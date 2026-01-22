Ce se întâmplă cu banii mei? Care sunt fricile investitorilor şi ce se întâmplă cu Bitcoin şi aurul – analiză Bitget

19:20

Procesul de golire a lacului de acumulare Vidraru, unul dintre cele mai mari și mai cunoscute din România, a fost în linii mari finalizat, și mai pot apărea situații în care nivelul mai poate scădea cu câțiva metri sub cota actuală. Lacul va începe să fie re-umplut cu apă în aprilie, și, în funcție de regimul hidrologic din acest an, nivelul minim de exploatare al acumulării Vidraru va fi atins în toamnă. Tot la sfârșitul toamnei va începe și producția de energie electrică a hidrocentralei.