Germania – Economia va avea un debut modest în 2026, anunţă Bundesbank
Economica.net, 22 ianuarie 2026 15:50
Economia germană a încheiat anul 2025 în forţă, dar primul trimestru din 2026 va fi probabil modest, iar inflaţia se va stabiliza la 2%, a estimat joi Banca Centrală a Germaniei (Bundesbank), transmite Reuters.
Acum 30 minute
15:50
Acum o oră
15:30
Fabrica din Arad a companiei Leoni a finalizat calendarul concedierilor colective anunţate în luna decembrie şi a transmis Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) că sunt vizaţi 465 de angajaţi, iar primele contracte de muncă vor fi desfăcute în luna martie, procedura urmând să se încheie în august. Leoni este unul dintre cei mai importanți angajatori din țară şi avea în 2023 circa 12.000 de angajați.
Acum 2 ore
15:00
Start-up-ul românesc .lumen și Orange Romania încheie un parteneriat pentru susținerea deplasării independente a persoanelor cu deficiențe de vedere # Economica.net
Start-up-ul românesc .lumen și Orange Romania aduc împreună tehnologia asistivă și conectivitatea într-un nou parteneriat strategic, menit să susțină deplasarea independentă a persoanelor cu deficiențe de vedere.
15:00
Spania înregistrează al treilea accident feroviar într-o săptămână, după ce un tren a lovit o macara în Cartagena, potrivit The Independent
14:20
Ce se întâmplă cu banii mei? Care sunt fricile investitorilor şi ce se întâmplă cu Bitcoin şi aurul – analiză Bitget # Economica.net
Investitorii, îngrijoraţi de deprecierea monedelor, prioritizează aurul şi Bitcoin ca refugii strategice, relevă o analiză realizată de Bitget, platformă de tranzacţionare a criptomonedelor, dată joi publicităţii.
14:20
Surpriză, record: Avalanșă de tranzacții pe piața de energie la termen din România, prețurile au mai scăzut # Economica.net
O cantitate record de energie a fost tranzacționată ieri pe una dintre piețele forward din România, la prețuri în scădere.
14:20
Persoanele cu pensii speciale pot rămâne în activitate, cu condiţia reducerii pensiei cu 85% – proiect # Economica.net
Guvernul a analizat, joi, în primă lectură proiectul de lege conform căruia persoanele care beneficiază de pensii de serviciu sau pensii militare vor putea rămâne în activitate, cu condiţia reducerii cuantumului pensiei cu 85%.
Acum 4 ore
13:40
Moțiunea anti-Ursula von der Leyen a picat. Parlamentul European a respins iniţiativa Patrioţilor pentru Europa privind Mercosur # Economica.net
Parlamentul European a respins joi, cu o majoritate largă, o moţiune de cenzură împotriva Comisiei Europene, depusă de grupul Patrioţi pentru Europa din cauza semnării acordului cu Mercosur care, potrivit semnatarilor moţiunii, contravine intereselor UE şi ale cetăţenilor săi.
13:40
IKEA deschide al patrulea studio de planificare și comandă, la Brașov. Serviciile sunt acum gratuite # Economica.net
IKEA deschide primul Studio de Planificare și Comandă din Brașov, al patrulea din țară. Este în aceeași locație ca punctul de ridicare IKEA, iar sesiunile de planificare vor fi gratuite o perioadă limitată.
13:30
Grupul taiwanez Foxconn, cel mai mare producător de electronice pe bază de contract şi principalul producător de telefoane iPhone pentru grupul american Apple, a anunţat joi că va crea o societate mixtă cu o filială a grupului japonez Mitsubishi pentru a produce autobuze electrice în arhipelagul nipon, informează AFP.
13:10
Taxa auto 2026 – Propunere pentru noul calcul al taxării emisiilor CO2 pentru maşini, de la APIA # Economica.net
Eliminarea din formula de calcul a taxării auto a emisiei de dioxid de carbon reprezintă o eroare, iar cei care au elaborat-o n-au trecut pe la şcoală, autorul fiind în continuare necunoscut, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, preşedintele Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA), Dan Vardie.
