Germania – Economia va avea un debut modest în 2026, anunţă Bundesbank

20:40

Iulius Mall Suceava anunță că recent retailerul spaniol MANGO a inaugurat un magazin de peste 400 de mp, marcând un nou pas în consolidarea poziției mall-ului ca destinație de shopping completă. Acesta este primul magazin MANGO din Suceava și al treilea din rețeaua de mall-uri IULIUS, după cele din Palas Iași şi Iulius Town Timișoara.