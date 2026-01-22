Ce îi reproșează Grindeanu lui Bolojan: „inflexibilitatea proverbială”
Lumea Politică, 22 ianuarie 2026 12:20
Sorin Grindeanu, liderul PSD, a exprimat critici la adresa premierului Ilie Bolojan, subliniind inflexibilitatea acestuia. Grindeanu a remarcat că atitudinea rigidă a premierului poate împiedica implementarea unor soluții benefice pentru guvern. Sorin Grindeanu, liderul Partidului Social Democrat (PSD), a vorbit la Antena 3 despre problemele pe care le vede în conducerea premierului Ilie Bolojan. Grindeanu […] The post Ce îi reproșează Grindeanu lui Bolojan: „inflexibilitatea proverbială” first appeared on Lumea Politică.
Acum 30 minute
12:20
12:10
Posibil sechestru pe averea lui Iohannis. A pierdut şi jumătatea casei cumpărate “pe o sumă modică” # Lumea Politică
Klaus Iohannis pierde în primă instanță și cealaltă jumătate a imobilului din Sibiu. ANAF cere aproape cinci milioane de lei de la fostul președinte. Mâine, Curtea de Apel va decide dacă statul îi va pune sechestru pe avere. Judecătorii au decis că prietena din America a soților Iohannis nu avea drept de proprietate asupra jumătății […] The post Posibil sechestru pe averea lui Iohannis. A pierdut şi jumătatea casei cumpărate “pe o sumă modică” first appeared on Lumea Politică.
12:10
Cristian Tudor Popescu a adus în atenția publicului o previziune sumbră făcută de Carl Sagan în 1996. Renumitul astronom avertiza asupra unei „îndobitociri” a Americii, prevestind un declin al conținutului media și al înțelegerii științei. Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a publicat pe Facebook o „profeție” formulată de Carl Sagan în 1996. Celebrul astronom și astrofizician, […] The post CTP dezvăluie o „profeție” din 1996: „Îndobitocirea Americii este evidentă” first appeared on Lumea Politică.
12:10
Noul şef al AEP şi-a propus să scoată morţii de pe listele electorale. A găsit persoane de peste 100 de ani care figurau în viaţă şi apte de vot # Lumea Politică
Peste 14.000 de persoane decedate sunt încă înregistrate ca votanți în Registrul Electoral din România. Noul șef al Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, promite schimbări majore în evidența electorală, începând din 2026. Până în acest an, Registrul Electoral din România include 14.410 persoane cu vârsta de peste 100 de ani, toate decedate. Noul președinte al […] The post Noul şef al AEP şi-a propus să scoată morţii de pe listele electorale. A găsit persoane de peste 100 de ani care figurau în viaţă şi apte de vot first appeared on Lumea Politică.
12:10
Președintele Donald Trump a anunțat că nu va impune tarife vamale Europei, după o întâlnire „foarte productivă” cu șeful NATO, Mark Rutte. Decizia vine în contextul unei propuneri de acord privind Groenlanda și securitatea în regiunea arctică. Președintele SUA, Donald Trump, a comunicat miercuri pe rețelele de socializare că nu va implementa tarife vamale asupra […] The post Donald Trump renunță la tarifele vamale cu care amenințase Europa first appeared on Lumea Politică.
12:10
Rareș Bogdan o ridiculizează pe Ursula von der Leyen: „Românii au o vorbă: prostia şi domnia se plătesc” # Lumea Politică
Europarlamentarul Rareș Bogdan a acuzat Comisia Europeană de lipsă de comunicare în privința Acordului Mercosur, în contextul protestelor fermierilor europeni. Acesta a avertizat asupra riscurilor la adresa imaginii Uniunii Europene și a cerut explicații clare pentru fermieri. Fermierii europeni protestează la Parlamentul European, temându-se că Acordul Mercosur va afecta piața locală prin importuri ieftine din […] The post Rareș Bogdan o ridiculizează pe Ursula von der Leyen: „Românii au o vorbă: prostia şi domnia se plătesc” first appeared on Lumea Politică.
