări diametral opuse asupra impactului asupra agriculturii românești # G4Media
Un vot crucial desfășurat miercuri în Parlamentul European, prin care s-a decis trimiterea Acordului comercial UE-Mercosur la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) pentru verificare, a declanșat o dispută politică acerbă la București, între PNL și PSD oferind interpretări diametral opuse asupra consecințelor acestei decizii pentru fermierii români și industria europeană. Votul, extrem de […] © G4Media.ro.
19:10
Cunoscut om de afaceri din Buzău, trimis în judecată pentru evaziune fiscală în ultimii 17 ani / Firmele pe care le administra ar fi încheiat numeroase contracte cu Primăria Buzău / Prejudiciul estimat de procurori depășește 600.000 de euro # G4Media
Eleodor Crin Răileanu, un cunoscut om de afaceri din Buzău, a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală în ultimii 17 ani, cu un prejudiciu estimat de procurori de 3,1 milioane de lei (peste 600.000 de euro). Potrivit presei locale, firmele pe care le administra ar fi încheiat numeroase contracte cu Primăria Buzău. Comunicatul Parchetului […] © G4Media.ro.
19:00
MAE: Modificările legislative din Ucraina referitoare la dobândirea și păstrarea cetățeniei ucrainene nu se referă la persoane care au deja cetățenia ucraineană și vizează, în pincipal, comunitățile ucrainene din străinătate # G4Media
Modificările legislative din Ucraina referitoare la dobândirea și păstrarea cetățeniei ucrainene nu se referă la persoane care au deja cetățenia ucraineană și vizează, în pincipal, comunitățile ucrainene din străinătate, a transmis Ministerul Afacerilor Externe, miercuri, printr-un comunicat de presă. „Ministerul Afacerilor Externe informează că modificarea legislativă în cauză vizează obținerea cetățeniei ucrainene. În cursul ultimilor […] © G4Media.ro.
19:00
Armenia şi Azerbaidjanul, care au fost în război timp de decenii, îşi vor unifica sistemele energetice # G4Media
Armenia şi Azerbaidjanul îşi vor integra sistemele energetice pentru a facilita importurile şi exporturile de energie, a declarat miercuri premierul armean Nikol Paşinian în parlamentul de la Tbilisi, conform presei locale preluate de Reuters, transmite Agerpres. Paşinian nu a dat detalii şi nu a precizat un termen pentru proiect, dar a arătat că acesta se […] © G4Media.ro.
18:50
Ion-Claudiu Teodorescu, numit secretar general al Ministerului Justiției / A fost consilier personal al lui Victor Ponta, sprijinit de Florin Iordache să ocupe funcții în toate guvernele PSD și a ocupat aceeași funcție pe vremea ministrului Predoiu # G4Media
Ion-Claudiu Teodorescu a fost numit, miercuri, de premierul Bolojan secretar general al Ministerului Justiției, funcție vacantată după plecarea lui Bogdan Mateescu, în decembrie. Teodorescu a mai ocupat această funcție pe vremea când Ministerul Justiției era condus de Cătălin Predoiu. În 2020, tocmai Predoiu îl concediase pe Teodorescu din aceeași funcție. Ion Claudiu Teodorescu a stat […] © G4Media.ro.
18:30
Atenţionare de călătorie transmisă de MAE pentru Belgia: Posibile perturbări ale transportului public din cauza protestelor sindicale # G4Media
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Regatul Belgiei că, în perioada 25-30 ianuarie, sunt anunţate o serie de acţiuni sindicale de protest care vor afecta transportul feroviar (reţeaua SNCB) şi transportul public (reţeaua TEC), în special în regiunea valonă, transmite Agerpres. MAE recomandă cetăţenilor români […] © G4Media.ro.
18:30
Comfort food de iarnă: Idei simple pentru mese calde și sățioase, aprobate de nutriționiști # G4Media
Iarna aduce, firesc, pofta de mâncare caldă și consistentă. Nu este o slăbiciune sezonieră, ci un răspuns normal al organismului la frig și la nevoia de confort. Confuzia apare atunci când comfort food-ul este asociat automat cu mâncare grea, ultraprocesată sau comandată pe fugă. În realitate, mesele cu adevărat reconfortante sunt adesea cele gătite acasă, […] © G4Media.ro.