12:50
Exit pe litoral: THR Marea Neagră vinde trei hoteluri, din Saturn și Venus, către familia Movileanu, care deține Mera Resort # Economica.net
THR Marea Neagra mai vinde trei hoteluri de pe litoral, după ce zilele aceste a organizat licitații pentru vânzare altor două.
12:50
Marea Britanie nu se va număra printre semnatarii acordului de constituire a Consiliului pentru Pace propus de Trump # Economica.net
Regatul Unit nu se va număra printre semnatarii acordului de constituire a Consiliului pentru Pace al preşedintelui american Donald Trump, care va avea loc joi la Davos, a anunţat ministrul britanic de externe Yvette Cooper, relatează AFP.
12:50
Primul pas spre extinderea magistralei de metrou M2 după stația Pipera. Anunț oficial # Economica.net
Primăria Sectorului 2 a depus cererea de finanțare pentru ectinderea magustralei de metrou M2, în zona Pipera–Petricani, a scris primarul Rareș Hopincă pe facebook.
12:30
Noul parteneriat Salt Bank și YOXO asigură noilor clienți cashback, abonament gratuit și mai puține cheltuieli # Economica.net
Parteneriatul dintre cele două companii oferă clienților Yoxo care își deschid cont la Salt Bank cashback pentru primele facturi Yoxo plătite prin Salt. Pe de altă parte, clienții Salt care își fac abonament la Yoxo beneficiază de abonament gratuit o lună. Campania este valabilă până la 31 martie.
12:20
Dezvoltatorul Speedwell investește 113 milioane de euro în proiectul mixt Queens din București # Economica.net
Speedwell, unul dintre cei mai activi dezvoltatori imobiliari de pe plan local, a început luna trecută construcția primelor două blocuri cu apartamente, dar și a unei clădiri de birouri din cadrul proiectului mixt Queens din nordul Bucureștiului, pe șoseaua Pipera.
12:10
Un nou aqua park se va construit la Ocna Mureș, județul Alba. Proiectul a primit undă verde de la Agenția pentru Protecția Mediului Alba, scrie publicația locală Ziarul Unirea.
Acum 6 ore
12:00
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit joi la Forumul Economic de la Davos, unde se va întâlni cu omologul său american, Donald Trump, la ora 12:00 GMT, a anunţat preşedinţia ucraineană, citată de AFP, la câteva zile după ce liderul ucrainean afirmase că nu intenţionează să facă deplasarea în Elveţia.
12:00
Bolojan s-a întâlnit cu șefii E.On România, după ce statul român a blocat vânzarea către ungurii de la MVM. S-a discutat despre accelerarea plății datoriilor către furnizori # Economica.net
Prim-ministrul Ilie Bolojan s-a întâlnit astăzi, la Palatul Victoria, cu o delegație formată din ambasadoarea Germaniei în România, Angela Ganninger, șefa secției economice a Ambasadei Germaniei în România, Sandrina Köbinger, președintele E.ON România SA, Volker Raffel, și directorul general al E.ON Energie România SA, Claudia Griech, arată un comunicat al Executivului
11:50
Se pregătește listarea Revolut? Cele mai așteptate IPO-uri în sectorul fintech în 2026: Revolut, Stripe și Kraken. Cât ar valora fiecare # Economica.net
Cele mai așteptate IPO-uri (Oferte Publice Inițiale) din sectorul fintech în 2026 sunt Revolut, Stripe și Kraken, potrivit unei analize realizate de Freedom24, broker european pentru bursele internaționale. Stripe ar fi cel mai mare IPO, cu 100 de miliarde de dolari, Revolut pe locul doi. cu 45 de miliarde de dolari și urmează Kraken, cu 20 de miliarde de dolari.