Acum o oră
12:00
Răspunsul lui Grindeanu pentru cei care vor să „împingă” PSD afară din actuala coaliţie # Lumea Politică
Sorin Grindeanu a declarat că PSD dorește să continue în actuala coaliție de guvernare, dar nu doar ca „ridicători de mână”. În ciuda tensiunilor, social-democrații sunt hotărâți să susțină măsuri de stânga. Sorin Grindeanu a precizat, într-o intervenție la Antena 3, că PSD a decis să facă parte din coaliția de guvernare încă din mai-iunie, […] The post Răspunsul lui Grindeanu pentru cei care vor să „împingă” PSD afară din actuala coaliţie first appeared on Lumea Politică.
12:00
Premierul Ilie Bolojan a declarat că Guvernul lucrează la un buget pentru 2026 bazat pe “baze realiste”, vizând relansarea și investițiile. Reducerea deficitului și utilizarea fondurilor europene sunt priorități cheie. Premierul Ilie Bolojan a subliniat că actuala echipă guvernamentală elaborează bugetul de stat pentru 2026, având ca obiectiv un buget orientat spre relansare și investiții. […] The post Ilie Bolojan anunță măsuri economice ambițioase pentru 2026 first appeared on Lumea Politică.
11:50
Cât crede Putin că valorează Groenlanda. La ce preț a evaluat Kremlinul insula arctică râvnită de Trump # Lumea Politică
Președintele rus, Vladimir Putin, a comentat posibilitatea ca SUA să achiziționeze Groenlanda, după declarațiile președintelui american Donald Trump la Davos. Putin a estimat costurile și a discutat despre relațiile dintre SUA și Danemarca, exprimându-și și opinia cu privire la un nou „Consiliu pentru Pace”. Vladimir Putin a declarat în cadrul unei reuniuni a Consiliului de […] The post Cât crede Putin că valorează Groenlanda. La ce preț a evaluat Kremlinul insula arctică râvnită de Trump first appeared on Lumea Politică.
Acum 4 ore
08:40
Salarii tăiate și posturi desființate la ASF: Președintele Alexandru Petrescu avea anul trecut 8.800 de euro lunar # Lumea Politică
Salariile și structura de personal ale Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) au suferit modificări semnificative de la 1 ianuarie 2026. Președintele ASF, Alexandru Petrescu, și alți membri ai conducerii au văzut salariile lor reduse cu 30%, în timp ce 38 de angajați au fost afectați de restructurări. Salariul net lunar al lui Alexandru Petrescu, președintele […] The post Salarii tăiate și posturi desființate la ASF: Președintele Alexandru Petrescu avea anul trecut 8.800 de euro lunar first appeared on Lumea Politică.
Acum 6 ore
08:20
Trump și Zelenski se vor întâlni joi la Davos / Întâlnirea are loc pe fondul unui aparent impas în negocieri # Lumea Politică
Președintele Donald Trump și liderul ucrainean Volodimir Zelenski se vor întâlni joi la Forumul Economic Mondial de la Davos. Întâlnirea vine pe fondul tensiunilor crescânde cauzate de atacurile Rusiei asupra Ucrainei, conform Mediafax, citând Politico. Întâlnirea dintre Trump și Zelenski este programată după un eveniment al Consiliului pentru Pace din Gaza. Aceasta urmează întrevederilor bilaterale […] The post Trump și Zelenski se vor întâlni joi la Davos / Întâlnirea are loc pe fondul unui aparent impas în negocieri first appeared on Lumea Politică.
08:00
Optimism la Finanțe: România ar putea adera la OCDE în 2026. „Deficitul cash înregistrat în 2025 este mai mic decât cel prognozat”, zice Nazare # Lumea Politică
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, se arată optimist cu privire la economia României în 2026 și anunță „șanse foarte mari” pentru aderarea țării la OCDE. Deficitul fiscal din 2025 se anunță mai mic decât cel prognozat, iar bugetul pentru 2026 va prioritiza investițiile. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că are „foarte mult optimism” pentru anul […] The post Optimism la Finanțe: România ar putea adera la OCDE în 2026. „Deficitul cash înregistrat în 2025 este mai mic decât cel prognozat”, zice Nazare first appeared on Lumea Politică.