18:10
Elev de 15 ani, ucis și îngropat de colegi în curtea unei case din județul Timiș / Poliţiştii au mers pe urmele de sânge lăsate pe un trotuar # G4Media
Un minor şi un tânăr de 21 de ani sunt audiaţi, miercuri după-amiază, de procurorii timişeni, iar un alt minor de 13 ani este în consult la Neuro-psihiatria Infantilă (NPI) din Timişoara, toţi trei fiind suspecţi în legătură cu uciderea unui băiat de 15 ani, din comuna Cenei, în urmă cu două zile, trupul acestuia […] © G4Media.ro.
18:00
Gafă a președintelui Donald Trump în discursul de la Davos: s-a referit la Islanda în loc de Groenlanda, de mai multe ori # G4Media
Președintele american Donald Trump a făcut de mai multe ori referire la Islanda, deși părea să vorbească despre Groenlanda – teritoriul autonom al Danemarcei pe care Statele Unite ar dori să-l aducă sub control american –, în timpul discursului susținut miercuri la Forumul Economic Mondial de la Davos, potrivit CNN. În cel puțin patru rânduri […] © G4Media.ro.
17:50
Copiii din Austria care nu au cunoştinţe suficient de solide de limba germană vor dispune de perioade mai scurte de vacanţă de vară, conform unei noi legi, transmite miercuri agenția de știri DPA, citată de Agerpres. Elevii vor trebui să participe la o şcoală de vară pentru a-şi îmbunătăţi cunoştinţele de limba germană, conform unei […] © G4Media.ro.
17:40
A fost adus în țară șeful bandei care l-a torturat și ucis pe omul de afaceri Adrian Kreiner în casa acestuia din Sibiu / Bărbatul a fost condamnat în primă instanță la 30 de ani de închisoare # G4Media
Cosmin Zuleam (33 de ani), șeful bandei de hoți care l-au torturat și ucis pe omul de afaceri Adrian Kreiner în casa sa din Sibiu, în noiembrie 2023, a fost adus în țară, miercuri. El a fost prins în Bali, în 15 ianuarie 2026. Cosmin Zuleam a fost condamnat în primă instanță la 30 de […] © G4Media.ro.
17:40
Cum au votat europarlamentarii români legat de solicitarea unui aviz din partea Curții de Justiție a Uniunii Europene pe pachetul de acorduri UE-Mercosur # G4Media
Parlamentul European a votat solicitarea unui aviz din partea Curții de Justiție a Uniunii Europene privind compatibilitatea cu tratatele UE a pachetului de acorduri UE-Mercosur: Acordul de Parteneriat (EMPA) și Acordul Comercial Provizoriu (ITA). În cadrul platformei RO33înUE, Europuls – Centrul de Expertiză Europeană a monitorizat votul europarlamentarilor români: Au votat pentru: S&D: Benea, Cârciu, Cristea, Dîncu, Firea, Manda, Muşoiu, […] © G4Media.ro.
17:30
Cosmin Grossu Sterea, noul președinte al Tribunalului București, unde activează propriu-zis de 3 trei săptămâni / N-a mai condus instanțe anterior / A făcut Dreptul la Academia de Poliție / Se opune reformei Bolojan în Justiție # G4Media
Cosmin Grossu Sterea a fost delegat, miercuri, de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), noul președinte al Tribunalului București, transmite Info Sud-Est (ISE). Sterea a fost ales cu 9 voturi pentru și 1 împotrivă. Magistratul își începe mandatul joi, 22 ianuarie, pentru o perioadă de 6 luni și îl înlocuiește pe judecătorul Dragoș Mocanu, care a […] © G4Media.ro.
17:30
După ce a prezentat dispozitive-concept cu baterii de 10.000 mAh și 15.000 mAh, Realme este gata să transforme aceste capacități mari în realitate prin P4 Power, care se lansează în India pe 29 ianuarie, cu o baterie de 10.001 mAh, anunță publicația The Verge. Realme spune că P4 Power va rezista până la trei zile […] © G4Media.ro.
17:30
Între 21 și 23 ianuarie 1941, legionarii, aduși de Ion Antonescu la guvernare, au organizat la București sângeroasa rebeliune. Antisemitismul obsesiv, codificat în religie politică, a dus la masacre înfiorătoare în rândul populației evreiești. Țintele erau evreii și cei înfierați drept „înjidoviți”. La fel, populația romă și oamenii politici democrați. Dictatura militară nu le era […] © G4Media.ro.
