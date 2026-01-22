APIA lansează o petiţie pentru modificarea noului impozit auto / România a derapat de la principiul „poluatorul plăteşte”

17:20

Președintele SUA Donald Trump a declarat miercuri la Forumul de la Davos (Elveția) că ”suntem rezonabil de aproape de un acord” privind încetarea focului din Ucraina. El a adăugat că ”dacă Putin și Zelenski nu fac pace, sunt niște proști. Nu vreau să insult pe nimeni. Știu că nu sunt proști, dar dacă nu acceptă […] © G4Media.ro.