07:10
Un institut de cercetare al Națiunilor Unite avertizează că lumea se confruntă cu un „faliment hidric global”. Resursele de apă se epuizează mai repede decât pot fi reumplute, din cauza supraexploatării și schimbărilor climatice. Un raport al Institutului Universității Națiunilor Unite pentru Apă, Mediu și Sănătate (UNU-INWEH) descrie o criză mondială a apei ce depășește […] The post Alerta ONU: Criza apei. Guvernele trebuie să „declare falimentul” first appeared on Lumea Politică.
07:10
Orice ministru al Economiei ascunde neregulile de la BRML. Verificările declanșate după ancheta Lumea Politică încă nu s-au terminat # Lumea Politică
Ministerul Economiei continuă de două luni să verifice informațiile pe care Lumea Politică le-a prezentat cu dovezi încă de anul trecut. Biroul Român de Metrologie Legală este căpușat de conducere și niciun ministru nu pare să aibă curaj să facă ceva. Șeful Biroului Român de Metrologie Legală și-a făcut SRL care clonează instituția În Octombrie […] The post Orice ministru al Economiei ascunde neregulile de la BRML. Verificările declanșate după ancheta Lumea Politică încă nu s-au terminat first appeared on Lumea Politică.
Acum 8 ore
06:30
Deficitul bugetar anul trecut, mai mic decât estimările inițiale. Prima grijă a Finanțelor: alte împrumuturi # Lumea Politică
Ministerul Finanțelor anunță vești bune: deficitul bugetar pentru anul trecut a fost mai mic decât se anticipase. Acest rezultat ar putea aduce împrumuturi mai ieftine pentru stat și mai multă credibilitate în fața investitorilor și a Comisiei Europene. Deficitul bugetar înregistrat anul trecut a fost de aproximativ 7,7% din PIB, echivalentul a 145 de miliarde […] The post Deficitul bugetar anul trecut, mai mic decât estimările inițiale. Prima grijă a Finanțelor: alte împrumuturi first appeared on Lumea Politică.
05:40
PSD presează coaliția cu măsuri de relansare economică. Facilități și ajutoare cerute de social-democrați, ca să contrabalanseze tăierile lui Bolojan # Lumea Politică
Tensiunile cresc în coaliția de guvernare, PSD amenințând cu blocarea reformelor dacă premierul Bolojan nu acceptă pachetul lor economic. Propunerile au fost discutate intens, dar partenerii cer o evaluare riguroasă înainte de implementare. PSD și-a manifestat nemulțumirea față de premierul Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu și Claudiu Manda afirmând că, “dacă va fi nevoie, schimbăm lăutarul”. […] The post PSD presează coaliția cu măsuri de relansare economică. Facilități și ajutoare cerute de social-democrați, ca să contrabalanseze tăierile lui Bolojan first appeared on Lumea Politică.
05:00
Acordul UE-Mercosur: teoretic, trebuie ratificat și de Parlamentul României, dar există un subterfugiu # Lumea Politică
Ratificarea acordului dintre UE și Mercosur ajunge pe masa Parlamentului României, deși Comisia Europeană a stabilit deja un mecanism complex pentru implementarea sa. În ciuda dreptului de veto teoretic al parlamentarilor români, partea economică a acordului ar putea intra în vigoare înainte de votul lor. Parlamentul României are un rol crucial în procesul de ratificare […] The post Acordul UE-Mercosur: teoretic, trebuie ratificat și de Parlamentul României, dar există un subterfugiu first appeared on Lumea Politică.
Acum 12 ore
04:10
Cuba se pregătește de „stare de război” în fața amenințărilor SUA. E „războiul întregului popor” # Lumea Politică
Cuba a anunțat planuri pentru a declara „stare de război” pe fondul tensiunilor cu SUA, după capturarea lui Nicolás Maduro. Măsurile sunt inspirate din strategia lui Fidel Castro din anii ’80. Consiliul de Apărare Națională al Cubei a aprobat „planuri și măsuri” pentru a declara „starea de război”, a relatat presa de stat. Aceasta vine […] The post Cuba se pregătește de „stare de război” în fața amenințărilor SUA. E „războiul întregului popor” first appeared on Lumea Politică.
