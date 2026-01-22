Un nume imens din Europa “tremură” pentru calificarea în fazele eliminatorii Champions League. Clasamentul

14:40

Iuliu Mureşan a dezvăluit ce se întâmplă cu Ciprian Deac la CFR Cluj. Preşedintele clujenilor a dezvăluit că veteranul echipei este nemulţumit de faptul că nu mai face parte din planurile lui Daniel Pancu. Ciprian Deac a fost lăsat acasă de antrenorul de la CFR Cluj şi nu a făcut parte din lotul echipei în […]