11:40
O nou abordare pentru criza din Groenlanda. Danemarca, dispusă să discute despre Groenlanda şi securitatea din Arctica, dar cu respectarea integrităţii sale teritoriale # Economica.net
Danemarca doreşte să continue "un dialog constructiv cu aliaţii săi" referitor la Groenlanda şi securitatea în Arctica, dar cu respectarea "integrităţii sale teritoriale", a declarat joi prim-ministrul danez Mette Frederiksen, relatează AFP.
11:30
3 ambalaje cu garanție din 5 puse pe piață s-au reîntors în sistem pentru reciclare, anul trecut # Economica.net
Românii au returnat peste 5,2 miliarde de ambalaje cu sigla SGR în 2025, adică 83% din ce s-a pus pe piață.
11:30
Noi reguli și amenzi pentru dezvoltatorii imobiliari: Ce trebuie să le spună clienților înainte de vânzarea locuinței # Economica.net
Autoritățile pregătesc noi reguli pentru dezvoltatorii imobiliari după ce au primit mai multe plângeri din partea consumatorilor. Aceștia vor trebui să ofere potențialilor cumpărători o fișă de informare care să cuprindă informații despre prize, faianță și alte finisaje, dar și despre cine a furnizat și produs materialele folosite la construcție și amenajare.
11:20
Bogdan Chiriţoiu, șeful Concurenței, a fost numit președinte al Consiliului de Administrație al ACER, agenția reglementatorilor din Energie din Europa # Economica.net
Preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, a fost ales în funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie al Agenţiei pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER), arată un comunicat al Consiliului Concurenței.
11:20
Ruptură istorică a ordinii mondiale. România are resursele de a traversa furtuna, dar fereastra de oportunitate se închide – mesajul patronilor din Confederaţia Concordia # Economica.net
Mesajul de anul acesta de la Davos este cât se poate de clar: nu traversăm o simplă tranziţie, ci o ruptură istorică a ordinii mondiale, iar o ţară fără putere economică, independenţă energetică şi tehnologie avansată este astăzi o ţară vulnerabilă, consideră directorul executiv al Confederaţiei Patronale Concordia, Paul Aparaschivei.
11:10
Vizitatorii expoziției auto de la Detroit au avut surpriza de a descoperi, printre standuri, un tanc. Apariție complet neașteptată la un astfel de eveniment, vehiculul este cel mai nou tanc Abrams din dotarea armatei americane.
11:00
Patru din zece angajaţi folosesc inteligenţa artificială de mai multe ori pe zi pentru job sau în viaţa personală, cei mai mulţi cerând sfaturi pentru a rezolva o problemă specifică, pentru a genera text, imagine sau sunet ori pentru a căuta produse şi servicii, relevă un sondaj realizat de platforma de recrutare eJobs România.
11:00
Grupul german REWE, care a intrat în România în 2001 cu lanțul de supermarketuri tip discount Penny, a deschis primul magazin BIPA din România, azi, 22 ianuarie, în cadrul Mega Mall.
10:30
Cum mai luptă România împotriva corupției – Unde au fost rezultate „satisfăcătoare” şi unde trebuie să mai lucrăm (raport GRECO” # Economica.net
România a implementat sau a tratat în mod satisfăcător opt dintre cele 13 recomandări conţinute în Raportul de evaluare aferent Rundei a patra, referitor la prevenirea corupţiei cu privire la membrii Parlamentului, judecători şi procurori, conchide Grupul Statelor împotriva Corupţiei (GRECO) într-un addendum la raport publicat joi; în acelaşi timp, dintre recomandările rămase, două au fost implementate parţial, iar trei nu au fost implementate.
10:20
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a capturat un agent al serviciilor de informaţii din Republica Moldova, potrivit unui comunicat emis joi de departamentul de presă al acestei instituţii, informează EFE.
10:20
Grupul bancar francez Societe Generale a anunţat joi că va elimina 1.800 de posturi în cadrul diviziei sale de retail banking din Franţa şi posibil şi în alte sectoare, transmite Reuters.