03:30
Ucraina trece la drone și inteligență artificială în strategia oficială. Care e „norma” de soldați ruși uciși lunar # Lumea Politică
Noul ministru ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, a dezvăluit strategia inovatoare a Kievului împotriva agresiunii ruse. Bazată pe utilizarea dronelor și a inteligenței artificiale, strategia vizează provocarea de pierderi semnificative în rândurile forțelor ruse. Într-o întâlnire informală cu jurnaliștii, Mihailo Fedorov a subliniat obiectivul strategic al Ucrainei de a provoca pierderi de 50.000 de soldați […] The post Ucraina trece la drone și inteligență artificială în strategia oficială. Care e „norma” de soldați ruși uciși lunar first appeared on Lumea Politică.
02:40
Rusia a extins lista țărilor pe care le consideră ostile, incluzând acum 47 de state și teritorii. Lista a fost dezvoltată inițial înainte de invazia din Ucraina și a fost extinsă după sancțiunile impuse de Occident. Rusia a catalogat numeroase țări drept „ostile” de la începutul războiului din Ucraina. Printre acestea se numără state din […] The post Rusia extinde lista țărilor considerate ostile. Sunt și o serie de insule first appeared on Lumea Politică.
02:00
Trump amenință că Iranul va fi “șters de pe fața pământului”. Se cere eliminarea ayatollahului Khamenei # Lumea Politică
Președintele Donald Trump a lansat un avertisment dur la adresa Iranului, promițând represalii devastatoare în cazul unui atentat orchestrat de Teheran împotriva sa. Declarațiile vin pe fondul tensiunilor amplificate între cele două state. Donald Trump a declarat marți, 20 ianuarie, că Iranul va fi “șters de pe fața pământului” dacă autoritățile de la Teheran ar […] The post Trump amenință că Iranul va fi “șters de pe fața pământului”. Se cere eliminarea ayatollahului Khamenei first appeared on Lumea Politică.
Acum 24 ore
17:40
Biroul din Turcia al retailerului online Temu a fost percheziţionat miercuri, conform informaţiilor obţinute de Reuters de la Autoritatea pentru concurenţă a ţării. Un purtător de cuvânt al companiei chineze a confirmat pentru Reuters că au avut loc percheziţii. În decembrie, sediul european al companiei din Dublin a fost percheziţionat în cadrul anchetei privind potenţialele […] The post Biroul Temu din Turcia a fost percheziționat first appeared on Lumea Politică.
17:40
Adrian Năstase explică refuzul României de a intra într-un „Consiliu al Păcii” cu Putin. Ține de strategia de apărare # Lumea Politică
Într-o ediție recentă a emisiunii Marius Tucă Show, Adrian Năstase a discutat motivele pentru care România nu dorește să participe la un „Consiliu al Păcii” cu Vladimir Putin. Discuția a abordat teme legate de securitate și frontiere, subliniind influența americană asupra strategiei naționale de apărare a României. Adrian Năstase a explicat de ce România nu […] The post Adrian Năstase explică refuzul României de a intra într-un „Consiliu al Păcii” cu Putin. Ține de strategia de apărare first appeared on Lumea Politică.
16:10
Studenții propun 15 soluții pentru măsurile de austeritate: călătorii gratis cu trenul și burse sociale actualizate # Lumea Politică
Uniunea Studenților din România critică lipsa de consultare a guvernului pe tema bugetului Educației pentru 2026. Studenții sugerează că numirea premierului Ilie Bolojan la conducerea Ministerului Educației indică noi măsuri de austeritate și propun 15 soluții pentru a contracara efectele acestora. Uniunea Studenților din România (USR) deplânge lipsa de dialog cu guvernul privind alocările bugetare […] The post Studenții propun 15 soluții pentru măsurile de austeritate: călătorii gratis cu trenul și burse sociale actualizate first appeared on Lumea Politică.
15:30
Rusia testează noi arme hipersonice în atacul asupra Ucrainei. Ce sunt „țintele false” # Lumea Politică
Rusia a lansat un atac masiv asupra Ucrainei pe 20 ianuarie, vizând infrastructura energetică și testând arme noi, inclusiv racheta hipersonică „Zircon”. Atacul a inclus și utilizarea unor rachete de instrucție pentru a suprasolicita apărarea antiaeriană ucraineană. Potrivit expertului militar Andrii Kramarov, Rusia a continuat să țintească infrastructura energetică a Kievului și a regiunilor învecinate. […] The post Rusia testează noi arme hipersonice în atacul asupra Ucrainei. Ce sunt „țintele false” first appeared on Lumea Politică.
