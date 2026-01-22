Premiile Oscar. Thriller-ul cu vampiri „Sinners” este marele favorit după ce a fost nominalizat la 16 categorii

11:00

Patru din zece angajaţi folosesc inteligenţa artificială de mai multe ori pe zi pentru job sau în viaţa personală, cei mai mulţi cerând sfaturi pentru a rezolva o problemă specifică, pentru a genera text, imagine sau sunet ori pentru a căuta produse şi servicii, relevă un sondaj realizat de platforma de recrutare eJobs România.