Acum 8 ore
09:40
După câteva ore de la repornire, cea mai mare centrală nucleară din lume a fost oprită # Economica.net
Repornirea celei mai mari centrale nucleare din lume, centrala japoneză Kashiwazaki-Kariwa, a fost suspendată joi după câteva ore de funcţionare, a anunţat operatorul acesteia, compania Tokyo Electric Power (Tepco), precizând că reactorul repornit rămâne "stabil", relatează AFP.
09:40
Vântul şi soarele au depăşit combustibilii fosili în mixul de energie din Uniunea Europeană # Economica.net
Energia eoliană şi cea fotovoltaică au generat anul trecut, pentru prima dată, mai multă electricitate în Uniunea Europeană decât combustibilii fosili, ceea ce sugerează că blocul comunitar continuă să facă tranziţia spre energia cu emisii reduse de carbon, în pofida rezistenţei anumitor guverne, transmite Reuters.
09:10
Board of Peace – Turcia, Arabia Saudită, Iordania, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Indonezia şi Pakistan anunţă că se alătură Consiliului pentru Pace, iniţiativa lui Trump # Economica.net
Turcia, Arabia Saudită şi alte ţări predominant musulmane au anunţat miercuri că au acceptat invitaţia preşedintelui american Donald Trump de a se alătura aşa-numitului Consiliu pentru Pace în Gaza, transmite joi dpa.
09:10
Carburanții s-au scumpit din nou în benzinării, prețurile se apropie de pragul de 8 lei/litru. Cât costă benzina și motorina azi, 22 ianuarie # Economica.net
Carburanții s-au scumpit din nou azi în benzinăriile Petrom, liderul pieței din România, pentru a cincea oară la rând.
09:00
Preşedintele Nicuşor Dan participă la reuniunea extraordinară a Consiliului European # Economica.net
Preşedintele Nicuşor Dan participă joi la reuniunea extraordinară a Consiliului European.
08:50
Preţul pus de preşedintele rus Vladimir Putin pe insula arctică Groenlanda, pe care SUA doresc să o cumpere în pofida opoziţiei Danemarcei, este de între 200 de milioane şi un miliard de dolari, informează EFE, citată de Agerpres.
08:50
Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA) organizează, joi, o conferinţă de presă, în care va lansa o petiţie menită să ducă la modificarea actualei forme de calcul a impozitului auto.
Acum 24 ore
22:30
Salt Bank, anunț pentru toți clienții săi șoferi. RCA în rate, fără dobândă, direct din aplicație. Ce oferte speciale au primit clienții # Economica.net
Salt Bank, concurentul autohton al Revolut și bancă membră a Grupului Banca Transilvania, a venit, pe finalul anului trecut, cu o nouă ofertă pentru clienții săi. Este vorba despre asigurări RCA în rate, fără dobândă. Din analiza prețurilor listate pentru două tipuri de automobile, reiese o situație diferită față de ofertele existente în piață, prin brokeri sau direct de la asigurători.
22:30
Kerr Cheng, Honor România: Vânzările noastre au crescut în 2025, deși românii și-au schimbat mai rar telefoanele # Economica.net
Într-un context economic complicat, marcat de creșterea costului vieții și de prudența consumatorilor, Honor a reușit să încheie 2025 pe creștere pe piața din România, atât pe segmentul de smartphone-uri, cât și pe cel de laptopuri, potrivit lui Kerr Cheng, Country Manager Honor România.
22:20
Schwarz, grupul german care deține Lidl și Kaufland, a reînceput să aducă bani în România. Și-a susținut filialele cu 37,5 milioane de euro aport la capital # Economica.net
Grupul german Schwarz care deține în România lanțurile de magazine alimentare Lidl și Kaufland a pompat anul trecut cel puțin 37,5 milioane de euro în filialele sale din România, prin majorări de capital, după mulți ani în care dezvoltarea celor două rețele s-a făcut în principal cu bani din țară.