14:40
Dominic Fritz, mesaj clar despre situația din Groenlanda: „Ne vom poziționa de partea victimei” # Lumea Politică
Dominic Fritz, lider USR și primar al Timișoarei, a declarat într-un interviu pentru G4Media că nu susține intenția de anexare a Groenlandei de către SUA. El a subliniat importanța respectării dreptului internațional și a dreptului locuitorilor Groenlandei de a-și decide singuri viitorul. Dominic Fritz a fost întrebat despre politicile lui Donald Trump privind anexarea Groenlandei […] The post Dominic Fritz, mesaj clar despre situația din Groenlanda: „Ne vom poziționa de partea victimei” first appeared on Lumea Politică.
14:00
Dominic Fritz, liderul USR, a subliniat într-un interviu pentru G4Media că USR nu poate influența deciziile coaliției de guvernare, voturile partidului său fiind considerate inutile. Cu toate acestea, Fritz a exclus posibilitatea ieșirii de la guvernare, avertizând asupra riscurilor revenirii la o coaliție condusă de Ciucă și Ciolacu. Dominic Fritz a declarat că USR nu […] The post Fritz, brusc sincer: USR, un vot inutil în coaliția de guvernare first appeared on Lumea Politică.
14:00
George Simion a fost premiat în SUA după ce a prezentat Congresului american un raport despre anularea alegerilor din România: Ne vom ridica să luptăm # Lumea Politică
George Simion, liderul AUR, a fost onorat în Statele Unite cu un premiu pentru sprijinirea libertății de exprimare și a democrației. Distincția a fost acordată de organizația Republicans for National Renewal, în cadrul unui eveniment la Trump Kennedy Art Center. Premiul recunoaște activitatea Partidului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni, considerat cel mai pro-transatlantic din Europa, și […] The post George Simion a fost premiat în SUA după ce a prezentat Congresului american un raport despre anularea alegerilor din România: Ne vom ridica să luptăm first appeared on Lumea Politică.
14:00
AUR revine în sondaje după reculul de la sfârșitul anului trecut și are aproape cât următoarele trei partide la un loc # Lumea Politică
Un sondaj recent realizat de INSCOP Research arată o revenire spectaculoasă a partidului AUR, care a depășit pragul psihologic de 40% în intențiile de vot. În schimb, coaliția de guvernare se confruntă cu o posibilă pierdere a majorității parlamentare. Partidul AUR a înregistrat o creștere semnificativă în sondajele de opinie, ajungând la 40,9%, conform unui […] The post AUR revine în sondaje după reculul de la sfârșitul anului trecut și are aproape cât următoarele trei partide la un loc first appeared on Lumea Politică.
14:00
Șefa Comisiei Europene dă semnalul rupturii de SUA: E timpul să construim o Europă nouă, independentă # Lumea Politică
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a lansat un apel la Davos pentru o Europă mai autonomă și deschisă comercial. În contextul schimbărilor globale, von der Leyen subliniază importanța parteneriatelor internaționale și a acordurilor comerciale. Ursula von der Leyen a transmis marți, de la Forumul Economic Mondial de la Davos, un mesaj privind direcția […] The post Șefa Comisiei Europene dă semnalul rupturii de SUA: E timpul să construim o Europă nouă, independentă first appeared on Lumea Politică.
14:00
Președintele AEP cere schimbarea legii: Problemele la alegeri au fost cauzate de incompetenți # Lumea Politică
Adrian Țuțuianu, șeful Autorității Electorale Permanente, solicită modificări legislative pentru a îmbunătăți procesul electoral. El critică lipsa de profesionalism a experților electorali și subliniază nevoia de formare continuă. Președintele Autorității Electorale Permanente (AEP), Adrian Țuțuianu, a declarat că problemele întâmpinate la alegeri sunt cauzate de lipsa de profesionalism a experților și operatorilor de calculator. Aceștia […] The post Președintele AEP cere schimbarea legii: Problemele la alegeri au fost cauzate de incompetenți first appeared on Lumea Politică.
