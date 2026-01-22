Donald Trump a făcut anunțul momentului de la Davos și reconfigurează relațiile internaționale: ce planuri are pe viitor

12:30

România nu este capabilă să aplice taxa Trendyol care ar fi trebuit să aducă la buget un miliard de euro. Măsura luată de Guvernul Bolojan pare să nu aibă aplicabilitate și nimeni nu reglementează un domeniu extrem de important. În timp ce ANAF aleargă după mici comercianți și pune cele mai bizare taxe, o afacere […]