22:20
Ne-o ia Ungaria iar înainte? Românii și ungurii vor cel mai mult să treacă la euro, dar șansele sunt diferite. Când am putea renunța la leu # Economica.net
70% din populația Ungariei și României este în favoarea introducerii euro. În Cehia și Polonia, mai puțin de jumătate sunt pro-euro. Totuși, doar 25% dintre cehi, polonezi și români sunt de părere că euro va fi introdus în următorii cinci ani, arată un studiu Erste Bank. Studiul Erste arată că, dacă vreuna din țările ECE ia în considerare aderarea la Zona Euroa ar trebui să solicite cooperarea cu Uniunea Bancară cât mai curând dacă are în vizor aderarea la euro într-un deceniu de acum încolo.
22:10
Ochelarii stil „Top Gun” purtați de Macron la Davos au stârnit senzație, căutările pe internet au explodat iar acțiunile mărcii producătoare au crescut cu 6% # Economica.net
Ochelarii de soare tip aviator ai preşedintelui francez Emmanuel Macron au atras atenţia utilizatorii reţelelor de socializare care s-au lansat în dezbateri cu privire la alegerea sa pentru un look gen "Top Gun" în timp ce-l critica pe preşedintele american Donald Trump pe tema Groenlandei, în cursul discursului său de la Davos, transmite miercuri Reuters, relatează Agerpres.
21:50
Grindeanu trage spre Trump. „Când principalul furnizor de securitate pentru ţara ta îţi adresează o invitaţie să participi la un Consiliu pentru pace spui „da” fără rezerve” # Economica.net
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că România trebuie să răspundă pozitiv invitaţiei preşedintelui Statelor Unite ale Americii de a face parte din Consiliul pentru Pace pe care acesta îl va conduce, subliniind că fondurile necesare vor fi identificate, relatează Agerpres.
21:40
Bursa de la București a închis în scădere ședința de tranzacționare de miercuri. Rulajul a depășit 126 de milioane de lei # Economica.net
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis miercuri în scădere pe toţi indicii, cu un rulaj total de 126,52 de milioane de lei (24,82 de milioane de euro), relatează Agerpres.
21:20
Au zburat în sfârșit, după ani de întârziere, primele avioane IAR-99 Șoim modernizate la Craiova # Economica.net
Într-un final primele avioane IAR-99 SM (Șoim) din cele modernizate la acest standard la Avioane Craiova au început să efectueze testele în zbor pentru omologare, un pas esențial înainte de a livra aceste aparate Armatei României, scrie Defense Romania.
21:00
Volkswagen AG vrea să reducă costurile de producţie în următorii ani cu până la un miliard de euro (1,17 miliarde de dolari), în urma colaborării între mărcile grupului, a anunţat miercuri cel mai mare producător auto european, transmite DPA, citată de Agerpres.
20:40
Iulius Mall Suceava anunță că recent retailerul spaniol MANGO a inaugurat un magazin de peste 400 de mp, marcând un nou pas în consolidarea poziției mall-ului ca destinație de shopping completă. Acesta este primul magazin MANGO din Suceava și al treilea din rețeaua de mall-uri IULIUS, după cele din Palas Iași şi Iulius Town Timișoara.
20:40
Kaufland, anunț pentru toți clienții din România, se introduce un nou sistem. Produse la 0,01 lei bucata, ce se mai schimbă # Economica.net
Kaufland, cel mai mare lanț de hypermarketuri din România, a lansat o nouă versiune a cunoscutului său sistem de fidalizare Kaufland Card. Acum, este Kaufland Card Xtra, și vine și cu produse care pot fi achiziționate cu doar un ban bucata (0,01 lei)
20:20
Guvernul german se opune aderării ţării la "Consiliul de Pace" al preşedintelui american Donald Trump, deoarece acesta riscă să submineze Organizaţia Naţiunilor Unite, a relatat miercuri revista germană Spiegel, citând un document al Ministerului de Externe de la Berlin, transmite Reuters, relatează Agerpres.