13:50
Liberalii îl prezintă pe Bolojan ca pe un „magician” al bugetului: Un adevărat miracol bugetar # Lumea Politică
Gabriela Horga, președinta Comisiei de buget-finanțe, a declarat că România a reușit să țină sub control cheltuielile publice, încheind 2025 cu un deficit mai mic decât cel prognozat. Ea l-a criticat dur pe Adrian Câciu, fostul ministru PSD al Finanțelor, acuzându-l de manipulare a datelor financiare. Senatorul PNL Gabriela Horga susține că execuția bugetară pe […] The post Liberalii îl prezintă pe Bolojan ca pe un „magician” al bugetului: Un adevărat miracol bugetar first appeared on Lumea Politică.
13:50
Ce măsuri a pregătit PSD pentru „susținerea firmelor românești”, în pachetul cu măsuri de relansare economică din Guvern # Lumea Politică
PSD amenință cu blocarea reformelor dacă premierul Ilie Bolojan nu acceptă măsurile propuse de partid pentru relansarea economică. În ciuda compromisurilor recente, tensiunile din coaliția de guvernare se adâncesc, iar planurile PSD sunt întâmpinate cu scepticism de partenerii de coaliție. Sorin Grindeanu și Claudiu Manda au lansat critici la adresa lui Ilie Bolojan, sugerând că […] The post Ce măsuri a pregătit PSD pentru „susținerea firmelor românești”, în pachetul cu măsuri de relansare economică din Guvern first appeared on Lumea Politică.
13:50
Călin Georgescu, mesaj după ce a fost la Curtea de Apel: Așteptăm dovezile cu privire la motivul anulării alegerilor. Oamenii mint pentru că le este frică # Lumea Politică
Călin Georgescu s-a prezentat la Curtea de Apel București pentru primul termen în procedura de cameră preliminară. Alături de el, Horațiu Potra și alți inculpați sunt acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale. La finalul ședinței, Georgescu a cerut desecretizarea unor ședințe CCR și CSAT. Călin Georgescu, fost candidat la Președinție, a ajuns din nou în […] The post Călin Georgescu, mesaj după ce a fost la Curtea de Apel: Așteptăm dovezile cu privire la motivul anulării alegerilor. Oamenii mint pentru că le este frică first appeared on Lumea Politică.
13:50
CTP „dă de pământ” cu Nicușor Dan și cu Oana Țoiu: „Cu un ministru de Externe inexistent și un președinte Aghiasmă, România nu e luată în seamă de nimeni” # Lumea Politică
Cristian Tudor Popescu a lansat critici dure la adresa președintelui României, Nicușor Dan, și a ministrului de Externe, Oana Țoiu, în contextul crizei din Groenlanda. Gazetarul a condamnat și administrația Trump, pe care o acuză de acțiuni agresive și expansionism. Scriitorul Cristian Tudor Popescu a adus acuzații grave la adresa președintelui României, Nicușor Dan, și […] The post CTP „dă de pământ” cu Nicușor Dan și cu Oana Țoiu: „Cu un ministru de Externe inexistent și un președinte Aghiasmă, România nu e luată în seamă de nimeni” first appeared on Lumea Politică.
13:50
Pilonul 3 de pensii facultative a atins un randament istoric de 19,6% în 2025, gestionând active de 7,4 miliarde de lei. Numărul participanților a crescut semnificativ, depășind un milion. Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) a anunțat că fondurile de pensii private facultative au înregistrat un randament investițional record de 19,6% în 2025. […] The post Randament record pentru Pilonul 3 de pensii facultative în 2025 first appeared on Lumea Politică.
13:10
Premierul Canadei, Mark Carney, avertizează la Davos asupra sfârșitului ordinii internaționale bazate pe reguli. E o lume a „fortărețelor” # Lumea Politică
Mark Carney, premierul Canadei, a susținut un discurs incisiv la Forumul Economic Mondial de la Davos, declarând că ordinea internațională bazată pe reguli, dominată de SUA, s-a sfârșit. El a subliniat că această schimbare nu este temporară, ci o ruptură profundă, și a îndemnat la o reevaluare a strategiilor geopolitice. Premierul Canadei, Mark Carney, a […] The post Premierul Canadei, Mark Carney, avertizează la Davos asupra sfârșitului ordinii internaționale bazate pe reguli. E o lume a „fortărețelor” first appeared on Lumea Politică.
Ieri
12:30
Vicepremierul și ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a declarat că România a început să gestioneze mai eficient bugetul național. El a subliniat importanța reformelor în administrație și a gestionării responsabile a banilor publici. Vicepremierul Radu Miruță a declarat că România se află „în sfârșit, pe un drum mult mai corect pentru bugetul țării noastre”. Acesta […] The post Vicepremierul Miruță: „România pe un drum corect pentru buget” first appeared on Lumea Politică.
12:30
Taxa pe coletele Shein, Temu sau Trendyol eludată! Pachetele din China vin din Ungaria # Lumea Politică
România nu este capabilă să aplice taxa Trendyol care ar fi trebuit să aducă la buget un miliard de euro. Măsura luată de Guvernul Bolojan pare să nu aibă aplicabilitate și nimeni nu reglementează un domeniu extrem de important. În timp ce ANAF aleargă după mici comercianți și pune cele mai bizare taxe, o afacere […] The post Taxa pe coletele Shein, Temu sau Trendyol eludată! Pachetele din China vin din Ungaria first appeared on Lumea Politică.
11:40
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a propus ca Marea Britanie să fie numită simplu “Britania”. El a argumentat că este singura țară care își atribuie calificativul “mare” în denumirea sa oficială. În cadrul unei conferințe de presă, Serghei Lavrov a declarat: „Fără a supăra pe nimeni, cred că Marea Britanie ar trebui numită pur […] The post Lavrov propune redenumirea Marii Britanii. „Mare” nu-și mai are locul first appeared on Lumea Politică.
11:00
Trump sugerează că noul său Consiliu pentru Pace ar putea înlocui ONU. Reacția organizației # Lumea Politică
Președintele american Donald Trump a declarat că noul său Consiliu pentru Pace ar putea înlocui Organizația Națiunilor Unite, considerând organizația actuală ineficientă în rezolvarea conflictelor internaționale. Președintele Donald Trump a fost întrebat de jurnaliști, în cadrul unei conferințe de presă, dacă noul său Consiliu pentru Pace ar putea înlocui ONU. Trump a răspuns: „S-ar putea”. […] The post Trump sugerează că noul său Consiliu pentru Pace ar putea înlocui ONU. Reacția organizației first appeared on Lumea Politică.
10:40
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, declară că sănătatea sa s-a deteriorat din cauza expunerii la mercur și arsenic. Analizele arată concentrații mari de metale grele în organism, cauzându-i simptome severe. Daniel Băluță a anunțat la România TV că starea sa de sănătate s-a agravat din cauza expunerii la mercur și arsenic. Medicii au descoperit niveluri […] The post Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, crede c-a fost otrăvit. A rămas fără dinți first appeared on Lumea Politică.
09:40
Reacția lui Trump după ce un general iranian l-a amenințat cu moartea: „Am dat ordine foarte clare” # Lumea Politică
Tensiunile dintre SUA și Iran se intensifică după ce Donald Trump a afirmat că Iranul va fi „șters” de pe hartă dacă Teheranul va încerca să-l asasineze. Declarația vine în urma amenințărilor lansate de un înalt oficial militar iranian. Donald Trump a anunțat marți că Iranul va fi „șters” de pe hartă dacă va încerca […] The post Reacția lui Trump după ce un general iranian l-a amenințat cu moartea: „Am dat ordine foarte clare” first appeared on Lumea Politică.
09:40
Cât de departe este dispus Trump să meargă pentru preluarea Groenlandei? Răspuns scurt, dat într-o conferință-maraton # Lumea Politică
Președintele american Donald Trump continuă să facă eforturi pentru achiziționarea Groenlandei, anunțând întâlniri importante pe această temă la Forumul Economic Mondial din Davos. Afirmațiile lui au stârnit reacții internaționale, în special din partea liderilor europeni. Donald Trump a fost întrebat, marți, cât de departe este dispus să meargă pentru a “dobândi” Groenlanda. Răspunsul său, oferit […] The post Cât de departe este dispus Trump să meargă pentru preluarea Groenlandei? Răspuns scurt, dat într-o conferință-maraton first appeared on Lumea Politică.
09:40
CTP îl pulverizează pe preşedinte: „Ridicol și umilitor este curluntrismul practicat de Nicușor Dan. Un preşedinte Aghiasmă” # Lumea Politică
Cristian Tudor Popescu lansează un atac virulent la adresa președintelui american Donald Trump și a președintelui român Nicușor Dan. Editorialistul critică politica internațională a lui Trump, comparând-o cu strategia lui Hitler, și acuză lipsa de reacție a lui Nicușor Dan. Cristian Tudor Popescu critică metoda de neutralitate a lui Nicușor Dan, spunând că președintele României […] The post CTP îl pulverizează pe preşedinte: „Ridicol și umilitor este curluntrismul practicat de Nicușor Dan. Un preşedinte Aghiasmă” first appeared on Lumea Politică.
09:40
Lia Olguţa Vasilescu strigă de la Craiova: „Nu mai faceți comparație! La Oradea e și distribuția și producția la Primărie” # Lumea Politică
Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, solicită sprijin financiar de la Guvern pentru reparaţii la Electrocentrale Craiova. Ea respinge acuzaţiile că ar fi responsabilă de problemele termoficării, subliniind diferenţele faţă de Oradea. Lia Olguţa Vasilescu a solicitat marţi, pe Facebook, sprijin financiar de la Guvern pentru reparaţii la Electrocentrale Craiova. Ea a explicat că situaţia nu […] The post Lia Olguţa Vasilescu strigă de la Craiova: „Nu mai faceți comparație! La Oradea e și distribuția și producția la Primărie” first appeared on Lumea Politică.
09:40
Șeful Armatei Române vrea ca populația să fie pregătită de război: „Trebuie să avem o populaţie pregătită pentru susținerea unui efort de război” # Lumea Politică
Generalul Gheorghiţă Vlad a anunţat că Armata României poate pregăti anual între 2.000 şi 10.000 de militari, în funcţie de buget. Pregătirea populaţiei pentru situaţii de criză şi efort de război este, de asemenea, o prioritate. La o conferinţă desfăşurată la Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est din Sibiu, generalul Gheorghiţă Vlad a subliniat că Armata […] The post Șeful Armatei Române vrea ca populația să fie pregătită de război: „Trebuie să avem o populaţie pregătită pentru susținerea unui efort de război” first appeared on Lumea Politică.
09:40
Ilie Bolojan insistă pe tăierile din Educație. La întâlnirea cu rectorii, premierul le-a spus că „trebuie să facem economii” # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a avut marți discuții cu rectorii universităților despre bugetul pentru 2026 și contribuția instituțiilor la reducerea cheltuielilor publice. Proiectul de lege în dezbatere publică include măsuri pentru reducerea cheltuielilor în învățământul superior și cercetare. Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit la Palatul Victoria cu 15 rectori din Consiliul Național al Rectorilor pentru a […] The post Ilie Bolojan insistă pe tăierile din Educație. La întâlnirea cu rectorii, premierul le-a spus că „trebuie să facem economii” first appeared on Lumea Politică.
09:40
Grindeanu denunță presiuni externe pentru Mercosur. Dezvăluie că a fost sunat de Comisia Europeană să susțină acordul # Lumea Politică
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că europarlamentarii social-democrați au respins acordul Mercosur în Parlamentul European, acceptând doar o clauză de salvgardare. Grindeanu a anunțat că PSD va susține trimiterea acordului la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. În cadrul emisiunii „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, Sorin Grindeanu a criticat vehement acordul Mercosur și a […] The post Grindeanu denunță presiuni externe pentru Mercosur. Dezvăluie că a fost sunat de Comisia Europeană să susțină acordul first appeared on Lumea Politică.
09:40
George Simion s-a dus în Congresul american cu raportul „Lovitura de stat din România”: „Va ajunge pe masa fiecărui congresman american” # Lumea Politică
George Simion, liderul AUR, a ajuns la Washington cu un raport intitulat „Lovitura de stat din România”, pe care intenționează să îl distribuie fiecărui membru al Congresului american. Vizita sa include solicitări de întâlniri cu oficiali americani și o dorință de a restabili relațiile transatlantice. George Simion, președintele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), a ajuns […] The post George Simion s-a dus în Congresul american cu raportul „Lovitura de stat din România”: „Va ajunge pe masa fiecărui congresman american” first appeared on Lumea Politică.
